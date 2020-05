Космічні війська (Space Force)

Netflix

-Важкий день, сер?

-Так, загинув перший член-екіпажу космічних військ.

-Як його звали?

-Маркус. Так важко на душі. Це був хаскі, він ловив кістку

-Як це сталось?

– Його з’їв інший член екіпажу, Теодор, який потрапив у полон до китайців»

Це діалог Марка Найдра і його водія. Найдр отримав четверту зірку і хотів командувати військово-повітряними силами, а натомість отримав новостворений підрозділ – космічні війська з базою в Колорадо.

Якщо ви подумали, що американцям вдало зайшла ідея українського секретаря РНБО Данілова, то ні. Стійте в черзі, в Америці є свій геній – Дональд Трамп, який і вирішив наприкінці минулого року створити космічні війська.

Автори сценарію досить прямолінійно висміюють Трампа в сцені, де генералам про створення нових військ повідомляють за 5 хвилин до того, як з’явиться президентський твіт. Мета нового віська– знищити супутники, що транслюють ворожі твіти, а завдання президент ставить, написавши про цицьки на Місяці замість чобіт (англійською “boobs on the moon” і “boots on the moon”).

«Космічні війська» – нова робота команди, яка раніше створила офіс «Офіс». Та й головний герой той же актор, що й попередньому серіалі – Стів Керел.

Більшість сюжетів присвячена стосункам генерала Найрда (Стів Керел) з головним візаві – вченим Адріаном Маллорі (Джон Малкович), коли вони намагаються запустити супутник космічних сил і налагодити роботу космічної станції, незважаючи на протидію росіян і китайців. Друга частина сюжету – це стосунки Найдра з родиною – дружина у в’язниці, батьки в глибокій деменції (і їх треба то ловити по місту завдяки даним супутника, то зупиняти від спроб віддати всі гроші шахраям за начебто викрадену онуку) та донька, яка замість вчити тригонометрію зустрічається з російським шпигуном.

«Космічні війська» – це нехитра смішна історія про те, що може бути, якщо людину, яка нічого не тямить у фізиці поставити керувати запуском ракет. В неї може вийти запустити ракету незважаючи на погоду (зараз це особливо актуальну у зв’язку з переносом запуску Crew Dragon), але от коли їй китайці пошкодять апаратуру, доведеться не лише підозрювати власного вченого Чена у саботажі, але й змушувати мавпу Теодора, запущену в космос для вірусних відосиків, відряджати ремонтувати корабель. Провести аналогію з діями деяких політиків геть нескладно.

Якщо рік тому, британська антиутопія «Роки» розповідала вам серйозним голосом, до чого приводять клоуни у владі, то «Космічні війська» – це спроба донести ту ж думку, але вже через сміх.

Втім, деякі американські журналісти вирішили, що жарти тут недоречні. Адже герой у Керела вийшов дуже милий, а отже глядач йому співчуває, і може належно не оцінити небезпеку ідей Трампа. До речі, крім чинного президента США, якого в серіалі не називають, але постійно пинають,т ам є ще один персонаж, дуже схожий на Олександру Осаріо, яку головний герой називає «зла молода конгресменочка».

Крізь сніг (Snowpiercer )

Netflix



17 травня Netflix запустив постапокаліптичний антиутопічний трилер «Крізь сніг». В основу покладенофільм 2013 року з однойменною назвою режисера Пона Чжуна Хо, який у свою чергу базувався на французькому графічному романі Le Transperceneige.

Вчені спробували зупинити перегрівання землі, а натомість запустили процес її замороження. Єдина можливість у людства вижити була сісти на потяг містера Вілферда. Квитки звісно змогли купити лише найбагатші, але частину вагонів змогли захопити люди без квитків, яких тепер локалізували у хвості потягу. Так вони і їдуть шостий рік – хтось їсть полуницю, а хтось розведених у клітках щурів. Така собі кастова в’язниця, яка каже головний герой (Давід Діггс). «Хвостовці» виношують намір захопити локомотив потяга, але тут одного з їхніх ватажків, героя Діггса, викликають до першого класу, де сталось убивство. Адже він детектив. Герой не хоче розслідувати проблеми багатих. Але його вмовляє «голос потягу», яку грає Дженніфер Коннеллі.

