События, которые происходили в центре Киева 18 февраля 2014-го стали началом конца для Виктора Януковича. В тот день власти решили окончательно пойти по силовому сценарию и разогнать протестующих из центра Киева. Для этого разработали специальный план «антитеррористической операции», основная фаза которой должна была начаться вечером. Реализовывать ее должны были чиновники как Министерства внутренних дел, так и Службы безопасности Украины. Некоторые из них, к слову, до сих пор находятся на службе. «Буквы» на основе открытых документов попытались восстановить события того вечера

Неудачный штурм и контроль над Профсоюзами

18 февраля 2014 – день, когда Верховная Рада должна проголосовать законопроект о возвращении Конституции 2004 года и парламентско-президентской республики. При удачном развитии событий Янукович должен потерять значительную часть полномочий, а конфликт между властью и активными гражданами можно было бы решить без насилия. С подобными требованиями тогда выступала и улица, поэтому не удивительно, что утром в правительственном квартале собрались тысячи майдановцев.

Правда, депутаты в тот день так и не проголосовали: на улицах начались драки, антимайдановцы вместе с милицией атаковали протестующих, бойцы «Беркута» зачистили прилегающие к Раде улицы. Именно в этот день впервые массово использовали российские «гуманитарные» спецсредства для противодействия протестам: светошумовые гранаты и резиновые патроны, не сертифицированные в Украине. Они были мощнее украинских, поэтому это привело к серьезным травмам среди митингующих. В тот же день в Киеве впервые за его историю остановилось метро. Начали распространяться слухи о подготовке антитеррористической операции. Были убиты по меньшей мере десять митингующих: часть застрелили, часть забили до смерти. Сотни человек ранены: только из лагеря Антимайдана народным депутатам удается вывести 40 майдановцев, половина из них имеет тяжелые травмы. В этот же вечер протестующие начинают стрелять в ответ: появляются первые убитые силовики.

18 февраля, 18:00, Майдан Незалежности. Здесь собралось несколько тысяч протестующих. Избитых и раненых заносят на четвертый этаж Дома профсоюзов. Через громкоговорители милиция объявляет о «антитеррористической операции». Силовики уже захватили Украинский дом, Октябрьский дворец и часть торгового центра «Глобус» и готовятся к финальному штурму. После 19:00 милиция идет в наступление с улицы Институтской и Европейской площади. Силовики пытаются разбить баррикады, в этом им помогают водометы и бронетранспортеры: военная техника таранит самодельные укрепления, с которых падают протестующие. В ответ летят камни и коктейли Молотова. К полуночи от огнестрельных ранений и взрывов «гуманитарных» гранат с РФ погибнут еще 11 человек, десятки получают травмы.

Пока идет штурм баррикад возле Дома профсоюзов, на майдановцев нападают с другой стороны: группа титушок пытается забросать менее мощные баррикады со стороны улицы Прорезной. Впоследствии «спортсмены» перебазируются на Софийскую площадь, до перекрестка улиц Большой Житомирской и Владимирской. Их задача проста: заблокировать дорогу, чтобы не впускать людей, которые могут ехать на помощь протестующим и не выпускать майдановцев из окружения, если они будут убегать от милиции.

Примерно в 00:15 19 февраля на этом перекрестке они останавливают такси с журналистом пророссийского издание «Вести» Вячеславом Веремием: титушкам не понравилось, что мужчина пытался снимать на телефон. Журналиста извлекают из салона авто и бьют. Когда тот пытается бежать – стреляют. Мужчина чудом добирается до автомобиля скорой, однако утром умрет в больнице от потери крови из-за огнестрельного ранения.

В это же время на крыше Дома профсоюзов появляются бойцы СБУшной «Альфы». Они якобы должны получить контроль над зданием, однако внутри начинается пожар. Несмотря на то, что милиция не прекращает штурм баррикад, майдановцы начинают эвакуацию раненых из здания. После пожара, на утро, внутри найдут тела двух протестующих. Около 3 часов ночи милиционеры уничтожают баррикаду на углу Институтской и Крещатика. Митингующие поджигают автомобильные шины и разный подручный инвентарь включая палатки, чтобы создать огненную стену. Она простирается от горящих Профсоюзов до здания Консерватории. Иногда через огонь прорываются бойцы «Беркута», однако их оттесняют назад. Наконец, под утро, около 5 часов штурм останавливается. Наступает относительное затишье.

