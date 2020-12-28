Соревнование «кому в 2020м году было хуже» - дело неблагодарное. Но если все же негласно меряться сложностями и ущербом, нанесенным, «худшим годом в истории» по версии журнала Time, то аграрии могут претендовать на ведущие позиции.

Формально украинский агросектор не считается пострадавшим от пандемии COVID-19. В отличие от множества других отраслей, которые полностью остановили свою работу, представители сельского хозяйства, не снимая медицинских масок, относительно успешно прошли весь производственный цикл: провели посевную в разгар жесткого весеннего локдауна, вырастили в экстремальных погодных условиях урожай, собрали его, экспортировали и заложили основу агропроизводства на следующий год.

Но это не значит, что отрасль, формирующая 15% ВВП и 45% экспортной выручки, заканчивает 2020-й год без потерь. То, что не смогли сделать пандемия и общемировые негативные тенденции, довершают украинские чиновники.

«Буквы» отобрали 10 событий, которые определили развитие АПК за 12 месяцев уходящего года и будут влиять на работу отрасли в будущем.

Арбитраж по лесу и импорт древесины из ЕС

11 декабря Арбитражная группа в споре между Украиной и Европейским Союзом относительно моратория на экспорт леса вынесла свой вердикт. Согласно ему, ограничения, введенные в 2015 году на поставку необработанной древесины всех пород кроме сосны, должны быть скорректированы, так как нарушают несколько положений Соглашения об ассоциации. Поскольку в решении не было прямой директивы «срочно отменить мораторий», то украинские власти пытались подать это решение как свою победу, тем более, что арбитр признает право украинской стороны регулировать рынок. В тоже время в переводе с витиеватого дипломатического языка, «пересмотр режима экспорта» означает безальтернативное требование его изменения.

Мораторий на экспорт леса вводился с целью развития внутренней индустрии, но что-то явно пошло не так. Вместо того, чтобы воспользоваться внутренним, якобы доступным сырьем, деревопереработчики начали импорт леса-кругляка из ЕС.

Это стало возможным из-за большой доли серого и черного рынка дерева в Украине, которые делают легальную работу невыгодной. По сравнению с внутренними лесными аукционами, где из-за искусственного дефицита цены пересекают порог рентабельности, дерево из ЕС – Франции и Словакии – даже с учетом доставки, доступней. Неконкурентоспособность украинской древесины даже на внутреннем рынке – вряд ли это тот результат, который стоил экспортных ограничений и обострения отношений с Еврокомиссией.

Снижение налога для АПК с 20 до 14 %

17 декабря Верховная Рада 255 голосами приняла закон, которым частично вернула сельхозпроизводителям льготу по НДС, снизив ставку налога с 20% до 14%.

Она будет действовать исключительно для операций на внутреннем рынке по поставкам аграрного сырья (цельного молока, крупного рогатого скота, живых свиней, пшеницы, ржи, ячменя, овса, кукурузы, соевых бобов, зерен льна и рапса, подсолнечника и других масличных культур, сахарной свеклы).

Основная цель документа – сделать невыгодными разнообразные съемы в АПК, в частности, скрутки НДС, объем которых, оценочно, составляет 14 млрд грн в год. Это десятая часть всего возмещаемого налога.

Это законопроект был подарен “Слугами” в обмен на голосование за министра АПК депутатской группе «Доверие», которую связывают с бенефициаром холдинга «Кернел» Андреем Веревским.

Именно эту компанию – крупнейшего маслопереработчика, который теперь сможет экономить на закупках сырья, называют основным бенефициаром новации.

Первый шаг к восстановлению Минагрополитики

Обещания восстановить профильное аграрное министерство, лихо ликвидированное Кабмином Алексея Гончарука, звучали весь год и лишь в декабре был сделан первый полушаг к его выполнению.

17 декабря Верховная Рада назначила министром аграрной политики Романа Лещенко, который занимал пост главы Госгеокадастра. Это первый в Украине министр не только без портфеля, но даже без кресла и адреса ведомства, которое он возглавляет.

Параметры министерства – структура, штат, функционал – будут определены отдельным постановлении Кабинета Министров – скорее всего, уже в следующем году. Также пока открытый вопрос, какие ЦОИВы войдут в его подчинение (пока называют только Госводагентство) и будут ли ему переданы назад от Минэкономики аграрные госпредприятия (скорее всего, нет).

