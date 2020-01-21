Владимир Зеленский разобрался с премьером Гончаруком, отложив казнь на 2 месяца. Но два вопроса остались для него незакрытыми: что делать со своим популизмом и как выжить среди олигархов

На первый взгляд правительственный кризис в Украине подошел к концу. Подошел к концу очень специфическим образом. Вдохновляющийся примером Владимира Путина Владимир Зеленский принял премьер-министра Алексея Гончарука в обстановке золотых палат Кремля – комнате переговоров Администрации президента с зачем-то переклеенными золотыми обоями. Принял от него заверения в бесконечной лояльности. И, как и заведено у великодушных монархов, решил дать премьеру еще один шанс.

Всю эту ситуацию можно было бы рассмотреть с точки зрения Конституции и роли парламента при президенте Зеленском. Как уже неоднократно говорилось, никакого права подавать прошение об отставке президенту у Гончарука не было. Так как согласно Конституции Украины премьер-министр получает свой мандат от Верховной Рады и перед парламентом слагает свои полномочия.

Впрочем, в этом конституционном тупике устами главы фракции “Слуга народа” Давида Арахамии большинство в который раз признало свою роль придатка к Администрации президента. Ведь именно формальный глава фракции Зеленского сказал, что главным определяющим для голосования будет именно позиция президента. Да и правительственным кризисом произошедшее можно назвать с натяжкой. Ведь правительственный кризис возможен исключительно в условиях настоящей парламентской демократии, в которой правительство выполняет внятную программу коалиции.

С точки зрения режима личного правления Владимира Зеленского, который благодаря воле избирателей сложился в Украине, ни о каком правительственном кризисе речь не шла. Даже характер обнародованных записей из кабинета главы правительства, на которых Гончарук высказывался о пустоте головы президента, говорили о том, что целью интриги было вызвать эмоциональную реакцию президента.

В свете сложившегося интересней проанализировать две линии разлома, из-за которых режим Владимира Зеленского может покрыться трещинами. Во-первых, конфликт популизма с реальностью. Во-вторых, конфликт олигархов за право доступа к центру принятия решений, то есть, телу первого лица.

Все, кто смотрел запись встречи президента с премьер-министром не могли не отметить, что формальной причиной встречи стала информация о зарплатах и премиях министров. Президент распекал премьер-министра за то, что правительство слишком сильно отдалилось от народа. И что никакой профессионализм не может служить оправданием высоких зарплат государственных топ-менеджеров.

Этот разговор стал первым публичным проявлением конфликта предвыборного популизма президента Зеленского с реальностью, в которой находится Украина. И первым публичным признанием Зеленского в том, что реалии в которых находится Украина начинают ощутимо бить по его рейтингу.

Предвыборный корабль Владимира Зеленского с его крайне раздутыми обещаниями экономического процветания и зарплат по 4000 тысячи долларов разбился о необходимость проведение консервативной экономической политики и сбалансированного бюджетного процесса с оглядкой на МВФ и прочих кредиторов. Экономических предпосылок для того, чтобы реализовать чудеса, в легкости которых тогдашний кандидат в президенты убеждал избирателей, нет. А значит чем дальше, тем больше режим персональной власти Зеленского будет нести потери, вызванные фрустрацией населения от отсутствия молочных рек с кисельными берегами.

Выхода из этого тупика для президента нет. Если исполнительная власть в дальнейшем будет проводить текущую политику, рейтинг Зеленского продолжит падать. Однако не будет сломана система функционирования самого государства. В случае если в правительство придет более чуткий к вопросу предвыборных хотелок президента премьер – экономика Украины схлопнется. По примеру Венесуэлы, где раздувание социалистических государственных обязательств президента Мадуро привело к полному экономическому краху и дефициту продуктов питания и средств первой необходимости. Этот сценарий так же обрушит рейтинги доверия Зеленскому, вместе правда со страной.

Вторая линия разлома может стать для сложившегося режима еще большим испытанием. Как уже приходилось писать, сама победа Владимира Зеленского на президентских выборах стала возможна благодаря консолидации всех олигархических сил и России вокруг задачи по отстранения от власти пятого президента Украина Петра Порошенко.

Россию в Порошенко, естественно, не устраивала принципиальная позиция по противодействию агрессии против Украины. Олигархат был разочарован несколькими моментами. Первое – тем, что Петр Порошенко в условиях внешней агрессии был вынужден опираться на институты государственной власти. А значит – занимался укреплением самого государства. Во-вторых, тем, что усилившиеся государство как целостный организм было готово выполнять действия, идущие вразрез с интересами крупных игроков. Например, для сохранения отношений с МВФ и США – национализировать “Приватбанк”. В-третьих, сама осведомлённость Петра Порошенко в том, за счет чего и как формируется крупный капитал в Украине делал невозможным обман президента в вопросах жизнедеятельности крупного капитала.

Синхронные действия по дискредитации государства и прошлой власти телеканалами связанными с кумом Путина Виктором Медведчуком и олигархических медиа достигли своей цели – у руля Украины стал гораздо более удобный для России и групп влияния непрофессиональный президент.

Однако, как уже неоднократно было в истории Украины, на этом олигархический консенсус в Украине закончился. И началась привычная возня за потоки и влияние на голову первого лица. Прошлая неделя и компромат на премьер-министра Гончарука, вместе с действиями депутатов из группы влияния Игоря Коломойского по дискредитации правительства, стал первым видимым свидетельством разрушения консенсуса. И то, что Владимир Зеленский встал на защиту института правительства и лично защитил Гончарука означает, что медовый месяц Владимира Зеленского с олигархическими группами подходит к концу (или держится на тонкой нити, о чем свидетельствую поправки к закону 1210, откуда пропала газовая рента).

Стройный хор телеголосов, в унисон несущих благую весть про президента украинскому народу, может быть в момент расстроен как только одна из олигархических групп примет решение о том, что достигнуть своих целей по контролю над властью невозможно без объявления войны президенту. Такая же телевойна может начаться в случае, если Зеленский начнет забывать о своих обязательствах перед одними уважаемыми людьми и в процессе избавления от обязательств пойдет на сближение с другой группой не менее уважаемых людей.

В отличие от того же Путина, оперирующего гигантскими деньгами государственных корпораций, пространство маневра для президента будет ограничено. А это значит, что решая вопрос собственного контроля над властью он будет вынужден либо пасть политической смертью, либо начать укреплять государство и стать не столько партнером одних кланов против других, сколько арбитром, загнав себя в привычное прокрустово ложе каждого украинского президента, осознающего реалии Украины. Поскольку способности Владимира Зеленского осознать всю глубину проблем, мягко говоря, не очевидны, украинская история может снова закрутиться в свей привычной петле войны олигархов против друг-друга и войны всех олиграхов с президентом и государством.