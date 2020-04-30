Месяц назад дело об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк уверенно двигалось к финалу. В Украину вернули одного из ключевых подозреваемых в организации преступления, в Херсонской области прошел ряд обысков и задержаний, прокуратура исправила старую ошибку и выбила для следователей дополнительное время для расследования. Поэтому друзья и родственники Екатерины высказывали сдержанный оптимизм. Однако их надежды разрушила смена Генерального прокурора.

В начале этой недели Офис Генпрокурора Украины (ОГПУ) вышел в целом с громким заявлением: расследование по делу Екатерины Гандзюк завершено. Все необходимые следственные действия проведены, а собранных доказательств “достаточно для завершения следствия и направления в суд обвинительного акта”. Об этом во время брифинга 27 апреля заявил заместитель Генпрокурора Алексей Симоненко. Поэтому нынешний глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и его вероятный сообщник Алексей Левин получили обвинения в организации умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк.

“Все материалы готовы, работники СБУ профессионально сделали свою работу и собрали доказательную базу, которая позволит четко доказать позицию обвинения в суде. Надеюсь, что это дело будет рассмотрено в первую очередь. Исполнители и заказчики убийства Екатерины Гандзюк получат заслуженное наказание”, – прокомментировал завершение следствия глава СБУ Иван Баканов.

В то же время родственники и друзья убитой активисты раскритиковали такое решение ОГПУ. Поскольку, по их информации, необходимые следственные действия, в том числе ряд допросов, так и не состоялись. Тем более, что всего несколько недель назад группа прокуроров боролась в судах за дополнительные 4 месяца для работы, чтобы следователи Службы безопасности имели дополнительное время для сбора доказательств.

Кардинальный разворот

Стоит напомнить, что нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года в Херсоне. Тогда на женщину вылили примерно литр серной кислоты. Она получила ожоги около 40% кожи и попала в больницу в Киеве. Почти сразу после этого возникло движение “Кто заказал Катю Гандзюк”, в которое вошли ее друзья и родные. Изначально они заявляли, что к преступлению может быть причастна местная власть или полиция, с которыми у Екатерины время от времени возникали конфликты. В частности, речь шла о различной незаконной деятельности чиновников, например – вырубке лесов. Однако следствие, которым в то время занималась местная полиция, не спешило. Например, оно тянуло с поиском свидетелей, видеозаписей с камер наблюдения, длительное время полиция не могла выяснить, какой именно жидкостью облили девушку. Сначала подозреваемым стал Николай Новиков – человек, который на момент нападения даже не был в Херсоне. И только благодаря журналистам и активистам удалось доказать его алиби. Позже на скамью подсудимых попали пять исполнителей преступления. В ноябре 2018-го Екатерина Гандзюк умирает из-за полученных травм. За дело берется Служба безопасности.

По версии следствия, преступление выглядело следующим образом. Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер на почве личной неприязни заказывает нападение на активистку. Для этого он якобы выходит на связь с уже упомянутым Алексеем Левиным и Игорем Павловским, которые находят Сергея Торбина. Тот организует группу из 4-х человек, которые и совершают нападение. Собственно, по состоянию на апрель этого года Торбин и его группа единственные, кто получил хоть какое-то наказание за свое преступление. Ко всему они якобы пошли на сотрудничество со следствием, за что получили меньшие сроки заключения. Также желание посотрудничать высказал и господин Павловский, который тоже якобы подписал некое соглашение со следователями. Однако пока неизвестно, давали ли Торбин или Павловский хоть какие-то показания.

После осуждения Торбина и Ко (июнь 2019-го) единственными подозреваемыми, которые остаются в деле о нападении на Гандзюк, становятся Мангер и Левин. Последний, к слову, успевает сбежать из Украины еще во время первых арестов в 2018-м. Председателю же Херсонского облсовета пытаются избрать меру пресечения, однако не слишком успешно. И летом 2019-го, за 17 дней до окончания сроков расследования, работа останавливается окончательно.

Дело размораживают только в начале этого года, когда в Херсоне происходит ряд обысков и задержаний, а в Болгарии задерживают Левина, который по версии следствия является одним из ключевых подозреваемых. В марте его экстрадировали в Украину, и следователи столкнулись с проблемой: из-за неправильного расчета сроков следствия им остается на работу около двух недель. Движение “Кто заказал Катю Гандзюк” говорит об этой проблеме давно, однако правоохранители обратили на нее внимание только в январе этого года. Поэтому они идут в суд и просят пересчитать им сроки, чтобы получить дополнительные 4 месяца для сбора доказательств. И 25 марта Печерский райсуд принимает решение: продолжить следствие до 29 июля. Родственники Екатерины воспринимают такой результат с оптимизмом. Владислав Мангер возмущен и заявляет, что в начале апреля прекращает всякое сотрудничество с правоохранителями.

