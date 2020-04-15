Немногим менее месяца назад генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адганом Гебрейесус объявил о старте глобального исследования – операции "Солидарность". Десятки стран и сотни добровольцев объединили усилия для того, чтобы найти оптимальный набор препаратов и методов их применения для лечения коронавируса COVID-19.

За неделю до этого исторического события скромная украинская фармацевтическая компания заявила, что лекарство от коронавируса уже существует. Им оказалась простая, хоть и весьма недешевая спиртовая настойка на двух травах – вейнике наземном и щучке дернистой.

Сенсация! То, над чем бьются лучшие врачи и ученые мира, вкладывают миллионы корпорации и правительства, уже в почти готовом виде и неограниченных количествах произрастает на днепровских кручах.

Так почему же в Борисполь не летят один за другим самолеты, чтобы принять на борт и развезти по всему миру бесценное лекарство от пандемии, заразившей 2 миллиона жителей планеты?

История чудо-средства под названием “Протефлазид” началась за 20 лет до вспышки эпидемии нового коронавируса в Китае. Все эти годы 96%-ная спиртовая настойка щучки и вейника исправно продается в украинских аптеках и обещает исцеление от широкого спектра хворей: от ОРВИ и герпеса до гепатитов и даже ВИЧ.

При этом уникальный препарат за два десятилетия так и не стал объектом изучения респектабельных лабораторий, не включен ни в один международный протокол лечения и имеет хождение лишь в Украине, России, Белоруси и некоторых других странах СНГ. Специалисты называют его “лекарством локальной эффективности” в том смысле, что продается оно лишь в ограниченном числе не самых развитых стран мира, наряду с другими неизвестными западной медицине чудо-средствами.

МОЗ Украины не включает такие препараты в число рекомендованных и еще в 2013 году отнес их к категории лекарств с недоказанной эффективностью. Простым языком такие пилюли называют фуфломицином.

С приходом коронавируса в Украину у производителей “Протефлазида” открылось второе дыхание. Его пытаются преподнести публике как лекарство от новой и малоизученной болезни. Заместитель директора компании “Экофарм” Александр Гриневич, по совместительству – доктор медицинских наук и бывший руководитель Центра гриппа заявил, что новые исследования доказали: “Протефлазид” успешно блокирует важный фермент коронавируса и эффективно противодействует его размножению.

Детальнее о сенсационных исследованиях на пресс-конференции в Киеве рассказала директор Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Виктория Задорожная. Она назвала результаты “перспективными” и выразила надежду, что “Протефлазид” может быть эффективным против коронавируса.

На основании того же исследования директор Национальной медицинской академии Украины Виталий Цимбалюк обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением использовать “Протефлазид” для профилактики и лечения COVID-19.

Исследование, на которое ссылается глава НАМНУ и представители “Экофарм”, находится в открытом доступе и доступно для изучения. Как оказалось, “Протефлазид” не тестировали на живых организмах – животных или людях. Все свелось к компьютерному моделированию поведения компонентов препарата и COVID-19, а также тестированию на культурах клеток, зараженным вирусом гастроэнтерита свиней – это тоже коронавирус, но не тот, что вызвал мировую пандемию. Заказала исследование сама компания “Экофарм”.

Президент “Экофарм” Анатолий Новик тогда же заявил, что отчет переведен на английский язык и разослан по посольствам и европейским странам. “Если посольство любое какое первое отреагирует раньше, чем наша власть, я гарантирую, что я обеспечу (лекарством – ред.)”, – заверил Новик.

Однако в Европе щедрый жест “Экофарма” не оценили, а украинское правительство также не проявило желания лечить от коронавируса спиртовой настойкой. Даже несмотря на смену нескольких руководителей МОЗ, никто из них не рекомендовал использовать “Протефлазид” для лечения и профилактики коронавируса.

Ульяна Супрун публично заявила : “Это “лекарство” не включено ни в какие международные протоколы, не имеет доказанной эффективности, не исследовалось в реальных научных исследованиях, а преимущественно в тех, которые оплачивали производители этого чудо-препарата”. Она также обвинила руководство Национальной академии медицинских наук, лоббирующее “Протефлазид” в пропаганде псевдонауки.

Не желая пропускать “окно возможностей”, в “Экофарме” избрали другую тактику: обработку главврачей и местной власти.

Еще в далеком феврале, когда украинцы только начинали привыкать к новому термину “коронавирус”, а в Новых Санжарах проходила обсервацию первая эвакуированная из Китая группа, замдиректора “Экофарм” Александр Гриневич торжественно вручил главному врачу Новосанжарской больницы коробку с “Протефлазидом”.

Дальше, если верить Гриневичу, удалось облагодетельствовать больницу в Черновцах. Тем не менее, массового эффекта добиться не удалось. Никто из авторитетных главврачей и больших областных больниц принимать “Протефлазид” и бесплатно рекламировать препарат не спешил.

Настоящий скандал на днях разразился во Львове, где “Экофарму” удалось убедить больницу скорой медицинской помощи принять в дар небольшую партию “Протефлазида”. В своем пресс-релизе компания утверждала , что выделяют его в качестве гуманитарной помощи в ответ на просьбу городских властей и учреждений здравоохранения Львова для борьбы с эпидемией коронавируса.

Реакция мэра Львова Андрея Садового была быстрой и резкой : “Руководство компании “Экофарм”, которая производит “Протефлазид”, действительно предложило нам предоставить бесплатно в качестве гуманитарной помощи небольшую партию своего препарата, который, по их словам, имеет иммуностимулирующее эффект. Взамен попросили написать обращение от главного врача в их адрес с соответствующей просьбой. Ни о какой связи с подготовкой больниц города к действиям в условиях эпидемии COVID-19, как об этом говорится в заказных материалах, речи не шло”.

Садовый пригрозил судебными исками за распространение фейков и заявил, что полученную от “Экофарм” партию “Протефлазида” отошлют назад производителю.

Пока медийная активность и лоббирование через НАМНУ не помогли “Экофарму” “продать” свой чудо-препарат властям, взамен же привлекла внимание СМИ.

Bihus.info посвятили целое расследование “Протефлазиду” и пришли к выводу, что это обычная спиртовая настойка, а уж никак не лекарство от коронавируса.

Журналисты иронизируют , что единственная доказанная эффективность “Протефлазида” – это несомненные антисептические свойства препарата. 96% спирта, как-никак! Вот только стоит такой антисептик неоправданно дорого – от 300 до 600 гривен за флакон емкостью 30-50 мл. Чистый спирт обойдется дешевле.

Но если отбросить шутки и задуматься над тем, как во время настоящей пандемии пираты от фармацевтики пытаются впарить под видом лекарства настойку из двух травок, то возникают вопросы к законодателям и правоохранительным органам. Уважаемые, вы действительно считаете, что это нормально?