Спасти рынок земли: почему у КС не получился блиц-криг и что происходит с главной реформой Зеленского

После того, как КС минимум трижды не смог собраться для рассмотрения конституционности закона о рынке земли из-за сопротивления президента, кажется, эту реформу не сдадут так беззубо как е-декларирование. Противостояние в КС заставило Буквы напомнить, как шла битва за эту реформу и какой прогноз на сейчас.

Год назад в эти дни украинская земельная реформа входила в свою наиболее активную за 20+лет фазу. Новая зеленая власть декларировала несколько размытые планы формата «за все хорошее», но обещание открыть рынок земли было проговорено четко и наиболее последовательно выполнялась. Спустя год закон о рынке сельхозземли принят, но в таком усеченном виде, что назвать его «реформой» не получится. При этом, даже такой сверх-консервативный вариант, фактически закрепляющий статус-кво в земельных отношениях оказался под угрозой: «Слуги», стремясь во что бы то ни стало принять документ, пренебрегли процедурой и безупречностью формулировок и теперь пожинают плоды этой спешки.

«Буквы» вспоминают хронологию прохождения земельной реформы при Владимире Зеленском и анализируют ее текущие перспективы.

19 сентября 2019 года В КВЦ Парковый в представителям аграрных ассоциаций и сельхозпроизводителей из разных регионов была презентована «зеленая модель рынка земли». Президент Владимир Зеленский ограничился коротким вступительным словом, а основные параметры реформы рассказывал премьер-министр Алексей Гончарук, вызвавший у зала только крики «ганьба». Модель предполагала со старта сверхвысокие лимиты на концентрацию на уровне 200 тыс га и допуск на рынок юридических лиц – в том силе с иностранным капиталом. Все это должно было наступить уже с 1 октября 2020 года.

Октябрь 2019 года Аграрные функционеры начали планомерную лоббистскую войну, для разнообразия объединив усилия – ни фермеров, ни агрохолдинги не устраивала перспектива скупки земельных банков иностранными игроками, в том числе портфельными инвесторами которые имеют доступ к дешевым деньгам. Общество вполне искренне не поддерживало идею «распродажи родины» – тем более что мировой опыт, например, Аргентины подтверждал, что ничего хорошего из такой экспансии не получается. Основные бои развернулись в аграрном комитете Верховной Рады. Несколько раз его заседания срывались из-за активистов (аграриев и представителей организаций АТО), которые блокировали его работу. В конце концов благодаря тому, что комитет незапланированно собрался и за 10 минут усилиями лояльных членов из числа партии «Слуга Народа» рассмотрел все правки, законопроект попал в зал.

13 ноября 2019 года Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. За проголосовали 240 депутатов. 227 из фракции “Слуга народа” и 13 внефракционнных. Многие из них, особенно мажоритарщики, голосовали под личное обещание президента смягчить наиболее контраверсионные нормы ко второму чтению. Оно было намечено до конца календарного года.

Ноябрь 2019 года Со второй половины ноября разработчики начали искать компромиссы и снижать уровень либеральности законопроекта, поскольку было очевидно что без общественного консенсуса даже под давлением президента голосов не хватит. Алексей Гончарук который мыслил категориями «войти в историю и привлечь 50 млрд дол инвестиций» начал постепенно понимать, что так не получится, и стал сговорчивей. Лимит на концентрацию на этом этапе был снижен с 200 тыс га до 10 тыс га, запуск рынка перенесен с октября 2020 на 1 июля 20201 года. Найти взаимопонимание тем не менее не удавалось, в том числе из-за апломба и иногда некомпетентности основных земельных спикеров – замминистра экономики отвечающего за агросектор Тараса Высоцкого и главы МЭРТ Тимофея Милованова.

Декабрь 2019 Опять-таки основное противостояние развернулось в аграрном комитете, куда после первого чтения к документу были поданы 4018 правок. Попытки объединить их или снять с рассмотрения жестко пресекались оппозицией. В одну из таких комитетских ночей Юлия Тимошенко стала героиней всего аграрного сообщества, изящно расшвыряв со стола главы комитета Николая Сольского пачки бумаг с поправками. Параллельно под стенами Верховной рады набирали силу протестные выступления – на один из митингов аграрии принесли труп свиньи, символизируя последствия земельной реформы для сельского хозяйства. Наиболее активной была Всеукраинская аграрная рада, негласно поддерживаемая одним из крупнейших аграрных олигархов. Силовую составляющую протестов обеспечивал Нацкорпус Билецкого.

31 декабря 2019 года Не сумев преломить ситуацию власть взяла паузу в рассмотрении земельной реформы. На фоне снижения рейтинга это означало либо необходимость серьезных уступок, либо делало земельную реформу недостижимой.

Февраль 2020 года Верховная Рада начала рассмотрение правок к законопроекту о рынке земли. Скорость рассмотрения составляла около 700 в одну пленарную неделю. Также на работу Верховной рады начинал накладывать отпечаток COVID-19. Протесты аграриев изменили формат, но не прекратились: сельхозпроизводители . перекрывали трассы областного значения, а в Киеве блокировали Крещатик напротив ЦУМа.

Март 2020 года. Произошел негласный перелом. Власть поняла, что находится в патовой ситуации – даже рассмотрев 4000 правок и сломав через колено сомневающихся депутатов, принятие закона о рынке земли означало взрыв общественного сопротивления. Законопроект был перекроен и на выходе представлял собой «реформу без реформы». Никаких юрдиц, лимиты на концентрацию даже для граждан Украины в никчемные 100 га, обязательный референдум о допуске иностранцев.

