Никто не знает, когда в Украине нормально заработает транспорт. Тем временем в большинстве стран Европы, даже с самой высокой смертностью, его не останавливали ни на день.

Метро в Украине планируют запустить в конце июня, междугородний транспорт и внутренние поезда — в середине лета. Об этом заместитель главы Офиса президента и секретарь координационного совета по противодействию COVID-19 Кирилл Тимошенко рассказал на закрытой встрече с журналистами, которую пересказал“Бабель”.

В интервью “Украинскому радио” премьер Денис Шмыгаль сообщил, что первый шаг запуска метро начнется на третьем из пяти этапов выхода страны из карантина, которые предусмотрены планом Правительства. На этой стадии метрополитен заработает для “отдельных категорий граждан и будет ездить с определенными ограничениями”.

На четвертом, предпоследнем, этапе завершения карантина в Украине метрополитен уже будет работать в обычном режиме.

Как известно, Кабмин даже приблизительно не назвал дат этих этапов.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что до 22 мая наземный транспорт будет работать в ограниченном режиме, а метро заработает по указанию Кабмина.

Тем не менее, мэр Харькова Геннадий Кернес вопреки постановлению Кабмина собирается возобновить работу подземки 12 мая.

“12 мая мы хотим запустить метро в Харькове. Ни в одной стране мира не закрыли метро. Даже в Италии и Испании работало метро. В Кабмине этого не понимают. Они считают, что это рассадник коронавируса. Но это не так, потому что в подземке работают мощные вытяжки. Это удобный вид транспорта и самый доступный. Метро должно ездить. Во всем остальном будем синхронизироваться с приказами Правительства”, – сказал Кернес в комментарии изданию “Страна”.

Он также пожаловался, что неделю не может дозвониться до Премьера, чтобы донести свою позицию.

Кернес прав в своем замечании, что в странах Европы, даже там, где была самая высокая смертность, не останавливали метро и общественный транспорт.

Великобритания

По состоянию на 6 мая количество жертв коронавируса в Великобритании составило более 32 тысяч.

Несмотря на некоторое недовольство действиями правительства, британцы в целом переносят эпидемию спокойно.

“Сейчас хорошая погода и люди стараются выйти на улицу, есть возможность хотя бы проехать на велосипеде в соседнее село. Правда, так мы однажды встретили половину своих соседей”, – рассказала украинка Людмила, которая сейчас живет в Оксфорде.

В Великобритании работают и метро, и общественный транспорт. Хотя в марте в Лондоне закрыли 40 станций метро.

“Все работает, возможно, ездят реже, но работает все. Автобусы ходят почти пустые, люди послушные и сидят дома”, – поделилась Людмила.

Содиректор Института новых инфекционных заболеваний Анджела Маклин на брифинге выразила озабоченность тем, что британцы начали больше передвигаться на автомобилях.

По статистике мобильности компании Apple, на этой неделе количество автомобильных поездок в Британии увеличилось до наивысшего значения с 23 марта.

Соединенные Штаты Америки

В США от коронавируса умерло 72 тысячи людей. Болезнь подтверждена у 1,2 миллиона человек.

Тем не менее общественный транспорт здесь работает.

“Общественный транспорт в Америке понятие относительное, но тем не менее, он работает – и автобусы ходят, и метро работает”, – рассказала #Буквам украинка Ирина.

“В метро сейчас меньше поездов, но и людей меньше. Были скандалы, потому что там живут бомжи, но оно все равно работает”, – говори она.

Нью-йоркское метро впервые за свою историю прекратит работать ночью. В ночь на среду в нем проведут работы по дезинфекции, после чего поезда поедут снова, но с увеличенными интервалами.

По словам губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, нормальная работа метрополитена возобновится лишь после того, когда эпидемия перестанет представлять собой проблему, сообщает ВВС.

Начиная с часа ночи в среду 472 станции метро будут работать только на выход. На станции будут дополнительно направлены тысячи полицейских, которые будет следить за тем, чтобы в вагонах никто не оставался. Ранее власти города жаловались, что хотя количество пассажиров упало на 90%, поезда метро заполонили бездомные.