І тепер він шукатиме, чи має стосунок до вбивства його колишня пасія, до чого тут м’ясники, і це все на фоні проходження потягом найскладнішої ділянки колії зі сходом лавин, яка загрожує таки вбити цей рухомий острівець життя.

Переробити фільм Пона у серіал хотіли з 2015, але втілили цю ідею лише, коли режисер був відзначений за його фільм «Паразити». Втім в роботу над серіалом титулований кореєць майже не включався – це вже робота Джоша Фрідмана («Війна світів» Спілберга, «Чорна орхідея») і Грема Менсона («Куб») . І якщо в перших сценах серіал дуже нагадує фільм, то далі він вже відходить від першоджерела – зрештою героям щось треба робити 10 серій. А значить і сюжетних вагонів тут більше. І в кожному життя, смерть і таємниці.

Страшні казки: місто ангелів (Penny Dreadful: City of Angels)

Showtime



Вичерпавши британську тематику за три сезони «Penny Dreadful», серіал поїхав шукати продовження в Америку, і не куди-небудь, а в Лос-Анжелес.

Але ким тут замінити колоритних європейських Джека-потрошителя, Дракулу чи Франкенштейна. На допомогу приходить мексиканська культура з її віруванням у Богиню смерті. Втім, богиня в серіалі трохи лінива, як і в принципі весь наш порядок життя, а ось всі сюжетні рухи спричинює Магда – темна сила у виконанні Наталі Дормер (привіт всім, хто скучив за королевою-стервочкою з «Гри престолів»), яка постає у вигляді одразу 4 жінок і підштовхує чоловіків як не стріляти в брата, то йти на нацистські мітинги.

Всю цю бульварно-містичну катавасію з убивствами мають розгрібати двоє поліцейських – старий ветеран, що полює на нацистів, Льюїс Мічінер (Нейтан Лейн) і молодий мексиканець Сантьяго Вега (Деніел Дзоватто).

«Страшні казки» – це ще й діалог з іншими серіалами. Тут тобі трохи паралелей зі «Справжнім детективом» і з «Заколотом проти Америки».

Світила (The Luminaries)

BBC Two

У 2013 книжка Елеонор Каттон «Світила» отримала Букерівську премію.

Волтер Муді приїздить на кораблі в Нову Зелендію, в місто шукачів золота Хокітікі. І в перший же вечір в курильному залі готелю «Корона» опиняється в компанії 12 чоловіків, які обговорюють загадкове вбивство старателя Кросбі Уеллса.

У вбивстві звинувачують місцеву повію Анну Уедерелл, яку знайшли непритомною хатині убитого. Також в ніч убивства з Хокітіке безслідно зникає раптово забагатілий старатель Емері Стейнз. Як далі з’ясовується, кожен з 12 присутніх в «Короні» має до цієї справи якийсь стосунок., на ділянці якого було виявлено багато золота. І вся ця історія покладена на рух світил на небі Хокітікі, які ще додають таємничості історії.

800-книжка Каттон, де кожна історія розповідається від імені нового учасника зустрічі в курильному залі «Корони», виявилась громіздкою для серіалу. Тому письменниця сама скоротила свій твір під серіал. Надбудова з гороскопів відпала. Натомість на перший план вийшла детективна історія з любовними інтригами в дусі вікторіанської Англії. Щоправда, дописані для серіального сюжету дії героїв часто позбавлені логіки. Але їх Каттон журналістам пояснила саме вірою в долю, яка зберігає ключову роль в серіалі.

Каттон наполягла, щоб серіал знімали саме в тих місцях, де відбувається дія роману, тому глядач побачить багато прекрасних новозеландських пейзажів. А також красиву костюмовану драму за участі Єви Грін, Ів Хюстон, Мартона Чокаша, Хімеша Пателя.