Нехватка коек, слухи из Facebook, срочная закупка оборудования и тестов - с чем сталкиваются больницы в Киеве и регионах в ожидании распространения COVID-19.

В декабре 2019-го в одну из городских больниц Киевской области срочно привезли 33-летнего мужчину с тяжелой пневмонией. Врачи отказались давать прогнозы, выживет ли он. Пациента нужно было подключить к аппарату ЭКМО – “искусственных легких”, пока организм борется с вирусом.

В реанимационном отделении больницы аппарата не оказалось. Родственникам посоветовали обзванивать все медицинские учреждения Киева, где выполняют операции на сердце: там такое оборудование должно быть. Но в профильных институтах отказывались госпитализировать мужчину, потому что пневмония не входила в их компетенцию.

В конце концов в одну из больниц взяли, а через три недели мужчину уже выписали. Спасти его помогло в том числе оборудование, которое сейчас срочно закупают десятки стран мира.

Из-за пандемии коронавируса, которая молниеносно развивается в мире, больницы Украины по требованию МОЗ теперь уже вправе принимать таких больных, откладывают плановые операции, освобождают палаты для потенциальных пациентов.

“Пандемия – это выход за рамки всех возможных прогнозов”

Выделять средства на покупку тест-систем и аппаратов, которые нужны при тяжелых пневмониях, начали чуть ли не в каждой области Украины. Четыре аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) закупит Мукачево, Львовский областной совет планирует приобрести шестьдесят штук. В самом Львове выделят 9 млн грн. на покупку более дорогого аппарата ЭКМО. На Полтавщине докупят дополнительно сто аппаратов ИВЛ. Еще сотню должны доставить в областные центры владельцы компании «Эпицентр К». Бизнес в регионах тоже призывают помогать больницам. По мнению инфекциониста одной из столичных больниц, таких объемов оборудование должно хватить, но на небольшую вспышку.

«Это поможет, когда есть несколько случаев. Из района можно привезти десять, пусть сто человек в область, но если будет вспышка, это может обернуться многими жертвами. Но наконец у нас стали обращать внимание на такое оборудование. Оно понадобится и после того, как пандемия пройдет. Такие аппараты спасут многих с пневмониями в будущем», – говорит он «Буквам».

В Киеве есть уже более 300 аппаратов искусственного дыхания, в том числе ими оснащены и кареты скорой помощи. Скоро закупят еще одну партию аппаратов, сказал на брифинге 20 марта мэр Киева Виталий Кличко.

В регионы закупают преимущественно аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), который только помогает легким дышать. Им можно вылечить много пневмоний, но атипичные пневмонии протекают с более молниеносным и полным поражением легких. Тогда легкие уже не выполняют свою функцию, и помогает только аппарат ЭКМО – экстракорпоральная мембранная оксигенация. Аппарат полностью заменяет функцию легких ( “искусственные легкие”), объясняет кардиохирург Института Сердца Назар Озерянский.

В заведении, где он работает, перестали выполнять плановые вмешательства, освобождают палаты для возможных больных с коронавирусом, а пациентов с сердечно-сосудистыми болезнями (инфарктами) принимают только по скорой.

«Слышал, что некоторые из бизнеса закупает аппараты искусственной вентиляции легких себе лично. Но только наличие оборудования проблемы не решает. Если в реанимации, к примеру, оборудованы 12 кислородных точек, то более 12 аппаратов к ним не подключит. Технически это невозможно », – говорит он.

Мир и Украина не готовы к пандемии коронавируса, говорит врач: «К этому нельзя быть готовым в принципе. Такой наплыв пациентов не может предсказать любая страна мира: больных больше, чем мест в больницах, чем аппаратуры, чем врачей. Пандемия – это выход за рамки всех возможных прогнозов даже в странах, где медицина на высоком уровне. Вирус переиграл медицину по всем факторам, поэтому эпидемия стала пандемией. Все должны понять, что это опасно, и строго соблюдать правила карантина. Когда есть угроза для человечества, то рассчитывать на самосознание граждан трудно. Надо вводить жесткий контроль мероприятий карантина».

«Если будет десять человек – еще ничего, но если больше?»

Но не только наличие специальных аппаратов играет роль. По официальным данным, в Украине 5136 приспособленных койкомест в 140 больницах, готовых принять таких больных. Скорее всего, это неполные данные: здесь почти нет информации по Николаевской, Сумской и других областях.

К тому же, данные довольно странные. Если верить карте, то в больнице Коростышев Житомирской есть всего два приспособленных койки и одновременно уже два подозрения на коронавирус (в этой больнице находиятся супруги, контактировавшие с умершей от COVID-19 женщиной), значит больница заполнена на 100%.

Людей с подозрением отправляют в специальные боксы инфекционной больницы или в изолированное помещение, там проводят обследование. Но в одной из районных больниц на Волыни переживают, что мест может не хватить.

«Если будет десять человек – еще ничего, но если больше – они будут не в изолированном помещении, а в общем. А там аппараты вентиляции легких просто некуда подключать », – говорит врач.

И добавляет: в его больнице много информации узнают понаслышке в соцсетях. Одна из работниц несколько дней рассказывала, что в области якобы вводят режим чрезвычайной ситуации. Информация не подтвердилась. Тогда и призналась, что “прочитала где-то в Facebook”, а оказалось, что речь шла о Житомирской.

