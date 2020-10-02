Каждые выборы - вызов для политтехнологов. Ведь они должны придумать новую приманку, чтобы собрать больше голосов для определенной партии. Впрочем, на самом деле, некоторые технологии работают от выборов до выборов. Буквы напоминают какие.

1.Возьми в список знаменитость

Медийная персона – лицо незаменимое для выборов в наших реалиях мира телевидения и соцсетей. Во-первых, знакомое лицо автоматом увеличивает узнаваемость партии. Во-вторых, увеличивает доверие к «продукту». Вы же не думаете, что звезды экстра-класса красят волосы раствором за 100 гривен, но все же вспоминаете о них, выбирая определенную упаковку среди красок. Так и с партиями.

В середине 2000-х была мода брать в список звезд эстрады. Так депутатами стали Славко Вакарчук и Руслана Лыжичко. Теперь спрос на актеров разговорного жанра. В Украине президент Владимир Зеленский, а в мэры Киева баллотируются телеведущий Сергей Притула.

Также в начале 2000-х было популярным брать в список спортсменов. Так, в парламенте оказался Олег Блохин по списку Компартии и Сергей Бубка в рядах Партии регионов. Впрочем, после того как на выборы с Натальей Королевской и партией «Украина -вперед» сходил футболист Андрей Шевченко этот тренд надолго исчез. По крайней мере на период с 2012 по 2019. Но на прошлых парламентских выборах его вернули «Слуги народа», взяв в список титулованных атлетов Жана Беленюка и Ольгу Саладуху.

На выборах в Киевсовет «слуги» решили не менять этот тренд и украсили свой список сразу двумя известными спортсменами. От партии президента в Киевсовет идет первый в истории Украины чемпион мира по дзюдо Георгий Зантарая и бронзовый призер Олимпийских игр 2000 года Елена Говорова.

Впрочем этот тандем не самый звездный на этих выборах. Ведь мэр Киева Виталий Кличко ведет за собой в Киевсовет самого известного голкипера страны Александра Шовковского.

2 Стать ближе к народу

Перед выборами политики прям таки изнемогают от необходимости пойти в народ. Во времена отсутствия соцсетей для этого использовали базар, куда политики ходили покупать сало с капустой. Некоторые, кстати, до сих пор ходят за трусами.

Юлия Тимошенко в поисках молодого электората в 2002 ходила в кинотеатр на «Матрицу» в одежде, напоминавшей образ киношной Тринити. А в 2018 она уже зашла с кардинально другой стороны и на иную аудиторию – через фейсбук делилась секретами выпекания сырников.

Соцсети много изменили в жизни политиков, но очень немногие из них ведут их самостоятельно и постоянно. Как, например, мэр Днепра Борис Филатов или кандидат в мэры Киева Сергей Притула. Впрочем перед выборами многие кандидаты стали активнее вести свои страницы и инстаграмы.

Виталий Кличко одним из первых начал осваивать Tiktok. А уже потом на эту же территорию стала посягать его конкурентка на выборах Ирина Верещук.

Эта кандидат очень старается стать узнаваемой среди избирателей. Поэтому сначала она полетала в воздухе то ли как Мэри Поппинс, то ли как девочка из британской рекламы. А на этой неделе ее технологи решили сделать ролик, как кандидат красит волосы и выбирает маникюр.

Для этого они воспользовались форматом “73 вопроса для звезды”, в котором журнал Vogue делал интервью со знаменитостями. Впрочем, может, технологи Верещук и хотели сделать из нее Анну Винтур, но копия получилась значительно хуже оригинала.

3 Подарок избирателю

На все списки звезд не напасешься. Да и не все на такое ведутся, как и на заигрывание через соцсети. Поэтому иногда приходится завоевывать народную любовь благотворительностью или банальным подкупом. Правда, на этих выборах раздача гречки стала уголовно наказуемой. Поэтому кандидатам приходится обходить такие подводные рифы.

Проще подкупить избирателей до начала кампании. Вкладываться в нужный округ они начинают за несколько месяцев до начала кампании, а то и за год, что позволяет политикам и задобрить избирателей перед началом кампании, и не светить потраченные средства через избирательный фонд.

