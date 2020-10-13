Буквы" разбирались, что происходит со статистике больных коронавирусом и почему ПЦР-тесты часто показывают ложноотрицательный результат.

Врач-терапевт Почаевской районной больницы Иван Венжинович до сих пор смотрит с плакатов – плакаты с его лицом размещены по всей Украине с подписью “Спасибо за жизнь”. Однако сам Иван Венжинович конце сентября умер от тромбоэмболии легочной артерии. Ему был всего 51 год. Результаты теста на коронавирус, которые пришли на следующий день после смерти врача, оказались отрицательными. У коллег Венжиновича клиническая картина почти не оставляет сомнений – причиной смерти врача был именно коронавирус. Таким образом, Иван Венжинович стал одним из более чем 130 медиков, умерших от COVID-19. Но поскольку тест не подтвердил, что врач был болен коронавирусом, то его семья не получит компенсацию от государства в размере 1 млн 576 тыс. 500 гривен. Ее выплачивают только в том случае, если будет доказано, что врач заразился коронавирусом на рабочем месте.

Такие случаи, как у Ивана Венжиновича, когда ПЦР-тест не показывал коронавирус, – не редкость. Например, киевлянка Анастасия переболела COVID-19. Девушке даже пришлось ложиться в больницу. О том, что у нее был коронавирус, Анастасия узнала уже после того, как сдала анализ ИФА. Два ПЦР-теста в частных лабораториях были ложноотрицательные.

Всего же по состоянию на 13 октября коронавирус обнаружили у 270 000 украинцев, из них умерли уже более 5000. За последнюю неделю в Украине выявляют по 4000-5000 тысяч больных COVID-19 ежедневно.

Что не так в статистике коронавируса

На сегодняшний день Украина входит в число стран Европы, где один из самых высоких уровней заболевания коронавирусом, при этом по уровню тестирования Украина существенно отстает от своих соседей – Польши и даже России. По данным сайта Worldometer, в Украине 1 млн населения проводится 59 000 тестов, в России на 1 млн населения проводят 350 000 тестов. Это один из самых высоких показателей в мире. Больше тестируют только США – у них проводят 360 000 тестов на 1 млн населения.

“Относительно статистики, то есть два главных вопроса. Первый, можно ли доверять органам, которые занимаются сбором статистики. Второй вопрос – все ли случаи болезни на COVID мы обнаруживаем. По первому вопросу, то я считаю, что можно. Да, наша система сбора статистической информации несовершенна, имеет существенные недостатки, но не доверять ей нельзя. Что касается второго вопроса, то Украина тестирует очень мало. Здесь мы идем по пути бедных стран, у которых недостаточно ресурсов и за полгода так и не смогли наладить системы тестирования. Мы ловим уже больных с симптомами, в то время как пропускаем контактных лиц “, – утверждает экс-зам министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

По его мнению, реальное количество больных, заболевших коронавирусом в Украине на сегодня составляет 10 000 человек и больше. Такая цифра могла бы быть в условиях тотального тестирования украинцев.

Что касается статистики, то бывший глава Центра общественного здоровья (ЦОС) Владимир Курпита обращает внимание, что статистика больных коронавирусом сильно отличается в зависимости от региона.

“Видим вот такие случаи. У нас есть Харьковская и Донецкая область, где ежедневно отчитываются о 300-500 новых случаях. Однако есть Запорожье, Кропивницкий и Херсон, где очень мало новых случаев коронавируса. На первый взгляд кажется, что здесь мало тестируют, однако это не так. Например, в Кропивницком очень мощные лаборатории, они помогают другим регионам с тестированием. Поэтому здесь причину надо искать в другом. По моему мнению, Херсон и Кропивницкий – это сельскохозяйственные регионы, здесь меньше плотность населения, поэтому меньше возможностей заразиться”, – считает Курпита.

Другой причиной того, что обнаруживают не всех больных COVID-19 экс-глава ЦОС считает ПЦР-тестирование, точность которого составляет 70%. Она возрастает до 95%, однако для этого необходимо обеспечить идеальные условия в лабораториях, а это не всегда можно сделать.

Почему ПРЦ-тестирование выявляет не всех больных

Заместитель директора по научной работе лаборатории CSD, молекулярный генетик Дмитрий Шапочка отмечает, что на точность ПЦР-теста влияют много различных факторов.

“Любое лабораторное исследование состоит из двух основных фаз. Первая – это доаналитическая. Она в себя включает забор и транспортировку материала. Медсестра или врач должны правильно сделать забор материала. Если были нарушения на этом этапе – материала собрали недостаточно или его хранили в неправильных условиях, это все может повлиять на результаты теста”, – отмечает врач.

Кроме того, очень важно, как и когда сдавать ПЦР-тест на коронавирус. В Центре общественного здоровья отмечают, что тест лучше делать утром, сразу после ночного сна.

При этом за 6 часов до тестирования пациенту не рекомендуется:

употреблять лекарственные средства для орошения ротоглотки

использовать препараты для рассасывания.

