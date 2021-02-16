Инструкция для родителей, которые хотят сохранить физическое и психическое здоровье ребенка, а также отстоять его права

На днях в стоматологической клинике Ровно произошел скандал: появились видеозаписи с камер наблюдения, на которых во время приема дантист Инна Кравчук грубо обращается с детьми, трясет и бьет о кресло. На записи попали пациенты четырех и пяти лет, после визита родители заметили у них травмы, однако дети не рассказывали, что с ними произошло. И матери не знали об насилии до момента обнародования видео. После обнародования видео они написали заявления в полицию, сейчас таких обращений не менее трех. Прокуратура открыла производство по ст. 140 Уголовного Кодекса Украины за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медиком, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего.

Физическое насилие очень негативно влияет на ребенка и его отношения с окружающим миром. Более того, дети чаще думают, что в том, что с ними произошло, виноваты они сами. Они будут бояться рассказать, чтобы не огорчать родителей.

После появления видео родители в соцсетях много говорили, можно ли оставлять ребенка наедине с врачом, но никто не застрахован, что неадекватно будет себя вести врач, няня, работник детского сада или даже кто-то из родственников.

Буквы обратились за комментариями к специалистам в сферах психологии и права, чтобы выяснить, как действовать родителям, чьи дети пострадали от насилия в больнице.

Какие психологические последствия могут иметь угрозы или насилие врача в отношении ребенка

Психотерапевт Алиса Ондо-Анге отмечает, что насилие со стороны врача, как и со стороны любого другого взрослого человека, может иметь для ребенка следующие последствия:

появляется или значительно усиливается тревожность, ребенок чрезмерно обеспокоен;

нарушается аппетит;

ребенок выглядит подавленным, может не реагировать как обычно на любимые вещи;

может проявляться самообвинение из-за снижения самооценки;

ребенок может избегать друзей или взрослых, больше времени проводить в одиночестве;

может нарушаться сон;

появляется или усиливается агрессивность.

«Также ребенок может потерять доверие к окружающим. Не то чтобы он должен был бы доверять первому встречному, но если эта травма не будет проработана, в дальнейшем может быть сложно выстраивать близкие отношения», – объясняет специалист.

Психолог Оксана Медвидь также отмечает потерю доверия.

«Насилие физическое, как и психологическое – это травма, которую нужно будет постоянно «лечить». Ребенок будет бояться всех врачей, это безусловно. Но также он не сможет доверять, и это может мешать в будущем. Отсутствие доверия – это сложность в отношениях с друзьями, с противоположным полом, с миром», – говорит она.

Что не так с врачом, который может грубо обращаться с детьми

Специалисты отметили, что сложно понять причины такого поведения конкретного врача, ведь все индивидуально.

Оксана Медвидь считает, что некоторые врачи бывают циничными, потому что привыкли к болезням пациентов или смерти.

«Такая жестокость – это особенность. Вероятно, если бы эта конкретная врач лечила взрослых пациентов, такого бы не произошло, потому что они более терпеливы. А к детям нужен подход. Возможно, она имеет какие-то личные проблемы, но это точно не должно влиять на ее маленьких пациентов», – говорит она.

Алиса Ондо-Анге предполагает, что причиной могут быть как особенности конкретного человека, так и система, в которой сформировались ее ценности.

«Например, учителя постсоветского формата не имеют и не хотят приобретать навыки общения с ребенком, умеют только отдавать приказы, так как исходят из того, что только взрослый – умный и имеет право на уважение. Возможно, очень поражена, низкая самооценка и насилие над ребенком – некая попытка хоть как-то самоутвердиться. Возможно, это в принципе единственная известная модель взаимодействия, которую человек усвоил еще в детстве», – говорит она.

Как понять, что ребенок пострадал и ему нужен психолог

Обычно родители узнают о насилии над ребенком по физическим результатам, например, синякам.

«Здесь важно, во-первых, правильно ребенка расспросить, чтобы не напугать еще больше и не ухудшить психологическое состояние. Поэтому надо знать своего ребенка, чтобы понимать как задавать вопросы. Одного можно спросить прямо, для другого лучше подбирать метафоры и расспрашивать осторожно. Если говорить трудно, можно попробовать написать или рассказать историю со стороны свидетеля. Во-вторых, и это крайне важно, объяснить ребенку, что он не виноват в насилии и не заслужил это», – объясняет Алиса Ондо-Анге.