Собственно, до конца июля следователи СБУ должны были провести ряд экспертиз и допросов, в частности Левина и Павловского, которые могли стать ключом ко всему следствию. Однако уже примерно 17 апреля, как утверждает адвокат семьи Гандзюк Евгения Закревская, прокуратура внезапно пересмотрела свое видение дела.

“Никто не скрывает того, что ни Левин, ни Павловский не дали показаний следствию за эти несколько недель. Но время для их получения не истекло: было еще 3 месяца. Между тем прокуроры заявили, что исчерпали возможности для этого. И здесь вопрос, какие именно возможности: они просто пришли к подозреваемым и спросили, не хотят ли те рассказать следователю об обстоятельствах преступления? Но ведь могут продолжаться негласные следственные действия, можно прибегнуть к другим законным методам, чтобы получить эти показания. И это происходит отнюдь не за 2 недели. Тем более, что позиция прокуроров относительно следственных действий была неизменной все это время, вплоть до конца прошлой недели. Независимые на тот момент прокуроры просто перестали с нами коммуницировать. Мы сначала думали, что они получили какую-то дополнительную информацию, однако этого не произошло. Не было событий, которые могли бы убедить прокуроров переоценить доказательства и направить дело в суд. Если честно, я вижу такое в своей практике впервые: прокуроры объективно бьются за то, чтобы сроки следствия продлили. Добиваются этого, делают все, чтобы получить дополнительные доказательства. А потом кардинально меняют свою позицию”, – заявила Закревская во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады по делу Гандзюк. Она также добавила, что решение о завершении расследования принималось без учета мнения потерпевших.

За несколько дней до этого заявления под Офисом Президента Владимира Зеленского и у дома, в котором живет Ирина Венедиктова, проходили акции протеста, во время которых движение “Кто заказал Катю Гандзюк” требовало дорасследовать дело и уволить Генпрокурора, поскольку она, по мнению митингующих , развалила дело. Однако эти акции вызвали разве что недовольство руководительницы ОГПУ, которая в соцсетях раскритиковала активистов и заявила, что их якобы “не интересуют” количество томов дела, собранные в них доказательства, количество следователей, которых “больше, чем людей с файерами”.

Размытая ответственность

При этом официальная позиция прокуратуры остается неизменной: доказательств для завершения расследования и передачи дела относительно Владислава Мангера и Алексея Левина в суд достаточно. Хотя еще несколько недель назад представители Офиса Генпрокурора заявляли совершенно обратное.

“У нашей ВСК была встреча с представителями СБУ и ОГПУ. Это было примерно в середине марта, мы тогда впервые встретились с Венедиктовой в роли Генпрокурора. Я задала вопрос о Владиславе Мангере, который до сих пор является председателем Херсонского облсовета. И представители прокуратуры ответили, что “оснований для обвинения и отстранения Мангера недостаточно”. Также были аналогичные вопросы относительно Андрея Гордеева и Евгения Рыщука (экс-председатель Херсонской ОГА и его экс-заместитель, которых покойная Гандзюк называла возможными заказчиками нападения – авт.). И был ответ, что по ним пока еще меньше доказательств и их продолжают искать. Я считаю, сверхсрочное ускорение следствия просто завершило любые попытки привлечь возможных заказчиков этого преступления к ответственности”, – заявила в комментарии “Буквам” член парламентской Временной следственной комиссии по делу Гандзюк, депутат от партии “Голос” Соломия Бобровская.

Во время заседания этой же ВСК 29 апреля представители движения “Кто заказал Екатерину Гандзюк” заявили, что на данный момент руководство ОГПУ может влиять на прокуроров по делу об убийстве херсонской активистки, поскольку департамент, в котором они работали, ликвидирован. А его работники находятся вне штата.

“На прошлой неделе в Офисе Генпрокурора ликвидировали департамент надзора за спецорганами (который, в частности, занимался делом Гандзюк – ред.). Обычно прокурора уволить довольно сложно. Но пока все члены этого департамента вне штата, это является одним из элементов давления. Ведь пока их не переназначат на новые должности – они могут быть понижены, переведены на совершенно другую должность. Они в подвешенном состоянии. Возникла ситуация, когда они стали зависимыми от своего руководства. Вероятно, это повлияло на то, что прокуроры переоценили доказательства по делу Кати и теперь считают, что могут завершить расследование и идти в суд. Я не знаю, зачем ОГПУ сделал это именно сейчас. Но подозреваемые очень обрадовались этому решению. Так как лейтмотив защиты того же Мангера все эти 9 месяцев был примерно такой: дело как есть, без дополнительных доказательств, надо передавать в суд”, – заявила Закревская.

