Этот шаг позволил увеличить перевалку грузов по морю до рекордного для Украины результата в 160 000 000 тонн в прошлом году. Но здесь силовики увидели только недобор 30 млн гривен, которые должны были потратить на зарплату портовым чиновникам.

В пятницу 19 июня экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян получил подозрение в криминальном производстве, которое завело НАБУ по статье 211 ч.2 Уголовного кодекса – «издание нормативного акта, который вопреки закону привел к уменьшению бюджетных поступлений».

Силовики заявили, что в декабря 2017 года тогдашний глава МИУ единолично издал приказ о снижении всех видов портовых сборов (кроме маячного) на 20%. В число портовых сборов входит и так называемый административный, уровень которого может устанавливать только парламент. Таким образом, по мнению НАБУ, Омелян превысил свои полномочия, вследствие чего в 2018 году государственная казна недополучила 30 000 000 гривен.

В качестве доказательства НАБУ приводит документы Минфина, который был против такого снижения ставки и обещал недополучение 40 млн.

В Нацбюро также заявили, что факт таких потерь для госбюджета подтвердила проверка Госаудитслужбы (хотя на сайте учреждения такие материалы отсутствуют). И одновременно – что Мининфраструктуры вроде признало факт, что приказ о снижении портовых сборов не достиг своей цели. В качестве доказательства НАБУ выложило письмо Омеляна о том, что уменьшение ставки сбора не повлияло положительно на увеличение грузопотоков.

После допроса в среду 23 июня Омелян на брифинге во НАБУ уточнил детали дела против него. Как оказалось, экспертизу для НАБУ выполняло вообще научно-экспертное учреждение, расположенное в Черкассах, а вся экспертиза была проведена буквально за 2 рабочих дня. Детективы НАБУ будут требовать для экс-министра меру пресечения в виде личного обязательства. При этом в НАБУ Омеляну, по его словам, намекнули, что это «самый легкая мера предосторожности, которую для него могут выбрать по статье, предусматривающей 5-10 лет тюремного заключения». А «друзья на Банковой и в силовых структурах» – что якобы команду открыть дело по Омеляну дал лично президент Зеленский, которому не понравилась публичная политическая критика от экс-главы МИУ.

Также Омелян отметил, что по действующему законодательству Мининфраструктуры имело полное право самостоятельно снижать уровень портовых сборов, но такое решение принимал Кабмин коллегиально. В свою очередь, недобор по административному сбору никак не мог нанести прямой ущерб госбюджету. Ибо все платежи по портовым сборам сначала получает Администрация морских портов Украины (АМПУ), которая их потом отдает в госбюджет в форме дивидендов (их уровень в 2018 году был 50% от чистой прибыли).

Также Омелян рассказал парадокс, что НАБУ не смогло получить на экс-министра характеристику в МИУ. И одновременно – что НАБУ поэтому хочет «закрыть» Омеляна под личное обязательство, поскольку тот якобы может давить на свидетелей по делу.

Суд будет рассматривать избрание меры пресечения для Омеляна в пятницу.

Как собирали миллионы для портов

Портовые сборы АМПУ собирает исключительно на содержание портов в целом и их инфраструктуры в частности, маяков, акваторий и причалов. Размер сборов рассчитается из габаритов судна, которое заходит в порт. При этом на морские гавани Украина не тратит ни копейки из госбюджета.

Платежи по административному сбору идут исключительно на содержание служащих АМПУ и на уплату членских взносов государства Украина в международных морских организациях. Насколько административные сборы малозначительны для самой АМПУ, показывает следующий факт: из 4,27 млрд грн полученных в 2018 году портовых сборов именно на административный пришлось лишь 0,2 млрд грн.

2 млрд грн ушли как дивиденды в госбюджет, и еще 2 млрд грн были потрачены на развитие инфраструктуры портов.

Надо отметить еще один нюанс. Показатель в 203,5 млн грн платежей по админзбору АМПУ устанавливало самостоятельно в своем финплане на 2018 год, который подало на согласование Кабмину с приказом о снижении портовых сборов. После этого события свой финплан на 2018 АМПУ могло скорректировать, по примеру УЗ в 2017 году. Но Администрация морпортов этого делать не стала. И потом – только отчиталась, что получила фактически 4, 27 млрд грн портовых сборов вместо ожидаемых 4,7 млрд грн, и единственная причина – приказ о снижении портовых сборов.

Оппозиционные политики сразу заговорили о политической мотивированности производства. В поддержку экс-министра инфраструктуры выступили несколько публичных лиц, в том числе депутат ВР 8-го созыва Борислав Береза ​​и бывший генпрокурор Юрий Луценко. Для них эта история – «привет от Банковой яркому оппозиционеру».

Впрочем Омеляна также поддержали и профильные ассоциации, в частности Американская торговая палата или Европейская бизнес-ассоциация. Они в этой истории для себя сделали другой акцент – «чиновников нельзя наказывать за смелость делать экономические реформы, которые безусловно должны продолжаться».

Тем более, что снижение в декабря 2017 году уровня портовых сборов на 20% дало свой положительный, хотя и малозаметный эффект для украинской экономики.

Морские ворота спасали от падения

Для начала стоит напомнить, в каких условиях такое решение принималось. Если 2015 года перевалка грузов в портах Украины упала на 1% или до 144, 6 млн тонн, то за 2016 перевалка упала уже на 8,9% или до 131,8 млн тонн грузов. При этом портовая отрасль все равно была критически важной для украинской экономики – услуги доставки товаров по морю генерировали совокупный доход в $ 2 млрд, или 2% ВВП ежегодно. По морю уходило минимум 50% всего экспорта товаров, в частности – 99% всего экспорта зерна.

