Эпидемия коронавируса отложила референдум по путинским поправкам в Конституцию и заставила отменить парад 9 мая. Министр финансов заявил, что объема Фонда национального благосостояния хватит еще на три года. Хотя раньше говорил о минимум шестилетнем запасе прочности. Глава Центробанка вообще рассказал анекдот, что "снарядов нет".

К чему привели нефтяные войны Саудовской Аравии, США и России

Во вторник, 21 апреля, цена российской нефти сорта Urals опустилась ниже $8,48 за баррель. Последний раз цена на российскую нефть так падала в 1998 году.

Цена Urals снижается на фоне обвала североморской нефти марки Brent и техасской WTI.

Отрицательные цены на нефть означают, что производители сырья готовы доплачивать покупателям за реализацию определенного объема нефти, которой не хватает места в хранилищах. У такого обвала есть вполне конкретные причины – после очень теплой зимы добавилась эпидемия коронавируса, которая остановила экономики и транспорт.

Кроме того, в начале марта страны ОПЕК не смогли подписать новое соглашение о сокращении добычи нефти. В основном из-за России, которая была готова продлить старое соглашение, но не готова была сокращать добычу нефти на 3,2 млн баррелей, как предложила Саудовская Аравия.

В результате в последнее время Саудовская Аравия добывает нефть не только без ограничений, но и продает с огромными скидками. Таким образом, саудиты не только вынуждали Россию к миру, но и подрывали добычу дорогой американской сланцевой нефти.

9 апреля было подписано новое соглашение ОПЕК, которое предусматривает рекордное сокращение добычи нефти на 9,7 млн бареллей в сутки. Из них, по данным Financial Times, 5 миллионов придутся на Россию и СА – по 2,5 на каждую страну.

Соглашение заработает с мая. А пока некоторые нефтехранилища наполнены на 70% при критических 80%, поэтому нефтевики и сбрасывают цены, чтобы отдать нефть заказчикам в их хранилища. Ведь остановить добычу будет куда дороже.

За месяц съели запасы 3 лет?

Стоимость российской Urals влияет на доходы российского бюджета. В нем на 2020 год была заложена цена $42,45 за баррель Urals.

Когда цены выше этого уровня, сверхдоходы от продажи нефти поступают в Фонд национального благосостояния, а когда ниже – ЦБ продает из фонда валюту для финансирования бюджетных расходов. Минфин в начале апреля объявил, что с 7 апреля по 12 мая будет продана иностранная валюта на 77,8 млрд в рублевом эквиваленте.

Следом за ценой на нефть ниже себестоимости в России упала и цена на бензин. В понедельник, 20 апреля, цена составила 35,77 тыс. руб. за тонну.

Каждую тонну компании продают с убытком в несколько тысяч рублей.

По данным Reuters, объем реализации на АЗС упал уже примерно вдвое (от 30 до 70% в разных регионах). Производители бензина идут на продажи с отрицательной маржой, потому что должны делать выплаты в бюджет, сообщает РБК.

Во время первого падения цен на нефть эксперты не сильно надеялись, что это ударит по России. Но теперь это мнение можно пересмотреть.

Как раз накануне падения цены на нефть российский министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что объема Фонда национального благосостояния хватит еще на три года. Интересно, что после неподписания соглашения с ОПЕК российский Минфин говорил о как минимум шестилетнем запасе прочности.

На фоне обвала цен на нефть 21 апреля доллар США вырос на торгах на Московской бирже выше 77 рублей.

Падение цен на нефть президент России никак не комментировал. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков попросил не делать апокалиптических картин из падения цены на нефть. Правда, его слова несколько диссонируют с заявлениями представителей центробанка и правительства, которые в связи с коронавирусом все чаще перефразируют знаменитое медведевское «вы держитесь, но денег нет».

Здесь как в анекдоте: снарядов нет

Глава российского Центробанка Герман Греф на днях заявил, что быстрого отыгрыша ситуации с коронавирусом не стоит ждать и нужно привыкать к новым реалиям.

«Я считаю критически важным обратить внимание всех наших клиентов на то, что этот кризис точно не на этот год. И это сто процентов так», — сказал Греф.

Он также заявил, что на этом фоне Россия не сможет сделать выплаты гражданам, как это сделали в других странах.

Как известно, в США по программе помощи экономике все граждане страны с годовым доходом до $75 тыс. получат разовую выплату в размере $1,2 тыс., а семьи с детьми — по $500 на каждого ребенка.

