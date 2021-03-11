В этом году Верховная Рада должна проголосовать за закон "О территориях Изумрудной сети", который призван защитить редкие виды флоры, фауны и приблизить членство Украины в ЕС. Буквы пообщались с экологами и депутатом, чтобы узнать к каким изменениям следует готовиться каждому из нас и улучшит ли этот закон состояние природы вокруг нас.

“Я просто проживу меньше, если природа будет в плохом состоянии, – говорит эколог, председатель общественной организации “Украинская природоохранная группа” Алексей Василюк. – Да, все люди заинтересованы в сохранении природы, это наш уровень жизни. Однако, если среди этих людей найдется тот один, кто захочет вместо луга сделать карьер на 20-ти гектаров, или сливать в озеро отходы – это со временем повлияет на качество и продолжительность моей жизни “.

Чтобы этого не произошло и редкие виды природы были сохранены, в Европе в 1979 году была подписана Бернская конвенция для охраны дикой флоры, фауны и природных сред. А для того, чтобы началось сохранения территорий Совет Европы создал Изумрудную сеть. В Украине ее создание должно состояться с принятием закона “О территориях Изумрудной сети”, законопроект № 4461 от 04.12.2020 года.

“Только в одной Украине известно более 70 000 видов природы. Начиная с рыси и заканчивая сорняками на огородах. В Европе еще больше. Охранять все это не получится, да и не нужно. Поэтому Бернская конвенция определила список видов, которые действительно нуждаются в охране в Европе, и которые можно сохранить, охраняя определенную территорию – оселища, или как их еще называют – разновидность природы или экосистему”, – говорит Алексей.

По словам Алексея, объединение всех редких видов флоры, фауны и различных типов оселища, и составляют Изумрудную сеть, сеть ценных природных территорий, которая охраняется на европейском уровне и которые необходимо сохранить. Юлия Овчинникова, народный депутат Украины и председатель подкомитета по вопросам лесных ресурсов, объектов животного и растительного мира добавляет, что к редким видам могут относить старые леса, болота, степные склоны, балки, морские побережья и долины рек. Однако в каждом конкретном случае учеными будет предоставляться объяснение, почему именно эта территория нуждается в защите и какой редкий вид оселища там находится.

Как Изумрудная сеть сможет охранять природу

Как пример Алексей приводит Полонину Боржава. Это горный массив в Карпатах, длиной более 50-ти км и шириной – 34 км, с высшей точкой – горой Гемба, 1497 метров. Боржава является объектом Изумрудной сети, так как на ней много редких видов, и она полностью покрыта мхом – оселище. “На Боржавской долине планируется строительство ветряную электростанцию. Однако, чтобы ее построить, весь позвоночник надо будет превратить в строительную площадку. Он очень острый, и для того, чтобы поднять турбины на высоту 175-метров, это выше чем любые высотки в Киеве, придется устанавливать краны, под них делать рельсы и бетонировать основание, а это невозможно без срезания позвоночника. Все эти действия приведут к полному уничтожению оселища и Боржавы как таковой”.

Алексей уточняет, что именно Изумрудная сеть исключает такие действия и защищает Боржаву. Уже есть судебные иски, в которых экологи ссылаются на Изумрудную сеть Европы, что приводит к остановке реализации проекту по строительству мельничная электростанции.

Юлия Овчинникова обращает внимание, что Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом прямо требует внедрить через Изумрудную сеть Директивы № 92/43 / ЕС та№ 2009/147 / ЕС Европейского Союза (оселищную и птичью) и принять национальное законодательство по определению и принятию мер по сохранению территорий Изумрудной сети.

“Сохранение дикой флоры и фауны, их оселища – это прямое требование ЕС ко всем, кто планирует с ними тесно интегрироваться. Сегодня в Украине уже определено 377 объектов Изумрудной сети, по условиям Бернской Конвенции, которую Украина ратифицировала еще в 1995 году. Мы несем ответственность за их сохранность перед Бернским Комитетом и другими странами, подписавшими Конвенцию. Однако пока эти объекты не имеют надлежащего правового статуса и охраны в Украине “, – говорит депутат.

