При любом сильном и опытном премьере – будь то Тигипко, либо Дубина - Зеленский может превратиться в простого статиста, записывающего ничего не значащие видеообращения к нации о глазах Путина и мире.

Гончарук уходит в отставку! Список кандидатов обсуждается! Премьером станет Тигипко. Нет, не станет! Станет Хорошковский! Хорошковский снят с шорт-листа! Возможно, кресло премьер-министра займет Дубина!

Примерно так можно описать весьма токсичную информационную картину последней недели. Инсайды из правительства! Инсайды из Офиса президента! Слухи и сливы телеграмм-каналов. Социология демонстрирующая рекордное падение авторитета президента, Верховной Рады и 70% недоверия правительству.

Журналисты всегда склонны обсуждать слухи и сливы. Между тем, весь информационный шум последних дней – не повод перестать анализировать происходящее объективно. И самый неблагодарный способ анализа – концентрироваться на фамилиях, а не процессах и логике происходящего.

Начавшаяся кадровая турбулентность может свидетельствовать по крайне мере об одном – Украина Зеленского вступает в фазу острого политического кризиса. И кризис этот имеет комплексный характер.

Основой этого кризиса выступают не столько головокружительное падение доверия к президенту. Рейтинг – это всего лишь последствие. Причина состоит в другом. И она очевидна. После досрочных выборов в Верховную Раду Зеленский впервые в истории Украины консолидировал абсолютную власть над всеми ветвями власти.

В отличие от Януковича, который ради консолидации власти был вынужден пойти на конституционный переворот посредствам своего влияния на Конституционный суд, Зеленский уникален тем, что объем его власти был сформирован законными способами. Ее основой стал беспрецедентный уровень доверия украинцев к телеперсонажу Зеленского подкрепленный мантрой про новые лица в Раде. К сентябрю прошлого года Зеленский вышел абсолютным победителем электоральной гонки.

Однако, победа эта оказалась пирровой. Потому что уже к середине осени стало очевидно – мало власть получить. Ей надо уметь воспользоваться.

Изначальным фундаментом власти Зеленского стала консолидация вокруг его персоны ряда ключевых олигархов. Формирования партии “Слуга народа” также происходило при участии олигархического клуба. И как уже неоднократно происходило в украинской истории, единство олигархата закончилось сразу же после выборов. Полем битвы настоящих хозяев Украины за влияние и потоки стали все ветви власти – в особенности Кабмин и фракция “СН”. Клановые игры вокруг дискредитации правительства, для чего даже был изобретен глупый термин “соросята”. Противостояние Ахметова и Пинчука, безмерным аппетитам Коломойского, ознаменованное переходом ряда топ-менеджеров “ДТЭКа” и “Интерпайпа” на госслужбу.

Как и попытка самого Зеленского выйти из системы зависимостей от главного бенефициара его победы. Безмерное количество скандалов внутри правительства и в середине парламента – все эти события были не новы для украинской истории. Новым было только то, что все действия интегральной власти, весь хаос, который рождался из конфликтов групп влияния ложился саваном на рейтинг самого президента. Как единственного ответственного за ситуацию в государстве. И как на волшебника, безответственно играющего роль Исуса Христа, обещающего накормить толпы пятью хлебинами и двумя рыбинами. Все эти факторы, наряду с гибридной позицией Зеленского в отношении российской агрессии привели к тому, что многие из нас прогнозировали еще осенью.

Отставка правительства ради поддержания собственного рейтинга и ради установления нового олигархического баланса – изобретение не новое. Скажем больше, будучи весьма советским человеком Зеленский в своих действиях пытается копировать не столько Януковича, и уж точно не Порошенко и Ющенко – президентов, которые были вынуждены оглядываться на независимые коалиционные парламенты. Более всего ожидаемая чехарда с правительством напоминает времена Леонида Кучмы.

За время своей десятилетней каденции президент Кучма президент сменил 9 премьер-министров. Причем только две ротации были вызваны острыми конфликтами за власть и влияние. Отстранение Павла Лазаренко, возомнившего себя фигурой большей, чем фигура президента – ради консолидации собственной власти. И отставка Виктора Ющенко – который за время своей каденции смог стать самым популярным политиком Украины и на равных конкурировать по своему политическому весу с самим Кучмой.

Во многом отставка Ющенко стала эмоциональным ответом Кучмы, всегда сетовавшего на то, что Ющенко был всем обязан второму президенту как сын, а предал отца. Все другие смены премьеров были всего лишь следствием игры в кошки-мышки с рейтингами. Но прежде всего – следствием постоянно меняющейся конфигурации олигархическо-клановых балансов. Особенно это было заметно при назначении премьером Виктора Януковича – как на протеже донецкого клана Ахметова, обеспечившего Кучме организационно-финансовую поддержку против Ющенко в ходе выборов 2002 года.

Тактика Зеленского напоминает поведение Кучмы во время его второго срока. Это видно даже по фамилиям обсуждаемых кандидатов – людей порожденных эпохой Леонида Даниловича. Основной приметой которых является не столько профессионализм и открытая пророссийская позиция, сколько беспринципность, неразборчивость в связях и возведенный в абсолют оппортунизм.

Зеленский может примерять на себя кучминский макинтош и мнить себя арбитром олигархических кланов. Ротация Кабмина может быть для него как способом повысить собственный рейтинг, повесив все провалы собственной политики на Гончарука, так и способом умиротворения войны кланов, которая будучи вынесенная в публичную сферу неминуемо приводит к падению этого самого рейтинга.

При этом, Владимир Александрович может не понимать ключевого – для того, чтобы уметь играть на балансах и противоречиях групп и кланов, подчиняя их деятельность собственным политическим интересам, чтобы действовать как Кучма, надо быть Кучмой. Профессиональным красным директором. Человеком, создавшим саму систему олигархата, точно понимающего интересы групп и их слабые места. Человеком, который опирается на корпус профессиональных и лояльных бюрократов и силовиков. В конце-концов, надо просто быть профессионалом в политике, чем президент Украины точно не может похвастаться.

Перед Зеленским стоит еще одна дилемма. Дилемма, которую он не может инстинктивно не понимать. Любая аппаратная война некомпетентного непрофессионала с компетентным профессионалом окончиться победой последнего. Должность премьер-министра, с ее доступом к реальным деньгам, от которых зависит лояльность мажоритарщиков и региональных элит, ключевым для олигархов потокам, кадровому аппарату и назначениям конституционно намного более сильная, чем должность президента. И при любом сильном и опытном премьере – будь то Тигипко, либо Дубина, президент может превратиться в простого статиста, записывающего ничего не значащие видеообращения к нации о глазах Путина и мире. Любой условный Тигипко, сменивший на своем веку десятки партий, альянсов и бизнесов – это опасность. Намного большая, чем вечно извиняющийся и обязанный президенту любитель самокатов Гончарук.

Смена Кабмина или отдельных министров может произойти. Но она не только не ослабит, но напротив усилит глубину политического кризиса. Потому что какие бы ротации не произошли, никто не сможет спасти Зеленского от основной проблемы его президентства. Никто не сможет спасти Зеленского от самого себя.