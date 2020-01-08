Президент Украины Владимир Зеленский в своем детстве определенно должен был слышать сказку о глупом мышонке Самуила Маршака. Но, кажется, он ее или забыл, или не понял.

Первая неделя нового 2020 года прошла в привычном для страны турборежиме. Год, который начался под неожиданным лозунгом “какая разница”, ставшим главным месседжем президентского новогоднего обращения, продолжился скандалами с внезапной либерализацией подхода власти к людям, незаконно посетившим Крым.

Международный суверенитет “95 квартала” был укреплен за счет государственного суверенитета Украины выступлением шведского певца из далеких 90-х Доктора Албана. Допущенного в страну ради новогодней сценической страды по личному соизволению президента. Мягко говоря незамеченным не прошло и выступление в Киеве одной широкоизвестной в узких кругах девушки-блогера из России.

Незаконно посещавшая Крым Instagram-селебрити решила поделиться с украинцами-жертвами российской агрессии своими мыслями о насилии. Ее выступление было доблестно защищено украинской полицией, которая разглядела хулиганство в адресованных ей несколькими активистами вопросах о принадлежности Крыма. Возмутители спокойствия были спакованы в модный гибридно-электрический японский бобик. Что конечно же способствовало укреплению дружбы народов.

Президент воюющий страны, кандидатом критиковавший тогда еще президента Порошенко за отдых на Мальдивах, тайно свалил на каникулы в жаркий Оман. А его друг Сергей Сивохо, советник целого секретаря СНБО, ничтоже сумняшеся, выступил на рождественском марафоне организованном московской православной церковью в Украине и “112 каналом” кума Путина Виктора Медведчука.

Только слепой не способен увидеть в этих событиях логическую цепочку, которая знаменует коренное изменение государственной политики Украины. Курс на жёсткое сопротивление агрессору уходит в небытие и сменяется курсом на максимальное задабривание Путина и России.

Политика – циничная штука. В которой прежде всего засчитывается эффективность. Можно долго рассуждать над тем, насколько моральным является такое поведение власти по отношению к агрессору. Однако ключевой вопрос состоит в практической стороне любого курса. Галс, в который ложится “Титаник” Зеленского, опасен не просто теоретической возможностью капитуляции. Это ошибка, которая, как известно, бывает хуже преступления.

Называя Путина кремлевским маньяком в качестве риторического приёма пяти лет войны мы и не подозреваем, насколько обоснованным может оказаться этот штамп, если рассматривать поведение Путина и России в войне против Украины с точки зрения криминальной психологии.

Наука о серийных убийцах выделяет семь фаз-состояний маньяка. Поведение его циклично. Очередное преступление начинается с так называемой фазы ауры – стадии на которой убийца погружается в мир своих фантазий и оканчивается фазой депрессии – после того, как совершенное преступление не приносит искомого удовлетворения. Все фазы состояний через который проходит маньяк во время осуществлении серии объединяет повторяющийся ритуал. Ритуализация, в которую входит и профиль жертвы и тип убийства и поведение маньяка в процессе формирует индивидуальный подчерк серийника. Ритуал всегда индивидуален. И его последовательное исполнение четко указывает на то, что определенную серию убийств осуществляет один и тот же преступник.

Россия – коллективный серийный убийца. И агрессия против нашей страны имеет все признаки ритуала.

В ритуале покушения на нашу страну присутствует изначальная детская травма России – “крупнейшая геополитическая катастрофа 20 века” в виде крушения СССР.

Фаза построения воображаемого мира, как способ переживания травматического опыта – это создание доктрины “русского мира”. Рамки этого мира и его границы очень четко сформулированы еще десять лет назад патриархом РПЦ Кириллом в одном из выступлений: “Ядром русского мира сегодня являются Россия, Украина, Беларусь… Церковь называется Русской не по этническому признаку. Это наименование указывает на то, что Русская православная церковь исполняет пастырскую миссию среди народов, принимающих русскую духовную и культурную традицию как основу своей национальной идентичности”.

Именно фантазия о “русским мире” провоцирует дальнейшие действия маньяка, стремящегося подменить своим вымыслом реальность. Серийный убийца Тед Банди убивал женщин похожих на девушку, которая отвергла его в юности. Путин начал убивать украинцев, которые отвергли “русский мир” во время Революции достоинства. Как серийный убийца Герберт Маллен был уверен, что убийства – единственный способ защитить Калифорнию от землетрясений. Так и Путин был и остается уверенным, что убийства украинцев – единственный способ спасения “русского мира” от западной экспансии.

Профиль жертвы кремлевского маньяка понятен: жертва должна обязательно быть частью “русского мира”. А это значит – не столько говорить на русском языке, сколько отвергать язык украинский, разделять общую советско-российскую идентичность, исповедовать принцип “какая разница”, ни в коем случае не встречаться в любимым человеком под памятником Бандеры. В общем, перспективная жертва такого геополитического маньяка должна максимально походить на Владимира Зеленского.

С психологической точки зрения все это означает вот что: президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин составляют идеальную садистическую пару жертва – агрессор. Идя на условия агрессора жертва только провоцирует дальнейшую агрессию.

Статистика показывает, что выжить во время покушения маньяка можно только сломав ритуал. Словами, мольбами, увещеваниями ритуал не ломается, так как личность самой жертвы для серийного убийцы не важна. Жертва – всего лишь объект для отыгрывания психологических травм убийцы. Покорность жертвы – триггер, который запускает ключевую часть ритуала. Так как цель маньяка – это всегда власть над жертвой.

А сам процесс убийства – процесс утверждения этой власти. Изучение опыта выживших показывает, что самой надежной стратегией поведения в случае столкновения с серийным убийцей является стратегия безоговорочной и бескомпромиссного сопротивления. Ритуал ломается только тогда, когда жертва маньяка отказывается сдаваться на милость душегуба и направляет на убийцу бездну агрессии, защищая свою жизнь всеми доступными способами.

Самый действенный способ защиты, впрочем – не попадать в профиль жертвы маньяка. Возможно уставшие от собственного государства обыватели говорят “какая разница” имея ввиду право на свою маленькую обывательскую жизнь без высоких материй. Однако поджидающий в кустах кремлевский маньяк видит в этом только призыв к насилию. И ему правда нет никакой разницы – погибните ли вы в подвале очередного МГБ или во время обстрела. Воображаемый “русский мир” стоит для Путина гораздо выше вашей советскоцентричной денационализированной души.

Не быть шароварным хохлом, подчеркивать собственную инаковость, вырываться из лап “русского мира” где только можно, укреплять национальную идентичность и пестовать пантеон собственных национальных героев. Иначе маньяк придет за вами. И затянет удавку на шее.