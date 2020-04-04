Если Китай и Южная Корея относительно успешно, хотя и не окончательно справились с пандемией COVID-19, то в Европе все только начинается. За легкомыслие и поздний карантин сейчас приходится расплачиваться бешеными темпами заболеваемости и жесткими карантинными ограничениями. Но процент смертей у всех разный. Почему так - разбирались Буквы

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 3 апреля в мире было 972 640 случаев коронавирусной болезни, из них 50 325 умерших. Однако ВОЗ фиксирует данные медленнее Центр Джона Хопкинса, который 3 апреля уже сообщил о миллионе случаев болезни. Отставание на один день не слишком критическое, в любом случае летальность COVID-19 по этим данным составляет уже 5%. Недавно ВОЗ отчитывалась о показателе 3-4%. Но не стоит волноваться, смертоносность от болезни не растет, просто в разных странах разные методы подсчета.

Эксперты склоняются к тому, что основным источником разногласий в цифрах является отсутствие масштабного систематического тестирования в большинстве стран. Южная Корея сделала уже более 400 тыс. тестов на более 50 млн населения. Поэтому в статистику попадают многие бессимптомные больные. Когда умирает один человек из 20 протестированных (которые имеют симптомы) и один из 100 протестированных (с симптомами и без) – это показывает разные уровни летальности – 5% и 1%. Хотя умер только один человек в обоих случаях. Показатель летальности в Южной Корее – 1,7%. Это число зависит не только от метода подсчета, однако оно показательно.

На первом месте по количеству случаев COVID-19 сейчас находятся США: 213 600 больных и 4 793 умерших. Летальность – 2,2%. Ошибка этой страны в том, что она не развернула масштабное тестирование сразу: тестов не хватало, поэтому проверяли только тех, кто приехал из стран, где зафиксированы случаи COVID-19, и тех, кто контактировал с носителями. Поэтому сложно было отследить распространение болезни, ведь ее передают даже те, кто болеет бессимптомно и не знает о своем статусе. Мешала и бюрократия: каждая лаборатория должна получить от Food and Drug Administration (FDA) разрешение на тестирование. Впоследствии этот процесс упростили. Количество тестов выросло с менее чем 1 тыс. 4 марта до почти 10 тыс. на 12 марта и более 100 тыс. на 19 марта.

Также в разных странах и даже в пределах одной страны по-разному считают умерших. Например, кто-то вносит в статистику людей, умерших от хронических болезней, заостренных вследствие COVID-19, а кто-то нет. Когда система здравоохранения перегружена, люди умирают, их не успевают протестировать. Нет положительного теста – нет статистики, даже если человек действительно умер от COVID-19.

Италия: беззаботность с печальными последствиями

Среди европейских стран от пандемии больше всего пострадала Италия. 3 апреля в этой стране было 115 242 случая болезни, 13 917 человек умерли. Летальность беспрецедентная 12%. И она зависит от многих факторов.

Один из них – возраст. Люди в Италии живут долго и остаются активными при высоком уровне жизни и хорошей медицинской системе. В 2019 году почти четверть итальянского населения составляли люди 65 лет и старше, по сравнению с лишь 11% в Китае. По статистике, смертность от коронавирусной болезни напрямую зависит от возраста, поэтому чем больше в стране пожилых людей, тем выше будет летальность. Средний возраст итальянцев, умерших от COVID-19 – 79 лет.

Стоит отметить, что летальность высокая не на всей территории Италии. Эпицентром болезни является Ломбардия, расположенная на севере – здесь зафиксировали почти половину всех случаев. В Ломбардии есть городок Нембро, где официально только 31 человек умерло от COVID-19. Но специалисты предполагают, что количество таких смертей намного больше. Ведь общий уровень смертности там повысился в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Обычно в первые месяцы года там фиксируют около 35 смертей, в 2020-м их было 158. Предполагается, что этот скачок произошел из-за недиагностированных случаев COVID-19, пишет ВВС.