При этом пострадавшие отмечают, что до недавнего времени взаимодействие с прокурором Романом Романчуком, который сейчас заявляет о “достаточности доказательств”, было “нормальным”. Но в конце прошлой недели ситуация изменилась. И пока прокуроры, как заявляют активисты, не объясняют, почему их позиция поменялась. При этом пострадавшим до сих пор не дали возможности ознакомиться с материалами дела и узнать, какие именно новые доказательства возможной причастности Мангера к преступлению получила СБУ. Поскольку эта информация является “тайной следствия”. При этом материалы расследования уже открыты подозреваемым.

В то же время активисты отмечают, что нынешняя ситуация стала следствием кадровых изменений, которые начала госпожа Венедиктова после вступления в должность. Речь идет о Викторе Трепаке, которого Генеральный прокурор фактически отстранила от ряда важных уголовных производств, среди которых было и дело Гандзюк.

“Нам Трепака представляли как “человека президента”. К тому моменту мы вообще его не знали. Он не наш собрат, кум, сват, брат или зять. Но он обещал наказать заказчиков убийства Кати. И у него был результат: новые подозрения, обыски, задержания. Началось расследование относительно организованной преступной группировки на Херсонщине. Была надежда на сдвиг в деле. Затем у Трепака дело забрали. И когда Ирина Валентиновна говорит, что у него оставались какие-то полномочия, – это ложь. Всего за месяц своей работы она развалила резонансное дело. По нашему мнению, такое лицо не имеет права занимать должность Генпрокурора. Поэтому мы требовали и будем требовать ее отставки”, – заявила членам ВСК активистка, подруга Гандзюк Марина Хромых.

Она также добавила, что у активистов была информация, что Трепаку якобы удалось “найти подходы” к различным свидетелям по делу и уговорить их дать показания по делу об убийстве Екатерины. “Мы не знаем, как ему это удалось. В конце концов он представитель правоохранительных органов, он выполнял свою работу. Но его забрали из дела, и теперь оно разваливается. При этом один из прокуроров, Роман Романчук, уже рассказывает о проблемах с судебной системой и нереформированными судами. Они просто хотят избежать ответственности. Если Мангер получит оправдательный приговор – они скажут, что доказательств было достаточно, а дело развалил нереформированный суд”, – убеждена Хромых.

В то же время один из основных фигурантов дела, Владислав Мангер, уже заявил, что у следствия нет доказательств его вины. “Генеральная прокуратура завершила досудебное расследование по делу Гандзюк. “Неопровержимые доказательства”, как и ранее, не предоставили. Как и любые другие доказательства. Но дело хотя бы передают в суд… Возможно, мне и стоило бы радоваться передаче дела в суд, ведь мы с адвокатами постоянно на этом настаивали, но я боюсь, что всё это со стороны СБУ и ГПУ станет очередным затягиванием времени”, – написал Мангер на своей странице в Facebook.

Пока же похоже на то, что без изменения позиции прокуратуры реальных возможностей повлиять на ситуацию нет даже у народных депутатов. На момент публикации этого текста представители парламентской Временной следственной комиссии пригласили Ирину Венедиктову и Ивана Баканова на свое заседание, которое должно состояться 30 апреля в 17:00.

Кроме того, на этом же заседании в качестве свидетелей должны заслушать процессуальных руководителей в деле Екатерины. А в случае их неявки депутаты обещали использовать новые полномочия депутатских следственных комиссий и силой доставить свидетелей на заседание ВСК. Также перспектива фактического допроса депутатской следственной комиссией может грозить и самой Венедиктовой.

“Есть интервью Трепака, где он говорит, что председатель ОГПУ совершала на него давление (речь идет о требовании объявить подозрение активисту Сергею Стерненко в умышленном убийстве – ред.). И есть протокол, в котором прокуроры этот факт зафиксировали. Мы обратились в Офис Генпрокурора, чтобы они эту информацию подтвердили или опровергли и предоставили нам копию этого протокола. На что в ОГПУ сказали, что им нужно еще 30 дней, чтобы предоставить нам документы. Однако если господин Трепак подтвердит эту информацию под протокол, если мы увидим документы из Офиса Генпрокурора, то мы будем уже в качестве свидетеля для дачи объяснений вызвать и госпожу Венедиктову”, – заявил в комментарии “Буквам” председатель ВСК по делу Гандзюк, депутат от фракции “Слуги народа” Игорь Васылив.

Однако сейчас существует вполне реальный риск, что пока народные избранники будут разбираться в сложностях прокурорских взаимоотношений, начнется суд. Который в условиях недостаточного количества доказательств вполне вероятно может оправдать подозреваемых в заказе преступления. А общество рискует так никогда и не узнать ответ на важный вопрос: “Кто заказал Катю Гандзюк?”