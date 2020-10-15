Очевидно, что опрос нужен, чтобы повлиять на результаты голосования 25 октября, сагитировать тех, кто не определились. Но это также игра на перспективу

За 12 дней до завершения местных выборов Владимир Зеленский прибег к информационной провокации, принципиально изменив публичный дискурс, создав в «головах избирателей» новую «идеологическую рамку» для дискуссий на кухнях и – голосования.

Теперь вместо обсуждения «локальных» проблем (где партия “Слуга народа” реально слаба) избиратели будут обсуждать его общенациональные инициативы.

Ну действительно, на фоне вопроса о пожизненном сроке коррупционерам и свободной экономической зоне на Донбассе, дискуссия о том, как сделать доступным и комфортным коммунальный транспорт отходит на второй план.

Тем более ответ очевиден – достаточно просто посадить пожизненно всех коррупционеров. И в городах тотчас появятся бесплатные комфортные маршрутки и коммунальный транспорт.

На первый взгляд опрос просто очередная политтехнология, которая позволит «слугам» нарастить дополнительные несколько процентов рейтинга. Технология к которой, судя по слоганов на бордах «будет так как решишь ты,” они системно готовились.

Давайте разберемся как она должно сработать. Статистика говорит, что около 20% избирателей идут на участки не определившись до конца за кого отдать свой голос. Из них более половины принимают решение непосредственно в кабинке, держа в руках незаполненный бюллетень.

А теперь представьте себе, как проголосуют эти «неопределевшиеся» украинцы, которые на входе на избирательные участки попадут под влияние манипулятивной технологии, которая называется «формирующий опрос».

Это когда к избирателям подходят люди и задают вопросы, на которые он не просто дает положительные ответы, но и непосредственно ассоциирует их с определенным кандидатом.

Работает это следующим образом. В день голосования на участках будут стоять люди, в накидках, которые будут ассоциироваться с Зеленским, которые по пять раз у каждого спрашивать поддерживаете ли вы инициативы Президента? – После того как избиратель пять раз скажете «да – поддерживаю,» «будет так, как решу я» как думаете, за какую партию он проголосует в кабинке?

При низкой явке, изменив мнение почти 10% избирателей, можно кардинально поменять результаты голосования.

Но мне кажется, эта инициатива имеет более стратегические цели.

Этим шагом Зеленский продемонстрировал избирателям на всеукраинском уровне «лидерскую позицию,” что он и его политсила единственные, кто не только реально заботятся об украинском народе, но и интересуются его мнением.

Как настоящий популист он очередной раз продемонстрировал, что только он олицетворяет интересы народа.

Такая ежедневная поляризация общества для популистов это способ удержания и приумножения своей власти. Демонстрация перманентного конфликта позволяет строить в глазах избирателей «биполярную картинку» или вы с народом и Зеленским, или – все кто против Зеленского тот одновременно против народа.

По иронии судьбы, такой знак равенства между народом и популистским лидером намекает на то, что популистский лидер не несет никакой ответственности ведь «решил ты,” а не “он”.

И не важно что Офис Президента уже инструктирует народ, как нужно голосовать. Важным является тот факт, что он в дальнейшем будет пытаться позиционировать себя как единственного законного воплотителя идей народа.

В глазах избирателей исключительно Президент будет воплощать в своих действиях веру граждан в равенство, братство и общественное благо. В будущем любое несогласие с его мнением априори будет становиться в глазах избирателей недемократических и нелегитимным. Более того – они перестают быть частью этого народа, поскольку истинным народом является только тот, кто сейчас вместе со своим Президентом.

Именно поэтому популисты так часто любят использовать в своей деятельности плебисциты. На них они пытаются легитимизировать то, что они самостоятельно определили как народные интересы.

И вот здесь, мне кажется, мы подходим к сути инициированному Зеленским опросу. Лично мне кажется, что эти пять вопросов в дальнейшем должны стать основой предвыборной программы, с которой партия “Слуга Народа” выйдет на досрочные парламентские выборы.

Согласитесь, ну не о падении ВВП или провальной борьбе с коронавирусом им рассказывать или почему у учителей зарплаты не по 4000 долларов. У них должна быть для общества одна большая красивая цель. Поэтому не удивлюсь, что очень скоро мы увидим среди этих топ-5 вопросов например инициативу о сокращении количества депутатов.

А о том, что досрочные парламентские «не за горами» свидетельствуют очень многие факторы. Банковая фактически перестала контролировать фракцию. Мало того, что Кабмин не справляется со своими задачами, так даже на его переформатирование голосов нет.

Рейтинг партии Слуги Народа тает «как весенний снег.» Их избиратели теперь поддерживает не только ОПЗЖ и “За майбутне”, но и активно симпатизируют мэрским партиям – Пропозиция (Филатов), Украинская стратегия (Гройсман) Родной Дом (Атрошенко) и др.

И поскольку с каждым днем ​​ситуация становится все более критичной затягивать с виборами- нельзя. Ведь с каждым последующим днем ​​электоральные результаты для «слуг Зеленского» будут хуже.

Поэтому не удивлюсь, что после «местных» в ближайшее время нас будут ждать – досрочные парламентские, где граждане будут голосовать за «пожизненные посадки» и «сокращение депутатов».

Логично, не за экономические же законы им голосовать. Тем более, иногда кажется что единственный, кто беспокоится об экономике страны – это МВФ, который уже заявил, что не даст ни копейки денег пока Украина не сделает международный аудит Фонда по борьбе с коронавирусом.

И по мне такой результат закономерен. Если страна хочет иметь хорошие законы она выбирает юристов, стабильную экономику – экономистов. Мы выбрали шоумена, и теперь будем иметь постоянные перфомансы и политически популистические шоу.

Ключевой вопрос – за чей счет банкет и как долго народ Украины будет готов за это платить собственным благосостоянием и политической стабильностью.