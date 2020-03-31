В ночь на вторник 31 марта Верховная Рада одобрила законопроект №2178-10, благодаря которому с 1 июля 2021 в Украине стартует рынок земли. До 2024 года приобрести землю смогут только физические лица, ограничение «в одни руки» составит 100 гектаров. В 2024 году покупать паи позволят и юридическим лицам, лимит для которых будет составлять 10 000 гектаров. Закон не позволит иностранным компаниям и гражданам получить доступ к рынку земли Украины. Но идея о всеукраинском референдуме по земельной реформе допускает, что украинский народ сам захочет пригласить иностранцев к выкупу паев.

Выставлять на куплю-продажу государственную и коммунальную пашню, общая площадь которой 10 млн га – запрещено. Но исключение сделали для фермеров, которые успели получить от государства 0,5 млн га пашни в постоянное пользование: такие наделы можно будет выкупить в рассрочку на 10 лет. Паи можно будет использовать в качестве залога для кредита. Если заем не будет погашен, банки смогут забирать пашню в качестве оплаты. При этом лимитов «в одни руки» не будет, но приобретенную землю банки должны продать в течение 2 лет.

Чтобы ускорить принятие «земельного законопроекта», президент Зеленский согласился на отсрочку даты старта рынка, и снижения лимитов по покупке паев. Законопроект №2178-10 после первого чтения вообще предусматривал лимиты на уровне 35% от всей пашни ОТГ и 0,5% всей пашни, и допуск к рынку земли иностранцев с 2024 года. Идея о «стартовом периоде» в 2 года, при котором только физические лица смогут купить не более 100 га – не изобретение команды «Слуги народа».

Такую концепцию земельной реформы в 2004 году описывал третий президент Леонид Кучма в книге «Украина – не Россия» 2004 года. Аналогичные нормы были и законопроект №9001-д, который в первом чтении приняли 9 июля 2011, и который «регионалы» в тогдашней ВР «забыла» вынести на второе чтение.

Судьбу «земельного законопроекта» спасла ситуативная коалиция «Слуги народа», «Европейской солидарности» и «Голоса».

«Батькивщина» и ОПЗЖ уже объявили о намерение обжаловать факт голосования. Интересно, что двое из главных спикеров ОЗЖП по «земельному вопросу» могут похвастаться профильным образованием в сфере аграрных отношений. Нестор Шуфрич в 2004 году защитил кандидатскую диссертацию в Институте аграрной экономики (ИАЭ) по теме аграрной реформы в Венгрии 1990-х годов. А до прихода в парламент в 2019 году Александр Колтунович работал научным сотрудником того же ИАЭ.



Сложный опыт аграрных ошибок

Данные Госкомстата утверждают, что в 2018 году аграрии на производство продукции потратили 442, 9 млрд млрд грн (данных за 2019 еще нет). При этом заявленные затраты за аренду паев составили 9,9% или 43,95 млрд грн, затраты на социальные мероприятия на селе – 1,2% или 5,5 грн. Если сложить два показателя, получаем сумму в 50 млрд грн собственных денег аграриев, которых при текущем курсе валюты хватит на выкуп у крестьян только 892 га земли по цене $ 2000 за гектар, или 1,8 тыс га пашни по цене $ 1000 за гектар . Именно поэтому, чтобы снять финансовую проблему, в первом чтении законопроекта №2178-10 была норма о разрешении покупать паи украинских крестьян иностранным бизнесменам, платежеспособность которых якобы существенно выше, чем в наших фермеров.

Но надежды на иностранцев в украинском земельном рынке всегда были несколько завышены. Крупные иностранные игроки агрорынка Украины предпочитают работать в более надежных чем пахота земли бизнесах. Например – в переработке сырья и в поставке средств производства для наших аграриев.

