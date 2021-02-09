Карантин изменил не только нашу жизнь, но и четырелапых. #Буквы съездили в несколько приютов для животных. Карантин тоже внес свои коррективы в их работу. Но если поначалу все кинулись брать домой собак, чтобы хоть как-то можно было выходить на улицу, то сейчас - ощущение, что животные стали не нужны.

Эльза – гиперактивность как препятствие

“Сошлись все звезды”, – так подумала Татьяна Лопащук, когда решила взять маленького щенка во время апрельского локдауна. “У нас дома всегда были собаки. И когда жила в арендованных помещениях – о собаке и речи не могло быть. Работа также была связана с многочисленными командировками. А во время карантина поняла – время пришло”.

По совету коллеги, который год назад взял собаку из приюта, Татьяна подписалась на страницу в Instagram, где бездомным животным ищут семьи. “Когда увидела Эльзу, то сразу поняла – моя. Ей было три месяца. Она была на передержке. Однако по характеру была гиперактивной и непоседливой. Думаю, поэтому многие и не хотел брать такое “шило” “, – делится Татьяна.

Татьяна рассказывает, что первое время было тяжеловато. Изгрызенные столы, стулья, одежда. Однако постоянные прогулки и социализация во время локдауна сделали свое дело. “С ней мне было гораздо легче пережить это время. Не было такого сильного внутреннего давления. Мы постоянно двигались с Эльзой. Сейчас не представляю своей жизни без нее. Она безумно любит путешествия, поэтому беру ее с собой на работу, даже длинные поездки стали уже делать. Теперь и не скажешь по ней, что она с улицы. Однако непоседливый характер так и остался ее “фишкой”, – заключает Татьяна.

700 тыс. грн – долг из-за карантина

Чтобы понять, как обстоят дела в приютах и был ли бум на животных во время локдауна, обращаюсь в Приют для бездомных животных “Сириус”. Александра Мезинова, руководитель приюта говорит, что в связи с COVID-19 стали меньше брать животных. “Вначале был подъем. С 12 марта по 12 апреля у нас взяли 80 животных, но потом наступило полное затишье. Взяли около 20 животных за месяц. Сейчас тоже не особо хорошо берут”.

Александра рассказывает, что если в 2019 году они смогли устроить более 800 животных, то в 2000-м году – только 500. По ее мнению, очень повлияла экономическая ситуация в стране. Многие лишились работы и не понимают, смогут ли они содержать кого-то еще. “Мы думали что будет такая же ситуация, как и в США, что будет большой наплыв людей. Но такого у нас не было. И те, кто брали животных в это время, говорили правильные вещи, что они могут уделить больше время животному, что не всегда возможно из-за работы”.

В приюте “Сириус” стали брать в основном мелких животных. В большей мере котов. Пристроить крупные породы, как аллабай или овчарка – практически невозможно. Также уменьшились финансовые поступления в приют. “На треть так точно упали пожертвования. Волонтеров в локдаун практически не было. Весь год был какими-то волнами. То начинали приезжать люди и привозить корм, вещи, то снова тишина. Все это повлекло за собой накопление долгов. Под конец года у нас было 700 тысяч грн. Спасло то, что отозвалось несколько бизнесменов и из городского бюджета выделили деньги на приют“, – рассказывает Александра.

Александра говорит, что нам, к сожалению, не грозит ситуация с открытыми вольерами, в которых нет животных, как в США или Европе. Но в то же время, она отмечает изменение ситуации за последние 4 года, когда за животными стали приезжать не только люди с плохим достатком, но и обеспеченные. “Последние 2 года стало нормой брать собаку из приюта. К нам поступают звонки, когда говорят, что мы можем купить животное, но мы хотим кого-то спасти”, – подытоживает Александра.

Также Александра говорит, что животное – это не игрушка, но об этом часто забывают. В первую очередь – это новый член семьи, о котором необходимо заботиться, быть за него в ответе. Человек должен понимать, что обязан своего питомца вакцинировать, следить за его здоровьем, обрабатывать, кормить качественной едой, заниматься с ним и уделять ему достаточное количество времени. Если у человека нет такой возможности, то не стоит и брать животное домой. В приюте есть разные питомцы – и породистые и не породистые, однако всем им важно одно – чтобы у них была любящая семья.



Чара – 2,5 года в приюте

Чару вместе с еще 4-мя щенками привезли в приют в 2-х месячном возрасте. Над тремя из них Лилия взяла кураторство. “У меня есть своя работа, но в какой-то момент поняла, что хочу помогать, хоть и долго боялась ехать. Думала, что сердце не выдержит, – делает паузу – Смогла. Теперь 2 раза в месяц обязательно езжу в приют. Ухаживаю за своими подопечными, выгуливаю собак. Социализация для них очень важна, это помогает легче пристроить их по семьям. Также, помогаю кормом и медикаментами, обрабатываю от клещей”, – говорит Лилия.

Лилия рассказывает, что брата Чары забрали почти сразу, после того как он попал в приют. С Чарой было сложнее – объявления в социальных сетях и на специальных сайтах не помогали. “Ее вольер находится на видном месте, но ее все никто не брал. Решила попробовать в очередной раз поставить рекламу в Instagram и на удивление вскорости получила сообщение: Мы в нее влюбились! Готовы ехать забирать”, – говорит Лилия.

