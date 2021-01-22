"Вот при Гройсмане хорошо ..." - примерно так выглядит среднестатистический комментарий под публикацией о возможном возвращении Владимира Гройсмана в серьезную политику. С одной стороны, чего скрывать - было. Некоторым. Пенсионеры, например, квартиры на Печерске покупали по две сразу. Опять же - некоторые. И именно об этой разнице между конкретикой и обобщением, де-юре и де-факто - мы и поговорим. Начнем с классики - домов, офисов, участков и невероятно успешных родственниках некоторых украинских чиновников.

На фоне нон-стоп-шоу нынешнего Правительства, премьерская каденция Владимир Гройсман, на первый взгляд, может показаться если не райским садом, то, как минимум, тихим тепленьким болотцем, в котором можно было найти своеобразный комфорт. Владимир Борисович так и не стал человеком-мемом вроде некоторых своих предшественников, и уж точно не выглядел как персонаж Саши Барона Коэна в роли украинского чиновника, как его преемники. Даже его отчаянная попытка удержаться в высшей лиге на президентских выборах 2019 года с помощью похудения и явно ориентированной на молодежь кампании “GoGro” (которая имела все шансы разойтись на мемы), достаточно быстро была омрачена настоящим противостоянием этих выборов. Однако, это не значит, что вспомнить совсем нечего, как о самой каденции, так и о Владимире Борисовиче непосредственно, который, кажется, именно решил, что “может повторить”.

Начать, пожалуй, стоит с традиционной операции “запиши имущество на жену/дочь/тещу”. Тем более, что замечательными отношениями с тещей, Алиной Иполитивною Бурлакой, Владимир Борисович в свое время хвастался перед журналистами, когда те поймали его кортеж на выезде из жилого комплекса на Печерске, в котором обычная винницкая пенсионерка купила себе пару квартир.

Еще в период пребывания Владимира Гройсмана в должности спикера Верховной Рады Украины, его теща получила в собственность две квартиры в ЖК “Новопечерские Липки” в Киеве. Вместе с квартирами пенсионерка из Винницкой области приобрела и два паркоместа в том же комплексе. По подсчетам журналистов, в ценах 2015 года такая покупка обошлась бы в более полумиллиона долларов – тогда за квадратный метр в “Новопечерских Липках” просили около 2500 долларов, а за паркоместо – еще 35-38 тысяч долларов, в зависимости от площади. На фоне доходов обычных пенсионеров из Винницкой области, которые позволяют делать такие покупки, обещание Зеленского об учительских зарплатах по 4000 долларов, выглядит как откровенное скупердяйство.

Факт проживания в квартире, которая, по документам, принадлежит его теще, Владимир Гройсман честно указал в декларациях 2015, 2016 и 2017 годы (поданы в 2016 2017 и 2018 соответственно). Что господин Гройсман в декларации не внес, так это расходы, понесенные им на аренду жилья в центре Киева. Но, в конце концов – может ли любящая теща брать с любимого зятя какие-то деньги за аренду квартиры в центре Киева?

Видимо, с годами отношения между зятем и тещей только улучшились, потому что в декларации за 2018 год Владимир Гройсман уже указал на пользование другой квартирой, которая тоже принадлежит его теще, однако втрое больше – 183,1 кв.м. вместо прежних 59,6 кв.м. Пропорционально выросла и щедрость тещи господина Гройсмана, поскольку расходов на аренду втрое большей квартиры в его декларации, как и раньше, не указано.

Возможно, именно эта экономия на аренде дорогостоящего киевского жилья помогла семье экс-премьера собрать на небольшой домик, расположенный в 20 минутах езды от Конча-Заспы. В мае 2020 года жилой дом площадью 618,7 кв.м. появился у его жены – Елены Ивановны. Дом расположен в селе Романков Обуховского района Киевской области, на земельном участке площадью 29 соток, которая тоже принадлежит жене экс-премьера.

