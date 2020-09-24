"Скопируй это сообщение — и система обновится", "перешли это сообщение десяти друзьям — и в год крысы тебя обойдет пандемия", — странные сообщения такого формата можно часто встретить в соцсетях. На этот раз на крючок попали знаменитые (и не очень) украинские пользователи Facebook.

Спам-сообщения являются обыденностью опытного интернет-пользователя. Алгоритм здесь простой: человек публикует пост, тем или иным образом привлекает к себе аудиторию и находит отклик читателей. Одни ставят лайк, другие оставляют комментарий или делятся на своей странице.

Говорят, такие посты являются инструментом для сбора данных, поэтому #Буквы попытаются вам объяснить, что к чему, с примерами.

К сожалению, попадают на эту удочку не только среднестатистические пользователи интернета с котиками и рецептами в ленте. Казалось бы, кому бы не знать о спаме, информационной гигиене и работе алгоритмов соцсетей, как профессиональным журналистам и специалистам в работе с информационной средой. Однако такие “факапы” случаются и среди подобной аудитории. Взять, к примеру, панику, которую поднял директор Департамента коммуникаций в МВД Украины Артем Шевченко.

Подобный текст разместили у себя немало публичных лиц, среди них и шеф-редактор 5 канала Владимир Мжельский, ректор Одесского государственного университета внутренних дел Иван Катеринчук, бывший депутат ВР от партии “УДАР”, соратник Саакашвили Александр Мочков, депутат Киевсовета Андрей Странников, судья Верховного суда Богдан Львов, и многие другие.

Содержание этого спам-сообщения призывает читателей “обновить систему Facebook”, скопировав текст сообщения и поставив “плюсик” в комментариях. В последнее время многие распространяли именно этот текст, и неоднократно звучали призывы прекратить спамить, однако последнее, очевидно, прошло мимо внимания наших героев. Так давайте же на примере господина Шевченко разберемся, что собой представляют подобные флешмобы, как ими могут воспользоваться мошенники, и по каким законам работают алгоритмы Facebook, которые так пугают людей.

Как и во многих других, под спам-постом спикера МВД сразу появилось немало комментариев иронического характера и откровенные насмешки, некоторые читатели были искренне удивлены, что человек, который, казалось бы, должен быть компетентным в таких вещах, опубликовал это сообщение.

Однако несмотря на то, что пост Артема Шевченко вызвал такой фурор, много друзей и читателей автора поста вежливо послушались совета самого директора департамента МВД и поставили “плюсик”. Среди них: руководитель отдела коммуникаций МВД Оксана Блищик, спикеры полиции Черкасской, Донецкой областей и многие другие коллеги Артема Валерьевича, как с его нынешнего места работы (полицейские), так и из бывшего (журналисты). Безусловно, можно предположить, что все эти люди только что открыли для себя соцсети и не знают, что система обновляется автоматически (или вручную), а не с помощью сообщений в профиле. Однако к личности самого спикера МВД у многих все же возникли вопросы.

К сожалению, ни на один из вопросов спикер не ответил, как и не сообщил, удалось ему “обновить систему” или нет, поэтому комментаторам оставалось только догадываться.

На следующий день Артем Валерьевич самостоятельно разместил пост-разъяснение, ссылаясь на Киберполицию:

Иронично, но слова “Ни пользы (увеличение подписчиков и отражение в ленте их постов), ни какого-либо вреда такой пост и реакция на него не содержат” только подчеркивают статус спама предыдущего сообщению спикера. Киберполиция говорит, что так обновляется интерфейс приложения, на что, однако, некоторые комментаторы отметили, что они не ставили ни плюсик, но почему интерфейс у них обновился самостоятельно. И если под предыдущим постом тегали Киберполицию, то теперь этот гордиев узел сможет развязать только Марк Цукерберг.

