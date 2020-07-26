Что говорится в предсмертной записке и почему о ней не сообщили сразу, почему диван не изъяли как вещественное доказательство, а выбросили, почему телефон просто вернули жене и так быстро поверили в самоубийство?

Коротко хронология событий. Алексей Кучапин, 39 лет, женат, имеет новорожденную дочь, бизнесмен, волонтер. Руководитель общественной организации «Дом милосердия Киев», деятельность которой была направлена ​​на оказание помощи бездомным, прежде всего пожилым людям и людям с инвалидностью.

16 июля 2020 Алексей намеревался поехать по делам в Днепр, о чем знали его родные и друзья. Для поездки планировал воспользоваться сервисом «Bla-bla-car», однако она так и не состоялась, о чем официально сообщили в сервисе. Вместо поездки, Алексей Кучапин исчез, причем не только физически, но прежде всего – социально, удалившись из всех чатов, групп и мессенджеров, которые касались его волонтерской деятельности. Одновременно перестал отвечать на звонки и перестал работать сайт общественной организации, которую он возглавлял.

21 июля 2020, в 10:24 на странице Национальной полиции в фейсбук появляется пост о том, что Алексей Кучапин разыскивается по обращению его жены. Аналогичное сообщение появляется на странице Полиции Киева в 10:18 того же дня.

22 июля 2020, в 10:11 на странице Полиции Киева в фейсбук публикуют пост о том, что полицией устанавливаются обстоятельства смерти жителя Деснянского района, тело которого было найдено в Днепровском районе Киева. Имени умершего не называют, однако по контексту понятно, что речь именно об Алексее Кучапине. Указано, что производство открыто по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – естественная смерть.

23 июля, в 17:53 на странице Полиции Киева в фейсбук появляется сообщение о том, что проводится расследование смерти Алексея Кучапина.

Именно здесь начинают появляться первые детали в версии полиции, а именно:

– тело нашли 21 июля патрульные, которые приехали на вызов;

– владелец квартиры не смог попасть в нее самостоятельно, поскольку ключи были вставлены в замок изнутри;

– по результатам осмотра полицейские установили, что обстановка в квартире не нарушена, двери не повреждены;

– квартиру арендовали еще 15 июля, в ней должны были установить кондиционер, но с того дня Алексей не отвечал на звонки и не открывал дверь;

– целостность и комплектность имущества подтвердил владелец квартиры;

– в квартире найдено 11 таблеток белого цвета и записку (о тексте ее ничего не сказано)

– упоминается диван, который ранее был вынесен из квартиры, и на котором обнаружены следы неизвестного вещества – по версии полиции, это не кровь, а жидкость, которая образовались в результате процесса разложения тела в течение 5-ти суток (о диване ниже).

– упоминается о свидетеле, с которым Алексей общался перед смертью.

Все изложенное в этой публикации вызывает ряд вопросов:

