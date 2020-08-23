Мы не знаем, слышали ли вы, что сливу вырастили путем скрещивания терна и алычи, но уверены, что очень любите этот фрукт конца лета. К тому же любить ее стоит не только за кислосладий вкус, но и потому что слива полезна, она поможет при анемии, отличное желчегонное средство и помощник при очистке кишечника. Кроме того, слива подходит и к главным блюдам, и перекусу, и к десерту.

Немецкая пицца со сливами, цуккини и розмарином



Ингредиенты

1 небольшой кабачок

4 сливы

3/4 стакана сметаны

250 гр творога

2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока

соль и свежемолотый перец по вкусу

3 + 2/3 стакана универсальной муки

2 чайные ложки соли

1 стакан воды

2-3 столовые ложки оливкового масла

4 столовые ложки игл розмарина

Вымойте цуккини и обсушите. Обрежьте концы и разрежьте пополам вдоль. С помощью острого ножа нарежьте тонкими полоскамии вдоль. Отложите в сторону.

Вымойте и высушите сливы. Острым ножом нарежьте тонкие ломтики.

Взбейте сметану и козий сыр до однородной консистенции. Добавьте лимонный сок. Приправьте солью и перцем.

В отдельной миске взбейте муку и соль. Добавьте воду и перемешивайте до образования однородного теста.

Разделите тесто на 4 равных части (используйте кухонные весы). На слегка посыпанных мукой кусках пергаментной бумаги раскатайте каждый кусок теста, придав ему овальную форму. Равномерно распределите смесь козьего сыра и сметаны по четырем овалам теста.

Выложите полоски кабачков поверх слоя крема. Выложите сверху ломтики сливы.

Сбрызните оливковым маслом начинку. Приправьте солью и перцем. Посыпьте розмарином каждый овал.

Возьмите тесто с пергаментом и положите на разогретый противень. Выпекайте 15 минут, пока корочка не станет золотистой и хрустящей.

Достаньте из духовки и подавайте теплыми.

Утка в соусе из слив

Конечно, чтобы приготовить утку вам придется поморочиться пару часов, зато результат вас не разочарует.

Ингридиенты

1 утка

Средний корень имбиря

15-30 мл меда

30 мл соевого соуса

75 мл белого вина

соль,

перец красный и черный

сушенный чеснок

кардамон

лавровый лист

гвоздика

Для соуса:

2-3 лука-шалота

450 г сливы

300 г моркови

300 г капусты

2 перца чили

30 г коричневого сахара

20 г молотого имбиря

150 мл белого вина

30 г сахара

45-75 мл соевого соуса

соль

Утку лучше начать готовить с вечера. Птицу тщательно вымойте и обсушите полотенцем.

В кастрюлю налейте воду, добавьте нарезанный кружочками корень имбиря, мед, соевый соус, вино и специи. Маринад доведите до кипения и варите еще нескольких минут.

Утку положите в подходящую посуду и облейте маринадом со всех сторон. Когда маринад остынет поставьте утку в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь.

Утором достать утку из холодильника и оставить при комнатной температуре. Духовку разогреть на 200 °С.

Утку натереть солью, завернуть в фольгу и выложить грудкой вверх на глубокий противень. Запекать до готовности, чтобы кожа стала румяной, а сок, при прокалывании утки, был прозрачным.

Пока утка печется, мелко нарежьте лук, морковь, сливу, капусту и перец чили. Положите овощи на сковороду, посыпьте сахаром и карамелизируйте несколько минут. Добавьте молотый имбирь, вино, сахар и соевый соус. Кипятите на слабом огне, около 30 минут.

Выньте утку из духовки и подайте с соусом.

Салат из сливы, персиков и феты

Вам понадобятся:

200 г феты

2 персика

2 спелых помидора

4 крупные сливы

200 г рукколы или салата (можно смесь)

50 г грецких орехов,

соль

перец

Для заправки:

100 мл оливкового масла

1 ст. л. винного уксуса

1,5 ст. л. горчицы с зернышками

Соль и перец по вкусу

Нарежьте сыр кубиками. Выложите в глубокую тарелку.

Смешайте все ингредиенты заправки, залейте ею сыр, и дайте час постоять.

Из слив и персиков достаньте косточки. Нарежьте их дольками. Так же нарежьте и помидоры.

Орехи обжарьте на сухой сковороде.

Теперь слегка (2 минуты) карамелизируйте на сковороде сливы и персики.

Салат помойте и высушите.

Выложите салат на тарелку. Сверху выложите сливы, персики и помидоры, а на них вылейте сыр с заправкой. Можете посолить и поперчить по вкусу.

Украсьте орехами.

Тарт с курицей, сливой и грибами

Вам понадобятся:

200 г муки

100 гр плюс 2 столовые ложки масла

3/4 стакана сметаны

250 г куриной грудки

соль и свежемолотый перец

2 столовые ложки оливкового масла

200 г нарезанных свежих грибов

2 столовые ложки нарезанного свежего шалфея

6 слив

2 столовые ложки свежей петрушки, мелко нарезанной

4 яйца

1/2 чайной ложки молотого мускатного ореха

Насыпьте в миску муку. Добавьте соль и перемешайте до однородности. Масло нарубите мелкими кусочками или натрите на терке. Добавьте яйцо и ложку сметаны, тщательно перемешайте.

