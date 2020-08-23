Немецкая пицца со сливами, цуккини и розмарином
Ингредиенты
1 небольшой кабачок
4 сливы
3/4 стакана сметаны
250 гр творога
2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока
соль и свежемолотый перец по вкусу
3 + 2/3 стакана универсальной муки
2 чайные ложки соли
1 стакан воды
2-3 столовые ложки оливкового масла
4 столовые ложки игл розмарина
Вымойте цуккини и обсушите. Обрежьте концы и разрежьте пополам вдоль. С помощью острого ножа нарежьте тонкими полоскамии вдоль. Отложите в сторону.
Вымойте и высушите сливы. Острым ножом нарежьте тонкие ломтики.
Взбейте сметану и козий сыр до однородной консистенции. Добавьте лимонный сок. Приправьте солью и перцем.
В отдельной миске взбейте муку и соль. Добавьте воду и перемешивайте до образования однородного теста.
Разделите тесто на 4 равных части (используйте кухонные весы). На слегка посыпанных мукой кусках пергаментной бумаги раскатайте каждый кусок теста, придав ему овальную форму. Равномерно распределите смесь козьего сыра и сметаны по четырем овалам теста.
Выложите полоски кабачков поверх слоя крема. Выложите сверху ломтики сливы.
Сбрызните оливковым маслом начинку. Приправьте солью и перцем. Посыпьте розмарином каждый овал.
Возьмите тесто с пергаментом и положите на разогретый противень. Выпекайте 15 минут, пока корочка не станет золотистой и хрустящей.
Достаньте из духовки и подавайте теплыми.
Утка в соусе из слив
Конечно, чтобы приготовить утку вам придется поморочиться пару часов, зато результат вас не разочарует.
Ингридиенты
1 утка
Средний корень имбиря
15-30 мл меда
30 мл соевого соуса
75 мл белого вина
соль,
перец красный и черный
сушенный чеснок
кардамон
лавровый лист
гвоздика
Для соуса:
2-3 лука-шалота
450 г сливы
300 г моркови
300 г капусты
2 перца чили
30 г коричневого сахара
20 г молотого имбиря
150 мл белого вина
30 г сахара
45-75 мл соевого соуса
соль
Утку лучше начать готовить с вечера. Птицу тщательно вымойте и обсушите полотенцем.
В кастрюлю налейте воду, добавьте нарезанный кружочками корень имбиря, мед, соевый соус, вино и специи. Маринад доведите до кипения и варите еще нескольких минут.
Утку положите в подходящую посуду и облейте маринадом со всех сторон. Когда маринад остынет поставьте утку в холодильник минимум на 3 часа, а лучше на ночь.
Утором достать утку из холодильника и оставить при комнатной температуре. Духовку разогреть на 200 °С.
Утку натереть солью, завернуть в фольгу и выложить грудкой вверх на глубокий противень. Запекать до готовности, чтобы кожа стала румяной, а сок, при прокалывании утки, был прозрачным.
Пока утка печется, мелко нарежьте лук, морковь, сливу, капусту и перец чили. Положите овощи на сковороду, посыпьте сахаром и карамелизируйте несколько минут. Добавьте молотый имбирь, вино, сахар и соевый соус. Кипятите на слабом огне, около 30 минут.
Выньте утку из духовки и подайте с соусом.
Салат из сливы, персиков и феты
Вам понадобятся:
200 г феты
2 персика
2 спелых помидора
4 крупные сливы
200 г рукколы или салата (можно смесь)
50 г грецких орехов,
соль
перец
Для заправки:
100 мл оливкового масла
1 ст. л. винного уксуса
1,5 ст. л. горчицы с зернышками
Соль и перец по вкусу
Нарежьте сыр кубиками. Выложите в глубокую тарелку.
Смешайте все ингредиенты заправки, залейте ею сыр, и дайте час постоять.
Из слив и персиков достаньте косточки. Нарежьте их дольками. Так же нарежьте и помидоры.
Орехи обжарьте на сухой сковороде.
Теперь слегка (2 минуты) карамелизируйте на сковороде сливы и персики.
Салат помойте и высушите.
Выложите салат на тарелку. Сверху выложите сливы, персики и помидоры, а на них вылейте сыр с заправкой. Можете посолить и поперчить по вкусу.
Украсьте орехами.
Тарт с курицей, сливой и грибами
Вам понадобятся:
200 г муки
100 гр плюс 2 столовые ложки масла
3/4 стакана сметаны
250 г куриной грудки
соль и свежемолотый перец
2 столовые ложки оливкового масла
200 г нарезанных свежих грибов
2 столовые ложки нарезанного свежего шалфея
6 слив
2 столовые ложки свежей петрушки, мелко нарезанной
4 яйца
1/2 чайной ложки молотого мускатного ореха
Насыпьте в миску муку. Добавьте соль и перемешайте до однородности. Масло нарубите мелкими кусочками или натрите на терке. Добавьте яйцо и ложку сметаны, тщательно перемешайте.