По соседству с домом жены Владимира Гройсмана расположился дом его дочери, Кристины Владимировны Гройсман, приобретенный всего на день позже, чем дом жены экс-премьера. Немного скромнее, чем у жены, всего лишь 400 кв.м., однако для 20 лет это все равно является достаточно неплохим достижением, не так ли? Тем более, что земельный участок под домом, площадью 29 соток, также принадлежит дочери экс-премьера.

Чуть позже Кристина Борисовна Гройсман стала обладательницей еще одного участка размером уже 33 сотых, расположенной по соседству с предыдущими достижениями семьи Гройсманов.

По иронии судьбы, единственным из семьи Владимира Гройсмана, кто не может похвастаться хотя бы квартиркой в Виннице, является он сам. По данным Государственного реестра прав на недвижимое имущество, у Гройсмана нет ни жилья, ни земельных участков в собственности. Правда, еще в декларации за 2015 год Владимир Гройсман указывал, что владеет более десятью объектами недвижимого имущества – домами, магазинами и земельными участками. Возможно, пришлось продать, чтобы свести концы с концами, отдавая себя государственной службе с ее невысокими зарплатами. Ведь если верить декларации за 2019 год, на посту премьер-министра Владимир Гройсман получал ежемесячно чуть больше 1000 долларов заработной платы, по тогдашнему курсу.

При этом Владимир Борисович еще и попал в коррупционный скандал, также связанный с недвижимостью. В декабре 2020 года в Сеть попало постановление Высшего антикоррупционного суда, которым детективами Национального антикоррупционного бюро было дано согласие на проведение обысков в ООО “УкрБуд Девелопмент” с целью получения доступа к документам, которые могли бы подтвердить предоставление экс-нардепом Максимом Микитасем экс-премьеру Гройсману взятки в форме имущественных прав на нежилые помещения в ЖК “Аристократ”. Речь шла о 2 тысячах квадратных метров, которые должны были стать офисом и которые оформили на Юрия Гыжко.

Как вы заметили даже из этого текста, Владимир Борисович не любит оформлять имущество на себя. Где-то как и российский президент Владимир Путин. Но часто собственность оказывается оформлена на его друзей. Вот и квадратные метры в “Аристократе” оказались оформлены на Юрия Гыжко. До 2007 года Гыжко и Гроссман значились соучредителями фирмы “Интертрейд”, которая продавала автотовары. У Гыжко есть брат Андрей, который много лет работал в Винницкой ОГА. Такое оно винницкое землячество. А еще Гыжко среди владельцев компании “МагиГранд”. Это торговый центр в Виннице, который также связывают с Гройсманом.

Но вернемся к скандалу с Микитасем. По мнению следствия, в обмен на передачу имущественных прав Максим Микитась еще в 2017 году просил тогда еще премьер-министра Владимира Гройсмана назначить на должность руководителя государственной строительной корпорации “Укрбуд” Александра Лятамбора. Интересно, что на последнем заседании суда Микитась нервно отказался комментировать Буквам вопрос о Гройсмане. Собственно как и ранее в интервью Цензору.

Самого решения в общем доступе нет, по неизвестным причинам. Однако, там есть другое решение – Апелляционной палаты ВАКС, которая может подтвердить, что Высший антикоррупционный суд в ту же дату, указанную на постановлении об обыске, рассматривал ходатайство в рамках уголовного производства и дал разрешение на проведение обыска. Указанное решение Апелляционная палата ВАКС отказалась отменять, объяснив это тем, что решение о предоставлении разрешения на обыск, не подлежит апелляционному обжалованию. Также есть запись на сайте Судебной власти – согласно ему, судья С.М. Мойсак 26 ноября 2020 года действительно удовлетворил ходатайство по делу № 991/9723/20 – что совпадает с реквизитами обнародованного в Сети решения ВАКС.

Эту историю спикер Владимира Гройсмана уже назвал “абсолютной ложью”, заявив, что появление этой информации вроде обусловлено тем, что Владимиру Гройсману доверяют около 31 % украинцев.

Кто и в чем именно виноват в этой истории, разберется следствие. А может и не разберется, всякое бывает. Мы же тем временем вспомним другие приключения Владимир Гройсман во главе украинского Правительства. Но об этом уже в следующей серии, не переключайтесь.