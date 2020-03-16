Ученые будут обсуждать пандемию и давать советы, как уберечься от вируса. Всё начнётся в 18 вечера по киевскому времени и продлится до поздней ночи.

Какое положение дел в борьбе с пандемией в мире на этот момент? Как сдерживанию COVID-19 помогает опыт человечества с другими, в частности коронавирусными, заболеваниями? Как сдерживать распространение инфекции? Правильно ли поступает Британия, игнорируя карантин? Как это всё закончится?

Эти вопросы беспокоят людей по всему миру. Среди них – и учёные, которые смобилизировались для проведения посвящённого коронавирусу саммита. В соответствии с новой реальностью, он будет виртуальным. Виртуально же “Буквы” отправляют на саммит своего корреспондента, который ровно через час начнёт прямую трансляцию события.

Организатор саммита – Singularity University, новаторский университет, который находится в Силиконовой долине США. Его основатели – знаменитые американские инженеры и инвесторы Рей Курцвейл и Питер Диамандис, партнёры – Google, NASA и Deloitte.

Cегодня лекции будут посвящены следующим темам:

– Всё, что нужно знать о COVID-19: ситуация с пандемией на сегодня, стратегии разработки вакцины.

– Перспективы реакции в свете опыта с вспышками других болезней: SARS, обезьяньей виспы, гриппа.

– Как правительства разных стран реагируют на коронавирус.

– Практические советы по сохранению собственного здоровья в ходе пандемии COVID-19.

– Как сдержать распространение заболевания.

– Лечение болезней и исследование ДНК.

– Как новый коронавирус и австралийские лесные пожары повлияли на мир и продолжают его менять.

– Лидерство во времена COVID-19.

– Решительные шаги и ускоренные инновации.

Всё начнётся в 18 вечера по киевскому времени и продлится до поздней ночи. Верим, что учёные не подведут и будет интересно и полезно. Так что следите в этот вечер за “Буквами”!