Операции «Волна» и «Бумеранг»

Описанные выше события являются попыткой так называемой антитеррористической операции (АТО) «Бумеранг». Если бы она завершилась удачно, центр Киева освободили бы от майдановцев. Однако проверить это через семь лет довольно проблематично ведь по состоянию на январь 2021 м не осталось никаких документов, которые бы могли касаться этой АТО – даже указаний об уничтожении документации. Правда, часть материалов, касающихся «Бумеранга» 24 февраля 2014 го, обнародовал народный депутат Геннадий Москаль.

Так, по этому плану «АТО» должна была состоять из двух частей: операции «Волна» и «Бумеранг». За первую часть отвечала милиция: старт операции должен был дать глава МВД Виталий Захарченко, а за ее ходом должны были следить заместитель Захарченко Виктор Ратушняк, начальник Департамента общественной безопасности МВД Александр Крикун, глава милиции Киева Валерий Мазан и командующий внутренних войск Станислав Шуляк. За вторую часть отвечал Антитеррористический центр СБУ: заместитель председателя Службы безопасности Владимир Тоцкий, начальник управления департамента «Т» Сергей Потиевский, глава киевской СБУ Александр Щеголев и руководитель центра спецопераций «Альфа».

Во время первого этапа операции центр Киева, где сосредоточился протест, брали в кольцо. Для этого должны были задействовать 10 тыс. бойцов Внутренних Войск и 12 тыс. милиционеров (2 тыс. из которых – «Беркут»). В районе Бессарабской и Европейской площадей силовики планировали организовать «фильтрационные кордоны», на которых якобы должны были выхватывать «экстремистов». Вместе с основным штурмом, который должен происходить со стороны Европейской площади и ул. Институтской, милиционеры должны были провести «обманные маневры» и атаковать баррикады со стороны, например, улиц Лютеранской и Прорезной. Параллельно силовики должны были блокировать дворы и подъезды близлежащих домов, чтобы там не смогли укрыться участники протестов.

Также в плане были отключения электроэнергии в центре Киева, остановка метро, ​​блокировки мобильной связи и сигнала ряда телеканалов, которые включались в прямые эфиры с Майдана. Речь шла, в частности, о 5 канале, который сообщал о блокировании своего сигнала в тот же день, Эспрессо, 24 канал, ТВi и 1 + 1. По завершении этой фазы в действие должна была вступить СБУ: силовики должны были вернуть контроль над административными зданиями – речь шла о уже упомянутых Профсоюзах и Киевской городской государственной администрации. Однако эти планы так до конца и не реализовали, а людей, причастных к организации «антитеррористической операции», судят в Киеве.

Штаб, которого никогда не было

18 февраля, около 23:00. Двое мужчин идут по улице Владимирской от здания Службы безопасности в главное управление киевского милиции. На проходной они показывают милиционерам свои удостоверения и проходят в кабинет председателя киевской милиции Мазана. Здесь их уже ожидают Потиевский (глава департамента «Т» СБУ), Тоцкий (заместитель главы СБУ), Присяжный (глава центра спецопераций «А» СБУ). Двое прибывших – это глава СБУ Киева Александр Щеголев и его заместитель Александр Кукса. Время от времени в кабинет заходят и другие люди – например, Петр Федчук, председатель милиции общественной безопасности Киева. Присутствующие время от времени смотрят на два больших экрана с прямыми трансляциями с Майдана: на один картинку выводят камеры, установленные перед Евро-2012, на другом – прямые эфиры телеканалов. Первое, о чем говорят присутствующие – операция «Волна». В частности о том, как она реализована и вводить ли в действие план «Бумеранг».

Это и не удивительно, ведь в тот вечер в кабинете главы киевской милиции фактически собрался штаб, который должен был руководить «антитеррористической операцией». Уже после бегства Януковича в Ростов эти события начнут расследовать, а Щеголева обвинят в организации незаконной антитеррористической операции и будут судить.

