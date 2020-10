#Буквы рассказывают, что ждет зрителей при просмотре едва ли самой обсуждаемой киноленты если не года, то последнего месяца так точно.

Фильм не доступен для просмотра на территории Украины, однако с некоторыми ухищрениями украинцы все же могут с ним ознакомиться на сайте онлайн-кинотеатра (есть субтитры на русском языке).

“Борат-2” появился спустя 14 лет после оригинала, а его премьера была приурочена к выборам президента США, до которых остается всего 1,5 недели. Да и сама лента неотрывно связана с темой выборов и заканчивается призывом не пропускать их.

За последнее время создатели “Борат 2” по меньшей мере дважды успели подогреть интерес зрителей сливами информации о грядущем фильме. Первый раз — когда в Сеть попало видео, как Коэн в образе кантри-музыканта исполнил на сцене консервативного митинга в Вашингтоне расистскую песню о Бараке Обаме и COVID-19. Второй — когда накануне премьеры появились якобы компрометирующие Рудольфа Джулиани, адвоката Дональда Трампа, кадры из фильма, где соратник президента засовывают руку в брюки, лежа на кровати.

С первых минут зрителей встречает уже знакомый персонаж — Борат Сагдиев. По сюжету, он застрял в ГУЛАГе с того момента, когда вышел первый фильма, якобы нанесший серьезный удар по репутации его страны.

Теперь же власти Казахстана (в лице первого и несменного президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в исполнении непрофессионального актера) дают ему возможность реабилитироваться. Для этого ему необходимо выполнить миссию в Америке — доставить обезьянку-порнозвезду в качестве подарка “наиболее известному дамскому угоднику Америки” — вице-президенту США Майку Пенсу. В случае провала операции Бората обещают казнить.

Все идет не по плану с самого начала: обезьянка приезжает в США мертвой, а в клетке вместе с ней — 15-летняя дочь Бората Тутар, о рождении которой он даже и не догадывался.

В итоге персонаж Тутар (ее роль исполнила болгарская актриса Мария Бакалова) оказывается в центре повествования, ведь именно ее в конечном счете решают подарить соратнику Трампа (правда, уже не Пенсу, а его адвокату Рудольфу Джулиани).

Лента демонстрирует, что США за последние 1,5 десятилетия изменились до неузнаваемости, в том числе, благодаря приходу к власти Дональда Трампа. Если в 2006 году персонажи, которые за банкой пива рассказывали Борату о необходимости возвращения рабства, представлялись чем-то диким, то теперь похожие люди правят страной.

Фильм показывает нашу эпоху, как эпоху манипуляций со СМИ и дезинформацией, эпоху ненависти (к евреям, ромам, женщинам, темнокожим, политическим оппонентам, да и в целом кому угодно — на вкус ненавидящего) при молчаливом согласии окружающих.

Некоторые моменты демонстрируют, как распространяются и находят своих ярых фанатов фейки вроде того, что Холокоста является выдумкой.

Или что демократы находятся в сговоре, цель которого — сексуальная эксплуатация детей. Сейчас это одна из наиболее популярных теорий заговора в США, получила новую волну популярности с началом пандемии. Согласно ей, существует какой-то лайнер с детьми, которых политики и звезды используются и даже питают их кровью для сохранения молодости.

Неоднократно в фильме Борат ведет себя как не то недалекий иностранец, не то законченный сексист и антисемит, однако окружающие, пусть и удивлены его поведением, по большой части принимают решение не вмешиваться. Даже если есть очевидная угроза чьей-то жизни со стороны Бората.

Параллельно с этим дочь Бората, Тутар, юная необразованная девушка из глуши, знакомится с опытом социализации женщин в США. Сперва она узнает о том, как это — ходить по магазинам и в салоны, что нужно делать, чтобы нравиться мужчинам и прочее. Затем с удивлением осознает, что женщины в этой стране могут читать, проявлять интерес к сексу, водить машину, словом, и самореализовываться, точно так же как мужчины. И увлекается идеей собственной эмансипации.

Сам Коэн в интервью Times подчеркивал, что адресовал этот фильм женщинам. По его словам, лента должна напомнить им перед выборами о том, кому они могут отдать свой голос.

Кстати это действительно одна из популярных теорий заговора в США, получившая очередную волну популярности в начале пандемии COVID, излагающая, что где-то в порту стоит лайнер с детьми, которых эксплуатируют политики и даже используют для инъекций молодости.

В первые же часы после выхода фильма его оценки критиками показали, что он способен как окончательно разочаровать, так и создать впечатление, что Коэн — молодец и в этот раз даже превзошел сам себя.

На момент написания обзора оценки фильма следующие: на сайте Amazon — 4 из 5 на основании 448 отзывов, на сайте IMDB — 7,5 из 10 на основании 3 209 отзывов.

Многие рецензенты отмечали, что появление Тутар как центрального персонажа составило Коэна отойти от привычного сортирно-фаллического юмора, что для одних стало преимуществом нового фильма, для других — причиной в нем разочароваться.

“Борат-2” в гораздо меньшей мере, чем оригинальный фильм, напоминает нарезку юмористических скетчей. В нем одна шутка в нем перетекает в другую, при этом совершенно не теряется нить повествования. При этом для фанатов первого “Бората” есть множество поводов поностальгировать. Это и особенности языка (персонажи, говорящие на румынском вместо казахского, коронные слова Бората на польском и заигрывание с кириллицей остались), и известный костюм-монокини в актуальной для времен пандемии COVID-19 интерпретации:

Комедийные моменты в фильме перебиваются драматичными (как монолог-наставление незнакомки, адресованный Тутаре, о том, что она, как женщина, может добиться многого, или карикатурная сцена с вооруженной женщиной, которая в июне отгоняла протестующих против расизма от своего дома с автоматом в руках), из-за чего сама лента в конечном счете оставляет неоднозначное не то горькое, не то сладкое послевкусие.

Чего же в “Борат-2” больше — сладости или горечи — каждый зритель в конечном счете решит для себя сам.

Примечательно, что “Следующий фильм о Борате: передача огромной взятки американскому режиму для получения выгоды некогда славным народом Казахстана” стал не первой (и, вероятно, не последней) нападкой Коэна на Трампа.

Как мы вспоминали ранее, именно на митинг республиканцев, сторонников Трампа в Вашингтоне актер заявился во время съемок ленты, чтобы спеть расистскую песню о Бараке Обаме и COVID-19.

Также во время съемок он посещал и другие реальные ивенты — Консервативную конференция политических действий в Мэриленде, где выступал Пенс.

Кроме того, в своем сериале “Кто такая Америка” актер притворялся вымышленными персонажами и брал интервью у известных политиков-консерваторов, бизнесменов и деятелей культуры, делая все возможное, чтобы участники интервью выставили себя в неприглядном свете.

Коэн в одном из интервью заявил, что Трамп пришел к власти только благодаря блогу в Twitter. А перед дебатами он запустил на этой же платформе фейковый аккаунт правительства Казахстана, чтобы перед дебатами поддержать Трампа.

В ролике “казахов” Трампа называют борцом за права женщин и темнокожего населения, которые из благодарности и уважения встают перед ним на колени. Вероятно, что в этом жесте американцы узнают жест Джо Байдена, вставшего на колени перед протестующими против расизма.

Congratulation to great friend of the Kazakh people @realDonaldTrump for winning debate today! Impressive and amazing result for a strong premier who always put America and Kazakhstan first! pic.twitter.com/qLljQ8b5UU

— Republic of Kazakhstan 🇰🇿 (@KazakhstanGovt) September 30, 2020