Поступок Артема Шевченко, безусловно, интригует, и в нем искренне хочется найти логику подобных спамеров, что ими руководит? Возможно, господина спикера не устраивает старая система Facebook, новости, или, может, он воспринял данный флешмоб как возможность увеличить активность своей страницы? На его профиле 4998 друзей и более 27 500 подписчиков, что дает суммарно большую аудиторию, с которой можно ежедневно делиться большими и огромными успехами наших силовых органов (чем спикер и занимается), срывая тысячи лайков, сотни репостов и овации в комментариях. Однако не тут-то было.

Активность, как для аудитории более чем 30 тысяч читателей, довольно слабая (хотя местами есть 300 с хвостиком лайков), и проблема не иначе, как в самом фейсбуке, а не в контенте автора постов. Или же Арсен Аваков является талисманом, который отпугивает лайки от всех страниц, кроме его собственных (ибо Арсена Борисовича там действительно очень много). А может, не все разделяют восторг от героизма полиции, которой делится господин спикер? С другой стороны, разве существует что-то невозможное для человека, который обновляет систему соцсети одним сообщением, а другим — демонстрирует использование ресурсов Киберполиции в личных целях? Однако, кажется, таки существует, и это ахиллесова пята — привлечение аудитории.

Наивно полагать, что можно “обмануть” алгоритмы Facebook. Да, в комментариях появится рекордное количество людей, которые решили помочь, да, они нажмут лайк, да, они искусственно увеличат охват и активность поста. Но на контент, который будет следовать дальше, магический флешмоб, к сожалению, никак не повлияет. Не существует таблетки, которая сделает пользователя блогером, у которого будут покупать распаковочки для Али Экспресса. За каждый лайк и комментарий нужно бороться, создавая качественный и интересный контент.

Наш господин спикер может и не вырвется в первую пятерку блогеров Украины, однако, согласно исследованиям, Артем Шевченко имеет одну очень милую добродетель, целесообразность которой является весьма сомнительной на службе в МВД – доверчивость. Потому что подобные “флешмобы”, спам-сообщения и фейки могут использовать мошенники и враждебно настроенные ботофермы, которые начнут вбрасывать фейковую информацию в надежде, что кто-то таки клюнет. А теперь вспомним, что многие представители силовых структур отметились “плюсик” у нашего автора постов. Что тут можно сказать: можете спать спокойно, наша безопасность в “надежных” руках!

Подобные флешмобы гуляют по сети еще с 2012 года и все чаще становятся маркером человека информационно “всеядного”. Последние исследования среди украинцев дали неутешительный результат: 54% пользователей интернета не придерживаются элементарной информационной гигиены: публикуют манипуляционные заголовки, фейки, посещают сайты-мусорки и проходят тесты на сайтах, которые воруют данные. Такой анализ уровня информационной гигиены украинцев в Facebook в августе 2020 провела инициатива “Как не стать овощем”. Итак, большинство украинцев, сами того не понимая, ведутся на мошеннические проделки, не несут под собой никакого рационального зерна. Впоследствии, доверчивым авторам постов будут предлагать различные фейковые новости, теории заговоров, “магические пилюли” и именно они станут аудиторией для рекламы финансовых пирамид и компаний, предоставляющих микрокредиты под бешеные проценты.

Есть в таких флешмобах еще одна психологическая составляющая: это своеобразная метаморфоза суеверия. Многие из них основаны на чувстве тревоги, сомнения и желании на что-то повлиять, кому-то помочь. Подобные эмоции эксплуатируют “письма счастья”, посты о болезни, сообщения с религиозной тематикой, и тому подобное. Это очередная характеристика их активной аудитории, которая скорее руководствуется эмоциями, чем холодным умом. Однако, согласитесь, жутко на душе от понимания, что без твоего лайка может умереть котик.

Активность на странице директора департамента коммуникаций в МВД Украины действительно возросла. И, в общем, этому наш герой обязан распространенном спама, хотя результат явно не такой, какой ожидался, а охват аудитории останется прежним. Надеемся, хоть интерфейс у господина спикера таки обновился, не зря же все это он пережил!

Однако #Буквы все же советуют вам не играть в такие игры с собственной репутацией и безопасностью данных.