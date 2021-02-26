Уявіть собі гіпотетичну ситуацію – ви вирішили здійснити своє конституційне право і взяти участь в мирній акції протесту. Під час акції події почали розвиватись якось не за планом і замість повернення додому з почуттям виконаного громадянського обов’язку, ви змушені спілкуватись з людьми в темно-синій уніформі з приводу вашої участі в мирній акції протесту більше, ніж того хотіли б. Як мінімізувати негативні наслідки такого спілкування, що слід знати і як поводитись в такій ситуації – спробуємо розібратись.

Представьте себе гипотетическую ситуацию – вы решили осуществить свое конституционное право и принять участие в мирной акции протеста. Во время акции события начали развиваться как-то не по плану и вместо возвращения домой с чувством выполненного гражданского долга, вы вынуждены общаться с людьми в темно-синей униформе по поводу вашего участия в мирной акции протеста больше, чем того хотели бы. Как минимизировать негативные последствия такого общения, следует знать и как вести себя в такой ситуации – попробуем разобраться.

Начнем с того, что из всех предусмотренных законом вариантов задержания, сейчас нас интересует именно административное. Предусмотрено такое задержание статьей 260 Кодекса Украины об административных правонарушениях и имеет ряд важных особенностей.

Во-первых, это четкий перечень оснований, по которым может быть применено административное задержание:

с целью прекращения административных правонарушений;

когда исчерпаны другие меры воздействия;

для установления личности;

для составления протокола об административном правонарушении при невозможности составления его на месте совершения правонарушения, если составление протокола является обязательным;

для обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дел и исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях.

Несмотря на то, что список этот исключительный, не сомневайтесь – на момент задержания основание найдется. Но, на будущее, знать этот перечень не помешает.

Во-вторых, задерживать должен не кто-нибудь, а именно сотрудники конкретного органа в конкретных случаях. Общий перечень достаточно разветвленный (почитать можно тут), в случае с акцией протеста – это сотрудники Национальной полиции. Все! Ни работники любых других органов государственной власти, ни любые муниципальные структуры или общественные формирования по охране чего бы то ни было, осуществлять административное задержание не уполномочены.

Здесь стоит заметить один законодательный нюанс. Статья 185 КоАП предусматривает наступление административной ответственности за “злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего”. Хотя ключевое словосочетание здесь “законное требование”, на практике эта статья является настоящим “клондайком” злоупотреблений и нарушений прав человека со стороны правоохранительных органов и членов общественных формирований по охране общественного порядка. Следует понимать – административная ответственность наступает за невыполнение законного требования как полицейского, так и члена общественного формирования по охране общественного порядка. Но осуществлять административное задержание имеет право только работник Национальной полиции.

Кроме того, согласно нормам части 3 статьи 19 закона “О национальной полиции”, полицейский при обращении к лицу обязан назвать свою фамилию, должность, специальное звание и предоставить по его требованию служебное удостоверение, предоставив возможность ознакомиться с изложенной в нем информации. Более того, часть 3 статьи 20 этого же закона устанавливает, что полицейский должен иметь на одежде нагрудный знак, который запрещено снимать с униформы или скрывать, а также любым другим образом препятствовать прочтению информации на нем или фиксированию ее с помощью технических средств (для служащих подразделений специального назначения номер нагрудного знака дополнительно указывается на униформе и на шлеме, что традиционно игнорируется). Если эти требования не были соблюдены, обязательно следует отметить об этом в протоколе, о котором речь пойдет дальше.

Итак вас все-таки задержали, и начинается бюрократическая процедура, которая включает обязательное составление протокола, в котором указывают:

дату и место его составления;

должность, фамилию, имя и отчество лица, составившего протокол;

сведения о личности задержанного;

время и мотивы задержания (в частности часть статьи и статья КоАП, нарушение которых стало причиной для задержания и причина собственно задержания из перечисленных выше).

Протокол подписывают двое – лицо, его составившее, и лицо, в отношении которого составили. От подписи можно отказаться, но особого смысла в этом нет, просто сделают дополнительную отметку. А вот что обязательно нужно сделать – так это самостоятельно указать на все записаное в протоколе, с чем вы не согласны.