Кто-то из кандидатов организует для людей концерты. А кто-то дарит на волне борьбы с коронавирусом автомобили скорой.

Вообще дарить скорые перед выборами – это просто в крови у власти. В 2009 эту традицию начала Юлия Тимошенко. В прошлом году дарованием медмашин перед выборами занимался уже премьер Владимир Гройсман.

Но самое интересное, что на автомобилях от Гроймана смогли пропиариться и на местных выборах 2020 Сначала в марте эти автомобили вручал мэр Винницы Сергей Моргунов.

А в сентябре эстафету подхватил уже председатель ОГА и кандидат в мэры Винницы от «Слуги народа» Сергей Борзов.

«В 2020 году в Винницкой области за счет государственной субвенции предусмотрена закупка 124 автомобилей на общую сумму 68300000. грн. 40 автомобилей уже работают в общинах, 40 – передали сегодня и еще 44 – до конца года. В 2018 – 2019 на сельскую медицину области купили только 31 машину. Это машина, но она для Людей. Вам, уважаемые врачи», – написал Борзов, которого цитирует ОПОРА.

Но это еще очень солидный подкуп. Есть и более дешевые варианты.

Так, в Черноморск Одесской области 12 сентября от кандидатов партии «За майбутне» Василия Гуляева и Надежды Крючковой местным жителям раздавали бесплатный кофе и одежду.

За секонд-хенд в стране еще, кажется, никогда голоса не покупали. Но что вы хотите, конец эпохи бедности – он такой.

4 Кандидаты-двойники

Иногда кандидатам приходится не плюсовать свой рейтинг, а минусовать оппонента. Можно это делать с помощью черного пиара, а можно распылить внимание избирателя с помощью кандидата-двойника.

Эта технология широко используется на всех выборах. На прошлых парламентских «двойники» украли победу минимум в 6 кандидатов от «Слуги народа». Как известно, партия президента на тот момент имела бешеную поддержку, которая позволяла избраться под этим брендом любому ноунейму. Поэтому ловкие конкуренты регистрировали кандидатов от различных организаций и добавляли в название «Слуга народа».

Известные же депутаты имели своих именных двойников – с одинаковой фамилией.

На местных выборах 2020 двойники тоже популярная технология. Как сообщает ОПОРА, кандидатами в мэры Одессы зарегистрировали тезку Саакашвили, двух Зеленских и еще четырех Филимоновых.

Ужгородская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала двух тезок действующего городского головы Ужгорода Богдана Андриива кандидатами на должность мэра города. Сам мэр тоже баллотируется, поэтому за кресло городского головы Ужгорода бороться три Богдана Андриива.

А 23 сентября 2020 в Кировоградской области задержали депутата облсовета, кандидата на городского голову Светловодска, которого подозревают в передаче 10000 гривен кандидату «двойнику». Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Украины.

5. Тайные игры серых кардиналов

Есть люди, чьи лица никогда не будут в первой пятерке списка, а их репутация такова, что они не прошли бы никуда, даже если бы взяли в агитаторы Ким Кардашьян. Впрочем, они всегда пытаются пристроить своих людей в списки всех возможных партий.

Есть лидеры партий, которым на проведение выборов нужны деньги. Лидеры партий не всегда берут деньги сами. Это часто делают их доверенные лица или просто друзья детства.

А в списке по звездам потом оказываются какие-то застройщики или их дети.

Эти невидимые люди проводят перманентные переговоры, чтобы кандидат А снялся в пользу кандидата В, а кандидат С наоборот пошел баллотироваться и откусил часть электората. А кандидат Д пригрозил пойти на выборы, чтобы кандидат В лучше слушался этого невидимого человека.

А когда кандидату В не хватает голосов, этот человек может организовать небольшое переселение избирателей. Если вы думаете, что эти технологии исчезли вместе с Виктором Януковичем, то нет – они массово вернулись при Владимире Зеленском.

Недавно ОПОРА нашла такую ​​сеть, которая готовила карусель на Киевщине.

А бунт нардепа «Слуги народа» Николая Галушко, который на прошлой неделе обвинил однопартийцев в продаже мест – это как раз часть таких закулисных игр.