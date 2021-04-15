Що логічно. Адже, як говорив ще герой П’єра Рішара у фільмі “Іграшка”, – французам важливі тільки французькі трупи. Так і американцям найважливіше те, що стосується саме їх. Тому і покарання за атаку на вибори може бути сильнішим, ніж санкції проти Путіна за погану поведінку в Сирії чи в Україні.

Як пише Times, новий пакет антиросійських санкцій, про які, як повідомлялося, США мають намір оголосити в четвер, повинен торкнутися суверенного боргу РФ. А саме – заборона на купівлю нового боргу Мінфіну Росії, Центрального банку Росії і суверенних російських фондів.

І це дуже потужний удар. І поки важко повірити, що такий удар може бути можливий. Як пише Wall Street Journal, заборона почне діяти з 14-го червня. Може почати. Це найпотужніші санкції, які вводилися проти Росії з 2014 року.

Що це означає? Що Росія не зможе позичати на зовнішньому ринку. Практично взагалі не зможе. І у Росії істотно обмежаться можливості брати в борг на внутрішньому ринку. У рублях. Тому що там теж був великий відсоток або іноземних фондів, або російських банків із іноземним капіталом.

І це дуже боляче. Чому? Тому що будь-яка країна в світі зараз живе з боргами. І закритий доступ до зовнішнього фінансування означає удар по бюджету країни. Фактично, означає неможливість нормально фінансувати дефіцит бюджету. Американці ніби кажуть: “Якщо у вас так багато грошей, що ви витрачаєте їх на війну і кібератаки, то нехай у вас тепер буде мало грошей”.

Минулого року росіяни активно нарощували борг. Як і всі країни світу в період пандемії. Тепер такої можливості у них не буде. У 2020 році державний борг збільшився на 39,9% і склав 17,8% від ВВП. Приблизно половина – це внутрішній борг. Друга половина – зовнішній борг. Це мало. Менш ніж 20% від ВВП. І давало можливість нарощувати запозичення. Тепер це різко стає багато. Адже цей борг потрібно буде погашати. А звичайний механізм, коли ви займаєте новий борг для виплат по старому тепер не працює. При цьому, зовнішній борг в іноземній валюті становить 56,8 млрд доларів. І їх потрібно буде дістати з тумбочки і заплатити.

До того ж, старий борг продовжує обіг. Щоб не бити по інвесторах, які вже купили його. Просто ніхто не купуватиме новий російський борг. Крім самих росіян. Таким чином, США захищають своїх власних громадян, котрі вже інвестували в борги Росії.

Чи смертельно це для Росії зараз? Поки що ні. По-перше, накопичені резерви є високими. Фонд національного добробуту становить 183 млрд доларів. По-друге, високі ціни на нафту дозволяють контролювати дефіцит бюджету. І зменшують потребу в зовнішньому запозиченні. Хоча дефіцит бюджету все одно є. На 2021 рік заплановано дефіцит бюджету в 2,75 трлн руб. (2,4% ВВП), у 2022-му – 1,25 трлн руб. (1% ВВП), в 2023-му – 1,41 трлн руб. (1,1% ВВП). І взяти ці гроші тепер буде набагато складніше.

Не кажучи вже про те, що ці цифри не включають у себе потребу в погашенні вже наявного боргу. Навряд чи Путін зважиться оголосити дефолт. Адже тоді це коштуватиме його економіці ще дорожче. Тим більше, що такі санкції точно зроблять життя російського бізнесу складнішим.

Росія будує “русскій мір”. Зневажаючи “загниваючий Захід”. Але ж гроші то на Заході. Але ж доступ до зовнішніх ринків був якраз тієї подушкою безпеки, яка завжди була у Росії на той випадок, якщо впадуть ціни на нафту. Або станеться ще якийсь форс-мажор, що істотно скорочує надходження до бюджету. Зараз цієї подушки безпеки не буде. Тому правильно, що росіянам рекомендують тепер подорожувати Росією замість Туреччини. Гроші тепер потрібно витрачати обережніше. Скоро їх може і не бути.

Що це означає? Що Росія заплатить ціну. Заплатить її кожен росіянин. Життя якого стане гіршим, ніж могло б бути до санкцій. До того моменту, як Путін вирішив втрутитися у вибори в США. І до того моменту, як Путін вирішив анексувати Крим.

Чи розвалить це Росію і чи призведе це до моментального економічного колапсу? Ні, не призведе. Але такої мети ніхто і не ставить. В адміністрації США не хочуть замість проблеми одного психа з ядерною бомбою отримати проблему з 50-ти халіфатів з ядерними бомбами.