В 2017 году ситуация несколько выровнялась – перевалка грузов увеличилась на 0,6% или до 132, 6 млн тонн: в том году Украина активно импортировала энергоресурсы, в том числе около 5 млн тонн угля.

В том же 2017 году Мининфраструктуры принимает «Стратегию развития морских портов до 2038 года». По тексту этого документа, МИУ надеялось, что к 2022 году украинские гавани достигнут перевалки в 202 млн тонн по оптимистическому сценарию, или же в 165 млн тонн – по умеренному сценарию. Чтобы достичь такого результата, Мининфраструктуры планировало сразу целый комплекс преобразований – приватизация избыточного имущества государственных операторов в портах, переход к модели «порт-лендлорд», когда каждый морской порт станет самостоятельным в управлении, и создание минимум 15 новых глубоководных причалов для судов грузоподъемностью от 50 тысяч тонн и выше. Снижение портовых тарифов в этом ракурсе имело вспомогательную роль, и шло по пункту «внедрение стимулирующих тарифов на услуги, предоставляемые в морских портах». К тому времени суммарные портовые сборы с одного судна могли достигать минимум $ 15 000.

(Впрочем, МИУ не ставили перед собой прямолинейную задачу «снижение ставок пошлин на X% должно дать рост перевалки на Y%»).

По сути, из описанного выше воплощено было лишь два пункта. То есть – портовые тарифы снизили на 20%, хотя эксперты Всемирного банка настаивали на 50% снижении. Дноуглубление для крупнотоннажных судов в 2018 году провели в портах «Южный» и «Черноморск». Но даже это дало свой кумулятивный и положительный эффект для портовой отрасли. В 2018 перевалка грузов через наши гавани выросла на 2%, или до 135, 2 млн тонн.

В 2019 – уже сразу на 18,4% или до 160,1 млн тонн (последний раз такой высокий результат портовая отрасль Украины показала в 1990 году). Интересно, что при этом число судозаходов за прошлый год выросло на 1,7% или до 11 850. Экспортерам стало выгодно нанимать крупные суда, чтобы за один рейс вывезти побольше груза, и за счет меньших затрат на логистику принести в страну больше валютной выручки от экспорта. (Цифры по судозаходам к 2018 году АМПУ не указывает).

Снижение портовых сборов стало также одним из факторов, которые помогли удержать падение нашей экономики из-за локдауна, который вызвала пандемия Covid-19. В частности, за январь-май 2020 году число судозаходов в наши порты упало на 5,3% или до 4550: судовладельцы вполне логично боялись, что экипажи могут заразиться коронавирусом. Но в то же время перевалка грузов через порты выросла на 11% или до 68,1 млн тонн. Экспортерам было выгодно заказывать именно крупнотоннажные суда, которые могут за рейс вывезти побольше груза. А меньшие затраты на логистику делали наши товары дешевле и более конкурентными на мировом рынке.

Море для бурной деятельности

Конечно, можно было бы не ставить задачу увеличить грузопотоки в гаванях, и не уменьшать под это портовые сборы. Мол, Украина – и так великая морская держава с большим количеством портов, поэтому активная торговля по морю должна происходить сама по себе. Но в том и проблема, что Украина как морское государство находится в наименее выгодном положении, и поэтому должно предлагать как можно лучшие условия для морской торговли.

Черное море – в принципе малопривлекательный регион для судоходства, где оно зависит от трафика судов в районе проливов Босфор и Дарданеллы, которые ежегодно могут пропустить 50-55 тысяч судов, или 130-150 судов в сутки. На Украину в этом трафика приходится в среднем лишь 25%, или около 30-40 судов в сутки. Погода в районе проливов сама по себе может поломать график движения судна. Поэтому экспортеры и фрахтователи вынуждены выбирать для себя порты, в которые доплыть будет быстрее, или дешевле. К нам плыть долго по времени и расстоянию, поэтому не было другого выхода, как делать судозаходы дешевле, из-за снижения портовых сборов.

В деле НАБУ против Омеляна по снижению портовых сборов есть еще один момент. Луценко отметил, что «эта феерическое подозрение открывает широкий простор для бурной деятельности НАБУ». И эта «бурная деятельность» может касаться того же Омеляна, но по другому «портовому делу».

В апреле 2020 Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть производство против Омеляна по жалобе некоего «Бердянского антикоррупционного центра». Они обвинили экс-главу МИУ и его подчиненных в том, что они якобы своими действиями довели порт Бердянска до убыточности.

Действительно, за 2018 порт «Бердянск» получил 37 млн ​​грн убытков, в 2019 году – уже 41 млн грн убытков, хотя по 2017 порт получил 136 млн грн чистой прибыли. Но проверка Госаудитслужбы и так показала, что вины Омеляна и его подчиненных в этом не было. Порт «Бердянск» потерял за последние 3 года более 2 млн тонн грузопотока и более 100 млн грн прибыли из-за действий Путина, который устроил блокаду портов Азовского моря в Керчи.

Если НАБУ действительно даст ход в таком деле, то это создаст прецедент, когда украинский чиновник может сесть не только за проведение удачных реформ, но и за убытки для экономики Украины, которые создала вообще-то РФ как страна-агрессор.