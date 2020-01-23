Smart-телевизор может следить за вами. И это не параноидальные домыслы, а новая реальность.

Федеральное бюро расследований в начале декабря предупредило американцев об опасности взлома хакерами устройств Smart-TV. Я проанализировал, насколько оправданны опасения.

Основные риски

И таки оправданны. Smart-телевизоры, несомненно, являются жизнеспособной точкой входа для хакеров. Помимо риска, что производители телевизоров и разработчики приложений имеют техническую возможность вас слушать и смотреть, устройства smart-TV также могут стать лазейкой для хакеров в ваш дом.

Малоквалифицированный киберзлодей вряд ли сможет получить доступ к защищенному компьютеру напрямую. Но вполне возможно, что уязвимости вашего телевизора могут дать ему черный ход через маршрутизатор.

Smart-телевизоры часто оснащены микрофонами и камерами. Они позволяют вам управлять устройством с помощью голоса или использовать его для видеочата. Эти функции могут быть полезны. Но также их используют для шпионажа.

Атаки на Smart-TV

Исследование журнала Consumer Reports в 2018 году показало, что миллионы умных телевизоров имеют легкодоступные для хакеров бреши в безопасности. “Белые“ хакеры продемонстрировали, как злоумышленники могут получить доступ к устройству.

В июне компания Samsung даже опубликовала в твиттере напоминание владельцам умных телевизоров о необходимости проверять свои устройства на наличие вирусов каждые несколько недель с помощью встроенного программного обеспечения для сканирования угроз.

Такие меры позволят предотвратить атаки вредоносного программного обеспечения. Однако твит был удален после того, как его освещение в СМИ вызвало обратную реакцию. Многие начали задавать вопросы, почему Samsung не автоматизирует этот процесс и каковы шансы, что большинство пользователей будет помнить о предложенных мерах безопасности.

Активные атаки против умных телевизоров редки, но вполне реальны. Smart-телевизоры поставляются с собственным программным обеспечением, которое устанавливает производитель. Уровень защищенности ПО зависят от их графика исправлений уязвимостей. Нередко обновления оказываются ненадежны и приходят нерегулярно.

Поэтому некоторые устройства более уязвимы, чем другие. Ранее в этом году хакеры показали, что возможно взломать похитить потоковую флешку Google Chromecast и транслировать случайные видео тысячам жертв.

Разумеется, все это не означает, что если вы переживаете за свою приватность, лучше отказаться от покупки smart-телевизор или вынести на свалку уже приобретенный аппарат. Однако целесообразно разобраться в ситуации перед покупкой, чтобы убедиться, что вы понимаете любые уязвимости безопасности.

Как настроить безопасность?

1. Когда вы покупаете Smart-телевизор, обязательно поменяйте все установленные по умолчанию пароли. Выясните, как отключаются его камеры и микрофоны.

2. Если же вы все равно не уверены, что Smart-телевизор удалось обезопасить от несанкционированного проникновения, эксперты по кибербезопасности предлагают вернуться к основам: наклеить на камеру и микрофон полоски черной изоленты.

Соглашусь, этот совет выглядит немного странно в 2019 году. Но лучше соблюдать такие предосторожности, чем позволить хакерам наблюдать за всем, что вы говорите и делаете.

3. Приобретению “умного” телевизора стоимостью $1000-2000 существует альтернатива. Это мультимедийные приставки на платформе Android-TV. Они стоят всего около $100 и позволяют реализовать функции Smart-TV практически на любом телевизоре. При выборе приставки следует учитывать, что устройства для Android-TV, сертифицированные компанией Google, обладают более высокой степенью защиты, чем аналоги от других производителей.

Ключевые производители приставок, соблюдая требования Google к Android-продуктам, разрешают установку сторонних приложений. Но предупреждают при этом пользователя об опасности перед запуском инсталляции.

Необходимо выбирать приставки с внутренней проверкой целостности программного обеспечения. Кроме внутренних разработок по безопасности, в приставке должны быть установлены Security Patches от Google, которые значительно повышают надежность системы защиты пользователя. Следите за последними обновлениями и исправлениями для программного обеспечения своего Smart-TV.