2 февраля 2021 Постановлением №4691 утвержден План законопроектной работы Верховной Рады Украины на 2021. «Интересным» по содержанию является пункт 6.3, который имеет громкое название «Реформирование таможни». Громкое только для авторов, но вызывающее печальную улыбку у специалистов по таможенному делу. Так что собирается реформировать Верховная Рада в украинской таможне? Попробуем разобраться подробнее.

Пункт первый – проект Закона Украины “О внесении изменений в Таможенный тариф Украины относительно унификации ставок ввозной пошлины на товары легкой промышленности”.

Очевидно, речь идет о зарегистрированном в Верховной Раде Украины законопроекте №4410 от 20.11.2020 года. Как указано в пояснительной записке к проекту закона, основной проблемой, которую предполагается решить законом, является то, что сегодня на товары легкой промышленности (пряжа, нити, ткани) товарных групп 50 – 59 согласно УКТ ВЭД установлены льготные ставки пошлины на однородные товары в рамках товарной позиции (подсубпозиции), УКТ ВЭД (товары практически невозможно визуально отличить) со значительной дифференциацией, что требует для целей их идентификации осуществления сложных и затратных лабораторных исследований и приводит к задержкам таможенного оформления, нерациональному использованию и дополнительных расходам бюджетных средств.

Во-первых, проект уже есть и он зарегистрирован, то есть это не планирование разработки проекта закона.

Во-вторых, проблема существует не только в отношении товаров этих товарных групп.

В-третьих, вопрос о том, каким образом принятие этого закона будет «реформировать» таможню, остается риторическим …

Пункты второй и третий: проекты Закона Украины “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно оценки добропорядочности и введения периодической аттестации таможенников” и Закона Украины “О внесении изменений в Закон Украины “О государственной службе” относительно оценки добропорядочности и введения периодической аттестации таможенников”. Как указано в плане законопроектной работы, ожидаемым результатом и показателями в случае принятия этих актов является урегулирование вопроса отбора лиц в таможенные органы (проведение проверки добродетели), введение периодической аттестации таможенников.

Во-первых, очевидно, что это запоздалая и «скромная» попытка легитимизировать на уровне закона процесс, который уже начат Кабинетом Министров Украины путем принятия постановления от 30 сентября 2020 №916 «О реализации экспериментального проекта по тестированию должностных лиц таможенных органов по вопросам квалификации и благонадежности» и который, мягко говоря, не совсем соответствует действующему законодательству. Тому законодательству, которым на данный момент определен порядок доступа граждан к государственной службе в нашем государстве. Логическим шагом было бы прекращение этого непутевого эксперимента до принятия соответствующих изменений в Таможенный кодекс и Закон Украины «О государственной службе».

Во-вторых, на данный момент у руководства Гостаможслужбы достаточно законных полномочий на проведение аналогичных по содержанию мероприятий оценки добропорядочности и профессионализма таможенников, которые являются государственными служащими.

Так, в соответствии со статьей 44 Закона Украины «О государственной службе» результаты служебной деятельности государственных служащих (понимаем – и таможенников) ежегодно подлежат оценке для определения качества выполнения поставленных задач, а также с целью принятия решения о премировании, планированию их карьеры.

При этом оценка результатов служебной деятельности производится на основании показателей результативности, эффективности и качества, определенных с учетом должностных обязанностей государственного служащего, а также соблюдение им правил этического поведения и требований законодательства в сфере предотвращения коррупции, выполнение индивидуальной программы профессионального развития, а также показателей, определенных в контракте о прохождении государственной службы (в случае его заключения).

Но это, очевидно, сейчас не популярно, или, точнее, не популистски.

Пункт четвертый: проект Закона Украины “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно освобождения от уплаты ввозной пошлины на исполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в части внедрения в национальное законодательство положений Регламента Совета (ЕС) № 1186/2009, устанавливающий систему Сообщества освобождение от уплаты таможенных пошлин».

Очевидно, речь идет о «реинкарнации многострадального» законопроекта №4615 от 06.05.2016 года, который подавался в Верховную Раду Украины Кабинетом Министров, был включен в повестку дня 07.02.2019 года, но позже отозван в связи со сменой правительства.

Не вдаваясь в перипетии с рассмотрением этого закона на многочисленных рабочих группах на базе комитетов парламента, хочу лишь процитировать отдельные тезисы, содержащиеся в заключении к проекту этого закона, предоставленном Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом: в проекте закона учтены не все виды увольнений, предусмотренные Регламентом 1186/2009 / ЕС; проект Закона частично учитывает положения Регламента 1186/2009 / ЕС и Директивы 2007/74 / ЕС, которые подлежат имплементации; проект Закона содержит некоторые несоответствия имплементации положений Регламента 1186/2009 / ЕС. Если и «новый старый» законопроект по этому вопросу будет таким же «качественным», его, вероятно, ждет такая же перспектива.

Пункт пятый: проект Закона Украины “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины в части введения института медиации по таможенным вопросам” с целью внедрения механизма рассмотрения жалоб налогоплательщиков в административном порядке.

