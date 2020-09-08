Отравление Алексея Навального, которое подтвердили на официальном уровне в Германии, заставляет Запад реагировать на действия Путина. Впрочем, и Россия не будет сидеть, сложа руки, в Кремле все активнее пытаются брать инициативу на себя. Нас ожидают новые туры санкционного танго.

Когда пушки молчат

Хотя санкции известны с античных времен, именно крах СССР и последующий распад биполярного мира вызвали активизацию использования механизма экономических ограничений ради ослабления оппонента. Ирак из-за агрессивных действий Саддама Хусейна, Иран, за то что пытался создать ядерное оружие, Союзная республика Югославия, за то что стремилась избежать собственного розпада- все они стали объектом санкций, где первую скрипку играл Запад. Россия при президентстве Бориса Ельцина их также поддерживала, хотя и не безоговорочно.

Санкции предусматривают возможность ослабления государства, оказавшегося под ними, но и страны, которые вводят санкции, страдают от их последствий. То есть это танго всегда танцуют вдвоем, и партнеры иногда меняются местами. Аннексия и оккупация Крыма и развертывание боевых действий на Донбассе заставили ЕС и США реагировать на нарушение норм международного права ядерной державой, постоянным членом Совета Безопасности ООН. Агрессивным действиям против Украины предшествовала не только война России против Грузии, но и период заметного потепления отношений Москвы, Вашингтона, Берлина и Брюсселя. К тому же напомню, что санкции предусматривают не только постепенность их введения, но и возможность отмены. К событиям, которые стали катализатором санкций Запада против РФ, можно отнести не только включение Крыма в состав России с нарушением норм международного права, но и уничтожение летом 2014 российским «Буком» рейса МН17, на борту которого погибли почти 300 человек.

Процедура введения санкций ЕС и США существенно отличается. В Старом Свете было много компромиссов в этом вопросе, и европейские компании понесли значительные убытки из-за санкций. Показательный факт: если под санкции попали оборудование и технологии для добычи энергоресурсов на арктическом шельфе, то собственно нефть и газ как объект санкционных ограничений, никогда всерьез не рассматривались.

ЕС сейчас дошел до определенного предела в санкциях, и может показательно отреагировать разве что на военное вторжение РФ в Украину или очень масштабную эскалацию насилия на Донбассе.

Россия отвечала ограничениями в торговле со странами ЕС, нанося удар по тамошним производителям сельскохозяйственной продукции. Отказ от польских яблок и рижских шпрот носил прежде всего пропагандистский характер, а Беларусь радушно предложила услуги по транзиту деликатесов из ЕС в Россию. США приняли CAATSA летом 2017 года, наложив дополнительные ограничения на Россию, Иран и Северную Корею, за которые в обеих палатах Конгресса проголосовали более 90% членов. В течение последнего года Вашингтон борется против NordStream2, с целью создать основания для оживления экспорта американских энергоресурсов в ЕС.

Повторный «Новичок»

Резкое ухудшение состояния здоровья Алексея Навального и его эвакуация в берлинскую клинику «Шарите» сначала выглядели элементами уже продолжительной игры России и Запада. Кремль уверенно держит Навального в статусе внесистемного оппозиционера, в Берлине и Париже требуют от России соблюдать хотя бы формальные приличия в борьбе с критиками власти. Если откровенно, то покушение на Навального выглядит абсолютно иррациональным шагом, впрочем, и расстрел Бориса Немцова в самом центре Москвы не имел никакого логического объяснения.

Можно только представить удивление европейских политиков, которым на стол положили информацию, что против Навального применили «Новичок» – мощное ядовитое вещество, разработанное еще во времена СССР. Его уже использовали несколько лет назад на территории Британии против Сергея и Юлии Скрипалей, повлекшее международный скандал и существенное ухудшение отношений РФ и Объединённого Королевства. Еще бы: Великобритания (между прочим, ядерная держава) стала жертвой химической атаки, пусть и локального воздействия на собственной территории.

