В воскресенье большинство православных украинский праздновать Пасху. В этом году им не позволят пойти в церковь. Но много интересных украинских традиций останутся для дома. Буквы рассказывают о них.

Неделя перед Пасхой в Украине называли белой или чистой. В эти дни верующие соблюдали строгий пост, а крестьяне считали это время лучшим для посева.

Уже с понедельника украинцы начинали мыть, красить и чистить все в усадьбе, чтобы быть готовыми к празднику.

Во вторник принято было заканчивать штопку, стирку и глажку одежды. Хозяйки выбирали и готовили одежду к празднику, а также скатерть. Во вторник также закупали продукты к празднику.

В среду вспоминали о предательстве Иуды, и заканчивали большие хозяйственные работы по уборке. В этот день также покупали яйца на крашанки.

Но все основные приготовления начинались с четверга.

Чистый четверг

Многие говорят, что уже к этому дню все в доме должно быть убрано. В других традициях уборку делают именно в этот день. В селах в четверг жгли в саду листья, чтобы очистить землю от мороза. А на чердак бросали 12 поленьев, чтобы куличи не упали.

В этот день на рассвете надо было искупаться в реке, особенно тщательно это делали девушки, чтобы заворожить себе на красоту.

Также в этот день резали поросенка. Как пишет Алексей Воропай, эта традиция могла прийти еще от готов, которые считали кабана символом солнца, которому в дни зимнего поворота приносили жертву. Далее языческие традиции перешли в христианские, но еще сто лет назад девушки молились в Пасху на солнце, чтобы получить себе красоту.

Страсная пятница

Пятница – самый строгий предпасхальный день, в который нельзя ничего делать по дому, петь и танцевать. Верующие в этот день ничего не едят.

Единственное, что можно делать в пятницу – печь куличи и сажать капусту.

Опару на тесто разводили вечером на молоке. Затем добавляли в нее муку и яйца и месили тесто. В него также клали имбирь и шафран, чтобы получить желтый цвет выпечки. Тесто ставили в высокие формы и давали подойти, накрыв ивовыми ветвями.

А пока тесто всходило, женщины в деревнях сажали рассаду капусты.

Куличи украшали крестами, цветами и жаворонками из пресного теста.

Суббота

В Пасхальную субботу украинцы готовили пасхальные яйца. По народным приметам, готовили их именно в субботу, потому что сделанные в пятницу быстро портились. Красили в основном природными красителями – отваром из луковой шелухи (красный), коры яблони, цветов календулы, бархатцев, шафрана (желтый), цвета бузины или подснежников (синий), листья шпината (легкий зеленый).

Чаще всего красили все же в красный, потому что это напоминало кровь Христа. По одному из поверий Христа по пути на Голгофу забрасывали камнями, а они превращались в яйца. По другой версии, яйца дал солдатам, охранявшим его могилу, сам Христос, и они должны были стать доказательством его воскресения.

Красили 13 яиц, которые должны были символизировать 12 апостолов и Спасителя.

Первую крашанку клали в воду, которой умывались на Пасху. Если в доме была девушка, то пытались сделать так, чтобы она умылась первой.

Скорлупы от этих яиц потом добавляли в пищу курам, чтобы лучше неслись.

Первая древнерусская писанка найдена при раскопках остатков Десятинной церкви. Меценат археологии Уваров нашел глиняные яйца при раскопках Кривушанской могилы. В Броварках на Полтавщине писанку княжеских времен в 1902 г. откопал известный украинский археолог Хвойко. Ученые считают, что глиняные писанки служили оберегом для путешественников.

Древнейшие орнаменты на писанках геометрические: треугольники, спирали, круги, сорокаклинцы. Позже появились растительные, животные и антропологические рисунки.

Как пишет Алексей Воропай, до второй мировой в киевском музее было 7000 писанок, но после войны не уцелело ни одной.

Пасха

В ночь на Пасху парни на холме за селом разжигали огонь, чтобы его было видно на все село. Иногда для этого огня у попа воровали бочку, «ибо святой огонь».

Дети и пожилые люди, которые оставались в эту ночь дома и не шли в церковь, не ложились спать и не расстилали постель, чтобы в нее не попала нечистая сила.

Также люди верили, что в эту ночь над заклятыми сокровищами горят огни. И Харьковщине ходили искать такие сокровища.

С первыми колоколами всей семьей шли на службу в церковь.

На Пасхальной службе пытались узнать ведьму по тому, что она коснется рукой священника. Чтобы увидеть ведьму некоторые брали с собой вареник, сохраненный еще с Масленицы.

«Когда впервые споют «Христос Воскрес», охотники, которые стоят с ружьями на улице, стараются в ту минуту выстрелить – «их выстрелы убивают черта», – пишет Воропай.

С собой в церковь брали святить пасху, яйца, сыр, масло, сало, колбасы, молочного поросенка, мак, ладан, соль, пшено, медный крестик и иглу.

После богослужения начинали христосаться и обмениваться крашанками и писанками.

Вернувшись домой, хозяин обходил все углы двора и посыпал их солью от нечистой силы. А хозяйка шла накрывать на стол.

Перед тем, как сесть за стол все умывались в воде с пасхальными яйцами. Воду меняли после каждого человека, а яйца оставляли – их забирала потом девушка, чтобы быть самой красивой.

Стол застилали на Пасху белым полотном и ставили лучшие яства и напитки. Хозяин трижды обходил стол с тарелкой с освященной едой, затем разрезал освященные яйца и будто причащал всю семью, желая и на тот год дождаться Воскресения Христова в добром здравии.

Сначала ели пасху, яйца, ветчину, затем другие блюда.

После разговения снова умывались и шли гулять. Среди развлечений было катание на качелях, игры в «катка» и «навбитки».

В «катка» играли так: с наклонной поверхности катили яйцо так, чтобы попасть в яйцо соперника. Кто попал – выигрывает.

В «навбитки» надо было бить по пасхальному яйцу носком вверх, а затем по кушке. Кто разобьет с обеих сторон, то выиграл.

В пасхальный понедельник крестьяне ходили друг к другу христосоваться и обменивались писанками. Дети, как и на Рождество, носили пироги к крестным, а в ответ получали «волочебное»: писанки, бублики, конфеты.

На Галичине парни в этот день обливали девушек водой, а в городах – еще и с духами. Девушки за это дарили им яйца. Так праздновали «обливаный понедельник».

На третий день крестьяне собирались в корчму на музыки. Павел Чубинский также писал, что в этот день происходили перевыборы в общинах. Причем кандидат должен был победить единогласно.