Также не помешает отметить:

точное время когда вас задержали (не когда привезли в отделение, а именно момент, когда под действием приказа или силы вы были лишены возможности свободно передвигаться, будучи вынужденным оставаться рядом с уполномоченным лицом, или в месте ней определенном)

были уведомлены о месте вашего пребывания ваши родственники и когда это было сделано (закон обязывает делать это немедленно)

было сообщено соответствующий Центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи (в случае, если вы не заявили, что будете защищать себя лично, вызывали собственного адвоката)

дату и время когда задержание было прекращено (если эту информацию, как и время начала задержания, отметили – указываете их).

Продолжительность административного задержания не должен превышать 3 часа (для этого запоминаем и отмечаем время начала задержания и время его прекращения). В случаях, когда необходимо выяснить личность задержанного и обстоятельства правонарушения (а также в некоторых более специфических), этот срок может быть продлен до 3 суток.

Также при составлении протокола вам обязаны разъяснить содержание статей 55 , 56 , 59 , 63 Конституции Украины, а также статьи 268 Кодекса Украины об административных правонарушениях, о чем в протоколе тоже делается отметка. Если не разъяснили (не просто вспомнили об их существовании, а сообщили содержание) – также отмечаете это в замечаниях к протоколу.

Относительно ваших прав, то обратить внимание нужно на два аспекта. Первый – в соответствии со статьей 268 КУоАП вы имеете право:

знакомиться с материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства;

пользоваться юридической помощью адвоката, другого специалиста в области права, который по закону имеет право на предоставление правовой помощи

пользоваться услугами переводчика;

пользоваться услугами переводчика; обжаловать постановление по делу.

Второй – статья 63 Конституции Украины дает вам право на отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников. Собственно, с вашей стороны общения с работниками правоохранительных органов может состоять исключительно из цитирование этой статьи. Тем не менее, не следует забывать указать в протоколе об административном задержании все замечания по процедуре его проведения. Чем больше нарушений будет зафиксировано, тем больше шансов на дальнейшее обжалование действий правоохранителей.

А теперь о “самом интересном” – личный досмотр и досмотр вещей задержанного. Личный досмотр всегда проводится лицом того же пола, что и лицо, которое осматривают, в присутствии двух понятых (свидетелей), того же пола. В нашей ситуации проводить осмотр может только работник Национальной полиции, в понятиях такого требования нет, однако имена, фамилии, отчества, звания и должности всех участников также должны быть внесены в протокол. Если понятых “забыли” пригласить, пригласили из числа сотрудников полиции, или не внесли их имена в протокол – указываете все это в замечаниях. О проведении осмотра (а если по его результатам было принято решение об изъятии каких-то вещей – и об изъятии) также составляется протокол, либо делается соответствующая отметка в протоколе о задержании или протоколе об административном правонарушении.

По обзору следует помнить три вещи. Первая – ножи (всех форм и размеров), дубинки, кастеты, пиротехнику, газовые баллончики, электрошокеры и тому подобные предметы лучше оставить дома, а еще лучше – в магазине. Хотя бы потому, что с применением нехитрой магии экспертизы, ваше административное правонарушение может превратиться в уголовное. Оно вам надо? Оно вам не надо.

Вторая вещь – если вам, в ходе всех описанных выше действий, говорят, что у вас что-то выпало – это выпало не у вас. И точка. Если вам что-то передают, просят подержать, поднять, подать или что-то подобное – вежливо отказываетесь. Вы доверяете полиции нахождения настоящего владельца всевозможных свертков, пакетов, устройств, мобильных телефонов, которые вы впервые видите, какие неизвестным для вас образом появились где-то рядом и которые вам не принадлежат.

Третья – научитесь держать руки при себе и сдерживать рефлекс взять что-то, что вам протягивают.

В результате всех описанных событий вы получите незабываемые впечатления о состоянии правоохранительных органов и несколько документов – протокол об административном правонарушении, протокол об административном задержании (и как возможный бонус – протоколы о досмотре вещей и личный досмотр и об изъятии вещей и документов). С высокой вероятностью (как это показала история с “карантинными” наказаниями) в этих документах будет куча ошибок и допущенных при их составлении и оформлении нарушений. Поэтому у вас будет возможность пройти еще один интересный квест, отстаивая ваши права уже в суде. Несмотря на общепринятое отношение к украинским судам, этой возможностью не стоит пренебрегать. Учитывайте, что борьба за свои права, это не только время, проведенное на относительно свежем воздухе в компании единомышленников, но и скучная бюрократия.

Одевайтесь тепленько, носите масочки и отстаивайте свои права!