Заявление прес-секретаря Путина Дмитрия Пескова, что в организме Навального во время пребывания в России никаких ядовитых веществ обнаружено не было, вызвало политический шторм в цивилизованном мире. Кому понравится, когда тебя безосновательно и безапелляционно обвиняют в страшном преступлении? ЕС и США в своих действиях стараются придерживаться определенных правил и стандартов, и подобная ложь вызывает шоковый эффект. Если сразу после отравления Навального Ангела Меркель призвала не увязывать этот инцидент и достройку газопровода NordStream2, то после выводов лаборатории бундесвера о причинах ухудшения состояния здоровья Навального ей пришлось публично предполагать возможность введения новых санкций против РФ.

Но не спешите мысленно разбирать достроенный более чем 90% NordStream2. Причин этого несколько, и Кипр, который блокирует введение новых санкций ЕС против российских чиновников, не является главной. В ЕС решение о санкциях принимается консенсусом, поэтому среди 27 стран может всегда найтись тот, кто сомневается в их целесообразности. Конечно, из собственных резонов. Для Германии же NordStream2 выглядит залогом быстрого экономического восстановления от потерь, вызванных коронавирусос. И просто так отказываться от этого амбициозного проекта Ангела Меркель, которая уже более 15 лет находится у руля Германии, намерений не имеет. Цинично, но выход Навального с искусственной комы ей на руку, надо это признать.

Реагирование на отравление Навального в США имеет мощный отпечаток президентской гонки. Действующий президент Дональд Трамп избежал оперативного ответа на вопрос об этом преступлении Кремля, однако поддержал возможную остановку строительства NordStream2, что вполне соответствует интересам Штатов. Напомню, что 45-й президент США не оставляет надежды встретиться с российским коллегой в течение двух последующих месяцев, чтобы доказать избирателям возможность решать вопросы глобального веса. Джо Байден предсказуемо возложил ответственность за отравление Навального на Кремль.

Ответный ход

Россия не только ведет дипломатическую борьбу внутри ЕС против новых санкций, но и демонстрирует собственное стремление использовать санкционные инструменты. Кремль действует «для внутреннего потребителя», пытаясь доказать собственным гражданам «величие Путина» и способность отвечать ударом на удар. 4 сентября правительство РФ обнародовал список четырех десятков украинских парламентариев, на которых наложены санкции. Среди них – Петр Порошенко и другие представители «ЕС», депутаты от «Батькивщины» и «Голоса», включая Святослава Вакарчука и Ирину Луценко, которые сложили мандаты, несколько нардепов с орбиты Рината Ахметова. Санкционный кнут обошел кошельки и счета представителей «Слуги народа» и ОПЗЖ.

Введение санкций против физических лиц носит прежде всего психологический характер. Если говорить о Порошенко, то Липецкую фабрику российские власти отобрали уже давно, а санкции ввели, когда из президентского кабинета он переместился в кресло парламентария (санкции на глав государств и министров иностранных дел обычно не накладывают). Российские санкции вызвали всплеск эйфории среди представителей «Голоса», Вакарчук написал «Слава Украине», а вот для «Слуг народа» они больше напоминают предупредительный выстрел в воздух. Реакция офиса президента выглядит излишне пафосной. Хотя, может, там задумались, что будет, когда под санкции попадут активы Зеленского на территории РФ, а не только решили подыграть собственным телеграм-каналам, запустившим месседж, что это так Кремль помогает перед выборами Порошенко.

Рассчитывать санкциями заставить измениться того или иного диктатора наивно. Подобные ограничения должны влиять на экономику и оказывать психологический эффект: позволять сторонникам демократии сохранять веру в ее действенность. Поэтому санкционные танго продолжаться, конечно, под аккомпанемент громких обвинений, которые часто будут более заметными чем конкретные действия.