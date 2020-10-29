Решение Конституционного суда о неконституционности уголовной ответственности за незаконное обогащение вызвало эффект разорвавшейся бомбы и может иметь гораздо более глубокие последствия, чем кажется на первый взгляд.

Сначала немного истории вопроса. После Революции Достоинства встал острый вопрос о создании новой антикоррупционной инфраструктуры. Летом 2014 Администрация Президента совместно с народными депутатами и общественными экспертами пришла к согласию создать две институции НАБУ и НАПК. Первые должны были бороться с коррупционерами, вторые заниматься созданием системы предотвращения и противодействия коррупции.

К полномочиям последнего отошло очень много в части противодействия коррупции в том числе контроль за электронными декларациями чиновников.

Закон об электронном декларировании был принят в марте 2016 после ветирования его президентом (в принятом Раде тексте были правки, которые откладывали уголовную ответственность за недостоверное декларирование до 2017 года).

Уже тогда об этой норме велись ожесточенные споры и некоторые эксперты выражали скепсис относительно ее жизнеспособности.

В частности принятие статьи о наказании за незаконное обогащение в такой редакции отрицало одну из ключевых гарантий Конституции – презумпцию невиновности.

То есть, одно только наличие у чиновника активов, происхождение которых не доказано – не может стать единственным основанием для уголовного наказания. Это может быть основанием для освобождения лица от должности, отказа в назначении или стартом для расследования возможных фактов коррупции. Но – не уголовное преследование.

И если бы Конституционный суд пошел по такой логике – тогда решение во-первых, соответствует Духу Конституции, а во-вторых – вина за его принятию лежит в первую очередь как на антикорупциоонных активистах, которые лоббировали эту норму, так и на отдельных народных депутатах, которые пытались сделать себе персональный политический пиар.

Кстати, помните спич Порошенко, который прямо намекал своим оппонентам (включая Юлию Тимошенко), что теперь «голуби» вы будете объяснять, откуда у вас состояние. Тогда оппоненты тут же вооружились тезисом о выборочном преследовании неугодных чиновников.

В принципе логично – в стране у большинства топ-политиков происхождение имущества не прозрачно. Кроме того, для нормальной работы механизма контроля образа жизни и расходов – надо было в пакете принимать нулевую декларацию и налоговую (не уголовную) амнистию на уровне уплаты в бюджет не менее 10% от задекларированных доходов.

Однако несмотря на ожидания активистов или политиков, каждый из которых думал использовать эту норму в собственных интересах, полноценно она так и не заработала.

Не в последнюю очередь потому, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в те годы погрязло во внутренних распрях, а НАБУ не получило полноценного доступа к е-деклараций и е-реестрам имущества и собственности должностных лиц (Минюст тогда технически заблокировал эти попытки) .

Поэтому по факту имплементация статьи она «ударила» исключительно по чиновникам среднего звена.

Так по оценке одного из законодательных родителей этой нормы Николаю Хавронюка она была относительно эффективной.

В своей заметке на Фейсбуке он написал, что при применении этой статьи в 2019 году из 410 человек, которые предстали перед судом в качестве обвиняемых, в отношении 360 производства были закрыты, в т.ч. 306 в связи с действенным раскаянием, 41 – изменением обстоятельств, 5 – передачей на поруки; к 32 таким лицам применены общественные работы, к 8 – штраф, 10 человек освобождены от наказания; и ни один человек не осужден к лишению свободы.

Так же ни один человек с 533 не было осужден по ст. 366-1 УК Украины к лишению свободы и в 2018 году, но 499 из них были освобождены от уголовной ответственности, а еще 12 – от наказания.

Однако именно эта статья, к которой было много замечаний, стала причиной представления в Конституционный суд от депутатов фракций ОПЗЖ и группы “За майбутне”.

Если бы Конституционный суд отменил только эту норму, то больших проблем у Украины на международном фронте не возникло бы. Например, предоставление следующего транша МВФ подвязано под новую программу, в структурных маячкам которой ничего нет о е-декларировании.

Однако ситуация гораздо хуже. В своем решении суд пошел дальше, де-факто уничтожив НАПК. То есть Агентство существует, но ключевые полномочия в нее забраны.

Кроме отмены уголовной ответственности за недостоверное декларирование суд признал неконституционными полномочия НАПК по контролю и проверке деклараций, открытому круглосуточному доступу к реестру деклараций, проведению мониторинга образа жизни. Отменены права уполномоченных лиц НАПК и задачи уполномоченных подразделений (лиц) по вопросам предотвращения и выявления коррупции.

Так же неконституционными теперь стали сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии декларантов, а также статья Закона “О предотвращении коррупции” об ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Суд лишил НАПК прав иметь доступ к реестрам, составлять протоколы об административных правонарушениях, вносить предписания о нарушении требований антикоррупционного законодательства, проводить “антикоррупционные” проверки в государственных органах (в частности по защите обличителей), обращаться в суд с исками (заявлениями) о признании незаконными нормативно правовых актов и тому подобное.

НАПК оперативно выполнило решение суда, закрыв вчера вечером доступ граждан к реестру е-деклараций.

В такой редакции это решение действительно может угрожать «безвизовому режиму,” поскольку отменена не отдельная норма статьи, а полномочия всего Агентства. Поэтому ждем реакции международных партнеров, реакция которых может быть более чем жесткой.

Теперь о судьях, которые проголосовали за это решение. Особенно, учитывая то, что вину в соцсетях часто за это возлагают на Порошенко.

Из СМИ известно, что против выступили только четверо судей: Лемак, Первомайский, Колесник и Головатый. Все они были назначены в Суд в 2016-2018, Первомайский – Радой, остальные – Порошенко.

Президент Зеленский своих судей еще не назначал, а двух назначили уже при его президентстве, по рекомендации съезда судей.

3 судей назначены Верховной Радой после Евромайдана, остальные работают еще со времен Януковича. 3 должности пока вакантны.

Этот же суд полтора года назад распустил парламент в угоду Зеленскому, за что последний назвал его честным, независимым и беспристрастным.

Сегодня же из-за честного суда соберут заседание СНБО, а секретарь Совбеза говорит об угрозе нацбезопасности.

И угроза пришла от тех, кто якобы подставляли президенту плечо в голосованиях – ОПЗЖ и «За будущего».