Она уточняет, что при разработке законопроекта о изумрудной сети, использовался общеевропейский аналог – сеть Natura2000, однако она доступна только для стран-членов ЕС. Как показывает опыт стран Балканского региона, которые стали членами ЕС, они начинали с создания Изумрудной сети, которую потом, с обретением членства трансформировали в Natura2000. Что позволяет ЕС, только по официальным данным, предоставлять более 200 млд евро на экосистемные услуги.

Алексей говорит, что принятие этого закона распространяется на уже существующие территории национальных парков и заповедников, однако есть еще другие природные территории, на которых могут быть редкие виды. “Закон предусматривает закрепление Изумрудной зоны с отдельным местом, где есть редкий вид. Возьмем для примера колонию цапель, которая поселилась в Бахмуте Донецкой области. Эту колонию необходимо охранять, а значит охранять определенную территорию. Однако цапли могут перелететь в другое место, или может произойти пожар на месте их проживания. Именно поэтому в проект закона предусмотрено, что статус Изумрудной сети назначается на 6 лет, после чего он пересматривается “.

Как повлияет принятие закона на украинцев?

Для большинства украинцев мало что изменится, говорит Алексей. Однако, если кто-то сознательно захочет уничтожать природу – этот закон этого не допустит. На данный момент Украина не в Евросоюзе, где на 1 гектар выделяется в 144 раза больше финансирования на защиту редких видов, чем у нас на 1 гектар национального парка. “Там проще заплатить фермеру, чтобы он не пас коров на лугу, где есть редкие цветы в Альпах, и эти средства будут достаточными для него, чтобы не заниматься этой деятельностью. Этот механизм компенсации мы также заложили в украинском законопроекте. Это будет первый раз, когда предусмотрена компенсация, а не просто указаны ограничения “.

Так как это евроинтеграционный закон, то, по словам Алексея, он одновременно является как украинским законом, так и разработан под стандарты ЕС. Поэтому он предусматривает утверждение территории, подпадающей под Изумрудную сеть в Европе.

“Принадлежность к Изумрудной сети, в отличие от территорий природно-заповедного фонда не устанавливает прямого запрета на хозяйственную деятельность. Более того, если на этой территории та или иная деятельность осуществлялась на законном основании – то она и может продолжаться до завершения действия разрешительного документа, – говорит Овчинникова. – В случае если же субъект хозяйствования или владелец участка захочет поменять тип использования участка: например вместо пастбища перевести участок в пашню или вместо пашни построить, например завод – тогда необходимо будет пройти процедуру оценки воздействия на территории Изумрудной сети».

Депутат отмечает, что эта процедура будет значительно проще и лояльнее, чем обычная оценка воздействия на окружающую среду, и по ее результатам может ограничиваться только та хозяйственная деятельность, которая принесет непосредственный вред именно этому виду животных или растений, охраняемых именно на этой территории.

“Важным аспектом в данном законопроекте является то, что мы не вводим что-то совершенно новое для Украины, а скорее легализуем то, что уже есть сегодня, однако нет должного юридического статуса. Действующие международные договора, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины (соответственно и Бернская конвенция), являются частью национального законодательства Украины. Поэтому уже сейчас любой бизнес, который является экологически ответственным или который хочет иметь доступ на зарубежные рынки или к иностранным кредитам вынужден учитывать требования по территориям Изумрудной сети. Например, это делается во время процедуры оценки воздействия на окружающую среду. Однако, из-за отсутствия специального законодательства по Изумрудной сети пока непонятно как им это учитывать”, – уточняет депутат.

Алексей подчеркивает, что Изумрудная сеть, это не система непонятных сдерживаний, а ограничения только на те виде деятельности, где можно уничтожить редкие виды, оселища. Одновременно это и компенсация, если у тебя есть какая-то деятельность, которую ты не можешь не делать.

Сейчас законопроект единогласно поддержан членами комитета. Но это не значит, что Рада его поддержит. Несколько недель назад депутаты уже провалили экологический законопроект в угоду олигархам.