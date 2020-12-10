"Буквы" выяснили, как действовать в случае коронавирусной болезни в соответствии с алгоритмами МОЗ и советами врачей.

Чтобы не паниковать при подозрении на COVID-19, надо понимать, как себя вести, к кому обращаться и чего ожидать. Большинство случаев заболевания проходит относительно легко, но болезнь не стоит недооценивать, ведь она может вести себя непредсказуемо. Мы создали инструкцию, которая поможет пациентам не растеряться.

Что делать, если чувствуете первые симптомы болезни?

Первое, что нужно сделать, когда у вас повысилась температура, появилась слабость, заложило нос, разболелось горло, исчез нюх или вкус – как можно быстрее самоизолироваться и не пересекаться с другими людьми. Не нужно сразу идти в поликлинику, ведь так вы увеличиваете риск заразить других или заразиться самим, если диагноз не подтвержден.

Следует позвонить семейному врачу, с которым заключена декларация, и описать свои симптомы. Номер врача указан в вашем экземпляре декларации или на сайте поликлиники. Расскажите врачу, контактировали ли вы с людьми, у которых подтвержденный COVID-19, опишите симптомы. Врач решит, направлять ли к вам мобильную бригаду для забора образцов на ПЦР-тест, а также посоветует, чем лечить симптомы.

Национальная служба здоровья (НСЗУ) советует запомнить первый день появления симптомов и вести дневник – бумажный или в смартфоне, куда вносить информацию о своем состоянии здоровья: температуру, сатурацию, момент появления боли в горле, кашля, затрудненного дыхания, потерю запаха и вкуса, другие симптомы и расстройства.

Благодаря этим записям врач дистанционно сможет контролировать динамику заболевания, оперативно назначить нужный анализ или обследование.

Что делать, если семейного врача нет или он не отвечает?

Бывает, что пациенты не могут дозвониться до своих врачей из-за их большой загруженности или вообще никогда не заключали декларацию. В таком случае пациент может обратиться в ближайшее учреждение первичной помощи, где ему предоставят консультацию и оформят направление на ПЦР-тест. Отсутствие декларации не является причиной отказа в оказании помощи человеку с подозрением на COVID-19, это урегулировано в постановлении Кабинета Министров №65.

Кроме того, можно обратиться на региональную или национальную горячую линию, там подскажут, как действовать. Или в круглосуточный контакт-центр МОЗ по противодействию распространению коронавирусной болезни: 0-800-60-20-19.

Надо ли сразу вызвать скорую

Если состояние резко ухудшилось, есть прямая угроза здоровью или жизни, надо срочно звонить 103. Экстренная медицинская помощь в Украине бесплатная для всех независимо от наличия декларации с врачом. Однако если у вас просто повышенная температура и обычные симптомы респираторной инфекции – это не компетенция скорой помощи.

Но если не можете дозвониться вообще никуда, ни к врачу, ни на горячую линию – звоните 103, диспетчер подскажет, как действовать дальше.

Как сделать тест

Бесплатный тест на COVID-19 можно сделать по направлению врача, если у вас есть симптомы коронавирусной болезни или вы контактировали с больным человеком. Врач вызывает мобильную бригаду, которая приезжает к пациенту домой и берет образцы для тестирования.

Также в тестовом режиме работает вызов мобильной бригады через национальный контакт-центр Министерства здравоохранения (0-800-60-20-19). Пациент обращается в контакт-центр, операторы передают запрос в мобильные бригады, а те принимают решение о целесообразности выезда.

В некоторых населенных пунктах мобильные бригады очень загружены, как и лаборатории, которые тестируют образцы. Поэтому и забора образцов и результатов можно ожидать довольно долго, даже неделями. В таком случае пациент может сделать тест за свой счет в частных лабораториях. Туда можно приехать, а можно вызвать специалистов на дом. Надо обязательно быть в маске, возможно, попросят также надеть перчатки – обо всем этом предупреждают заранее во время записи. Цены – от нескольких сотен гривен до нескольких тысяч в зависимости от сервиса и времени ожидания. Результат приходит через сутки или несколько.

Существуют различные виды тестов с разной точностью. Инфекционист, кандидат медицинских наук Юрий Жигарев советует проводить ПЦР-тест как наиболее точный. Он показывает присутствие вируса в организме с первых дней, но не будет информативным через 10-14 дней после появления симптомов.