Тесто завернуть в пищевую пленку и положите охлаждаться в холодильнике 1 час.

Тем временем приготовьте начинку. Куриную грудку промойте, нарежьте соломкой, а затем небольшими кусочками. Положите кусочки курицы в миску и посыпьте солью и свежемолотым перцем. Равномерно перемешайте.

Сливы помойте и нарежьте небольшими кусочками. (Так же можно использовать чернослив).

Нагрейте оливковое масло в большой сковороде. Добавьте кусочки курицы и обжарьте их почти до готовности.

Добавьте грибы, шалфей, сливы и петрушку и перемешайте. Тушите еще минут 5, пока грибы не начнут немного размягчаться. Снимите с огня и дайте остыть.

Разбейте оставшиеся яйца в отдельную миску, добавьте сливки и взбейте. Приправить солью и свежемолотым черным перцем.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте маслом и мукой форму для торта диаметром 24-26 см.

Достаньте тесто из холодильника.

Выверните тесто на слегка присыпанную мукой рабочую поверхность и раскатайте в круг.

Переложите круг теста на подготовленную смазанную маслом форму и пальцами сформируйте края по всей форме. Вилкой проделайте несколько отверстий в тесте.

Внутри равномерно распределить смесь курицы, грибов, сливы. Вылейте смесь яиц и сливок в кастрюлю поверх начинки. Сверху равномерно посыпьте измельченный мускатный орех.

Выпекайте в духовке 40 минут, пока пирог не затвердеет, а корочка не станет золотисто-коричневой.

Выньте из духовки и дайте остыть.

Куриные ножки со сливой

Ингредиенты

6 куриных голеней

6 слив

2 зубчика чеснока

1 лук

Пучок укропа

Мед (1 ст. л.)

Соевый соус ( 2 ст. л.)

Соль

Веточки розмарина

Лук порезать полукольцами. Чеснок мелко порубить. Мед смешать с соевым соусом и слегка нагреть на огне.

Куриные ножки промыть, уложить в миску, добавить лук, мелко рубленый чеснок и медово- соевый соус, отставить мариноваться на час.

Сливы промыть, разрезать пополам, удалить косточки.

Курицу выложить в жаропрочную форму вместе с луком, обложить сливами, посыпать укропом. Сверху закрыть фольгой и отправить в духовку на 30-40 минут.

Через 40 минут, снять фольгу и дать подрумянится до золотистой корочки, поливая соком из курицы.

Готовую курицу подать с отварным рисом или кускусом.

Домашний пирог со сливами

Слива просто создана для выпечки. Из нее можно готовить и пирожки, и тарты, а мы предлагаем простой домашний пирог.

Вам понадобятся:

8 слив без косточек

3 яйца

200 г муки

150 сливочного масла

130 г сахара

Пакетик ванили

2 ст. л. рома или коньяка

2¼ ч. л. разрыхлителя

сахарная пудра для посыпки

Для начинки:

250 г творога

1 яйцо

2 ст. л. йогурта

3 ст. л. сахара

Сливочное масло растопить на огне. Дать немного остыть.

В отдельной миске смешать яйца и сахар, взбить до однородной пышной массы, добавить растопленное сливочное масло, просеянную с разрыхлителем муку и ваниль, взбить в течение 2 минут.

Смешать творог с яйцом, йогуртом, сахаром, и перемешать блендером до однородной массы.

В форму выложить тесто, разровнять.

Сверху ложкой аккуратно выложить творожную смесь и разровнять.

Поверх творожного слоя выложить разрезанные сливы. Выпекать в духовке в течение 35-40 минут.

Готовность теста проверить зубочисткой.

Пирог остудить и посыпать сахарной пудрой.

Сливовое варенье с вином

Из слив получается вкусное варенье и джем. А если в сливу добавить пряности и вино, то она еще больше заискрится вкусом.

Вам понадобятся:

сливы 1 кг

сахар 500 г

красное вино 200 мл

корица 2 ч. л.

кардамон 1 ч. л.

бадьяна 2 шт.

гвоздика – 4 шт.

лимон – 1 шт.

агар-агар – 2 ч. л

В кастрюлю наливаем красное вино и добавляем все пряности и сахар. (Если слива сладкая, можно добавить пару ложек лимонного сока). Варим на небольшом огне.

Сливы моем и удаляем косточки.

Заливаем их вином, даем постоять два часа. Ставим на огонь и варим до кипения + 5 минут. Отставляем с огня и даем постоять еще два часа. Когда сироп еще теплый, добавляем агар-агар.

Теперь выливаем варьенье в глубокий противень и готовим еще 1 час при 180 градусах. Готовое варенье раскладываем в стерилизованные банки.