Тесто завернуть в пищевую пленку и положите охлаждаться в холодильнике 1 час.
Тем временем приготовьте начинку. Куриную грудку промойте, нарежьте соломкой, а затем небольшими кусочками. Положите кусочки курицы в миску и посыпьте солью и свежемолотым перцем. Равномерно перемешайте.
Сливы помойте и нарежьте небольшими кусочками. (Так же можно использовать чернослив).
Нагрейте оливковое масло в большой сковороде. Добавьте кусочки курицы и обжарьте их почти до готовности.
Добавьте грибы, шалфей, сливы и петрушку и перемешайте. Тушите еще минут 5, пока грибы не начнут немного размягчаться. Снимите с огня и дайте остыть.
Разбейте оставшиеся яйца в отдельную миску, добавьте сливки и взбейте. Приправить солью и свежемолотым черным перцем.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте маслом и мукой форму для торта диаметром 24-26 см.
Достаньте тесто из холодильника.
Выверните тесто на слегка присыпанную мукой рабочую поверхность и раскатайте в круг.
Переложите круг теста на подготовленную смазанную маслом форму и пальцами сформируйте края по всей форме. Вилкой проделайте несколько отверстий в тесте.
Внутри равномерно распределить смесь курицы, грибов, сливы. Вылейте смесь яиц и сливок в кастрюлю поверх начинки. Сверху равномерно посыпьте измельченный мускатный орех.
Выпекайте в духовке 40 минут, пока пирог не затвердеет, а корочка не станет золотисто-коричневой.
Выньте из духовки и дайте остыть.
Куриные ножки со сливой
Ингредиенты
6 куриных голеней
6 слив
2 зубчика чеснока
1 лук
Пучок укропа
Мед (1 ст. л.)
Соевый соус ( 2 ст. л.)
Соль
Веточки розмарина
Лук порезать полукольцами. Чеснок мелко порубить. Мед смешать с соевым соусом и слегка нагреть на огне.
Куриные ножки промыть, уложить в миску, добавить лук, мелко рубленый чеснок и медово- соевый соус, отставить мариноваться на час.
Сливы промыть, разрезать пополам, удалить косточки.
Курицу выложить в жаропрочную форму вместе с луком, обложить сливами, посыпать укропом. Сверху закрыть фольгой и отправить в духовку на 30-40 минут.
Через 40 минут, снять фольгу и дать подрумянится до золотистой корочки, поливая соком из курицы.
Готовую курицу подать с отварным рисом или кускусом.
Домашний пирог со сливами
Слива просто создана для выпечки. Из нее можно готовить и пирожки, и тарты, а мы предлагаем простой домашний пирог.
Вам понадобятся:
8 слив без косточек
3 яйца
200 г муки
150 сливочного масла
130 г сахара
Пакетик ванили
2 ст. л. рома или коньяка
2¼ ч. л. разрыхлителя
сахарная пудра для посыпки
Для начинки:
250 г творога
1 яйцо
2 ст. л. йогурта
3 ст. л. сахара
Сливочное масло растопить на огне. Дать немного остыть.
В отдельной миске смешать яйца и сахар, взбить до однородной пышной массы, добавить растопленное сливочное масло, просеянную с разрыхлителем муку и ваниль, взбить в течение 2 минут.
Смешать творог с яйцом, йогуртом, сахаром, и перемешать блендером до однородной массы.
В форму выложить тесто, разровнять.
Сверху ложкой аккуратно выложить творожную смесь и разровнять.
Поверх творожного слоя выложить разрезанные сливы. Выпекать в духовке в течение 35-40 минут.
Готовность теста проверить зубочисткой.
Пирог остудить и посыпать сахарной пудрой.
Сливовое варенье с вином
Из слив получается вкусное варенье и джем. А если в сливу добавить пряности и вино, то она еще больше заискрится вкусом.
Вам понадобятся:
сливы 1 кг
сахар 500 г
красное вино 200 мл
корица 2 ч. л.
кардамон 1 ч. л.
бадьяна 2 шт.
гвоздика – 4 шт.
лимон – 1 шт.
агар-агар – 2 ч. л
В кастрюлю наливаем красное вино и добавляем все пряности и сахар. (Если слива сладкая, можно добавить пару ложек лимонного сока). Варим на небольшом огне.
Сливы моем и удаляем косточки.
Заливаем их вином, даем постоять два часа. Ставим на огонь и варим до кипения + 5 минут. Отставляем с огня и даем постоять еще два часа. Когда сироп еще теплый, добавляем агар-агар.
Теперь выливаем варьенье в глубокий противень и готовим еще 1 час при 180 градусах. Готовое варенье раскладываем в стерилизованные банки.