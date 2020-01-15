В эти выходные министр экономики Тимофей Милованов отрапортовал, что впервые в истории Украины в декабре зафиксирована дефляция, а цены на импортные товары снизились. Правда, на следующий день Центра Разумкова сообщил, что зарплаты украинцев в 2019 году достигли своего пика на момент президентских выборов, а после этого финансовые возможности граждан начали стремительно падать.

Почему же при укрепляющейся гривне украинцам жить не лучше, а бюджет поспешно латает дыры, и чего ждать в следующем году, пытались понять Буквы.

Валютные качели

Вопреки прогнозам, что при президенте Зеленском доллар будет по 50 гривен, с середины лета национальная валюта неожиданно стала укреплятся. Если еще в мае доллар был по 27, то в конце декабря его уже покупали по 22,9. Правда, недолго. За пару дней гривна упала до 23,9.

Теоретически, укрепление гривны должно было радовать людей. Но нет. Ведь цены в гривне падать не спешили.

Причиной укрепления гривны стал большой приток доллара на рынок вследствие продажи ОВГЗ. Инвесторы скупили ценные бумаги Украины на 110 млрд гривен в надежде заработать по 20% на инфляции. И тем самым укрепили гривну на 15%.

«Осенью сельское хозяйство за счет удачного экспорта предлагает на 20% больше валюты. Плюс за этот год валютные резервы Украины пополнились на 7 млрд долларов», – поясняет «Буквам» причины укрепления нацвалюты экономический эксперт и координатор Экспертной платформы НБУ Андрей Блинов.

И добавляет, что долгосрочных причин для укрепления на ближайшие 5-7 лет нет. А ручное управление курсом и снижение стоимости доллара до 15-20 грн не повлияет положительно на экономику.

Укрепление гривны к доллару привело к тому, что меньше денег получил и бюджет.

Экс-и.о. министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева сообщила, что из-за укрепления нацвалюты аграрии недополучили 6-7 млрд грн экспортной выручки.

За свой товар они получают деньги в долларах, но теперь могли купить меньше гривны. А значит смогли меньше вложить в новый урожай. В то же время, в этот урожай они вкладывали деньги по другому курсу и не могли ставить цену ниже потраченной, а поэтому оказались в первую очередь неконкурентоспособными перед русскими производителями зерна.

Если гривна сохранит свое укрепление, то это станет большим минусом для сформированного бюджета, в котором курс доллара заложен по 27. Премьер-министр Алексей Гончарук уже сообщил, что такая ситуация обязывает пересмотреть принятый бюджет.

Советник президента Олег Устенко прогнозирует, что курс валюты в 2020 году сохранится на том уровне, который мы сейчас наблюдаем, с незначительной корректировкой. «Это будет плюсом для маневра Нацбанка, который уже начал более мягкую монитарную политику. То есть не будет продолжаться стремительное снижение учетной ставки и будет активно возобновляться кредитование экономики», – рассуждает Устенко. Хотя сам он выступает за более слабую гривну, так как мы полностью ориентируемся на экспорт.

Нардеп от «Голоса» и в прошлом заместитель министра экономического развития Юлия Клименко в комментарии «Буквам» также прогнозирует укрепление нацвалюты. Но, по ее мнению, ничего хорошего отечественной экономике это не даст.

«В долгосрочной перспективе такая экономическая и монетарная политика при существующей структуре экономики Украины приведет к потере конкурентоспособности украинских товаров на мировом рынке, торможению и сокращению экспортных секторов, потери знаний и технологий, повышение импорта, и, как результат, уменьшению рабочих мест, зарплат и доходов украинских граждан. То есть мы будем кормить чужие экономики, вместо развития своей», – считает Клименко.

В Нацбанке прогнозируют колебания курса. «В 2020 году курс может умеренно колебаться в обе стороны, в том числе и укрепляться», – заявила Рожкова.

«Дырки» в бюджете при экономическом росте

Во Всемирном банке ожидают, что украинская экономика в 2020 г. вырастет до 3,7% ВВП. В 2019 г., по оценке организации, показатель ВВП вырос на 3,6%.

Эксперты, опрошенные «Буквами», также оценили прошлый год как успешный.