Крупнейший производитель сахара в Западной Украине – «Радеховсахар» – принадлежит немцам. В 2018 году мировая компания Bayer запустила в Житомирской завод по производству семян стоимостью в $ 200 млн. В прошлом году за $ 41 млн японская Sumitomo Corporation выкупила 51% в пакете акций региональных поставщиков агротехники и агрохимии Спектр-Агро ООО и Спектр-Агротехника, операционная зона которых – преимущественно Западная Украина.

Веская причина такого бизнес-поведения – память о примерах громких банкротств иностранных агрохолдингов в Украине.

Самой яркой была история британского агрохолдинга Landkom International, работавшего в Украине с 2006 по 2011 год. Руководство холдинга надеялось, что дешевые деньги от продажи акций помогут нарастить земельный банк от стартовых 30 000 га до 350 000 га. Но уже в 2009 году компания оказалась на грани банкротства, в 2010 году убытки достигли $ 100 млн.) Приглашенные иностранные менеджеры не имели четких КPI по эффективности расходования средств и не понимали специфики «внутренней коррупции», присущей украинским агропредприятиям. Благодаря изменению модели управления агрокомпания смогла в 2011 году показать прибыль в $ 1,1 млн.

В начале 2012 года Landkom International выкупила компания со шведской регистрацией Alpcot Agro (с мая 2013 года – Agrokultura AB). А уже в мае 2015 года года украинские активы шведской Agrokultura AB выкупил МХП Косюка. По сути, два иностранных агрохолдинга «упали в руки» одному украинскому аграрному олигарху.

Не менее показательна история сербской MK Group. Ей в Украине принадлежал холдинг «Агро Инвест Украина», основанный в 2006 году, который выращивал зерно, сою и кукурузу. Эта компания имела отрицательную славу из-за хронических неплатежей пайщикам за аренду. Попытки снизить операционные затраты были неудачны. В 2016 году компания имела 60,6 млн грн чистого убытка, в январе-июне 2017 убыток составил 45,9 млн грн. Накануне выкупа в июне 2017 «Агро Инвест Украина» имела 30 000 га пашни и 2 элеватора мощностью в 170 000 тонн единовременного хранения зерна. Покупателем стал «Кернел», стоимость покупки была $ 43,3 млн, или в среднем $ 1400 за гектар приобретенной земли.

Исключением стала покупка агрохолдинга «Мрия» в 2018 году за $ 242 млн. Но саудовские покупатели из фонда SALIK прямим текстом говорили, что Украина им интересна скорее из-за значительных запасов воды и влаги, которых не хватает для агропроизводства на Родине. Тем более, что к 2018 году SALIK уже имел надел в 40 000 гектаров на Западной Украине.

Сейчас, по данным системы Vkursi, иностранцы являются учредителями 1400 украинских агропредприятий, которые суммарно обрабатывают 1,6 млн га пашни. Четверть этой земле или 0,4 млн га приходится на один американский агрохолдинг. NCH ​​Group, или Агропросперис. Еще 0,5 млн га приходится на другие 9 иностранных агроходингов, принадлежащих бизнесменам из Саудовской Аравии, Дании, Голландии, Франции и Казахстана. Из них никто не высказывал прямого интереса к выкупу сельскохозяйственной земли в Украине.

Прокрустов лимит

Как только Зеленский заявил об изменении формата рынка пашни, экс-советник премьер-министра по земельной реформе Алексей Мушак написал на своем Facebook, что такая новелла снизит потенциальную цену паев до $ 1300-1500 за гектар.

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Насколько такие заявления соотносятся с действительностью, судить сложно. Например, в объявлениях на сайте ОЛХ сейчас скромная цена за гектар пая держится на уровне $ 2 тысяч.

Том 2 «Экономической истории Украины» утверждает, что в 2000-2001 годах на легальном рынке было продано 1,1 млн га пашни, при этом стоимость пая колебалась от 500 грн до 16,5 тыс грн по тогдашнему курсу. При этом существующий рынок земли стимулировал и рост арендных платежей за паи крестьян: они в 1998 за свою землю получили 800 млн грн, а в 2000 году – 1,6 млрд грн.

