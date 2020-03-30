Решение украинских властей закрыть границы привело к очередям на пунктах пропуска, что потенциально может привести к массовому заражению коронавирусом и к скандалам в аэропортах как в случае с рейсами из Катара и Вьетнама. Буквы собрали хронику событий.

В четверг президент Владимир Зеленский заявил о закрытии границ Украины для пассажирских перевозок. Сделано это было для предотвращения увеличения случаев заражения коронавирусом.

33 статья Конституции не позволяет ограничивать право украинцев в возвращениі домой, но лишенные цивилизованных способов вернуться в родное государство, они выстроились в километровые очереди на западной границе Украины. Тем самым, увеличив свои шансы заразиться.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко, 26 марта пограничники совершили более 27 000 пропускных операций, как на въезд так и на выезд. Подавляющее большинство – более 18 000 – это граждане Украины, которые возвращались из-за границы.

6,5 тысяч украинцев в тот день пересекли границу пешком.

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27 марта украино-польскую границу на Львовщине пересекли 11 000 человек.

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28 марта пограничники осуществили уже 22 тысячи пропускных операций, из которых 16 000 – это пропуск граждан Украины из-за рубежа.

Авиаперевозки были закрыты в Украине еще 17 марта. Авиакомпании остановили свои регулярные рейсы. Для тех, кто остался за границей, МИД организовало спецрейсы.

Так, из Соединенных Штатов изъявили желание вернуться более тысячи украинский. Один из рейсов из Штатов, где обнаружено уже более 100 000 заражения вирусом, вылетел в Украину вчера.

Больше всего украинцев пришлось вернуть с отдыха в Египте – 27 600.

Возвращаясь пассажиры жаловались, что вынуждены были проходить паспортный контроль с другими рейсами и подвергаться угрозе заражения.

Впрочем, возможно им даже повезло. Начиная с субботы всех, кто прилетает в Украину, решили отправлять на обсервацию на 2 недели.

В воскресенье украинцы, вернувшиеся из Катара и Индонезии стали писать в соцсети, что их заставляют идти на принудительную обсервацию.

“Наша космическая держава решила здесь организовать “эвакуацию” из Катара туристов, прилетевших с Бали. Причем билеты у всех катаров были в Киев и они готовы всех были везти, но наше правительство навязало всем 2 спец рейса от SkyUp Airlines за счет самих пассажиров”, – рассказал один из пассажиров рейса Ростислав Русаков.

В аэропорту Дохи пассажирам сообщили, что улететь смогут только те граждане, которые дадут письменное согласие на принудительную обсервацию в гостиницах Киева.

Они выложили копии писем, которые им выдали, где на выбор предлагают пройти бесплатную обсервацию в отеле «Казацкий» или за деньги в отеле «Пуща Конгресс», с ценой за номер от 169 евро.

«То есть, сотни людей, которые приехали из Италии, Испании, Германии, США, где десятки тысяч больных, спокойно разъехались по домам, а те, кто с Бали, где больных единицы, на принудительную, платную обсервацию», – написала в ФБ Рада Радмилевич.

<noscript><iframe style="border: none; overflow: hidden;" src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fradmilevich%2Fvideos%2F10214098540731164%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="315" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

Женщина жаловалась, что никто из них к принудительной обсервации за свой счет не готовился.

Впрочем, лишенные пищи и воды, 100 пассажиров все же согласились ехать в “Казацкий” утром в понедельник.

«3 автобуса в сопровождении автомобилей полиции доставили прибывших к месту проведения обсервации. Некоторые из поселенных не согласились с необходимостью соблюдения определенных мер предосторожности. На них составлены административные протоколы », – говорится в сообщении в Минобороны, которому принадлежит отель.

До этого «Отель Казацкий» находился 20 дней на карантине и был практически законсервирован. Сейчас весь персонал отеля возобновил работу и работает в защитных костюмах.

Та же Радмилевич в 8 утра написала, что решила таки поехать в отель, а потом пожаловалась на низкую температуру в номере и свои высокие шансы простудиться.

В то же время в аэропорту “Борисполь” утром еще остались 50 человек с самолета рейса Доха-Киев из Катара, которые отказываются ехать на обсервацию.

После обеда уговорили и их – без пищи и туалета долго не будешь в оппозиции к власти.

«Правительством Украины приняты изменения, касающиеся того, что люди, которые возвращаются в Украину, должны пройти 14 дневную обсервацию обязательно. Сегодня после двух ночи прилетели два рейса из Дохи. Людям сообщили нововведения. На этих рейсах прибыло около 350 человек. Сейчас там остается около 50, которые категорически отказываются следовать на обсервацию. Остальные уже отправились », – пояснил такую ​​позицию Демченко.

Еще один скандальный инцидент произошел в воскресенье с пассажирами, которые прибыли из Вьетнама.

Они просто прорвались через закрытую дверь аэропорта, растолкав правоохранителей.

Один из них, под ником Usi Izhik изложил пост о том, как они вернулись в “*** ную Украину”.

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Это в свою очередь вызвало возмущение в соцсетях, где в ответ стали писать о безответственности тех, кто улетел отдыхать в разгар эпидемии, а также, зачем возвращаться в Украину, если так к ней относишься.

К утру парень записал еще одно видео, где попытался объяснить, почему был так зол и не хотел ехать на обсервацию.

«Люди не знали об этом, о какой-то взятой с воздуха обсервации. Я вижу ваши комментарии, я поперезаражаю всех, но на самом деле у меня такие же шансы заразить, как и у вас. Возможно, даже чуть меньше, потому что я был в стране, где значительно меньше случаев заболевания, а я сам был достаточно уединенным. И вводить такую ​​практику на рейс из Вьетнама, а не к тем, кто вернулся из Польши, нет никакого смысла», – считает парень.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Усы (@usi.izhik) 29 Бер 2020 р. о 4:40 PDT

Собеседник Букв в Кабмине на вопрос, почему на обсервацию отправили эти рейсы, пояснил, что это следствие постановления Кабмина. А на уточнение, почему это не коснулось тех, кто приехал с западной границы, заметил, что те должны теоретически пойти на самоизоляцию.

Но те, кто прилетели рейсами из Катара и Вьетнама считают, что за их счет решили просто поддержать гостиницы, которые остались пустыми.

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Тысячи украинцев остаются за границей, МИД просит их оставаться на связи с посольством или консульством в стране, где они “застряли”.

“Сообщите дипломатам о том, в какой именно помощи вы нуждаетесь. Для облегчения коммуникации посольства и консульства создадут специальные сообщества и каналы “Защита в (название города / страны)” в социальных сетях и мессенджерах, работающих в странах вашего пребывания “, – просят в МИД.

Людям обещают помочь решать вопрос просроченных документов; информировать о возможности возвращения в Украину, консультировать по решению бытовых вопросов (дать адреса и режим работы продуктовых магазинов, аптек, больниц и т.д.), а также помочь с временным размещением.

Обычно, правда, украинцы жалуются не на посольства, а на встречу дома.