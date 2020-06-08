На самом деле, средиземноморская диета – это не способ быстро сбросить вес, но это эффективный механизм приучить себя к правильному питанию.

Несколько лет назад испанские медики провели исследование и обнаружили, что люди придерживающиеся средиземноморской диеты не только дольше живут, но и успешно теряют вес.

Средиземноморская диета основана на традиционных продуктах, которые люди привыкли есть в таких странах, как Италия и Греция еще в 1960 году.

Не существует единственного правильного способа следовать средиземноморской диете, так как вокруг Средиземного моря много стран, и люди в разных районах, возможно, ели разные продукты.

Но сайт healthline.com в своей статье постарался описать нужный рацион питания.

Основы

Ешьте: овощи, фрукты, орехи, семена, бобовые, картофель, цельные зерна, хлеб, зелень, специи, рыбу, морепродукты и оливковое масло.

Ешьте в умеренных количествах: птицу, яйца, сыр и йогурт.

Ешьте очень редко: красное мясо.

Не употребляйте в пищу: подслащенные напитки, сахар, обработанное мясо, рафинированное зерно, рафинированное масло и другие продукты с высокой степенью переработки.

Чем питаться:

Овощи: помидоры, брокколи, капуста, шпинат, лук, цветная капуста, морковь, брюссельская капуста, огурцы и т. д.

Фрукты: яблоки, бананы, апельсины, груши, клубника, виноград, финики, инжир, дыни, персики и т. д.

Орехи и семена: миндаль, грецкие орехи, орехи макадамия, фундук, кешью, семена подсолнечника, тыквенные семечки и др.

Бобовые: фасоль, горох, чечевица, бобовые, арахис, нут и т. д.

Клубни: картофель, сладкий картофель, репа, ямс и т. д.

Цельное зерно: цельный овес, коричневый рис, рожь, ячмень, кукуруза, гречка, цельная пшеница, цельнозерновой хлеб и макароны.

Рыба и морепродукты: лосось, сардины, форель, тунец, скумбрия, креветки, устрицы, моллюски, краб, мидии и т. д.

Домашняя птица: курица, утка, индейка и т. д.

Яйца: куриные, перепелиные и утиные яйца.

Молочные продукты: сыр, йогурт, греческий йогурт и т. д.

Травы и специи: чеснок, базилик, мята, розмарин, шалфей, мускатный орех, корица, перец и т. Д.

Полезные жиры: оливковое масло, оливки, авокадо и масло авокадо.

Что пить:

Вода должна быть вашим любимым напитком на средиземноморской диете.

Эта диета также включает умеренное количество красного вина – около 1 стакана в день.

Кофе и чай также вполне приемлемы, но без сахара.

Меню на неделю:



Понедельник

Завтрак: греческий йогурт с клубникой и овсом.

Обед: Цельнозерновой бутерброд с овощами.

Ужин: салат из тунца, заправленный оливковым маслом. Немного фруктов на десерт.



Вторник

Завтрак: овсянка с изюмом.

Обед: оставшийся вчерашний салат из тунца.

Ужин: салат с помидорами, оливками и сыром фета.



Среда

Завтрак: омлет с овощами, помидорами и луком. Немного фруктов.

Обед: сэндвич из цельного зерна, с сыром и свежими овощами.

Ужин: лазанья средиземноморская.



Четверг

Завтрак: йогурт с фруктами и орехами.

Обед: оставшаяся лазанья со вчера.

Ужин: жареный лосось, подается с коричневым рисом и овощами.





Пятница

Завтрак: яйца и овощи, обжаренные на оливковом масле.

Обед: греческий йогурт с клубникой, овсом и орехами.

Ужин: баранина на гриле, салат и печеный картофель.

Суббота

Завтрак: овсяная каша с изюмом, орехами и яблоком.

Обед: Цельнозерновой бутерброд с овощами.

Ужин: средиземноморская пицца из цельной пшеницы с сыром, овощами и оливками.



Воскресенье

Завтрак: омлет с овощами и оливками.

Обед: остатки пиццы.

Ужин: курица-гриль, с овощами и картофелем. Фрукты на десерт.

Обычно в средиземноморской диете нет необходимости считать калории или отслеживать содержание макронутриентов (белков, жиров и углеводов).