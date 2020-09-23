Дональду Трампу нужно было сделать так, чтобы это речь на Генеральной ассамблее ООН не оказалось его последним выступлением в качестве американского президента.

Президент Соединенных Штатов произнёс самую короткую речь на Генеральной ассамблеи ООН за всю историю своего пребывания в должности главы государства. На всех прочих Генеральных ассамблеях Дональд Трамп постоянно и демонстративно превышал регламент выступлений глав государств, стремясь наиболее полно представить свою внешнеполитическую повестку дня и представление о главных проблемах современности. И вне зависимости от отношения к Трампу эти речи внимательно анализировались наблюдателями, так как за ними стояла не просто взгляды президента США на те или иные вопросы, эти речи во многом определяли внешнюю политику единственной сверхдержавы современного мира, показывали, в каком направлении будет двигаться американский корабль.

Но сейчас у Дональда Трампа другая задача. Ему нужно сделать так, чтобы это речь на Генеральной ассамблее ООН не оказалось его последним выступлением в качестве американского президента. Ему нужно выиграть в тяжелом противоборстве, которое он введет с демократическим претендентом на пост президента США Джозефом Байденом. И поэтому это выступление Трампа вообще никак не связано ни с Генеральной ассамблеей ООН, ни с внешней политикой Соединенных Штатов. Внешней политикой Дональд Трамп будет заниматься, если выиграет президентские выборы. А пока, за несколько недель до выборов его интересует одно – мобилизация его сторонников, привлечение как можно большего количества людей под свои знамёна.

Именно поэтому это выступление такое короткое – чтобы его посмотрели потенциальные сторонники Трампа. Именно поэтому оно такое простое – чтобы его могли понять потенциальные сторонники Трампа. И лозунг в этом выступлении тоже предельно прост – наказать Китай за коронавирус.

Поиск образа врага накануне решающих выборов – это один из самых верных приемов для любого политика-популиста, тем более такого опытного и прожженного, как Дональд Трамп. Обвиняя Китай в ответственности за распространение страшной эпидемии, которая уже унесла и ещё унесёт тысячи жизней, негативно сказалось и ещё скажется на темпах роста мировой экономики, американский президент снимает с себя ответственность за недостаточно точную и компетентную реакцию в первые недели и месяцы опасности – вне зависимости от подлинной ответственности Пекина.

Он напоминает американцам, кто на самом деле виноват в этих бедах – коммунистический Китай, если вы забыли. Вот это авторитарная страна, которая нарушает права человека, не сообщает адекватной информации, скрывает правду о пандемии, вот она виновата. И кто, как не Дональд Трамп, сможет эффективно противостоять этой опасности? Да никто!

Трамп начинал свою каденцию с противостояния с Пекином, он и заканчивает свою каденцию противостоянием с Поднебесной. Никакого особо серьезного содержания в этом противостоянии нет и не намечается – настолько серьезен симбиоз экономик Запада и Китая. Трамп на протяжении всего своего президентства то нападал на Китай, то договаривался с председателем КНР Си Цзяньпином, то опять нападал. Если он останется президентом, так и будет продолжаться.

Но сейчас Китай нужен Трампу для мобилизации электората. Именно Китай, а не Россия. Ну во-первых, Россию точно не обвинишь в распространении коронавируса. Во-вторых, большинство американцев не считают Россию серьезной опасностью – в отличии от Китая. В-третьих, любое упоминание России сразу активизирует тему её вмешательства в предыдущие американские выборы на стороне Трампа. И в-четвёртых, Трамп просто хорошо относится к Путину, чего уж там.

Понятно, что Китай – это не единственный способ для мобилизации электората Дональда Трампа. С этой точки зрения Генеральная ассамблея ООН для американского президента это лишь эпизод, которым он не преминул воспользоваться для предвыборной пропаганды. А вот главное событие – это возможное назначение нового судьи Верховного суда США, которое может состояться в ближайшие дни.

И это уже не семь минут Трампа. Это бесконечность Трампа. Это поколения Трампа, вне зависимости от того победит американский президент на выборах в октябре нынешнего года или проиграет их. Если Трампу удастся назначить нового судью Верховного суда ещё до выборов, в суде образуется устойчивое консервативное большиство, которое будет определять всю жизнь американцев на протяжении нескольких десятилетий – если учесть, что судьи Верховного суда назначаются пожизненно.

Смерть старейшего члена верховного суда США Рут Гинзбург, считавшейся настоящей иконой американского либерализма, открыла перед Трампом эту потрясающую возможность. И, несмотря на то, что демократы требовали от республиканцев отложить избрание члена Верховного суда до президентских выборов, Трамп решил действовать незамедлительно.

До вчерашнего дня не было даже уверенности в том, что республиканцы наберут в сенате достаточное количество голосов для того, чтобы поддержать предложенную американским президентом номинацию. Но после решения сенатора Митта Ромни голосовать за нового члена Верховного суда стало ясно, что у республиканцев есть это большинство и они успеют утвердить кандидатуру, предложенную Трампом.

А это означает да что исход президентских выборов в США не сможет сегодня предсказать уже никто. Назначение нового члена Верховного суда обострит предвыборную борьбу так, как не могло бы обострить ее никакое другое событие.

Для сторонников демократов поражение Трампа станет делом чести и вопросом выживания той Америки, в которую они верят. При очевидном консервативном большинстве в Верховном суде только новый президент-демократ сможет хоть как-то противостоять курсу, обозначенному Трампом за годы его каденции и подтверждённому его назначениями в Верховный суд.

Но и для республиканцев выбор становится защитой их собственных ценностей, поддержка президента, который оказался способен создать такой Верховный суд, о котором они могли только мечтать. Таким образом, Трамп идет ва-банк, он сейчас мобилизут и республиканский, и демократический электорат одновременно. А это превратит выборы в настоящее сражение за американское будущее.

И образ врага, очерченный Трампом в выступлении на Генеральной ассамблее ООН – это лишь вишенка на испеченном им торте.