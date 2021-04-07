Количество коек с кислородом для пациентов с коронавирусом COVID-19 в Украине достигла максимума. Вакцины тоже нет, поэтому украинцы как и год назад могут защищаться от коронавируса только самоограничением. Буквы напоминают, какие правила надо соблюдать.

Держите социальную дистанцию

Коронавирус передается от человека-человеку воздушно-капельным путем: при кашле, чихании и просто общении. В организм человека вирус попадает через слизистые – рот, нос или глаз. Поэтому оптимальная дистанция общения 1,5-2 метра.

Также проблему представляют крошечные аэрозольные капли, которые выделяет больной коронавирус при дыхании. Они могут распространяться в закрытых помещениях на расстояние большее чем 2 метра, поэтому шансы заболеть в них больше, чем на улице.

Прогулки на улице значительно безопаснее относительно шансов подхватить коронавирус. Немецкий вирусолог Александре Кекуле в интервью «Немецкой волне» отмечает, что то, что вирус мутировал не значит, что он стал разлетаться на большие дистанции.

«Вирус, мутировал, но не «перелетает» на большие расстояния – это важно помнить», – говорит Кекуле.

Вероятность того, что ветер донесет в парке к другой группе отдыхающих аэрозоли в достаточном для заражения концентрации, практически нулевой, считают немецкие специалисты.

Носите маску

Вы должны носить маску в местах скопления, это создает препятствие в распространении коронавируса. При этом маски оказывают только барьерную защиту от капель, включая крупные респираторные частицы. Но большинство масок неэффективно фильтруют мелкие частицы из воздуха и не предотвращают утечку воздуха при вдохе. Поэтому ношение масок все равно требует сохранения дистанции.

Носите маску так, чтобы она закрывала нос, рот и подбородок.

Снимайте маску с ушные резинки.

Если вы надели или сняли маску или прикоснулись к ней, проведите гигиеническую обработку рук.

Используйте маску не более трех часов.

После снятия маски кладите ее в чистый полиэтиленовый пакет; а медицинские маски утилизируйте вместе с бытовым мусором.

Маска или респиратор

Респиратор защищает вас только при вдыхании, но выдыхаете вы и зараженные частицы. Поэтому респираторы нельзя одевать больным коронавирусом. Респиратором вы защищает только себя, но не окружающих.

При этом некоторые страны требуют носить именно респиратор в публичных местах. Именно такая норма действует с 25 февраля в Чехии. Также одевать респиратор в магазине и общественном транспорте требуют в Австрии. Требование носить респираторы FFP2 действует и в Баварии.

При использовании респиратора вдох и выдох требуют дополнительных усилий, чтобы преодолеть сопротивление фильтрующего материала. Для человека, страдающего от респираторных симптомов, это будет создавать дополнительный дискомфорт и может приводить к ухудшению ее состояния.

Сколько живет коронавирус?

Первые исследования коронавируса показали, что вирус может выживать в каплях до трех часов после того, как попадет в воздух во время выкашлевания. Мелкие капельки размером от 1 до 5 микрометров – примерно в 30 раз меньше ширины человеческого волоса – в спокойном воздухе могут находиться несколько часов.

Это означает, что вирус, циркулирующий в нефильтруемых системах кондиционирования, может жить не более пары часов.

Но исследования NIH обнаружили, что вирус SARS-CoV-2 дольше живет на картоне – до 24 часов, и до 2-3 суток на пластиковых и нержавеющих поверхностях.

Осенью опубликовали исследование австралийских ученых, которое показало, что коронавирус может жить на твердых поверхностях, например, на экране гаджета или банкнотах, 28 дней. Но его раскритиковали за то, что опыты проводили в темноте, тогда как все вирусы быстрее исчезают под действием ультрафиолета.

Дезинфекция рук и поверхностей

Поскольку вирус через руки может попасть на слизистую оболочку глаз и рта, то их необходимо тщательно мыть с мылом и обрабатывать антисептиком со спиртом.

На сегодняшний день нет доказательств заражения через контакт с загрязненной поверхностью. Также ученые говорят, что дезинфекция дверных ручек, пакетов и тележек в супермаркетах не имеет такого определяющего значения, как считалось изначально.

Впрочем, как и в борьбе с другими вирусами ВОЗ рекомендует проветривание и влажную уборку помещений.

Также организация предостерегает от распыления на улице и в помещениях дезинфицирующих средств.

Мифические средства народной профилактики

Чеснок, куркума, алкоголь не защитят вас от заражения коронавирусом. А алкоголь еще и ослабит ваш иммунитет.

Влияет ли погода на распространение коронавируса?

Американские исследователи изучили особенности заражений в районах Китая с теплым, холодным, сухим и влажным климатом и не обнаружили никакой связи между климатическими условиями и частотой передачи инфекции.

В то же время австрийские ученые пришли к выводу, что лучи ультрафиолета уничтожают вирус.

Что делать, если чувствуете первые симптомы болезни?

Первое, что надо сделать, когда у вас повысилась температура, появилась слабость, заложило нос, разболелось горло, исчезло обоняние или вкус – как можно быстрее самоизолироваться и не контактировать с другими людьми.

Далее следует позвонить семейному врачу для консультации и придерживаться его советов.

Если у вас нет семейного врача, то вы можете обратиться в ближайшее заведение первичной помощи. Отсутствие декларации не является причиной отказа в оказании помощи человеку с подозрением на COVID-19, это урегулировано в постановлении Кабинета Министров №65.

Кроме того, можно обратиться на региональную или национальную горячую линию, там подскажут, как действовать. Или в круглосуточный контакт-центр Минздрава по противодействию распространению коронавирусной болезни: 0-800-60-20-19.

Вам надо будет сделать ПЦР-тест, чтобы подтвердить диагноз.

Какие препараты можно и нельзя принимать?

Единственное лекарство, которые можно принимать самостоятельно при COVID-19 – это жаропонижающие при высокой температуре (38-39 градусов). Подойдут ибупрофен и парацетамол. Все остальное – по назначению врача.

Ни в коем случае нельзя практиковать самолечение антибиотиками, ведь они не действуют на вирусы. Помните лекарств против коронавируса нет. Если вам кто-то их советует, то это фуфломицин.

Когда нужно вызвать скорую?

Если состояние резко ухудшилось, есть прямая угроза здоровью или жизни, надо срочно звонить 103.

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