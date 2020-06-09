Судьба одного из самых важных майдановских расследований под вопросом. Речь о суд по расстрелов на Институтской 20 февраля 2014-го. Еще в прошлом году участники процесса прогнозировали приблизительную дату приговора - лето-осень 2020 года. Однако из-за непродуманных действий власти и несовершенного законодательства будущее этого дела туманное, а годы работы следователей, прокуроров и судей в результате могут оказаться напрасными.

Расследование массовых расстрелов на Институтской 20 февраля 2014 можно назвать одним из самых успешных. Несмотря на то, что большинство подозреваемых сбежало из страны и пытались уничтожить доказательства, следователям удалось восстановить хронологию тех событий, найти оружие, из которого стреляли в людей и задержать нескольких экс-беркутовцев, которые могут быть причастны к преступлению. За относительно быстрый срок следствие завершили и 2015-го за рассмотрение этого производства взялся Святошинский районный суд.

Пока шли заседания, правоохранителям удалось задержать еще нескольких бывших силовиков. Поскольку их подозревали в тех же преступлениях, то дела объединили и в 2016-м судебные слушания начались сначала. И если сравнивать их с другими «судами Майдана», то темп работы был довольно высок: заседания проходили минимум раз в неделю. За три года в зале судебных заседаний допросили почти 130 пострадавших, заслушали более 50 свидетелей, пересмотрели часы видео и гигабайты фотографий. Уже осенью 2019-го участники слушаний осторожно прогнозировали дату, когда судьи должны пойти в совещательную комнату – лето 2020 года. Однако в декабре 2019-го украинская власть почти развалила это дело. И породила ряд проблем, из-за которых говорить о приговоре в ближайший год не приходится.

Отсутствие подозреваемых

В конце 2019 состоялся большой обмен с отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДиЛО), во время которого освободили 76 украинцев. За это Украина отдала «ДНР» и «ЛНР» более сотни людей. И среди них были бывшие бойцы «Беркута», которых обвиняли в расстрелах протестующих на Институтской.

Здесь важно отметить, что по версии следствия большинство майдановцев 20 февраля 2014-го убили бойцы «Черной роты» спецподразделения милиции «Беркут» – всего речь шла о 26 человеках. Из них 21 перебрался в Россию и оккупированный Крым. Правоохранителям изначально удалось задержать двух рядовых бойцов (Павла Аброськина и Сергея Зинченко) и их командира (Дмитрия Садовника). Последнего под домашний арест осенью 2014-го выпустил Печерский районный суд, после чего бывший боец ​​«Беркута» сбежал из Украины, а следствие потеряло одного из ключевых подозреваемых: промежуточное звено между руководством, которое могло отдавать приказы, и рядовыми бойцами, которым эти приказы передавали . Позже задержали еще трех экс-силовиков из той же группы (Олега Янишевского, Сергея Тамтуру и Александра Маринченко). Всего их подозревали в причастности к убийству почти 50 и ранению 80 человек.

Собственно, этих пятерых украинская власть и отдала пророссийским боевикам в декабре 2014-го. Несмотря на протесты раненых майдановцев, родственников героев Небесной сотни, их адвокатов и прокуроров, которые годами занимались этим расследованием. В результате за полгода до того, как Святошинский райсуд должен был пойти в совещательную комнату, из дела исчезли обвиняемые. Что породило проблему. Ведь по украинскому законодательству судебное разбирательство должно происходить в присутствии человека, которого обвиняют в том или ином преступлении. Собственно, это одна из составляющих права на защиту.

С 2014-го в украинском Уголовном процессуальном кодексе появилось исключение, которое называется «специальное судебное разбирательство», более известное как «заочный суд». Он предусматривает, что заседания проходят без обвиняемого, но в присутствии его адвоката. Кроме того, такая процедура возможна только в отношение ряда преступлений и при определенных условиях, вроде объявления подозреваемых в совершении преступления в международный розыск. Если же после начала «заочки» в суде появляются обвиняемые – судебное разбирательство должно начинаться сначала.

В случае же с делом о массовых расстрелах на Институтской вопрос в том, должен ли Святошинский районный суд начинать рассмотрение дела «с нуля». То есть с зачитывания обвинительного акта. Ведь при таких условиях более трех лет работы суда будут потеряны и все – допросы 130 пострадавших, 100 свидетелей, просмотр фото и видео – придется делать заново. Исправить ситуацию могли бы изменения в законодательство относительно «заочных судов». Тем более, о несовершенстве законодательства прокуроры, работающие с делами Майдана, говорят не первый год. Например, просят конкретизировать понятие «международный розыск», усовершенствовать процедуру судебного процесса, в частности дать возможность продолжать судебное разбирательство после появления обвиняемых и др. Собственно, разработка изменений в законодательство началась еще во времена прошлой власти при генпрокуроре Юрие Луценко. Продолжалось при Руслане Рябошапка. И якобы идет при Ирине Венедиктовой.