«На 2019 год мы не ожидаем никаких сюрпризов и думаем, что ВВП Украины вырастет на 3,6%. Хороший показатель, но внешние риски, некоторым образом, для Украины усиливаются, поэтому важна структурная трансформация экономики», – рассказала старший экономист банка Анастасия Головач.

Особенно успешность года подчеркивали в окружении президента.

«Выборы должны были расшатать ситуацию. Мы наблюдали даже целую группу деструктивных сил, которые работали на разлом ситуации. Достаточно вспомнить разговоры перед президентскими выборами о том, что с победой [на президентских выборах Владимира] Зеленского курс доллара вырастет за 100 грн, параллельно с этим инфляция поднимется до невероятных показателей, будет колоссальный дефицит госбюджета и Украина не сможет нигде занимать деньги. Это негативно влияло на экономическую ситуацию, точнее на доверие к экономике», – поделился з «Буквами» своим мнением советник президента Олег Устенко.

Правда, эксперт не вспомнил, как глава Офиса президента просил Кабмин заморозить выплаты субвенций и о переносе денег с других областей на строительство дороги, о которой просил президент.

Из-за нехватки 70 млрд грн. в конце года Кабинет министров был вынужден приостановить незащищенные государственные расходы – например, на строительные и инфраструктурные проекты. Они перешли в ручное управление Госказначейства.

В Кабмине поспешили успокоить сограждан, что проблема обычная и не коснется социальных выплат.

«Подобные вещи Минфин и распорядители бюджетных средств делают каждый год, чтобы обеспечить выполнение всех показателей бюджета, не только по дефициту, но и согласно критериям эффективности расходов», – объяснила тогда министр финансов Оксана Маркарова.

Причиной такого положения стали сокращение доходов от экспорта металлургической продукции, акцизного сбора на сигареты, отсутствие запланированной приватизации, снижение инфляции до 4,1% при запланированных 6,3% (недополучен инфляционный налог) , низкие цены на природный газ и резкое укрепление гривны.

Но как бы не успокаивал нас Минфин, цифры говорят о другом.

«Чтобы был понятен масштаб проблем, приведем данные предыдущих годов: в 2015-м — перевыполнение на 12 млрд грн, в 2016-м — недовыполнение на 1 млрд, в 2017-м — недовыполнение на 3,6 млрд, в 2018-м — на 9,2 млрд грн. Даже двузначных цифр не было», – написало «Зеркала недели» в декабре прошлого года.

Издание также отмечает, что для того, чтобы исправить ситуацию, «Укрзализныцю», «Укргидроэнерго» и «Объединенную горно-химическую компанию» обязали выплатить государству 90% дивидендов за 2018 год, а не 30% как было ранее.

26 декабря Кабинет министров обязал НАК “Нафтогаз” срочно, в течение суток, досрочно выплатить в казну 8,5 млрд дивидендов из прибыли, которые монополия получила в течение трех предыдущих кварталов.

В результате в начале января 2020 г. Минфин снова опубликовал данные. Из них стало известно, что за прошлый год дефицит бюджета составил 35 млрд грн.

Депутаты считают, что подобное выдаивание ни к чему хорошему не приведет.

«Решение о получении 90% прибыли было принято еще предыдущим правительством, и нынешний Кабмин просто его выполнил. То есть Минфин продолжил политику выкачивания средств с госпредприятий, которая не дает им возможность развиваться», – говорит Клименко.

Падение промышленности

В конце декабря Государственная служба статистики сообщила, что по итогам ноября сократились объемы промышленного производства до 7,5% по сравнению с прошлым годом. В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства предупредили, что это только начало.

«В первом квартале 2020 года ожидается продолжение негативной динамики в промышленности, однако отдельные виды деятельности будут чувствовать положительное влияние от введения в действие новых производственных мощностей», – говорится в отчете ведомства.

Замминистра экономики Сергей Николайчук уверен, что такое падение связано с реформами, которые борются со «схематозами» в этом бизнесе.

“Ситуация с экономической активностью последние месяцы очень неоднозначная – с одной стороны, имеем провал в промышленности, с другой – продолжают ускоряться строительство и розничный товарооборот”, – констатировал Николайчук.