“Наши клиенты не должны ездить в вагонах, которые стали чьим-то пристанищем”, – заявила на пресс-конференции глава транспортного ведомства Нью-Йорка Сара Файнберг.

За последние сутки в штате Нью-Йорк из-за коронавируса погибли 230 людей.

Италия

Количество смертей от коронавируса здесь составляет 29 тысяч.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. Тем не менее работу общественного транспорта здесь не останавливали даже на пике эпидемии и паники.

“Общественный транспорт и метро здесь работали в обычном режиме. Ни дня не было остановки”, – рассказала #Буквам гид по Риму Александра Лукань.

С 4 мая в Италии частично сняли ограничения, которые действовали в стране почти два месяца – итальянцы могут ходить в гости к родным и частично вышли на работу.

Более того, 8 апреля миланские метростроители возобновили работы на строящихся участках новой 4-й линии метро.

Руководители проекта подчеркнули, что все нормы санитарной безопасности соблюдаются. На объектах сейчас находятся около 200 рабочих.

Испания

Здесь от коронавируса умерло почти 26 тысяч людей. В стране вводились карантинные меры, но транспорт не останавливали. Просто ввели ограничения по передвижению. В транспорте даже не обязательно было носить маску.

Эту меру ввели только 4 мая, потому что больше людей стали ездить на работу.

По сообщениям местной прессы, в рамках подготовки к этому нововведению власти подготовили дополнительно 14 млн масок, которые раздадут местным жителям. Часть из них можно будет получить прямо на остановках транспорта, часть раздадут власти городов. Нет, их можно будет не купить в “Эпицентре” за 700 гривен упаковку, а получить.

Германия

Страна Ангелы Меркель является лидером в Европе по эффективности борьбы с коронавирусом. Здесь при 167 тысячах подтвержденных случаев, почти 7 тысяч смертей.

Ограничительные меры в связи с эпидемией коронавируса действовали в Германии с середины марта. С 20 апреля в связи с снижением роста заболевания в стране стали уменьшать ограничения. Начали работать парикмахерские, магазины площадью до 800 метров, книжные магазины, автосалоны и мастерские по ремонту велосипедов. Школьники постепенно будут возвращаться к занятиям. Германские вирусологи при этом постоянно говорят, что людям полезно бывать на воздухе.

Но и в строгий карантин транспорт работал.

“Немного изменили расписание, перестали проверять билеты, а с прошлой недели обязали носить в нем маски. Но все это время и автобусы, и электрички, и междугородние электрички ездили”, – рассказал Александ Голубов, который сейчас живет в Берлине.

Украинка Елена живет сейчас в Бонне и там тоже все в порядке с транспортом. “Нет – всё ездило, причем в нашем регионе даже расписание движения не сокращали и, как я видела, трамваи и региональные поезда ездили в том же составе вагонов. По другим направлениям и землям я тоже не читала и не слышала, чтоб транспорт закрывали”, – отметила она.

Франция

12 мая правительство Франции ввело один из самых жестких карантинных режимов в Европе, тем не менее транспорт здесь работал все время. С этапом послабления карантинных мер в транспорте просят ездить в масках и соблюдением социальной дистанции.

Швеция

#Буквы уже писали о том, что это одна из немногих стран, которая не ушла на карантин. И единственное ограничение по транспорту там было – не подходить на полтора метра к водителю.

Польша

Ближайшая соседка Украины сейчас погружена в скандал из-за президентских выборов, которые в стране из-за карантина пройдут по почте. В Польше также правительство разработало постепенный план выхода из карантина, но общественный транспорт там работает все это время.

Чехия

В этой стране с 12 марта действовал строгий карантин, но общественный траспорт работал.

Хорватия

В этой стране движение общественного транспорта остановили 22 мая на 30 дней. 27 апреля в стране возобновили работу автобусов.

Дания

Эта северная страна стала одной из первых в Европе выходить из карантина, открыв 15 апреля детсады и школы, а 20 апреля магазины и общественные учреждения. Работа транспорта в Дании была немного ограничена. Например, если раньше в междугороднем поезде можно было ехать без места, то теперь билеты продают только с местами.