ИФА-тест, наоборот, надо проводить через две недели и более после начала болезни, он поможет узнать, действительно ли человек переболел коронавирусной болезни – выявит антитела.

Также есть быстрые антиген-тесты, или цитотесты.

«Быстрые тесты используются для оперативной диагностики, но они не такие точные, как ПЦР. Если тест отрицательный, это не значит, что вируса нет. Их используют, например, в больницах, когда пациента госпитализируют с симптомами респираторной болезни и надо понять, это коронавирус, или грипп, или что-то другое», – объясняет Жигарев.

Центр общественного здоровья советует сдавать ПЦР-тест утром, сразу после сна. Это не всегда возможно, тогда по крайней мере за 6 часов до этого нельзя забрызгивать лекарства в нос и горло, сосать таблетки и леденцы. За 3-4 часа не стоит жевать резинку или конфеты, чистить зубы, полоскать горло, есть, пить и курить.

Какие препараты можно и нельзя принимать

Как объясняет Юрий Жигарев, единственное лекарство, которые можно принимать самостоятельно при COVID-19 – это жаропонижающие при высокой температуре (38-39 градусов). Подойдут ибупрофен и парацетамол. Все остальное – по назначению врача. И ни в коем случае нельзя практиковать самолечение антибиотиками, ведь они не действуют на вирусы. Бывает, что вирусные инфекции осложняются бактериальными, тогда антибиотики нужны, но пациент не сможет определить тип инфекции самостоятельно.

«Антибиотики может прописать только врач. Есть ответственность врача и есть ответственность пациента. Если врач необоснованно прописывает антибиотики, это ответственность врача. А к пациенту вопросов нет, потому что он делает то, что прописал врач. Если человек покупает лекарства сам, это ее личная ответственность. Я не рекомендую их принимать без назначения », – отмечает инфекционист.

От самоназначенного лекарств предостерегает и торакальный хирург, пульмонолог, кандидат медицинских наук Евгений Симонец.

«Самая и частая ошибка среди украинцев – самолечение или лечение по советам соседки, родственников или друзей. И «первую скрипку» в таких назначениях конечно играют антибиотики. На сегодняшний день государством не урегулирован вопрос рецептурных и безрецептурных препаратов. В аптеке рядовой гражданин может купить любой антибиотик. В цивилизованном мире такие лекарства можно купить только по рецепту врача. Поэтому я хочу предостеречь всех украинцев от самостоятельных шагов в лечении COVID-19. Антибиотики принимать только по рекомендации врача и после определения показателей общего анализа крови с лейкоцитарной формулой и С-реактивного белка. Вторыми в списке являются препараты, разжижающие кровь (антитромботические препараты). Необходимость приема таких препаратов определяет только врач и при условии определения показателей Д-димер и коагулограммы », – объясняет врач.

«Антивирусные» препараты, которые продаются без рецепта, также не действуют ни на COVID-19, ни на другие респираторные инфекции. Буквы уже писали, что надо иметь в аптечке при простуде, гриппе и COVID-19, а на что не стоит тратить деньги.

Нужны ли дома кислородные баллоны

Кислородная терапия в домашних условиях стала распространенным методом вспомогательного лечения, говорит Евгений Симонец. Особенно это касается пожилых людей, людей, страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и других. Используют для этого кислородные концентраторы – аппараты медицинского назначения, которые позволяют получать кислород высокой концентрации с помощью молекулярной фильтрации окружающего воздуха.

«Концентратор кислорода предназначен для проведения кислородной терапии пациентам, которые имеют низкие показатели сатурации, 92% и ниже. Используется исключительно по назначению врача, с формированием частоты и времени сеансов кислородной терапии и определения кислородного потока. Для такой терапии можно использовать и кислородные баллоны разного объема. Они значительно дешевле и просты в использовании. Но они могут использоваться только короткий срок времени, к тому же, в Украине еще полноценно не налажен механизм пополнения этих баллонов кислородом», – рассказал врач.

В соцсетях можно увидеть публикации людей, которые во время домашнего лечения COVID-19 дышали кислородом из маленьких баллончиков из спортивных магазинов. Однако это не имеет никакого смысла, разве что дает эффект плацебо, говорит Юрий Жигарев.

