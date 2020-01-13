У ніч з 13 на 14 січня українці святкують Новий рік за старим стилем, він же Щедрий вечір, Маланка і Святого Василя.

Старий новий рік ми святкуємо у зв’язку зі зміною літочислення з юліанського на григоріанський календар – у 1918 році.

Сам же Щедрий вечір, судячи з обрядів, прийшов ще з дохристянських часів.

Вважалося, що в цей день Бог розкриває для людей небо і вони можуть просити у святих усе, що забагнеться: «перетворення води на вино, каменя – на хліб, глини – а мед».

Ніч з 13 на 14 січня на Гуцульщині вважалася святом печі – «цілий рік вона працює, а на Василя танцює». Тому зранку на Маланки газдині мазали піч глиною, щоб не кляла їх, а звечора на печі ніхто в той день не спав, бо важко їй було б танцювати.

На Щедрий вечір вже закінчувався піст, можна було вживати м’ясо, тому в багатьох родинах до цього свята кололи порося. А ось курку і рибу ставити на стіл не рекомендували – щоб щастя не полетіло і не вилилось.

Як і на Різдво, на Щедрий вечір готували 12 страв, але вже не на честь 12 апостолів, а 12 місяців.

На столі знову неодмінно мали бути кутя та узвар. Також на стіл ставили ковбаси, кров’янки, холодець і різні пироги чи вареники. А також солодкі смаколики.

Галицьке видання «Жіноча доля» 30-х років пропонувало господиням подавати до столу яблучний сніг, сливи з мигдалем та яблучний компот.

Коли родина сідала за стіл, батько ховав голову за пирогами, а діти вдавали, що його не бачать і питали, де ж тато.

– Мамо, а де наші тато?

– А хіба ж ви мене не бачите, діти?

– Не бачимо, тату!

– Дай Боже, щоб і на той рік ви так мене не бачили! Оце так, було, батько скажуть, перехрестяться і запрошують всю сім’ю до столу, до «щедрої куті» — «щоб у достатках і спокої других свят дочекати!», пише Олекса Воропай.

Як тільки родина сідала за стіл, вже під вікнами стояли щедрувальники і співали:

Щедрий вечір, пане господарю,

Стережи, Боже, твого товару,

Твого товару, всякого статку,

Молім Бога за отця, за матку.

Добрий вечір!

Також щедрувальники цього вечора водили козу. Одного з хлопців одягали в вивернутого кожуха, а на голову кріпили ріжки. Найменшого зі щедрувальників одягали котом і давали йому мішок на сало.

Зайшовши в хату, поводирі кози співали:

Наша козиця –

Вже стара птиця,

Недавно з Києва,

З довгими кісьми:

– Ногами стопчу,

– Рогами сколю,

– Хвостом змету!

Що на горі вовк з вовченятами,

То в долині коза з козенятами.

Ой, де взявся вовк

Та козу натовк,

А вовченята – за козенята.

Де взявся заєць

Став козу лаять:

– Ой, ти, козиця,

Старая птиця,

Діточкам та й не матиця.

Ухопила серпок,

Та й по полю: скок, скокі

Нажала сніпок

Та й змолотила,

Своїх діточок

Та й накормила!

Ой. не йди, коза,

У темні ліса,

Там стрільці-гонці

З острова Хортиці!

Що перший стрілець –

Козак-молодець,

Ударить козу під правоє вухо.

З лівого вуха потекла брюха!

Тиць, коза впала,

Хвіст свій задрала.

Потім коза падала, а підняти її можна було лише зерном, гостинцем і квартою горілки. А коту, звісно, ще й сала дати.

Також в цей день хлопці водили Маланку. Найбільший жартівник одягався Маланкою, а в свою ватагу брав орача з чепігами від плуга, сівача з сівнею, діда з гарапником, ведмедя, козу, журавля, цигана, циганку і чорта з ріжками.

Ця ватага йшла гуляти по селу. «Циганка» пристає ворожити, «циган» – коні міняти, «ведмідь» танцює, «коза» грає на скрипці, а «журавель» – найвищий парубок у селі – вибиває в бубон.

Заходили не в усі хати, а там, де збиралися дівчата.

Ніч на Новий рік наповнена магією – хтось шукає в неї на річках траву «нечуй-вітер», а дівчата ворожили.

Так, дівчата в цей вечір годували кота варениками, щоб дізнатись, котра пера заміж вийде. Чий перший з’їсть – та й заміж піде раніше за інших.

Дівчата-гуцулки лічили кілки в загорожі. На 9-му зав’язували хустку, а зранку дивились – як рівний, то гарний и високий буде наречений, а як кривий – то й доля крива.

Також як і на Андрія дівчата питали в першого перехожого ім’я – так мали б звати і нареченого.

І звісно кидали за ворота чобіт – куди носком упаде, туди заміж піде.

Варениками годували не лише кота, а й для іншого ворожіння. З сюрпризом. Для цього в вареники замість начинки клали:

борошно – до мук

квасолю – до дітей

гудзик – до обнови

цукор – на солодке життя

сіль – не дуже солодке

нитку – до дороги

копійку – до грошей

Також брали зі свічки воск, розігрівали в ложці і виливали в тарілку, загадуючи бажання. А потім вже вгадували, що там вийшло. Дехто й обличчя судженого бачив.

На ранок дітей просили посівати. Спершу вони це робили вдома, а потім вже й по сусідах.

Засіваючи хлопець приказував:

«На щастя, на здоров’я та на Новий рік,

щоб родило краще ніж торік –

жито, пшениця та всяка пашниця,

коноплі під стелю, а льон по коліна,

щоб у вас голова не боліла.

У полі – ядро, а в домі – добро».

Першого посівальника саджали на порозі – щоб квочки велися. А зерно після посівальника віддавали курям, щоб добре неслися.

Кажуть, як на Василя випаде сніг – рік щасливий буде!