Между тем, защитники бывших бойцов «Беркута» уверяют: их клиенты хотят участвовать в судебных заседаниях, но не могут вернуться в Украину. По ряду причин. Их, в частности, озвучили адвокаты экс-силовиков в Святошинском суде 4 июня.

«Действительно, в суде у нас появились два обвиняемых (Александр Маринченко и Сергей Тамтура – ред.). Готовясь к судебному заседанию я делал запрос в командование Операции объединенных сил, которое сейчас контролирует линию разграничения в Донбассе. И буквально 3 июня получил электронный ответ о том, что все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) закрыты и пропуск граждан через них не осуществляется. Наши подзащитные хотят участвовать в судебных заседаниях, но физически не имеют такой возможности. Такая ситуация с коронавирусной болезнью », – заявил в комментарии журналисту «Букв» один из адвокатов экс-силовиков Стефан Решко.

Он также добавил, что он с коллегами имеет связь с подозреваемыми, которых обменяли в декабре прошлого года, однако не уточнил, когда последний раз с ними общался. «Действительно, в январе у нас с ними не было связи, сейчас ситуация несколько изменилась. Также есть определенные проблемы с документами. Наши подзащитные попали на разные территории и у них была разная ситуация с документами. Те, кто смог вернуться, имели паспорта граждан Украины. У остальны трех документов нет. Так уже произошло. Не знаю, с чем это связано», – добавил Решко.

Эффект карантина

Как выше отмечалось, к концу 2019 Святошинский райсуд по делу о расстрелах на Институтской работал довольно продуктивно, заседая минимум раз неделю. Накануне декабрьского обмена с ОРДиЛО в соцсетях начали распространяться слухи, что группу экс-беркутовцев, обвиняемых в массовых расстрелах, должны отдать пророссийским боевикам. Существовало два варианта, при которых это могло произойти: или суд за месяц выносит приговор (физически было невозможно), или меняет меру пресечения, то есть отпускает пятерых обвиняемых из-под арестав (в СИЗО и домашних) под личное обязательство. И сделать это должен якобы Святошинский суд. Председательствующий судья Сергей Дячук, чтобы избежать подозрений и домыслов по этому поводу 19 декабря, во время очередного заседания, продолжил существующие меры еще на два месяца и взял паузу до 14 января 2020-го. То есть следующее заседание должно было состояться уже после обмена.

Однако меры бывшим силовикам изменил апелляционный суд Киева. Как известно, 28 декабря он отпустил пятерых экс-беркутовцев под личное обязательство. Не обошлось без скандала: генеральный прокурор Руслан Рябошапка среди судебного заседания решил заменить группу старых прокуроров во главе с Алексеем Донским. Как выяснилось впоследствии – из-за их отказа выполнять его поручения об изменении меры пресечения. Документы с соответствующими распоряжениями руководства Генпрокуратуры попали в СМИ, а впоследствии их продемонстрировали и в суде.

Фактически, речь идет о давлении, которое оказывало руководство ГПУ на своих подчиненных. Новые прокуроры не возражали против изменения меры пресечения, чем способствовали освобождению подозреваемых в массовых расстрелах на Институтской. Ожидаемо, что 14 января во время очередного судебного заседания потерпевшие требовали отвода этих представителей прокуратуры. Соответствующее ходатайство озвучила адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская. И Святошинский суд этот отвод удовлетворил.

«Действия прокуроров, их служебная зависимость, которую они констатировали в апелляционном суде, порождает у наблюдателя сомнения в их независимости. Учитывая изложенное, создавая условия для восстановления доверия к государственного обвинения, заявление Закревской удовлетворить. Руководителю органа прокуратуры назначить новую группу прокуроров. Предоставить два месяца на ознакомление с материалами дела», – заявил тогда Дячук.

Такое решение можно считать вполне оправданным, учитывая объем доказательств, собранных следователями. Поэтому тогдашнее руководство Офиса генпрокурора решило вернуть старых прокуроров. В следующий раз суд собрался 17 марта, уже во время вспышки COVID-19. Заседание проходило в закрытом режиме: на него пустили только участников слушания, свободные слушатели могли следить за процессом в онлайн-трансляции. Тогда же на заседание явились Маринченко и Тамтура. В то же время местонахождение Зинченко, Аброськина и Янишевского было неизвестным. Такая ситуация осложняла работу суда и принятие им решений. В частности по формату работы в дальнейшем: УПК предусматривает, что судебные заседания могут продолжаться без обвиняемых, то есть «заочно». Но проблемы могут возникнуть, когда те захотят принимать участие в заседаниях лично. Однако, как говорилось выше, здесь существуют риски потерять более трех лет работы, ведь при таких условиях судебное разбирательство должны начинать с самого начала.