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В Бергамо, Ломбардия, колонна военной техники везет тела умерших от COVID-19

Были и более приземленные причины: итальянские власти не запретили сразу массовые собрания, лишь рекомендовали от них воздержаться. Рекомендации были проигнорированы, люди продолжили отдыхать и развлекаться во время теплых выходных, передавая болезнь друг другу.

Карл Генеґан, эпидемиолог и директор Центра доказательной медицины Оксфордского университета предположил, что фактором высоких показателей смертности в Италии может быть резистентность к антибиотикам. По его словам, в этой стране наибольшее количество антибиотикорезистентности в ЕС – треть всех случаев приходится на Италию. Отметим, что антибиотики не действуют на вирус, ими лечат вторичную бактериальную пневмонию, которая может возникать вследствие заражения вирусами. Если антибиотики не действуют на болезнь, пациент умирает.

Однако врачи не слишком поддерживают его теорию, предпочитая ссылаться на демографические особенности и поздний карантин.

Испания: итальянский сценарий

В Испании 110 238 случаев болезни, 10 тысяч умерших, 9% летальности. Первый случай COVID-19 здесь обнаружили еще 31 января, но карантин ввели только в середине марта, когда было уже более 3 тысяч больных. Из-за запоздалого реагирования пришлось запретить гражданам выходить из дома без необходимости: можно ходить в магазин, аптеку, больницу или к больным родственникам, также разрешено выгуливать животных. За нарушение карантина предусмотрен серьезный штраф до 30 тыс. евро или даже заключение.

В планах Испании ввести массовое тестирование, это должно сглаживать статистику. Однако пока тестируют только людей с симптомами, поэтому показатель летальности высокий.

Быстрое распространение болезни оказывает серьезное давление на систему здравоохранения страны, чиновники прямо говорят, что мощностей системы не хватит, чтобы спасти всех. В последние дни показатели распространения стабилизировались, однако в наиболее пострадавших районах, таких, как Мадрид и Каталония, пик продолжается. Самая большая проблема – дефицит медицинского оборудования.

Германия: массовое тестирование

В Германии обнаружили 79 696 случаев COVID-19 – это третье место в Европе – и только 1 000 погибших. Показатель летальности – 1,3%. Причина – особенности тестирования. Здесь не проверяют тех, кто уже умер, хотя причиной смерти вполне могли быть осложнения от коронавируса.

«Мы не считаем, что тестирование умерших имеет решающее значение (для борьбы с эпидемией, – ред.)», – сообщил институт Роберта Коха.

В чем-то они правы, ведь важнее тестировать возможных переносчиков инфекции и изолировать их, если они действительно больны. И Германия делает это, выявляя бессимптомных пациентов, отправляя их на самоизоляцию – так статистика летальности уменьшается. В стране делают более 250 тыс. тестов в неделю. Однако тестируют не всех подряд, а только тех, кто контактировал с больными, посещал территории, где есть болезнь, медработников и людей из групп риска (пенсионный возраст и хронические болезни).

Проверять граждан здесь начали еще в январе, когда, вероятно, ни одна страна Европы этим еще не занималась. Это дало свой результат.

Франция: «выровнять кривую»

Во Франции 58 327 случаев болезни, 4 490 умерших, летальность – 7,7%. Правительство страны настороженно отнеслось к распространению COVID-19 и пыталось действовать на опережение: призвало граждан оставаться дома еще с февраля. Но, похоже, опоздало, и болезнь успела распространиться до внедрения тотального карантина. Это объясняет широкий охват.

Высокий показатель летальности объясняется тем, что тестируют не всех, а только людей из групп риска или с серьезными симптомами. К тому же, больничная система оказалась неготовой к наплыву пациентов, в отделениях интенсивной терапии недостаточно кроватей, поэтому пациентов перевозят из пострадавших регионов в другие, где такие места есть.

