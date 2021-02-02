"Если бы я тогда был президентом, мы бы там все умерли в Крыму, но мы бы туда "зеленых человечков" не пустили". Так пафосно заявил Владимир Зеленский в интервью программе Axios на платформе HBO. Впрочем, нам кажется, что президент не только "немножко" сердится на Трампа за будущие сложности с Байденом, но и кое-что забыл - что он делал 6,5 лет назад, когда захватывали Крым. Давайте вспомним.

Первое, что приходит в голову и чем Зеленского не раз упрекали еще во время избирательной гонки – в армии он не служил. Более того – уклонялся от призыва.

Но это не все. Не все ушли на фронт, но и не все неудачно шутили над собственным государством.

Между тем в выпуске “Чисто NEWS” от 22 мая 2014 года Зеленский говорит: “Если верить главным новостям России, то россияне наконец отодвигают свои войска от границы с Украиной, однако, если верить слухам, то российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед”.

Теперь мы можем представить, как ту границу должен был бы героически защищать Зеленский, который, как известно, всегда хотел посмотреть в глаза Путину.

Правда, был Зеленский и серьезным. 1 марта 2014 года он в эфире “1+1” просил украинскую власть не запрещать русский язык, а Путина – не ставить нашу страну на колени.

“Уважаемый Владимир Владимирович! Не допустите со своей стороны даже намека на военный конфликт. Потому что Россия и Украина – действительно братские народы… И если вы хотите, я лично… я честно говорю, надо вам – я могу вас умолять на коленях, но не ставьте на колени наш народ”, – сказал тогда актер Зеленский.

Но где был Зеленский в 2014-м? Гео Лерос вспомнил его пост, где нынешний президент сам признается, что был в это время в Москве на съемках фильма “8 новых свиданий”. Там он выманивал из клетки слона, чтобы понравиться главной героине. Такой вот подвиг.

В принципе, в 2014 году у Зеленского еще не было так много постов на ФБ. Он здесь появился только в декабре 2013-го. А в Instagram вообще в 2017-м, иначе исследование было бы еще интереснее.

22 февраля 2014 года на его Facebook-странице есть пост Юрия Корявченкова, что Украина должна быть единой, и фото квартальщиков и других ведущих “плюсов”.



Далее – воспоминание о старом интеровском поздравлении женщин с 8 марта, тест “какой ты псих”, школьные фото и первые анонсы “Квартала”, посты о выступлениях в регионах, отдых в Мексике (кажется, чья-то свадьба), ссора с представителем М1 и наезд на власть за запрет въезда российским актерам.

На День Независимости Зеленский выступал в Краматорске перед военными. А 27 августа написал гневный пост о батальоне “Кривбасс”. Далее снова гастроли.

За этот год Зеленский минимум трижды в постановках “Квартала” затрагивает тему Крыма.

Весной “Квартал” поставил сценку, где Янукович живет в шкафу в квартире Путина и Кабаевой и ходит в туалет в тапочки российского президента, так как ему уделяют мало внимания. Там же свой поздний приход домой “Путин” объясняет тем, что с Шойгу придумывал, как переправить российские войска в Крым.

Осенью в “Квартале” был сюжет о том, как прошел курортный сезон на полуострове, где Зеленский играет директора “Интуриста”, который берет в пакетик для жены воду, чтобы та голову помыла, ест салфетки вместо лаваша и бутафорское яблоко. Всё якобы передает бедствования Крыма без Украины. Но есть несколько сомнительных моментов. Крымские татары там – “население”.

На вопрос, появились ли в Крыму новые национальные праздники, герой Зеленского отвечает: “Во-первых, дождь. Все татары, украинцы, россияне – собираются вокруг луж, наступает водное перемирие”.

А в зимнем “Квартале” Зеленский изобразил Порошенко и высмеял его намерение вернуть Крым в 2015-м.

“Я обещаю: в следующем году мы вернем Крым. Я, конечно, слабо в это верю, но как президент, я обязан вселять в вас доверие, веру в завтрашний день, бла-бла-бла, и всякую ерунду”, – сказал Зеленский.

Где-то так наш шестой президент и провел год захвата Крыма и начала войны. Более мирно, чем в его заявлениях. Но “какая разница”. Кто прошлое помянет, на того спустят Арестовича.