Учитывая, что ликвидация заняла два месяца, то оптимистичный срок, когда может заработать Минагрополитики – второй квартал следующего года при условии концентрации усилий всех сторон и наличия политической воли.

Провал земельной децентрализации – законопроекта 2194

Передача права распоряжаться землями сельхозназначения за пределами населенных пунктов органам местного самоуправления – один из краеугольных камней земельной реформы и одно из самых четких обещаний Владимира Зеленского накануне местных выборов.

Предполагалось, что все земли госсобственности, кроме тех, которые нужны государству для выполнения своих функций, перейдут в коммунальную собственность территориальных общин сел, поселков, пгт и они получат возможность использовать их по своему усмотрению на благо своих жителей. Также планировалось реформировать систему управления в сфере земельных отношений и снять искусственные ограничения хозяйственной деятельности для упрощения доступа к земельным ресурсам населения и бизнеса, отменить лишние разрешения и дублирование процедур проверки документации по землеустройству.

Тем не менее, законопроект 2194 который регулирует этот вопрос и в целом существенно дебюрократизирует земельную сферу, 2 декабря был отправлен на повторное второе чтение. Комитет должен доработать его в ускоренном режиме, а в зал он попадет в январе – но каждый день промедления означает, что землями продолжает распоряжаться Госгеокадастр. То есть ведомство, которое не зря снискало себе славу одного из самых коррупционных в стране.

Засуха в Бессарабии и отсутствие внятной реакции на нее со стороны властей

Непредсказуемые погодные риски, усиленные масштабными изменениями климата – объективная реальность в аграрной индустрии. Но засуха нынешнего года в Бессарабии является беспроцентной за последние 10+ лет по уровню ущерба и масштабу потерь.

В некоторых районах Одесской области погибло 100% посевов, в некоторых – не взошли даже сорняки, всего пострадало более 1300 хозяйств. По данным Одесской ОГА, засуха охватила около 0,5 млн га, в финансовом эквиваленте потери составили 2,5 – 6 млрд гривен. 10 мая в Килийской общине покончил с собой фермер Владимир Сердюченко из-за невозможности рассчитаться с владельцами за аренду паев, а также отсутствия поддержки со стороны государства – эта трагедия наконец вывела вопрос пострадавшей Бессарабии на национальный уровень.

Скорее всего, власти искренне хотели помочь – этим желанием и вызвано озвученное замминистра МЭРТ Тарасом Высоцким неосторожное обещание выплатить 5000 грн на гектар пострадавшим хозяйствам. Обещание, которое осталось невыполненным и которое не могло быть выполнено в принципе из-за отсутствия административных и бюджетных механизмов.

Верховная Рада делала вялые телодвижения в направлении решения проблемы, но помощь бессарабские фермеры смогут получить только в 2021 году – при условии выполнения более приоритетных статей госбюджета, разумеется.

Принятие закона о рынке земли

В ночь с 30 на 31 марта депутаты проголосовали за законопроект №2178-10 со скучным названием «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», который открыл в Украине рынок сельскохозяйственной земли. Открыл в настолько усечённом виде, что этот «рынок» очень напоминает нынешний статус-кво: 100 га в одни руки, к покупке земли допускаются исключительно физлица, судьбу иностранцев решит референдум. Также действует запрет на продажу государственных земель. «Нано имитация реформы», – охарактеризовал результат эксперт Даниил Пасько.

Рынок сельхозземли должен заработать 1 июля 2021 года и к этому моменту нужно выполнить еще множество задач: обновить данные о землях в кадастре, провести инвентаризацию, принять несколько законодательных актов и тд. Задача непосильная, даже для более слаженной команды, чем та, что пребывает сейчас при власти.

Закрытие рынков ЕС для украинской курятины (дважды)

В начале и конце года пришли неприятными новости с экспортных рынков: Европа ввела запрет на поставки украинской продукции птицеводства из-за вспышки птичьего гриппа.