В Японии власти выплатят всем гражданам страны по 100 тыс. иен ($927), в Гонконге – $1280). В Великобритании граждане получали субсидию на несколько месяцев в сумме 80% от зарплаты (но не выше 2 500 фунтов), в Израиле такие выплаты составили 70% от зарплат.

«Здесь как в том анекдоте: назовите три причины, почему следует отступить? Причина первая: у нас нет снарядов. Вот так же и здесь: у нас нет такого количества снарядов», — сказал Греф.

«Если Соединенные Штаты Америки могут себе позволить эмитировать совершенно спокойно в очень короткий период времени $3 трлн долга, разместив их на рынке среди инвесторов всего мира, и пустить их в собственную экономику, то у нас есть ограничения. У нас нет такого рыночного источника денег, который есть у США или у европейских стран. У нас нет такого количества инструментов, через которые мы можем привлечь такое количество денег», — пояснил глава Сбербанка России, пишет РБК.

Тем временем, россияне пошли в банки снимать свои деньги. с начала марта в России через банкоматы и банковские отделения было выдано около триллиона рублей наличных — это больше, чем за весь 2019 год. Об этом пишет Bloomberg.

При этом «всплески изъятий» денег совпали с телевизионными обращениями президента РФ Владимира Путина, отмечает издание. Особенно много наличных жители страны сняли после того, как Путин продлил ограничительные меры до 1 мая.

Стареющий царь и неудобный враг

Но если с ценами на нефть российская пропаганда может справиться по обычной канве противостояния с внешним врагом. То борьба с коронавирусом оказывается для нее пока провальной.

Во первых, эпидемия внесла очень существенные поправки в политические планы Путина. Из-за эпидемии коронавируса российский ЦИК перенес голосование по путинским поправкам в Конституцию. Оно должно было пройти как раз 22 апреля. Кроме того, российская Дума перенесла дату окончания войны на 3 сентября. И так, по мнению экспертов, Путин пытается сохранить шансы провести в Москве военный парад по случаю победы в войне, на который вроде был готов ехать даже Трамп.

За последние недели Путин дважды обращался к народу и периодически появлялся на совещаниях правительства, а также на видео со встреч с мэром Москвы Собяниным, где обсуждал ситуацию с коронавирусом.

Из этого всего в сети разошлась разве что речь про пережили печенегов и половцев, переживем и коронавирус.

Правда, как отметил политолог Станислав Белковский все обсудили печенегов, а не то, как Путин будет бороться с коронавирусом и спасать экономику. В остальном все обсуждали – а заразился ли Путин коронавирусом после посещения больницы, где заболел главврач.

Андрей Колесников из Центра Карнеги в интервью Медузе отметил, что Путин не может найти свой образ в борьбе с коронавирусом.

«Этот ход (участие в совещаниях правительства), может, и правильный, но не сильно помогает Путину – он все равно выглядит вяловатым руководителем, который не вникает в детали, который не упоминает важные негативные события – говорит о них казенным языком. В общем, с коммуникацией в пандемию у него совершенно очевидные проблемы», – отметил эксперт.

По его словам, даже на совещаниях по пандемии с Собяниным Путин выглядит как на заседании Политбюро ЦК КПСС, где главная скрипка не он, а мэр Москвы.

«Он (Путин) уже такой стареющий отец нации, даже дедушка нации, и поправить этот имидж никак не получается», – добавил Колесников.

По его мнению, коронавирус выбил Путина из привычного русла, затормозил его идею изменений в Конституцию.

«Есть война, а есть война. Есть война милитарная, где Путин скакал буквально на коне с голым торсом, а есть война с вирусом, которую трудно мифологизировать. Трудно показать Путина, который копьем поражает вирус, потому что вирус почему-то не поражается», – отмечает Колесников.

По его словам, «коронавирус оказался более серьезным врагом, чем оппозиция, западные супостаты и пятая колона». И в ней Путин не выглядит ни эффектным, ни эффективным.

Впрочем в начале апреля доверие к Путин держалось на уровне 70%.

Социолог “Левада-центра” Степан Гончаров в разговоре с Русской службой Би-би-си допустил, что первое выступление Путина могло приподнять его авторитет, так как сместился акцент с экономического коллапса на то, что государство будет принимать меры поддержки.

“Но ситуация турбулентная, все меняется каждую неделю, – рассуждает он. – У нас сегодня вышел материал по экономическим индексам, граждане настроены очень пессимистично. Многие опасаются ухудшения ситуации, и это может ударить по рейтингам через какое-то время с учетом отсутствия поддержки государства”.