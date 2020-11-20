Да, и кстати: не нужно пытаться понять роль президента во всех этих историях, потому что это не имеет ровно никакого значения. Зеленского сделали президентом вовсе не для того, чтобы он играл роль.

«Случайно» совпавшие по времени обыски в Музее Революции Достоинства и вызов в Государственное бюро расследований ведущих участников самой этой революции, конечно же, никакие не совпадения. Это продолжение той самой специальной операции, которая началась в первые же дни после Майдана и продолжается по сей день. И для того, чтобы понять, в чем смысл этой спецоперации, важно уяснить, что же на самом деле произошло в 2014 году.

А вот что. Появилось полноценное Украинское государство, настоящая украинская политическая нация. Завершилась эпоха переименованной Украинской ССР и «населения», которое никак не могло понять, зачем ему вообще нужна эта страна. Население начало становиться народом – во второй раз, после безуспешной попытки 2004 года, благополучно раздавленной клановыми интригами победителей и реваншем Януковича. На этот раз уже не политики, а сами граждане – участники Майдана и затем волонтеры, защищавшие восток страны от российских оккупантов, стали движущей силой этой великой цивилизационной перемены.

Российская спецоперация началась с «сигналов» о том, что будет, если новая украинская власть не подчинится, останется со своим народом, не вернется в кремлевское стойло. Но оккупация Крыма и разжигание войны на Донбассе привели к обратному эффекту – они только усилили сплочение общества, заставили вспомнить о собственном достоинстве даже тех, у кого этого достоинства отродясь не было.

И тогда Россия перешла к куда более привычным для себя методам борьбы – работе на дестабилизации ситуации во враждебной стране, усилению пропагандистского давления на ее население и разложению ее элит. Проще говоря – у вожаков олигархических кланов создавали иллюзию, что стоит только избавиться от неуступчивой власти, появившейся после Майдана – как восстановятся все их привычные прибыли, утерянные после революции и начала войны и конфронтации с Москвой.

Сами олигархи с помощью ручных телеканалов – как откровенно пророссийских, так и откровенно олигархических – создавали у сограждан ощущение провала государственного строительства, усиления коррупции, наступлению «эпохи бедности» и так далее. Вначале – разумеется, не без привычных интриг в стане победителей – было скомпрометировано правительство Арсения Яценюка и сам Яценюк, пользовавшийся беспрецедентным доверием сограждан после Майдана. Затем пришел черед президента Петра Порошенко, победившего, как известно, в первом туре выборов главы государства – в первый и в последний раз после выборов далекого 1991 года – но и это не сулило политику победы в совместном натиске российской и родной олигархической пропагандистской машины. Ну и затем пришло время статистов – статисты-избиратели, дезориентированные этой пропагандой и собственным непониманием ситуации в стране, проголосовали за статиста-президента, бывшего исполнителя юморесок на олигархических телеканалах. Был уничтожен и постмайданный парламент, первый, куда удалось избрать немало людей с ценностями и ориентирами: их место заняли депутаты-статисты из наспех сварганенного олигархического проекта. «Эпоха бедности» закончилась. Наступила эпоха глупости.

В Кремле только забыли рассказать нашим олигархам, что все это пиршество духа и народовластия затевается вовсе не ради их прибылей, а ради дальнейшей дестабилизации Украины, которая, по замыслу российских стратегов, должна (как и соседняя Беларусь) вскоре исчезнуть с политической карты современного мира и войти в состав России в качестве нескольких федеральных округов. Но такое поглощение немыслимо не просто без дестабилизации ситуации во враждебной провинции, но и без обеспечения отсутствия власти как таковой.

Победа и правление Владимира Зеленского – просто не очень большая часть очень большой спецоперации, которая должна обеспечить полную неуправляемость соседнего государства. Если вы российский аналитик из спецслужб, а не украинский избиратель, вам не нужно долго думать, чтобы понять: если избрать президентом страны неопытного и некомпетентного телевизионного исполнителя и дать ему возможность окружить себя такими же талантливыми управленцами, государство рано или поздно потеряет управляемость и развалится. Поэтому Зеленский для Кремля лучше не только, чем ненавистный Порошенко. Он лучше даже чем не очень любимая Тимошенко. И он лучше – вы уж меня простите – чем Медведчук. Потому что Медведчук или Бойко, придя к власти, сразу же начнут выстраивать в Украине собственную вертикаль путинского образца и договариваться с дорогим Владимиром Владимировичем о вечной дружбе и Евразийском экономическом союзе. Загвоздка в том, что Путин не собирается ни с кем тут дружить: с холопами не дружат, их назначают на должности. Это уже потом, когда Украины не будет, Медведчука можно сделать даже и пожизненным российским сенатором, а Бойко – представителем президента России в Одесском федеральном округе. Но не сейчас.

А сейчас нужно продолжать уничтожать Украину по кирпичику. Даже не нужно собственными руками: дилетанты разберут сами под восхищенные аплодисменты одуревшей толпы с больничных коек.

И тут мы возвращаемся к Майдану. Важным элементом разрушения этого нового Украинского государства является десакрализация Майдана, так как Майдан – это и есть фундамент, на котором оно находится. Понятно, что если вы хотите ликвидировать здание, то вам нужно избавиться от фундамента, чтобы на нем ничего никогда уже нельзя было построить. Это уже понимает не только российский аналитик из спецслужб, это понимает и украинский избиратель. Именно поэтому все и происходит – вне зависимости от того, как последовательность событий объясняют узнику «Феофании». Да, и кстати: не нужно пытаться понять роль президента во всех этих историях, потому что это не имеет ровно никакого значения. Зеленского сделали президентом вовсе не для того, чтобы он играл роль.

Ну и напоследок. Рухнет ли Украина? Нет, потому что фундамент разрушить не удастся. Но популисткое правление вкупе с олигархической жадностью и российскими потугами нанесут самому зданию серьезные, возможно даже невосполнимые потери. И многие наши соотечественники рискуют уже никогда не выбраться из-под этих руин – как в переносном, так и в прямом (учитывая пандемию и возможную силовую эскалацию) смыслах.