«Кислород назначает только врач. Есть два варианта: либо он нужен, или нет. Если он не нужен, то никакие баллончики не имеют смысла. Если кислород нужен, то поток должен быть 5-8 литров в минуту, никакой баллончик с этим не справится», – говорит инфекционист.

Какая диагностика нужна

Пульсоксиметр – это прибор для измерения содержания кислорода в капиллярной крови (сатурация) и пульса. Господин Симонец советует иметь его в аптечке.

«Для полноценного функционирования организма человека, для биохимических реакций нужен кислород. Именно процент насыщения кислородом капиллярной крови и позволяет определить этот прибор. Органом-мишенью при COVID-19-ассоциированных вирусных пневмониях являются легкие. Обычно этот процесс двусторонний. На фоне вирусного воспаления легких происходит снижение процента кислорода в крови. Именно этот показатель в совокупности с другими показателями воспалительного процесса является маркерным для врача в мониторинге состояния пациента. Этот критерий позволяет определить, может ли больной продолжать лечиться в домашних условиях под наблюдением врача, или ему срочно нужна госпитализация в стационар или экстренная госпитализация в отделение интенсивной терапии», – отмечает пульмонолог.

По его словам, наиболее важно иметь пульсоксиметр пациентам, которые имеют хроническую легочную патологию, патологию сердечно-сосудистой системы, эндокринных органов, пожилым людям, людям с избыточной массой тела, семьям с маленькими детьми.

«В норме у здорового человека сатурация от 100% до 92%. Если показатель ниже 92%, необходимо срочно обратиться к врачу, это может быть показателем для стационарного лечения. Если показатель приближается к 80%, необходимо экстренно вызвать скорую, это показания к госпитализации в отделение интенсивной терапии», – говорит врач.

В то же время, компьютерная томография (КТ), которую украинцы очень любят проходить с первых дней болезни, действительно нужна не всем и не всегда. Евгений Симонец предостерегает пациентов от гипердиагностики, ведь ажиотаж на ПЦР-тесты, КТ и другие исследования вызывает очереди в лабораториях и длительное ожидание результатов.

«Если семейный врач видит изменения, характерные для вирусной пневмонии, он порекомендует пациенту выполнить компьютерную томографию органов грудной клетки (КТ-ОГК) без внутривенного контрастирования. Сейчас много центров компьютерной томографии могут выполнять низкодозовую КТ-ОГК, это позволяет уменьшить лучевую нагрузку на пациента, а информации для определения степени поражения легких вполне достаточно. На КТ-ОГК при коронавирусной пневмонии изменения проявляются в виде «матового стекла», – говорит пульмонолог.

По его словам, УЗИ плевральной полости и легких тоже используют в диагностике коронавирусной пневмонии, но чаще всего это метод динамического мониторинга состояния легких в течение лечения.

Рентгенография грудной клетки также может использоваться, но этот метод менее информативен, хотя лучевая нагрузка на пациента меньше.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) при вирусных пневмониях почти не используется.

Что пить и есть при домашнем лечении

Как и при других респираторных инфекциях, нужно много пить – чай, компот, бульон, любой вкусный напиток без избытка сахара и соли. Рацион должен быть полноценным, чтобы организм мог восстанавливаться.

Бывшая и.о. министра здравоохранения, доктор Ульяна Супрун на своем сайте советует такую ​​диету во время болезни:

овощной суп и куриный бульон;

простые углеводы: крупы, цельнозерновой хлеб;

имбирь – добавлять в чай ​​или есть маринованным, помогает справиться с тошнотой;

продукты с витамином С: перец чили, паприка, киви, клубника, брюссельская капуста, брокколи, виноград, замороженные ягоды смородины;

зеленые овощи и бобовые: зелень, брокколи, листовая капуста, горошек, есть так или добавлять в супы;

белки: чечевица, нут, горох, рыба, мясо, сыр, яйца, орехи.

Никакие витаминные добавки не заменят сбалансированного питания. Лекарства от COVID-19 пока не существует, поэтому вместо тратить деньги хоть на что-то без доказанной эффективности, лучше купить несколько килограммов любимых фруктов.