«Суд констатирует, что до сегодняшнего дня отсутствует какая-либо официальная информация о дальнейшей судьбе отсутствующих обвиняемых и осуществлениі контроля за выполнением избранной судом меры пресечения в виде личного обязательства, порядке участия обвиняемых в обмене, который состоялся 29 декабря 2019 – суду все известно только из СМИ. Суд подчеркивает, что отсутствие этой официальной информации в дальнейшем может стать препятствием для принятия судом присяжных других процессуальных решений. Мы обращаем внимание на это обстоятельство сторони обвинения, которая единственная среди сторон олицетворяет государство», – заявил в марте Дячук.

Прокуратура, между тем, просила об аресте Маринченко и Тамтуры, поскольку они, по словам государственного обвинения, нарушили условия меры пресечения. Но суд этот вопрос так и не рассмотрел. Вместо этого он объявил большой перерыв из-за вспышки коронавирусной болезни и внедрения карантина – следующее заседание должно било состояться 4 июня.

Проблема присяжных

Но это заседание не состоялось. Причина банальна – у присяжных, которые входят в состав суда, завершился срок полномочий. Согласно УПК, в случае рассмотрения преступлений, предусматривающих пожизненное лишение свободы, обвиняемый может требовать для себя суда присяжных, который состоит из двух профессиональных судей и трех присяжных. Присяжным, в свою очередь, может быть гражданин Украины, который отвечает ряду требований: проживает на территории юрисдикции суда, достиг 30-летнего возраста, дал свое согласие быть присяжным и тому подобное. Согласно Закону «О судоустройстве и статусе судей» формирует и утверждает списки людей местный совет (в нашем случае – Киевсовет), после чего получает Государственная судебная администрация. Полномочия присяжных действуют в течение двух лет. После этого местный совет должен утверждать списки заново.

В случае с Святошинскім райсудом такие проблемы были с самого начала. Еще весной 2015 году он не мог начать полноценные судебные заседания, поскольку Киевсовет не утверждал списки присяжных – до лета того же года. Тогда же дело сдвинулось с мертвой точки, суд присяжных таки сформировали и начали рассмотрение дела о массовых расстрелах. Впоследствии, в 2017-м, полномочия присяжных продолжили – до апреля 2020-го. Это произошло без проблем или пауз в работе суда, поэтому прошло для сторонних наблюдателей незаметно. Так быть и сейчас, однако Киевсовет во время карантина не заседал. Поэтому и списки присяжных утвердить не смог.

«Состав суда не является полномочным, потому что суду неизвестно о принятом решении о продлении полномочий присяжных: трех основных и двух запасных. По этому поводу еще с января 2020 территориальное управление Государственной судебной администрации подготовило все документы, чтобы заблаговременно инициировать в городском совете рассмотрение соответствующего вопроса. Все присяжные выразили желание продолжать участие в судебном разбирательстве. Все необходимые документы были готовы к 16 марта. 13 мая комиссия Киевсовета приняла решение, что кандидаты и их документы соответствуют требованиям. 28 мая был готов проект решения Киеврады. По имеющейся у суда информации этот вопрос должны были рассмотреть 3 июня, однако о решение относительно полномочий присяжных суда не известно », – заявил судья Дячук 4 июня.

Адвокаты экс-силовиков между тем уже начали говорить о том, что дело стоило бы начать рассматривать сначала и отправить его на перераспределение, чтобы определить новых судей. «В начале апреля полномочия присяжных прошли. По действующей процедуре, на время рассмотрения дела 4 июня их полномочия не продлены. Поэтому рассмотрение дела продолжить невозможно. Наша позиция сводится к тому, что поскольку присяжные потеряли полномочия, дело надо направлять на перераспределение для избрания нового состава суда. В таком случае боюсь, рассмотрение должно начаться сначала », – заявил в комментарии «Буквам» адвокат Решко.

Впрочем, поскольку заседание не состоялось, единственное, что смог сделать председательствующий Дячук – объявить очередной большой перерыв: до 10 сентября. Такую дату он мотивировал «загруженностью» и отметил, что только в этот день судьи, входящие в суд присяжных, смогут полноценно работать вместе в течение нескольких часов. Дячук также отметил: суд надеется, что к этому времени все проблемные вопросы (можно предположить, что речь идет и о списках присяжных, и об изменениях в законодательство относительно «заочку», которую собеседники «Букв» в судах называют «стратегической проблемой») будут решены. И наконец состоится полноценное судебное заседание, в ходе которого рассмотрят все ходатайства, которые за более чем полугодовую паузу поступали в суд.