Правительство всеми силами «выравнивает кривую», то есть ограничительными мерами пытается уменьшить стремительность роста количества больных, чтобы система хоть как-то работала. Стране не хватает тестов для массовой проверки населения, а также защитных средств для медиков и аппаратов искусственной вентиляции легких.

Украина: рано для выводов

В Украине, по данным Министерства здравоохранения, 1096 случаев COVID-19 и 28 смертей, летальность – 2,4%. Поскольку с момента выявления первого больного прошел ровно месяц, показатели слишком оптимистичны. Но есть одно но: массовое тестирование так и не началось, поэтому никто не знает реальных масштабов распространения болезни. МОЗ отчитывается о 4404 сообщениях о подозрении COVID-19, вероятно, это означает, что именно столько тестов провели украинцам. Это очень мало. К тому же, показатель госпитализации в Украине составляет около 50%, хотя в большинстве стран он достигает едва 20%.

Но распространение болезни все равно велико: их количество удваивается каждые три дня (по состоянию на 2 апреля), это «лидерские» показатели в мире.

23 марта в страну завезли 50 тысяч ПЦР-тестов (систем для полимеразной цепной реакции, которая обнаруживает вирус с высокой точностью), однако использовали лишь малую часть из них.

Правительство внедрило тотальный карантин, который постепенно усиливается, хотя украинцы пока его игнорируют. На прошлой неделе в парках и на пляжах можно было видеть множество компаний, занятых традиционным весенним делом: жаркой шашлыков. С 6 апреля за такое предусмотрен штраф от 17 тыс. грн. Также нельзя будет ходить по улицам больше двух, без документов и находиться в общественных местах без маски.

Конституционность таких мер вызывает вопросы, однако в контексте здравоохранения украинское правительство также пытается идти по пути «выравнивания кривой». Но никто не узнает, насколько эти меры действенны, если не начнется массовое тестирование. По сетям расходятся истории пациентов, которых госпитализировали с симптомами ОРВИ, однако отказались тестировать на коронавирус якобы из-за экономии тестов. Скорее всего, не тестируют и умерших от пневмонии, которая может быть как обычной, так и коронавирусная.

Госпитализации с пневмониями были всегда, независимо от пандемий, и спасать пациентов надо одинаково, ведь не существует специфического лечения COVID-19, только симптоматическое. Несмотря на то, что Минздрав утвердил протокол лечения коронавирусной болезни – препараты, которые там перечислены, имеют очень ограниченную доказательную базу, тестировались на малых группах пациентов, а исследования иногда были проведены с конфликтом интересов.

Прогнозы последствий пандемии

Австралийский национальный университет, опираясь на предыдущие вспышки различных болезней, смоделировал дальнейшее развитие ситуации с COVID-19. В наиболее благоприятном случае может умереть 15 млн человек, в худшем – 68 млн.

Американский профессор-эпидемиолог Джастин Лесслер убежден, что меры строгой изоляции замедлят распространение болезни. Но вирус во время первой волны может заразить от 40% до 70% населения планеты. Это может занять как 6-12 месяцев, так и несколько лет. В определенный момент человечество возьмет болезнь под контроль, поняв, как ей противодействовать. Самый главный вопрос: насколько длительный иммунитет человек получает после COVID-19? Если он длительный, то все взрослые станут устойчивыми к болезни и она станет «детской». А среди детей, как показывает статистика, госпитализация и смертность чрезвычайно низка.

Но, предостерегает Лесслер, ни один из известных коронавирусов не обеспечивает пожизненного иммунитета, это позволяет предполагать, что SARS-CoV-2 такой же. Однако следующие инфекции будут проходить немного легче, поскольку человеческий организм переболев накапливает иммунную память. Поэтому повторные волны эпидемии будут менее мощными.

«Поэтому наступит время после пандемии, когда жизнь вернется к норме. Мы будем там, даже если нам не удастся разработать вакцину, найти новые лекарства или ликвидировать вирус с помощью мощных мер по охране здоровья, хотя любое из перечисленного важно, поскольку помогает завершить кризис», – утверждает профессор.