Во время второго локдауна Чара обрела дом. Новые хозяева специально забрали ее перед морозами, чтобы ей было тепло. “У нас уже была одна собака из приюта – Марго, мы взяли ее летом. Чтобы ей было не так скучно, решили завести еще одну. Сказать, что это было связано с карантином – нет. У нас всегда было несколько собак. Поэтому все произошло естественно. Да, все приемные пугливые и забитые. Но с ними надо работать, чтобы они себя чувствовали так же уверенно, как собаки купленные у заводчиков. Они классные! Чуть больше времени и они обязательно вас будут так же радовать, как и пудели, бигли или хаски”, – говорит Александра, хозяйка Чары.

Но не у всех собак так складывается судьба, как у Чары. Многие собаки так и проживают всю свою жизнь в приютах. Лёля, сестра Чары, все еще в поисках своей семьи. А ее глаза так и провожают каждого, будто говорят – погладь меня, мы подружимся.

Карантинные реалии в приютах

В Харьковском центре обращения с животными ситуация с устройством собак немного лучше. За прошлый год они смогли найти дом для 2400 животных, на 200 больше чем за 2019 год. Говорят, всему причиной налаженная коммуникация с волонтерами и акцент на социальных сетях. “Мы сфокусировались на наших страничках, увеличили рекламу там. Да, людей стало меньше приезжать из-за карантина, это сильно видно, но волонтеры с соцсетями нас спасли. Пару раз были запросы взять “собаку на карантин”, но мы такое не рассматривали. Это стресс для животного. Радует, что таких звонков были единицы”, – говорит Петр Полященко, координатор социальных проектов в Центре обращения с животными.

Буквально через пару дней после объявления карантина, количество желающий взять животных из приюта резко возросло. Эту информацию подтверждают в Благотворительном фонде Happy Paw. Люди начали думать, что на улицу можно будет выйти исключительно для того, чтобы выгулять собаку.

Впрочем, важно, чтобы с ними было кому гулять и когда вы на работе.

“Мы начали мотивировать брать животных в семьи, запустили несколько информационных проектов, – говорит Дмитрий Киркевич, пиар-менеджер Благотворительного фонда Happy Paw.

Фонд также запустил проект помощи одиноким пожилым людям с животными. Волонтеры помогают доставить корм для животного, чтобы уменьшить количество походов в магазин для пожилых людей.

Дмитрий отмечает, что во время жесткого карантина большинство приютов изменили правила работы. Перешли на режим самоизоляции и начали тщательнее проводить собеседования, перед тем, как отдать животных. Так как было достаточно много запросов взять питомца исключительно на период карантина, для “подтсраховки”, а потом вернуть его обратно.

“Но радует, что в то же время к нам начали подключаться новые опекуны для котиков и собак. И в этот период фонду удалось обеспечивать приюты кормом, лекарством и всем необходимым, несмотря на кризисную ситуацию”.

Волонтёрами также была замечена паника в начале карантина, когда появилась информация что животные тоже передают COVID-19. Анастасия Кордолевская, волонтер, рассказывает что было много банеров о животных-переносчиках болезни. Это спровоцировало массовую “потерю” животных, которых уже не искали. Но как только банеры убрали – люди успокоились.

Мечта об Афине

У Любы всегда дома было много котов, но после переезда в Киев, 7 лет тому назад, это так и оставалось мечтой. Завести животное с ненормированным графиком и в съемной квартире казалось нереальным. “В марте прошлого годы мы с парнем сменили квартиру и въехали в просторную двушку. Владельцы сразу спросили: животные есть? Если будете заводить, то лучше кошку – с ней меньше проблем. Мы поулыбались и все. Потом грянул карантин. Не могу сказать, что мне было скучно, но где-то в глубине себя думала, что с котом было бы веселее”, – рассказывает Любовь Сидоренко.

К зиме эта мысль стала навязчивой, но не у Любы, а ее парня. С Нового года она каждый день смотрела картинки и слушала, что им нужен кот. “Единогласно решили брать из приюта. Ведь зачем покупать, если можно дать нуждающемуся животному нормальную жизнь? Соседи нам посоветовали страницу в Instagram, где брали себе котов. Там же и мы нашли свою Афину, кошечку 11-ти месяцев”, – говорит Любовь.

Люба рассказывает, что как оказалось, изначально кошка была домашней. Но в полгода, когда начала гулять, ее выгнали. Адаптация Афины прошла быстро, но жизнь в приюте все-таки отложилась на поведении – кошка ищет “крышу” для сна под столом или стулом. В остальном – все хорошо. Всему радуется и при любой возможности бежит, чтобы ее гладили.

Как помочь?

Дмитрий Киркевич отмечает, что сотрудничать с приютами можно разными способами:

Репосты в соцсетях. Даже один лайк может помочь найти дом животному

Помощь в расклейке объявлений. Очень часто питомцев берут к себе пожилые люди, которые не пользуются интернетом

Стать волонтером. Если у Вас есть машина, вы можете помочь привести корм, отвезти животное в клинику или подвезти человека, который без личного транспорта не может добраться в приют

Помочь руками. Отремонтировать, покрасить или построить. Всегда есть, что улучшать в приютах.

Стать опекуном питомца. Вы берете на себя ответственность за животного. Покупаете ему все необходимое, а главное – помогаете найти новый дом

Выгулять собаку или поиграть с кошкой. Пару часов могут сильно повлиять на социализацию животного

Предложить свой дом в качестве передержки животного

Ваш день рождения или свадьба – прекрасный повод для сбора пожертвований на нужды приюта

Пожертвовать деньги на содержание и лечение животных

Подводя итог, хочется сказать словами Роджера Караса, что собака – это не смысл жизни, но благодаря ей жизнь обретает особый смысл. И помечтать, чтобы каждая кошечка и собачка нашла свой дом, а мы наконец увидели открытые вольеры без животных в приютах.