По ее словам, важно не переносить на ребенка собственный опыт: если кто-то из родителей когда-то пережил похожую ситуацию нормально, то это не значит, что так же будет с ребенком.

«Когда вести к психологу: смотрите по ситуации. Если у вас получилось с ребенком поговорить, объяснить и привести его в привычное состояние (нет проблем со сном, он может играть с друзьями и мечтает о чем-то, не появились нервные движения), то можно считать ситуацию исчерпанной. Если замечаете изменения в поведении ребенка и не можете «вытянуть правду», ищите внимательного психолога и скорее на консультацию», – говорит психотерапевт.

Оксана Медвидь советует деликатно расспросить ребенка о том, что с ним случилось, сказать о своей любви и поддержке. Она рекомендует обязательно посетить психолога, чтобы снять острое состояние. Если же ребенок напуган, плачет, когда вспоминает травматические события, ей снятся кошмары – надо провести с психологом больше сеансов.

Как подготовить ребенка к приему у врача и стоит ли идти с ним в кабинет

По словам Оксаны Медвидь, следует откровенно рассказать ребенку, что будет с ним происходить, озвучить свою поддержку. Стоит находиться вместе с ним во время процедур, если там будут незнакомые люди и, вероятно, болезненные процедуры.

Алиса Ондо-Анге советует поиграть в доктора: дать ребенку возможность побыть врачом, а затем и пациентом. Или же найти мультфильм по схожему сценарию.

«Объясните, что пойти к врачу – важно для самого малыша. Однако помните, что аргументы должны быть более конкретными, например «пойдем к врачу, чтобы не болел живот», потому что понятие здоровья для ребенка – это еще что-то очень абстракте. Ну и, конечно, пережить то страшное будет проще, если потом ребенка ждет что-то приятное: мультик или что-то вкусненькое, например», – говорит она.

Если вы доверяете специалисту, а ребенок спокоен, можно подождать за дверью. Но если для ребенка поход в кабинет сопровождается стрессом, лучше быть неподалеку, объясняет психолог.

«Самое главное – это атмосфера доверия и поддержки в семье. Только при таких условиях ребенок не будет бояться говорить с вами о сложных вещах и знать не только о собственныхграницах, а и о возможности их отстаивать», – добавляет Алиса.

Какая ответственность предусмотрена для врачей, которые угрожают детям или бьют их

В зависимости от последствий, такие действия можно квалифицировать как умышленные телесные повреждения соответствующей степени тяжести (статьи 121, 122, 125 Уголовного кодекса Украины) или побои и истязания (статья 126 УК), объясняет Юлия Дузь, адвокат Адвокатского бюро Елены Бабич, которое специализируется на медицинском праве.

Если же пациенту нанесли тяжкие увечия, то действия медработника можно квалифицировать также по части 2 статьи 140 УК: ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником.

Все эти действия в отношении несовершеннолетних являются отягчающим обстоятельством, то есть, наказание строже. Это может быть штраф, исправительные работы и даже ограничение или лишение свободы.

Имеют ли родители право находиться рядом со своим ребенком во время медицинских процедур

Родители имеют право присутствовать во время большинства процедур у их детей, говорит адвокат. Исключение: реанимационные мероприятия или оперативные вмешательства.

«Если требования медицинских работников (оставить ребенка в одиночестве во время процедуры, – ред.) не обоснованы исключительной необходимостью, то родители имеют право выбрать другое медицинское учреждение и врача», – объясняет Юлия Дузь.

Как отстоять права ребенка, пострадавшего от врачебного насилия

Адвокат рекомендует прежде всего осмотреть ребенка, если есть телесные повреждения – обратиться в другое медицинское учреждение, чтобы зафиксировать их. Потом – к психологу или психотерапевту, чтобы выяснить, что случилось и как это повлияло на детскую психику. После этого – подать заявление в полицию.

«Вместе с этими действиями стоит письменно обратиться к руководству медицинского учреждения и соответствующего территориального департамента здравоохранения. Последовательность процессуальных действий сможет определить адвокат, поэтому не лишним будет сразу после установления факта насильственных действий с ним связаться и действовать в дальнейшем при его профессиональном участии, потому что вряд ли всем так повезет – получить видео доказательство непосредственно с места происшествия», – объясняет Юлия Дузь.