Он обратил внимание на тот факт, что укрепление гривны и высокие темпы роста зарплат способствуют росту покупательной способности населения и удешевлению инвестиционных товаров, но в то же время это подрывает конкурентоспособность промышленности.

Ведь украинская промышленность выживает и зарабатывает за счет слабой гривны, инфляции и отсутствия конкуренции.

Глава министерства Тимофей Милованов сообщил, что Кабмин не оставит промышленность один на один с проблемой. Поэтому было принято решение создать штаб для противодействия падению.

«Если промышленность привыкла к экспортной ренте от постоянной девальвации и инфляции, то это не самая эффективная промышленность», – обращает внимание эксперт Фурса.

Вызовы на 2020 год

По мнению опрошенных экспертов, экономика 2020 года не будет сильно отличаться от экономики 2019 года. Кардинально повлиять на ситуацию может неожиданный мировой экономический кризис, о котором уже давно говорят.

Хотя экономист Фурса не уверен, что кризис будет. «О кризисе говорят, потому что мировая экономика растет очень долго, например, американская экономика уже 10 лет подряд. Такого никогда не было. Соответственно люди предполагают, что мы находимся в конце цикла, где рано или поздно может быть кризис», – рассуждает он.

В то же время народных депутатов от оппозиции огорчает, что власть не использовала свой «медовый месяц» для проведения реформ.

«У любой новой власти есть где-то 6 месяцев на проведение кардинальных реформ, иначе дальше система ее пожирает. Они пропустили эти шесть месяцев и все структурную реформы, которые позволили бы экономический рост – не были приняты. Ни трудовой кодекс, ни антитрастовое законодателство, нидеолигархизация. Вместо этого они занимались текущими проблемами и пропустили этот период», – говорит Юлия Клименко.

Во вторник Рада приняла закон о реформе таможни, который раскритиковали депутаты БПП и «Батькивщины». Он увеличил права главы таможни и ввел неравенство для разных подразделений.

«Поймите то, что было принято сегодня в законе по таможне 2318-1 может иметь последствия и для бюджета, и для плательщика. Все процедуры, которые будут совершены в этот момент они могут быть аннулированы через суд», – говорит нардеп от БПП Нина Южанина.

«Мне кажется, что эта власть как ни одна другая должна бы просчитывать все варианты действий, но они этого не делают. Возьмем опять этот закон по таможне: завтра вы поменяете Нефедова, сможете ли вы новому человеку доверить те полномочия, что вы дали. 15 таможням устаноавливается разный перечень таможенных обязательств, которые они совершают, разные зарплаты и надбавки. Зарплата может составить 8 тысяч, а может 300 или 500. Я такого ручного управления еще не видела в государстве. Мне кажется, они пытаются протянуть все хотелки Минфина, которые я 4,5 года даже не брала на рассмотрение», – говорит бывшая глава налогового комитета.

Во время принятия бюджета Кабмин не вносил правки в налоговый кодекс, зато сделает это законопроектом 1210 сейчас.

По подсчетам соучредителя аналитического центра “Украинский институт будущего”, директор программы “Экономика” Анатолия Амелина, этот законопроект может стоить Украине 1% роста ВВП.

“Знаете, как угробить экономику Украины одним законопроектом? Все просто:

– Объединить все хотелки Минфина, налоговых консультантов (зарабатывающих на усложнениях для бизнеса) с огромным количеством технических правок в одни документ.

– Сделать документ на 580 страниц сравнительной таблицы, прочесть который обычному депутату (особенно понять его) не под силу

– Включить турборежим и спрятать голову в песок» , написал Амелин.

По его словам, кроме увеличения ставок на руду и добычу газа, законопроект 1210 приведет к сворачиванию офисов айтишных компаний с украинскими резидентами, ужесточению условий ведения бизнеса в сравнении с другими юрисдикциями, увеличению риска неправомерной корректировки налоговиками финансового результата предприятий.

«С эти документом не сравнится не одни изменения налогового кодекса под елочку. По объемам изменений эти изменения в 10 раз больше и намного фискальнее», – согласна с Амелиным Нина Южанина.

Поэтому она советует бизнесменам держать руку на пульсе и следить за этими изменениями.