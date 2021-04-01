28 депутатов "Слуги народа" приехали на 87-й округ защищать результаты Василия Вирастюка. В то же время Александр Шевченко и "За майбутне" обвиняют власть в том, что она давит на ОИК и хочет украсть их победу. Что происходит в округе, рассказывают #Буквы.

Избрание в Донецкой области депутатом Верховной Рады организатора сепаратистского референдума Андрея Аксенова отодвинуло на второй план выборы на Прикарпатье. Хотя уже сами данные экзит-пола показали, что разрыв между кандидатами-лидерами минимальный, а значит и подсчет голосов будет ожесточенным.

Итак, выборы в 87-м округе происходили после того, как избранный в этом округе народный депутат Зиновий Андрийович переизбрался мэром Надворной в октябре 2020 и вернулся работать в свой город.

Свои кандидатуры на эти выборы выдвинули владелец “Буковеля” Александр Шевченко, “свободовец” Руслан Кошулинский, “Европейская Солидарность” подала кандидатуру Маруси Звиробий, а “Слуга народа” выдвинула известного легкоатлета Василия Вирастюка.

За несколько недель до окончания избирательной гонки “Европейская Солидарность” сняла кандидатуру Звиробий в пользу Кошулинского.

На тот момент социология группы “Рейтинг” давала такой расклад сил: Александреа Шевченко готовы были поддержать 30,2% тех, кто определился и принял бы участие голосовании, Руслана Кошулинского – 27,6%, и Василия Вирастюка – 26,9% . Марусю Звиробий-Биленьку поддерживали 9,1%.

Кампания в округе согласно отчетам ОПОРЫ проходила с нарушением, включая подкуп избирателей со стороны ключевых кандидатов и админресурса со стороны президента, который за два дня до выборов провел совещание с Вирастюком по борьбе с коронавирусом в области. Судя по всему, это сыграло свою роль.

По результатам экзит-пола Шевченко набрал 32,4%, Кошулинский – 31,6%, Вирастюк – 29,4%.

На второй день после выборов о своей победе объявили и Шевченко, и Вирастюк.

Шевченко заявил, что по подсчету 100% протоколов они получили 15 798 голосов (30,89%), Василий Вирастюк – 15606 (30,52%).

В то же время в “Слуге народа” заявили, что Вирастюк лидирует с 33,86% голосов и опережает ближайшего соперника на 5,65%.

По состоянию на утро 1 апреля на сайте ЦИК сообщается, что обработано 71,79% бюллетеней. С отрывом в 800 голосов лидирует пока Вирастюк.

Днем ранее, 31 марта, глава ЦИК Игорь Диденко заявил, что два дня работа ОИК была заблокирована и она не могла принять остальные протоколы.

30 марта, как сообщила ОПОРА, ОИК округа №87 отправила 14 участковых избирательных комиссий на повторный подсчет голосов. Часть – из-за повреждения целостности упаковки, а часть из-за ненадлежащей маркировки пакетов с избирательной документацией, что имеет весьма сомнительные основания. Около двух ночи появились слухи о заминировании помещения комиссии, а когда оказалось, что тревога фейковая, председатель комиссии и системный администратор сослались на плохое самочувствие и ушли из ОИК.

С 15 часов 30 марта работа комиссии была заблокирована, потому что не было кворума. Отсутствовали Иванна Бабий ( “Европейская Солидарность”), Василий Белоус ( “Свобода”), Денис Жилюк ( “Голос”), Андрей Курьян ( “Партия Шария”), Александр Кушлык ( “Слуга народа”), Александра Петрик (“Европейская Солидарность”), Иван Федив ( “Слуга народа”).

Но главное было не в этом, а в том, что партия “Голос” решила заменить своего главу ОИК и еще одного из членов комиссии. Также заменили своих представителей “Свобода” и “Слуга народа”.

Глава ОИК от “Голоса” Кашников, который ушел с работы из-за плохого самочувствия, оказался даже не местным, он работал на различные политические силы членом избирательных комиссий, но более всего известен как регистратор, который в 2018 году восстановил в реестре в должности экс-мера Полтавы Александра Мамая, пишет движение Честно .

31 марта “Голос” сменил Кашникова на Алексея Остроухова, а позже уже и его заменили на Андрея Лозинского. Также партия Киры Рудик, которую на прошлой неделе ее же коллеги обвинили в сотрудничестве с Банковой, сменила члена УИК Евгения Павлусенко на Игоря Децика.

В то момент, когда ЦИК вдруг меняла голову ОИК в помещение комиссии прибыл Вирастюк. Его поддержали несколько десятков митингующих. Через несколько минут после Вирастюка в помещение комиссии, поправляя галстук зашел Николай Тищенко. С ним на Прикарпатье прибыло почти 30 депутатов “Слуг”.

Присутствующие члены комиссий сразу набросились на него с вопросом, где третьи сутки представитель “Слуги народа”.

Тищенко спросил у женщины, кто она такая, на что та сказала, что на третьи сутки без сна она быть героиней видео не хочет. Другой член УИК попросил у Тищенко документы, чтобы зарегистрировать.

– Кто здесь ответственный, – спросил Тищенко.

– Мы все здесь ответственные … перед законом, – ответил кто-то из присутствующих.