31 марта 2020 года 259 народных депутатов приняли закон о рынке земли.

Слуга народа – 206 голосов, Европейская солидарность – 23 Голос – 13 Доверие – 12 внефракционные – 5. Владимир Зеленский находился в Раде во время голосования.

15 апреля 2020 года Группа из 45 народных депутатов, преимущественно ОПЗЖ и «Батькивщина» подписала обращение в Конституционный суд Украины, требуя рассмотреть, отвечает ли принятый парламентом закон о продаже земли Конституции Украины. Это была бомба замедленного действия, которую власть тогда проигнорировала.

29 сентября 2020 года Конституционный суд анонсировал заседание и вынесение решения относительно конституционности закона о рынке земли, однако в последний момент перенес заседание. Это было сделано, как считают инсайдеры, по просьбе Офиса Президента, который пытался спасти остатки рейтинга перед местными выборами. Как заявил в интервью «Украинской правде» экс-глава ОП Андрей Богдан команда президента была проинформирована о готовящемся решении и знала его содержание, но никак не отреагировала, придерживаясь тактики «рассосется само».

4 ноября 2020 г. Судья КСУ Сергей Сас опубликовал проект решения, принятый судом за основу в рамках дела о толковании статей Конституции. Согласно документу, по содержанию первого предложения ч. 1 ст. 13 и первого предложения ч. 1 ст. 14 субъектом права собственности на землю являются исключительно граждане Украины. “Как субъект права собственности на землю Украинский народ осуществляет распоряжение землей непосредственно через всеукраинский референдум в соответствии со статьей 73 Конституции Украины относительно изменения территории Украины. Других случаев непосредственного осуществления Украинским народом права собственности на землю через всеукраинский референдум в Конституции Украины не закреплено”, – говорится в проекте.

При этом вопросы, охватываемых положениями статей 13, 14 Конституции, могут быть решены только путем внесения изменений в указанные положения Конституции Украины в порядке, определенном статьей 156 Основного Закона Украины. Если коротко: закон неконституционный.

Публикация проекта является довольно серьезом нарушением, однако, по данным «Букв», судьи осознанно пошли на него, чтобы замерить общественное мнение и не нарваться на митинги, как было после отмены положения об электроном декларировании неделей раньше.

9 ноября 2020 года. Вынесение решения КС уже дважды переносилось из-за отсутствия кворума – ориентированные на ОП судьи его попросту срывали. Сейчас идут торги, чтобы сберечь земреформу, которая является единственной «перемогой» власти. Однако учитывая уровень давления на судей, пройденную точку невозврата, поездки активистов во главе с Виталием Шабуниным с импровизированной виселицей под дом главы КС Александра Тупицкого найти взаимопонимание будет мягко говоря сложно.

«КС на завершающем этапе по земле. Речь идет о толковании 13 и 14 статей как базовых для понимания права на землю. И КС уже назначал слушания, но из-за того, что их проигнорировал представитель президента, суд не начал рассмотрение неконституционности закона о разбазаривании земли имени Зеленского, – говорит Виктор Шишкин – судья Конституционного суда в отставке. – Я вовлечен в процесс и как эксперт давал свой экспертный вывод».

По его мнению, идет целенаправленная атака на уничтожение КС как институции.

Но даже если власть испытывает искушение распустить нынешний и получить ручной состав конституционного суда – возможно для дальнейшей легитимизации решений по Донбассу – жертвовать для этого земельной реформой в ОП вряд ли готовы.

Это единственное предвыборное обещание президента Зеленского, которое шатко-валко, но было выполнено. Кроме того, не слишком сведущая в экономике команда Офиса президента связывает с запуском рынка какие-то совсем фантастические мечты и планы, от которых, несмотря на всю их нереальность, будет сложно отказываться.

Так согласно подготовленному по заказу Кабмина аудиту украинской экономики и основанной на нем Стратегии мораторий на продажу сельхозземли негативно влиял на эффективность ведения бизнеса украинскими сельскохозяйственными предприятиями и после его отмены здесь начнется Эльдорадо. «Сейчас справедливая стоимость украинского земли составляет 4958 долл. США за 1 га при нормативной денежной оценке 955 долл. США за 1 га (2018год). Это означает, что стоимость земли недооценена как минимум в 5 раз.

Поскольку принятая Правительством модель ценообразования имеет несколько фундаментальных ограничений (запрет покупки земли юридическим лицам до 2024 года, полный запрет для иностранцев, ограничения по максимальными площадями покупки), цена земли не достигнет своей справедливой стоимости (оценивается как компромисс между доходностью и рисками) в ближайшее время.

По принятой Правительством модели рынка земли цена за 1 га, по оценке, увеличится до 2354 долл. США на 10 год после внедрения реформы. Общий экономический эффект составит 14 млрд долл. США дополнительного ВВП за 10 лет. Однако это значение не является максимально возможным. Экономический эффект может достичь 85 млрд долл. США при соответствующей государственной поддержке развития рынка земли», – говорится в отчете. Прогноз роста цены земли в пять раз легитимизировал в своем выступании премьер-министр Денис Шмыгаль – явно не вникнув в показатели, которые являются: а) неадекватными б) не подкрепленными никакими расчетами.

Тем не менее, власть слишком далеко забежала в этих заявлениях, чтобы позволить упустить земельную реформу из рук. Поэтому судьи Конституционного суда смогут обменять свое решение очень дорого.