Люди часто до последнего не идут обследоваться, сознательно скрывают имена тех, с кем контактировали. Женщина, скончавшаяся на днях в Ивано-Франковске, обратилась к врачам в крайне тяжелом состоянии, а перед тем долго заниматься самолечением, говорят в Минздраве.

В центральной районной больнице города Кролевец Сумской области – 14 больных с пневмонией. Среди них один человек – «под кислородом», говорит главный врач КП «Кролевецкая ЦРБ» Сергей Побивайло: «Уровень заболеваемости не выходит за рамки нормы. В прошлом году в это время пациентов с таким диагнозом, наоборот, было еще больше – до 30 человек ».

Но в городе тест-систем для выявления инфекции нет, поэтому если врачи заподозрят болезнь, то будут отправлять пробы в киевскую лабораторию.

На примере Италии видим, что многие люди подхватывают вирус именно в больнице, говорит председатель ОО «Инфекционный контроль в Украине» и руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Андрей Александрин.

«У нас годами не уделяли внимание мерам профилактики внутри больниц. Каждый день вижу, что работники больниц даже не знают, как использовать средства индивидуальной защиты. Поэтому один из огромных рисков заразиться – это именно в больнице. Сейчас международные программы по инфекционному контролю так быстро не введешь, поэтому больницы должны хотя бы регулярно проветривать все помещения, вводить жесткие меры по гигиене рук. Это все кажется элементарно, но в больницах такие меры годами игнорировали».

20 марта Владимир Зеленский заявил, что 22 марта в Украину прибудут 10 млн высокоточных лабораторных тестов, которые распределят по всем уголкам Украины. Но из маленьких городов тесты все равно отправляют преимущественно в Киев, говорит Александрин.

«Государство преимущественно тестирует в одной лаборатории Центра общественного здоровья на Ярославской, 41. Все понимают, что она физически не справится. Лаборатории есть еще в областных центрах. Но провести тестирование в маленьком городке почти нигде невозможно. Поэтому реальной картинки по количеству инфицированных коронавирусом и нет. А тем временем случаев более чем достаточно», – добавляет он.

Больницы на карантине и виртуальные роды



По требованию Министерства здравоохранения, на время карантина до 3 апреля государственные медицинские учреждения должны минимизировать приемы плановых больных и проведения плановых операций. Выполнять имеют только срочные операции.

Недавно в интернете и на телевидении прославился Антон Гура, который вел стрим с самолета, где якобы было полно иностранцев с коронавируса. Болезнь у этих людей итоге не подтвердилась, но блоггер продолжил тему дальше и начал наведываться в больнице, проверяя их на готовность к вспышке COVID-19.

На днях он побывал в больнице скорой помощи, где выполняют преимущественно срочные вмешательства.

Гура раскритиковал заведение за «полную неготовность» к пандемии, а в больнице везде есть свободный доступ. Глава Наблюдательного совета при больнице Анатолий Велимовський публично назвал за это Антона Гуру идиотом.

«Он должен был после поездки самоизолироваться, а взамен ходил по больнице, где есть тяжелые больные, провоцировал людей – говорит Анатолий Велимовський «Буквы», – Мы тем временем давно перешли на карантинный режим: на первом этаже люди ходят, как везде, но входы в клинические отделения закрыты. Посещение тяжелых больных – только с разрешения заведующего. Обязательно – маска и бахилы. Моя мама лежит с инсультом в нейрохирургии, и когда туда иду, то все правила выполняю. Оставить открытым только один вход просто не можем: в один заходят люди, в другой скорые привозят пациентов, есть отдельные входы для врачей. Кафе на первом этаже работает как продуктовый магазин: купил и сразу вышел».

Если сюда привезут кого-то с подозрением на коронавирус, то изолируют от других: палаты для этого есть, уверяет он. Врачи оденут защитные костюмы, проведут тесты: «Но шансы на то, что таких людей доставят к нам, минимальны. Иначе мы потеряем половину хирургических больных: организмы у людей ослаблены, и если вирус «пойдет» по больнице, то будет куча трупов. Надо понимать, что коронавирус будет везде. Другой вопрос, будет ли он распространялись – как лавина или плавно».

Неофициально в одной из столичных больниц говорят, что в случае большой вспышки состоятельные люди будут торговаться за место в хорошо оснащенном медучреждении, если мест будет мало, а поток пациентов большой: “В случае вспышки может начаться битва кошельков”.

С такими строгими карантинными мерами большинство врачей стран сталкивается впервые в жизни, говорит акушер-гинеколог Сергей Бакшеев. В Facebook он призвал не устраивать рейды по больницам.

Вместо этого просит отнестись к карантину ответственно, к врачам – с пониманием.

В роддоме №3 на Борщаговке, где он работает, женщин просят не приходить на прием, если нет срочной необходимости. Коридоры здесь практически пустые, а консультации проводят в мессенджерах, в чатах и ​​по телефону. Временно запретили партнерские роды, но позволяют посылать стрим и фото во время родов родственникам.

«Теперь мы можем сказать, что мы – первый роддом, который провел виртуальные роды, на которых муж присутствовал дистанционно», – написал Сергей Бакшеев.