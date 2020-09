Цифровое искусство – неотъемлемая часть моды. Чего стоит показ Balenciaga полгода назад – как раз в разгар карантина, который привнес в fashion-мир качественно новое видение компьютерного искусства и прочно связал цифровую и модную среду в единое целое. Так, для своей коллекции Balenciaga осень-зима 2020/2021 Демна Гвасалия развернул на подиуме эпичную диджитальную сценографию, напоминающую фильм об апокалипсисе: огромные led-экраны омывали зрителей каплями дождя, обжигали языками пламени и укачивали на морских волнах.

Отвечая духу глобального постпандемического кризиса Ukrainian Fashion Week сделал ставку на максимальную диджитальность своих проектов и в завершившемся сезоне ежедневно давал стримы с главного подиума, презентовал посетителям первое в мире виртуальное комьюнити по обмену одеждой The Swapchain, где историю каждого продукта и его экологический след можно отследить с помощью технологии Blockchain, а также – знакомил гостей с работами самых модных цифровых художников.

Один из них – британский креативный и диджитал-директор Джон Эммони, известный своими работами с брендами Balenciaga, Nike и Iris van Herpen, лондонским универмагом Selfridges, музыкантами Charli XCX, Канье Уэстом и многими другими. В рамках UFW презентовали диджитал-скульптуру, посвященную BMW Concept i4 – инновационного и элегантного электромобиля. Как говорят создатели, впервые для такого диджитал-арта были использованы две запрограммированные нейросети Искусственного Интеллекта.

Также организаторы Ukrainian Fashion Week представили новую диджитал-платформу –Ukraine is the Center of My Universe – мультидисциплинарный проект, который объединил известных в Украине и мире украинских дизайнеров и лидеров креативного сектора.

Не обошлось в этом сезоне и без фешн-кино, которое в этом сезоне прошло в онлайн-формате. Уже в третий раз в Украине проводится Fashion Film Festival Kyiv – единственный в стране фестиваль fashion-видео. В рамках мероприятия состоялась премьера документального полнометражного фильма “Жан-Поле Готье, с любовью”. В нем показана очень личная история история парижского кутюрье во время подготовки к его легендарному фешн-спектаклю Fashion Freak Show.

“Я не умею писать, – рассказывает дизайнер в начале фильма, – но я расскажу свою историю визуально. Это будет показ всей моей жизни, не только дефиле моды”.

Fashion Freak Show – это автобиографический драматичный мюзикл, поставленный дизайнером собственноручно перед тем, как уйти из фешн-индустрии и модной коммерческой гонки, сконцентрировавшись на более творческих и некоммерческих проектах.

На фоне подготовки к шоу Жан-Поль Готье много вспоминает о своем детстве: о мечте устроить дефиле в Фоли-Бержер (где, собственно, он и провел фрик-шоу); о любимом плюшевом медведе, единственной игрушке в его трехлетнем возрасте; о том, как мечтал о кукле, но родители не разрешили ему – “Мальчики не играют в куклы”; о том, как переделал медведя в куклу, приклеив ему грудь – конусное бра из бумаги (и которое потом стало одним из знаковых творений дизайнера благодаря Мадонне).

“Фрики – это, конечно, чудовища, – объясняет дизайнер за кулисами подготовки к шоу. – А еще те, кто чем-то отличается от других. Моя мать, например, была фриком. У нее было два желчным пузыря, тогда как у обычных людей – один. У каждого из нас есть какая-то аномалия – более или менее заметная. Некоторые более заметные аномалии могут превратить нас в инвалидов. Но мне такие люди нравятся. Потому что я и сам в детстве был изгоем. У меня не было друзей в лицее. Я думаю, мне бы и самому не понравился тот мальчик, которым я был…”.

В этих рассказах Готье открывается с новой неожиданной стороны для зрителя – невероятно ироничным, настоящим, честным и живым.