На вызов приехали патрульные – кто и с какой целью его совершил (эта информация обязательно регистрируется и сохраняется в журнале)? Если в квартиру не мог попасть владелец из-за вставленных с внутренней стороны ключей, а двери, по словам полицейских, были не повреждены, то как попали в квартиру патрульные, которые приехали на вызов и нашли тело? По словам полицейских, обстановка в квартире была не нарушена, что подтвердил и владелец, – каким образом владелец не заметил, что в квартире нет дивана, который там раньше был? Где именно нашли тело патрульные? По словам полиции, вещество на диване – жидкости, которые образуются в теле в процессе разложения, следовательно логично предположить, что Алексея нашли непосредственно на диване – который из квартиры неизвестным образом переместился, и этого не заметил владелец? Кто и когда вынес из квартиры диван? С какой целью это было сделано? По словам полиции следует, что на диване были следы вещества, которое вытекло из тела умершего (будь то кровь или другая жидкость) – в таком случае этот диван является непосредственным вещественным доказательством, который согласно Инструкции о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами дознания, досудебного следствия и суда от 27.08.2010 № 51/401/649/471/23/125, должен быть изъят полностью или частично (в части, на которой находятся или могут находиться следы (микроследы), которые имеют отношение к расследуемому делу, если нет возможности изъять объект в целом), пронумерован с прикреплением соответствующей бирки, скрепленной подписями участников и печатью органа, проводившего следственное действие, информация о чем должна быть занесена в протокол следственного действия (осмотра места происшествия). В дальнейшем вещественные доказательства хранятся при деле, или передаются на хранение в соответствующий протокол. Диван же, который имел наиболее непосредственное отношение к событию, просто выбросили (об этом ниже)? Если действительно рассматривается версия убийства – диван является ключевым доказательством по делу, поскольку результаты экспертизы защита обвиняемого будет оспаривать непременно, а отсутствие вещественного доказательства, из которого были получены материалы для проведения экспертизы – нивелирует ее как доказательство. Полиция подставила себя? Или полиция не ожидает, что в данном деле до суда вообще дойдет? По словам полиции, тело разлагалось в квартире в течение 5 дней. Нашли его патрульные (также по словам полиции) 21 июля. Как мы уже установили, 21 июля было опубликовано сообщение о розыске Алексея, сообщение о найденном теле появляется на следующий день, 22 июля, следовательно, соблюдая версии полиции, тело было найдено вечером 21 июля, иначе информация о нем появилась бы в тот же день. Считаем – 21, 20, 19, 18, 17. Пятидневный срок в течение которого разлагалось тело (по словам полиции) должен был начаться 17 июля. Алексей исчез 16 июля. Где он находился в промежутке между 16 и 17 июля, когда и как пришел в квартиру, где было найдено его тело? Сообщение о розыске публикуется полицией утром 21 июля, а уже через сутки, утром 22 июля, появляется сообщение о том, что тело нашли – случайно, приехав по неизвестному вызову? Почему о записке и таблетках нет упоминаний в сообщение на странице Полиции Киева от 22 июля? В этом сообщении говорится о естественной смерти Алексея, однако смерть от отравления посторонними веществами, в виде таблеток и т.д. – не естественная. Кто ыл упомянутым свидетелем? По словам полиции, Алексей общался с ним перед смертью, однако ни о дате, ни об обстоятельствах и предмете такого общения не говорится.

Как видим, в официальной версии хватает белых пятен. Однако еще больше вопросов возникло в дальнейшем, когда на странице общественной организации, которую возглавлял Алексей Кучапин, появились два сообщения.

Первое из них датированно 23 июля 2020, в 20:23 – через 3 часа после появления на странице Полиции Киева сообщения, многочисленные противоречия в котором описаны выше. Публикация «Дома милосердия» интересна прежде всего тем, что в ней полностью поддерживается версия полиции, и высказывается ей благодарность за оперативно проведенное расследование. И отдельно отмечается, что «следствие выявило, относительно Алексея не было осуществлено насильственных действий, и его смерть не была вызвана убийством». Возникает вопрос – как мог быть сделан такой вывод, если результатов судмедэкспертизы пока нет? Также в организации не выдвигают претензий к полиции.

Дальше интереснее – 25 июля, в 12:09 на странице «Дома милосердия» появляется еще одна публикация, которую вскоре удалят . В этой публикации организация заявляет, что «инициативы независимого расследования с Домом Милосердия не связаны». Довольно странное заявление для организации, руководителя и идейного вдохновителя которой недавно нашли со следами неестественной смерти, а поведение полиции по расследованию обстоятельств дела вызывает гораздо больше вопросов, чем дает ответов.

Упомянутая публикация интересна еще и тем, что на скриншоте, который опубликовал священник Захария Керстюк, волонтер и друг Алексея Кучапина, идет речь о том, что телефон Алексея полиция не считает вещественным доказательством. Совершенно невероятная ситуация – расследуется дело о смерти человека в крайне загадочных обстоятельствах, находят телефон этого человека, и полиция, вместо того, чтобы изъять его как доказательство (что происходит почти в каждом подобном деле) – возвращает телефон жене погибшего. Думаю, не нужно говорить о том, что на телефоне могут быть данные о последних звонках Алексея, данные о маршруте его передвижения, сообщения, из чего можно восстановить ситуацию, которая предшествовала его смерти. Однако – для полиции это не доказательство.