Во время одного из заседаний покажут видео со следственным экспериментом, на котором Щеголев убеждает: 18 февраля 2014-го «АТО» в центре Киева так и не началась, поскольку не было соответствующей команды от руководства СБУ (тогдашний глава Службы безопасности – Александр Якименко), милиция так и не смогла организовать периметр вокруг Майдана.

Появление же «Альфы» на крыше Дома профсоюзов Щеголев объяснит просто: бойцов использовали в рамках спецоперации «Бунтари», когда пытались обезвредить взрывные устройства, которые якобы были в профсоюзе. Об этом, в свою очередь, СБУ сообщили собственные источники, которые Щеголев раскрыть отказался. Однако отметил, что информация была «оперативной».

«Волна не была задействована, не была эффективна. Я доложил Якименко по закрытому каналу … В условиях крайней необходимости принято решение реализовать пакет документов, который у меня был (для операции «Бунтари» – ред.). Утром (18 февраля 2014 года) было подготовлено ​​соответствующее постановление … 19 числа поступила команда уничтожить все материальные носители информации, касающиеся участников Майдана», – рассказал Щеголев во время следственного эксперимента.

В отношении людей, которые фактически входили в штаб «АТО» и собрались в одном помещении, также нашлось объяснение: мол, если бы «антитеррористическую операцию» объявили, то минимум руководителей для этого уже были бы на месте. Впрочем Щеголев убеждает: штаб «антитеррористической операции» так и не начал работу, каждый работал только в своей сфере ответственности.

Впрочем, если роль Щеголева уже успели исследовать в суде, то роль его заместителя Куксы, которого Владимир Зеленский недавно назначил на руководящую должность в СБУ, общественности до конца не известна.

С 16 января он возглавляет Департамент защиты национальной государственности, или же департамент «Т», в Службе безопасности Украины. Это подразделение должно противодействовать организациям и людям, которые призывают к изменениям территориальной целостности, захвату власти, нарушению суверенитета и тому подобное. Среди обязанностей этой структуры – развитие агентурной сети в вузах, политических партиях и различных организациях.

Известно, что Кукса – работник СБУ со стажем, участвовал в русско-украинской войне на Донбассе, ранен в Славянске во время одного из первых боев: мужчина был в автомобиле, который обстреляли боевики в селе Семеновка 12 апреля 2014-го. Впрочем, такое назначение от президента Владимира Зеленского уже вызвало определенную критику, в частности от семей героев Небесной сотни. Ведь как упоминалось выше, в 2013-2014 годах господин Кукса был заместителем главы СБУ Киева и области и мог участвовать в организации зачистки Майдана Независимости от протестующих.

По состоянию на январь 2021-м точно известно, что Кукса вместе со своим руководителем пришел в главк МВД Киева 18 февраля 2014-го на заседание «штаба АТО». Сам работник Службы безопасности никаких показаний в суде пока не давал. Известно, что Кукса и Щеголев большую часть времени были в разных помещениях. Собеседники «Букв» в правоохранительных органах утверждают, что он также отрицает, что 18 февраля 2014-го в центре Киева происходила «АТО».

Кроме того, правоохранители добавляют, что Кукса в тот вечер якобы помогал координировать работу подчиненных и докладывал своему руководителю Щеголеву о оперативной ситуации в центре Киева. А кроме того – частично разрабатывал документы, касающиеся «АТО». Например, готовил письмо на имя тогдашнего главы КГГА Владимира Макеенко по остановке метрополитена.

В документе, который за подписью Щеголева зарегистрировали в КГГА, речь шла о угрозе террористических актов, в частности в метро. По словам собеседников «Букв» среди правоохранителей, именно Кукса якобы писал этот документ и вносил в него правки. Однако это произошло за несколько часов до того, как в кабинете Мазана собрался «штаб АТО». Силовики разошлись из здания на Владимирской, 15 только под утро, примерно в то же время, когда милиция прекратила штурм Майдана.

Письмо в КГГА от 18.02.2014, продемонстрировали в суде по Щеголеву.

P.S. «Буквы» обратились за официальным комментарии в роли Куксы в событиях, связанных с планом «Бумеранг».