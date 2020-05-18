Учитывая то, что правительство Шмыгаля до сих пор не решило основных задач для эффективной борьбы с COVID-19, можно с уверенностью говорить о том, что на сегодня фонд на 64 миллиарда пока остается лишь красивой обложкой для пиара правительства

В конце апреля правительство Дениса Шмыгаля утвердило порядок использования 64 миллиардов гривен из фонда на борьбу с COVID-19. Данный фонд изначально был инициативой Кабинета министров, после чего Верховная рада проголосовала за изменения в бюджет, тем самым дала зеленый свет на перераспределение и расходование данных средств.

Изначально, инициатива по созданию отдельного фонда казалась не слишком эффективной. Ведь это создает дополнительные бюрократические трудности, и что самое главное – Кабинет министров, как коллегиальный орган, получает полный контроль за распределением данных средств, и сам будет решать – кому и сколько давать денег. В условиях, когда нужно было быстро реагировать на все вызовы пандемии – это не выглядело хорошей идеей.

Для того, чтобы выяснить, действительно ли наши предостережения обоснованы – мы пообщались с одним из экспертов, который до недавнего времени занимал высокий пост в правительстве. Наш собеседник пожелал остаться не названным, поэтому назовем его условно именем – Виктор.

По словам нашего собеседника, наиболее правильной формой в бюджетных расходах является четкое закрепление их за конкретными распорядителями с ожидаемыми показателями эффективности – это необходимо для того, чтобы профильные распорядители средств сами могли решать куда и сколько стоит потратить средств и в дальнейшем можно было четко проконтролировать, и определить – насколько распорядители выполнили необходимые цели в расходовании средств, которые были им выделены.

«Чем меньше специальных фондов, и чем прозрачнее в бюджете прописаны прямые расходы по общему фонду, тем бюджет лучше. Для расходов, которые не могли быть предусмотрены до момента его принятия существует резервный фонд. Поэтому создание отдельного фонда под Минфином на 60+ млрд грн. без четко очерченной цели на данном этапе просто создание карманного фонда для фактически любых расходов, которые Кабмин получил возможность тратить по согласованию с Бюджетным комитетом. Такие подходы кажутся нерациональными и подотчетность достаточно низкая у таких программ» – отмечает наш собеседник.

Стоит добавить, что неопределенность конкретных целей при создании специального фонда уже дают о себе знать. К примеру, 13 мая премьер-министр Украины – Денис Шмыгаль частично отчитался о том, куда уже были потрачены средства из фонда по борьбе с COVID-19:

«20 млрд грн ушло на пенсионную реформу, 6 млрд грн получили фонды, которые будут помогать безработным, в том числе тем, кто потерял работу за последние месяцы. Еще 1,6 млрд грн – это помощь семьям ФЛП с детьми», – отметил Шмыгаль.

Кроме этого, по его словам, на 2 млрд грн были профинансированы различные медицинские закупки для больниц. Также Минздрав выделили 3,1 млрд грн на дополнительные закупки больницам и зарплаты врачам.

Итак, по состоянию на сейчас из 64 миллиардов гривен – треть перераспределили на пенсионную реформу. В свою очередь, на расходы, связанные напрямую с COVID-19 было потрачено лишь 8,7 млрд грн. И здесь возникает вопрос – как был определен размер фонда, и при чем тут пенсионная реформа?

«Нет обоснования на 60 млрд грн. Почему именно 60 – как рассчитана эта необходимость? Учитывая, что изменениями в бюджет доходы уменьшены, а расходы увеличены, значит профинансировать и обычные расходы, и этот фонд необходимо будет за счет заимствований, которые на сегодня 11.3% и могут быть дороже. Поэтому с точки зрения бюджетного законодательства – это решение сомнительное» – отмечает наш эксперт.

На сегодня можно с уверенностью говорить о том, что данный фонд по борьбе с COVID-19 не работает, и не выполняет основной своей функции – помощи в борьбе с пандемией. Сотни больниц по всей Украине до сих пор остаются необорудованными, и не готовы к возможному увеличению количества инфицированных, врачам до сих пор не хватает средств индивидуальной защиты. И в это же время, деньги – которые должны решить эти проблемы – не начали выполнять свою прямую функцию.

Мы спросили у нашего эксперта Виктора – как, по его мнению, было бы правильно отреагировать, с точки зрения бюджетного планирования на вызовы, которые поставила перед Украиной, пандемия COVID-19?

«Правильным, законодательно подходом было бы принять такие изменения не просто изменениями в бюджет, а изменениями в Бюджетный кодекс и принять отдельный закон о Фонде. Тогда была бы чисто прописана необходимость, и почему создается такой фонд – который, де-факто, выполняет роль второго резервного фонда. Именно такой подход предлагал 24-дневный министр Уманский, однако министр Марченко почему-то решил подать только изменения в закон о госбюджете – без изменений в Кодекс и без основного закона о Фонде.

Как было бы правильно сделать: в случае необходимости средств на борьбу с коронавирусом лучшим выходом было бы, или пересмотреть в сторону расширения программы Минздрава (лечения и предотвращения), Минсоц (помощь) и Минэкономики (помощь бизнесу), и четко показать – на что будут расходоваться средства, и с какой целью, а также просто увеличить резервный фонд и внести на время карантина изменения в порядок использования резервного фонда», – отметил наш эксперт.

Учитывая то, что правительство Шмыгаля до сих пор не решило основных задач для эффективной борьбы с COVID-19, можно с уверенностью говорить о том, что на сегодня фонд на 64 миллиарда пока остается лишь красивой обложкой для пиара правительства. Однако, весомых результатов или влияния на борьбу с пандемией фонд так до сих пор и не принес.

Александр Гуменюк для “Букв», в рамках проекту StateWatch при поддержке программной инициативы “Общественное здоровье” МФ “Возрождение”.