Эта публикация была удалена со страницы Дома милосердия, однако 25 июля в 20:31 на странице организации появляется новое сообщение, в котором говорится о том, что предыдущий пост был действительно удален, но «восстановлен слово в слово”.

Что ж, не самая странная часть этой истории. В обновленной версии сообщению от 25 июля повторно утверждается, что инициативы независимого расследования по Домом Милосердия не связаны, а у Дома милосердия нет причин не доверять официальному следствию. Также повторно упоминается, что телефон Алексея следователям не был приобщен к делу в качестве вещественного доказательства и был возвращен жене умершего. Отдельно отмечается, что никакой информации из достоверных источников об угрозах Алексею и Дому милосердия со стороны полиции или других лиц нет. И это довольно странно, поскольку видеозаписи с рядом конфликтных ситуаций между волонтерами и полицией были изложены в публичный доступ еще в феврале 2020 года, и продублированы на странице друга Алексея, Захарии Керстюка, 22 июля. Также в организации пытаются объяснить, что их предыдущее заявление не является «копиркой» заявления полиции от 22 июля – поскольку заявление Дома милосердия, вроде, была написано раньше, но по неизвестным причинам опубликовано после заявления полиции.

Текст и аргументы публикации, ее удаление и повторное появление на странице Дома милосердия, ставят еще больше вопросов, чем было до того. Об абсурдности непризнания вещественным доказательством телефона Алексея уже упоминалось. Отрицание наличия конфликтных ситуаций, которым является видеоподтверждение, отрицание очевидных различий в двух последовательных заявлениях полиции, отрицание очевидно небрежного обращения полиции с поличным и заявление об отсутствии причин не доверять версии полиции вместе со словами о незаинтересованности в независимом расследовании – согласитесь, довольно нетипичное поведение для команды единомышленников и людей, длительное время объединенных общей целью.

Что касается Захарии Керстюка, то он в этой истории является едва ли не единственным человеком, который активно пыталась участвовать в установлении обстоятельств смерти Алексея Кучапина. На своей странице в Фейсбук Керстюк освещал события вокруг исчезновения Алексея Кучапина, и неоднократно указывал на противоречия в версиях полиции и небрежное обращение с доказательствами по делу со стороны следователей.

Выводы? Выводы из этой трагедии и истории, развернувшейся после, каждый должен сделать сам.

25 июля Алексея Кучапина похоронили. В память о нем неравнодушные провели вечер памяти на киевском вокзале, там где Алексей и основанная им организация ранее помогали бездомным. После погребения почти не остается шансов на возможность проведения независимых экспертиз и установления точной причины смерти Алексея. Как и на надлежащее расследование обстоятельств его смерти. К сожалению, организация созданная и возглавляемая им, оказалась не заинтересованной в установленные неоспоримой истины. Инициативу в проведении честного и справедливого расследования проявила только группа неравнодушных, усилия которых вряд ли ждет успех, на фоне тех событий, которые сопровождали это дело с момента исчезновения Алексея.

На этом странности не кончились. Вот такое заявление вдруг появилась на Facebook Керстюка вчера ночью.

Кроме явного сходства в формулировках и стиле этого заявления с заявлением о принятии версии полиции, ранее опубликованной Домом милосердия, бросается в глаза то, что заявление написано на украинском, хотя Керстюк обычно пишет на русском.

Что касается причин и предпосылок, которые обусловили его отказаться от всего сказанного и сделанного ранее, то думаю, что они те же, что предшествовали аналогичным заявлениям от основанной Алексеем Кучапиним организации и отказе установить истину в этом деле.

P.P.S. Утром 26 июля Керстюк опубликовал еще одну заметку.