За 3-4 часа также запрещено:

жевать резинку или конфеты;

чистить зубы, полоскать горло или рот;

есть или пить;

курить.

“Лучше проснуться утром и идти в лабораторию сдавать тест на коронавирус. Так будет больше вероятность, что он покажет правильные результаты”, – утверждает Дмитрий Шапочка.

После того, как в лаборатории осуществили забор материала, его доставляют в лабораторию, где он проходит аналитический этап обработки – из слизи и различных белков в лабораторных условиях выделяется РНК, которую уже анализируют на наличие коронавируса.

“Мы проводим тестирование по нескольким критериям. Они должны показать наличие или отсутствие коронавируса. У нас есть образец, каким должен быть положительный анализ на COVID-19 и по нему мы проверяем результаты “, – рассказывает молекулярный генетик Шапочка.

На этом этапе важно соблюдать все процедуры для выявления РНК. Для этого лаборатории проходят контроль качества, отмечает врач. С ним соглашается и Павел Ковтонюк.

“Очень важно, чтобы на этом этапе были правильно соблюдены все условия хранения и исследования. Известны случаи, когда во время исследования в лаборатории пропадал свет и всех больных записали в ложноположительные”, – отмечает он.

Впрочем, при соблюдении всех условий ПРЛ-тест может показать ошибочные результаты.

“Еще нет ни одного анализа, который бы показывал 100% правильные результаты. Это касается не только ПРЛ-тестирования, но и всех анализов и исследований”, – отмечает Шапочка.

В Украине фальсифицируют результаты тестирования?

Смерть врача Венжиновича от неподтвержденного коронавируса породила ряд вопросов о том, не фальсифицируют ли в Украине результаты исследований. Кроме того, разговоры об этом ходят и среди больных коронавирусом. 60-летняя Нина из Ирпеня заболела коронавирусом в начале сентября. В районной больнице, куда попала женщина, ей не спешили ставить диагноз. Нина рассказывает, что среди врачей ходили разговоры о том, что в Киевской области и так много больных коронавирусом и поэтому часть больных COVID-19 “потеряли”, чтобы не попасть в “красную зону”, которая предусматривает существенные ограничения.

Разделение Украины на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зону начало действовать с 1 августа 2020 года. 22 сентября правительство пересмотрело критерии, по которым тот или иной регион относится к той или иной зоне. Главными критериями являются загруженность коек и количество больных COVID-19 на 100 000 населения.

В “красную зону” попадают населенные пункты при условии:

– загруженности более 75% коек в учреждениях здравоохранения региона в течение 5 дней подряд;

– превышения среднего по стране уровня заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения за 14 дней более чем в 5 раз.

Решение об отнесении того или иного региона в “красной” зоны на своих заседаниях принимает Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Если регион отнесли к “красной” зоны, то это означает запрет работы общественного транспорта, не работают учебные заведения, а также запрещена работа ТРЦ, кафе и ресторанов.

“Из-за этих запретов никто не хочет попасть в” красную “зону. Мне известно о таких случаях, когда врачей просили не отчитываться о количестве новых больных коронавирусом. Мне кажется, сейчас больше манипуляций происходит не с количеством тестов, а с количеством коек. По моему ощущению, что по количеству загруженности коек гораздо проще обмануть статистику, чем по количеству больных “, – считает Павел Ковтонюк.

В Минздраве заявляют, что в стране выделено 37 000 коек для больных COVID-19, из них 21 000 уже заняты. То есть около 57%. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в Киеве с более 2200 коек, выделенных для больных коронавирус, уже занято 70%. Руководитель волонтерской группы “Корпорация монстров” Екатерина Ножевникова, сообщает в Facebook, что в Одессе в больницах сложилась катастрофическая ситуация – больницы загружены на 90% и более, а в некоторых больницах вообще прекратили принимать больных.

Впрочем, по мнению Павла Ковтонюка, даже в условиях, когда в некоторых регионах занижают статистику больных коронавирусом, это не повод не доверять общей статистике.

“Если бы у нас было 300-400 больных в день, как это было весной, то тогда надо было бы задуматься над этим. Однако при тех объемах больных, которые мы имеем на сегодня, она показывает тенденцию к росту уровня заболеваемости. Возможно, по некоторым регионам не отражает, но в целом она показывает, куда движется Украина”, – утверждает Павел Ковтонюк.

В свою очередь Владимир Курпита большую надежду возлагает на экспресс-тесты на антиген, появление которых в ближайшее время анонсировал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

“В отличие от ПЦР-теста, этот тест сможет показать результат за 15-30 минут. Для него не требуется дорогостоящее оборудование, ведь у него совсем другой принцип действия. Сейчас такие тесты используют в США. Там они стоят по 15-20 долларов. ВОЗ обещала, что стоимость этих тестов будет составлять 5 долларов. У меня большая надежда, что такое тестирование поможет не только ловить за руку больных COVID-19, но и с их помощью мы будем тестировать контактных лиц. Тогда у нас будет более точная и более правильная статистика заболеваемости коронавирусом”, – отмечает Курпита.