Первый с 2016 года случай заболевания был зафиксирован 18 января в Немировском районе Винницкой области на агропредприятии «Хутор» и в феврале Еврокомиссия ответила на него эмбарго на поставки украинской курятины. Нюанс в том, что ограничения можно вводить по-разному: глобально из страны или зонально – из неблагополучных областей. В последнем случае ущерб для бизнеса будет минимальным и тут-то и начинается дипломатия и шанс для чиновников проявить свои профессиональные качества и переговорные навыки. В отношении украинской продукции эмбарго было общенациональным- на смягчение ограничений ушло больше месяца.

В декабре ситуация повторилась: в начале декабря 2020 в личном крестьянском хозяйстве в с. Кандыбино Новоодесского района Николаевской области была зарегистрирована гибель птицы с подтвержденным диагнозом вирус гриппа птицы. 12 декабря вирус был обнаружен в с. Новоматвиивське того же района.

Основные страны-импортеры украинской курятины, в том числе Евросоюз запретили ввоз продукции птицеводства со всей территории Украины.

Провальный сезон ранних овощей из-за закрытия продовольственных рынков и отсутствия балансирующих мер

Фермеры – производители ранних овощей в полной мере приняли на себя удар весеннего локдауна, в рамках которого был закрыт их основной канал сбыта – продовольственные рынки.

Фотографии сваленных в курганы, не дошедших до потребителя моркови и картофеля обошли все соцесети и выявили проблему отсутствия хоть минимально отлаженной системы альтернативного варианта сбыта излишков. Торговые сети, которые продолжали работать в карантин, еще больше увиливая напряжения в рядах МСБ, не стали выходом для фермеров: для входа в ритейл необходима сертификация продукции, да и сами сети предпочитают работать не с сотней фермеров, а двумя-тремя крупными поставщиками.

Ограничения были критическими для категории фермеров -производителей скоропортящейся плодовоовощной продукции, которые в апреле-мае формируют ресурс на весь сезон. В 20-х числах апреля по всей стране начались аграрные протесты против карантина и ряд регионов – Черновцы, Полтава, Херсон – под давлением предпринимателей начали открывать рынки без оглядки на центральную власть. После кейса «Велюра» Киеву оставалось лишь узаконить этот демарш и 29 апреля ограничения на работу рынков были сняты.

Цены на овощи, по информации МЭРТ, в период карантина обвалились на 30–40%.

Детективные события вокруг НААН

Национальная академия аграрных наук и ее президент Ярослав Гадзало в течении года несколько раз становились главными ньюсмейкерами страны.

И если релиз Нацполиции, что главе НААН вручено подозрение из-за элитного внедорожника, который он получил в качестве “благодарности” за включение кандидата на замещение вакансий академиков никого не удивил, то сообщение о складе боеприпасов в здании Академии произвело эффект разорвавшейся бомбы, как бы двусмысленно это не звучало. В результате обыска, в подвальном помещении НААН изъяли четыре гранатомета РПГ, автоматы АКС-У, пистолеты, гранаты – РГД-5 и Ф-1, 2 артиллерийских снаряда калибра 23 мм и патроны различного калибра. Как пояснили в НААН, оружие принадлежало арендаторам, которые снимали часть помещения.

Список обвинений предъявленных руководству академии довольно пространный – нецелевое использование средств, злоупотребление служебным положением и все они звучат в его адрес не первый раз. Очередная их активизация может быть связана с борьбой за пост президента НААН с ее обширными сельскохозяйственными наделами накануне введения рынка земли.

Нужно отметить, что «Буквы» отнюдь не строят иллюзий относительно личности Ярослава Гадзало, но учитывая кадровый потенциал зеленой команды, есть сомнения, что их кандидат будет принципиально лучше.

Смена фактического главы аграрного комитета ВРУ

АПК – одна из основных отраслей национальной экономики и это делает аграрный комитет парламента одним из самых значимых в структуре законодательной власти.

В его руководстве произошли негласные, но очень значимые изменения: не несмотря на то, что формально его главой остается Николай Сольский, де-факто влияние и статус «того, кто решает» перешли к непубличному депутату от «Слуги Народа» Артему Черноморову.

Влияние официального главы комитета существенно уменьшилось после смещения его бизнес-партнера Андрея Богдана. Также не пошли ему на пользу параноидальные слухи «Богдан готовит третий майдан», которые не могли не тревожить центральную власть и которые, надо признать, сам бывший глава ОП подогревал интервью разной степени удачности.