-Вот, вот на этих принципах давайте и будем работать. Давайте немного умерим градус, – театрально протянул Тищенко.

– У нас градуса нет, – тихо буркнул ему мужчина, стоявший рядом.

Пока Тищенко рассказал, что молодые мужчины под ОИК очевидно имеют оружие и хотят сорвать подсчет голосов, представители комиссий кричали на него, что “Слуга народа” должна уже прислать своего нового представителя, чтобы был кворум.

Затем Тищенко взялся выяснять у одной из членов ОИК, почему там нет представителей ЕС и требовать подтвердить на камеры, что им звонили. На это женщина ответила, что звонили всем отсутствующим, другие добавляли, что в комиссии также нет двух представителей “Слуги народа”. Но Тищенко интересовал только ЕС. Затем он пытался предложить членам ОИК воды и чая и вызвать секретарю комиссии скорую.

– Кто вам сказал, что мне нужна помощь? Если будет нужно, я сама себе помогу – я врач, – сердито ответила та.

Где-то на 20-ю минуту пребывания нардепа в помещении ОИК, начало возникать впечатление, что его скоро оттуда попросят нелитературным слогом.

– Да, мы идем дальше выяснять ситуацию, но потом вернемся, – деловито заявил Тищенко.

– Лучше не приходите, – ответили ему члены ОИК. – Вы здесь только хаос создали.

Выход Тищенко на улицу был еще хуже. Его обвинили в оскорблениях женщин, а когда он стал это отрицать, то мужчины ответили, что они видели прямой эфир и начали скандировать: “Лжецы!”, “Лжецы!”.

Между тем ЦИК сменила еще двух членов комиссии, и наконец начала принимать протоколы. Кроме того, 31 марта на Прикарпатье сменили начальника полиции, с Львовской области перевели Романа Рыбицкого. Следует отметить, что все эти дни полиция проявляла полный нейтралитет.

Но около полуночи, когда ОИК завернула несколько комиссий с участков, где победил Шевченко, на заседание пришел кандидат, и заявил, что у него пытаются отнять победу и призвал людей собираться на Майдан.

Также кандидат начал спор с одним из членов УИК, что она подыгрывает Зеленскому.

– Ой, а вы сами с кем? Я помню, как вы в 2014 были за Порошенко, потом против, потом в 2019 были за Зеленского, теперь вы против, – дала кандидату отпор член УИК.

В конце концов Шевченко сделали предупреждение за его поведение, а председатель ОИК взял небольшой перерыв.

Около 2 ночи появилась информация, что в помещении ОИК зашли титушки. Там действительно были молодые люди. Чуть позже подтянулись депутаты “Слуги народа” во главе с Тищенко, который снова начал у всех выяснять, кто есть кто.

Комиссия постановила, чтобы из зала вывели всех, кто не зарегистрирован. Однако, Александр Шевченко сказал, что останется в качестве кандидата. В это время Тищенко пытался выгнать одного из молодых парней, которые пришли с Шевченко и кричал ему: “За сколько ты продал Украину”.

– Ты защищаешь олигарха, – продолжал наседать на спортивного парня Тищенко.

– Какого олигарха? Человека, который создал 10 000 рабочих мест, который дал работу. …, – огрызался парень.

– Человека, который захватил гору, с которой он зарабатывает миллиарды, – апеллировал в ответ Тищенко.

– Какие миллиарды? Посмотрите на наши дороги, которые он сделал, – доказывал парень свое.

– Какие дороги? За бюджетные деньги, – продолжал Тищенко.

Вокруг этих двух ходил Шевченко и довольно улыбался.

Все это выглядело очень комично, учитывая то, что еще несколько месяцев назад на Буковеле отдыхал сам Зеленский и курорту дали работать несмотря на угрозу вспышки коронавируса.

Поскольку ссоры не прекращались, то председатель комиссии закрыл заседание до 11 часов 1 апреля.

Утром комиссия работает достаточно мирно, без депутатов.

Судя по перетасовкам членов комиссии, Банковой удалось взять ее под свой контроль. Разрыв между кандидатами меньше тысячи голосов.

Бывший депутат Александр Черненко в беседе с #Буквами не исключил, что кандидаты попытаются аннулировать результаты определенных участков через суды. “Вирастюк что-то говорил о бюллетенях без печатей, увидим”, – говорит Черненко.

Он также не исключил, что ЦИК самой придется считать бюллетени и принять на себя функции ОИК.

Пока Telegram-каналы утром пишут, что Банковая таки уговорила Шевченко отступить, в партии это отрицают.

“А зачем тогда было вкладываться в эту кампанию, чтобы сейчас отступать?”, – говорит собеседник #Букв в “За майбутне”.

“Мы точно выиграли эту кампанию, сейчас они довели до максимума количество участков за Вирастюка и дальше им придется как-то искажать этот результат. Что они будут делать – лить зеленку или рвать бюллетени – мы не знаем. Но мы будем показывать, что эта победа грязная. Да, на Шевченко уже сейчас давят, но на мировую мы с ними не пойдем “, – добавляет собеседник.

В “Слуге народа” борьбу смогли прокомментировать только кратко: “Мы выиграем”.