Но в данном случае следует обратить внимание на другие моменты. Формально, ограничение в 100 гектар в одни руки на первом этапе вполне соответствует интересам АПК Украины. Площадь в 100 гектаров обрабатывают 21780 фермерских хозяйств, при общем количестве в 34860 ​​агрохозяйств. Но при этом лимит в 100 гектаров фактически дискриминирует тех 3500 малых фермеров, которые обрабатывают наделы до 200 га.

Если учесть, что в Украине более 100 га земли обрабатывают в целом 13 000 агрохозяйств, включая холдинги, то по сути в следующие 2 года выкуп паев будет почти невозможным для трети агрорынка нашей страны. Не следует забывать о давнем страхе украинских агропроизводителей, что после снятия «земельного моратория» новыми владельцами пашни станет прослойка коррупционеров, который якобы имеет безграничные суммы валютной наличности.

Предложение Зеленского, чтобы государственную пашню выставляли только на торги с правом аренды, деньги с которых идут в местные бюджеты, фактически консервирует «земельную коррупцию».

Например, в октябре 2019 экс-министр экономики Тимофей Милованов заявлял, что с земельного банка в 1,5 млн га пашни государственные агропредприятия сохранили лишь половину, другую половину незаконно обрабатывают частные предприятия по «договорам о совместной обработке». Формально, законодательство позволяет такую ​​форму соглашений. Но на практике, как свидетельствуют материалы Госаудитслужбы, «общая обработка пашни» – это хронически убыточная форма хозяйствования для аграрных госпредприятий. Данные Госкомстата говорят, что в прошлом аграрные ГП фактически обрабатывали только 220 000 га своей пашни. И из этого можно сделать вывод, что коррупционные «схемы» охватывают минимум 1,2 млн га государственной земли.

Более того – по данным Госаудитслужбы, в 2018 году Национальная академия аграрных наук, формально самостоятельная структура, с более 300 000 га своей пашни самостоятельно обрабатывала только 600 га. Другая часть земли – или в обработке по «договору о совместной обработке», или уже незаконно приватизирована.

Дискурс о рынке земли как воплощение права на собственность 7 млн пайщиков оставил без внимания 3,97 млн единоличных крестьянских хозяйств (ЕСХ). Такие хозяйства, как свидетельствуют данные Госкомстата, имеют значительный вес в украинском АПК. ЕСХ обрабатывают 5300000 га пашни, или 25% от всей земли, с которой собирается урожай. Удельный вес ЕСХ в урожае 2019 составила 20%, или 15 млн тонн зерна. Но такие хозяйства ограничены в возможности получить банковский заем: сумма кредитов выданных аграриям на 1 января 2020 составляла лишь 57 млрд грн (для сравнения – стоимость посевной кампании 2019 достигала 120 млрд грн). Обещанных на 2020 год дотаций на 4,4 млрд грн для агросектора также недостаточно. Поэтому не исключено, что за приверженность «единоличников» поборется как минимум Тимошенко, обещая щедрый пакет государственной поддержки.

В подобной ситуации была Польша в 1997 году. В то время бывшие коммунисты смогли завоевать себе крестьянство как «электоральную базу», в то время как либералы пользовались поддержкой горожан.

Чтобы не провалить дальнейшие либеральные реформы, Лешек Бальцерович на старте своей второй премьерской каденции был вынужден пойти с коммунистами на такой компромисс. Приватизация государственных предприятий и финансовая реформа продолжается, но зато в Конституцию Польши вносят норму о «фермерах как основе аграрного строя», а лимит на владение землей не превышает 200 га. Такой компромисс в итоге себя оправдал, и Польша получила прослойка в 1000000 фермеров, которые суммарно обрабатывают ’14 млн га пашни.

Но чтобы повторить успех своего западного соседа, Украина должна быть последовательной в осуществлении экономических реформ.