Во-первых, формулировка «налогоплательщики» – какая-то очень «налоговая» и, пожалуй, «списанная» с налогового раздела. Или, возможно, в медиации нуждаются только налогоплательщики?

Во-вторых, разработка проекта этого закона возможна, очевидно, после принятия базового закона «О медиации». Кстати, по состоянию на 05.02.2021 года в Верховной Раде Украины зарегистрирован основной и альтернативный законопроекты с одинаковым названием «О медиации» – №3504 от 19.05.2020 года и №3504-1 от 04.06.2020 года. Субъектами законодательных инициатив являются: первого законопроекта – КМУ, второго – народные депутаты Украины.

Вот и все. По мнению авторов постановления, перечень законопроектной работы для таможни на год исчерпан. Авторы постановления «искренне уверены», что эти «проблемы» в деятельности таможни являются ключевыми.

Хотя я уверена, что законодательно следует попытаться урегулировать несколько иные вопросы. Например, есть потребность:

законодательно урегулировать пост-аудит контроль как форму таможенного контроля;

законодательно урегулировать таможенный пост-аудит как форму таможенного контроля;

обратить внимание на недостаточную законодательную урегулированность отдельных аспектов по осуществлению таможенными органами контроля за правильностью определения таможенной стоимости товаров. Урегулировать законодательно использование системы анализа рисков при осуществлении таможенниками контроля за правильностью определения таможенной стоимости (использование так называемых «таблиц» по таможенной стоимости, которые периодически появляются и становятся реальными препятствиями для бизнеса);

в точечной законодательной корректировке вопроса функционирования системы анализа рисков и подходов к формированию профилей риска во избежание субъективизма и инерции;

четком законодательном урегулировании участия правоохранительных органов в процедурах таможенного контроля в исключительных и четко определенных на уровне закона случаях;

четком законодательном урегулировании нахождения правоохранителей в зонах таможенного контроля;

ввести контрактную форму прохождения службы для всех таможенников;

законодательно, окончательно и четко закрепить принцип организации деятельности таможенных органов в соответствии с административно-территориальным устройством государства; прекратить вакханалию с изменением штатных структур Гостаможслужбы и таможен, которые формально меняются после изменения каждого руководителя на центральном и местном уровнях;

ввести, если хотите, на уровне Таможенного кодекса институт таможенных атташе как действенный механизм организации международного взаимодействия по таможенным вопросам. Механизм, который уже давно работает в странах ЕС и США. Это уже будет крайняя мера, поскольку много лет этот вопрос просто «замыливается»;

в четком законодательном урегулировании ответственности таможенников за искусственные препятствия при таможенном контроле и таможенном оформлении, принятии неправомерных решений о приостановлении или отказе в таможенном оформлении, в четком законодательном урегулировании возмещения материального ущерба, причиненного таможенниками субъектам ВЭД;

законодательно урегулировать вопрос механизма и сроков согласования назначений на руководящие должности в Гостаможслужбе и таможенных органах;

предоставить Гостаможслужбе права выдавать собственные нормативно-правовые акты и права законодательной инициативы с учетом «активности» Министерства финансов Украины в подготовке и издании нормативно-правовых актов по вопросам таможенного дела. Уже больше года мы «активно внедряем» АЭО и NCTS. Но на данный момент не утвержден порядок применения специальных упрощений для авторизованных экономических операторов. Зачем получать статус АЭО, если не понимаешь, как специальное упрощение будет предоставляться и реализовываться? ..

отказаться от идеи таможни как одного юридического лица. Признать ее абсолютно искусственной и поверхностной, для галочки … и маячков …

создать реальные стимулы для прохождения службы в таможенных органах с учетом падения престижа службы, о чем свидетельствует неслыханная количество вакансий в таможнях;

установить надлежащий уровень заработной платы; ввести государственное страхование; вернуть возможность получения служебного жилья, без которого невозможно ни сделать ротацию, ни отправить в командировку;

пересмотреть объемы бюджетного финансирования Гостаможслужбы на 2021 для обеспечения таможенников форменной одеждой, обеспечения таможен необходимым количеством автотранспортных средств и техническими средствами таможенного контроля.

Прихожу к выводу, с которым я два года назад не совсем соглашалась … Таможня – орган со специальным статусом. Даже на определенный переходный период. Только таким образом можно остановить дальнейшее организационное разрушение этого института. Думаю, что актуальным является институциональный закон о таможне как органе со специальным статусом. Все признаки этого налицо.

А вообще профильному для таможни комитету нужно сконцентрироваться на контроле реализации уже принятых законов по таможенным вопросам, таким как законы о АЭО, Общей транзитной системе, совершенствование механизмов защиты прав интеллектуальной собственности, налаживании реального информационного обмена между таможней, пограничниками и полицией в отношении транспортных средств в режимах транзита или временного ввоза. Ведь невыполнение некоторых из этих законов уже наносит прямой ущерб государству.