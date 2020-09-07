Если вы зададитесь вопросом, сколько раз из уст высшего политического руководства Украины за последние два дня прозвучало слово “Россия” – то узнаете, что слово “Россия” прозвучало один раз.

За выходные Украина потеряла трех своих защитников. Наши позиции были обстреляны снайперами и тяжелым вооружением. Глава украинской делегации в Минске Леонид Кравчук поспешно отрапортовал о том, что “одинокие провокации” не станут поводом для срыва мирного процесса. Тогда как имя российского агрессора было названо в официальном релизе Офиса президента. И если вы думаете, что Россия была названа ответственной за гибель украинцев – то нет. Страну-агрессора всего лишь призвали “повлиять” на “незаконные вооруженные формирования” для того, чтобы прекратить провокации.

Как бы президент Зеленский не прятался за размытым словом “провокация”, нам стоит помнить, что за этим термином стоят реальные жизни и реальные фамилии. Жизни, которые были отняты оккупантами, поломанные жизни семей. И фамилии ответственных за донбасскую бойню. Прежде всего фамилия Путина В.В.

После своей речи на День Независимости, в котором Владимир Зеленский успел похвастаться отсутствием потерь, президент Украины не спешит с личными комментариями или соболезнованиями. Как в случае с ранее погибшим Ярославом Журавлем.

Вместо того, чтобы сказать несколько слов в память о погибших, Зеленский предпочитает открывать мосты и запускать в небо кандидатов в мэры от собственной партии. Зеленский – человек-праздник, который всегда концентрируется на позитиве. Так как никакие потери на фронте ни в коем случае не должны ассоциироваться с именем самого мирного военного президента Украины. На самом деле, за более чем месяц воспетого Зеленским “перемирия” мы столкнулись с беспрецедентной доселе ситуацией, при которой отчеты мониторинговой миссии ОБСЕ фиксируют больше фактов нарушения перемирия, чем сообщает украинский Генштаб. Казалось бы, обстрелы, ранения и гибель воинов видят все. И только с головой нырнувший в предвыборную кампанию Верховный главнокомандующий готов их не замечать.

Многие назовут происходящее национальным позором. Но вопрос о том, почему президент радостно принимает участие в этом национальном позоре остается открытым.

В когнитивистике – науке о человеческом мышлении, существует целый раздел посвященный когнитивным искажениям – набору типичных ошибок мышления, обусловленных субъективными факторами. Одним из самых распространенных видов когнитивного искажения является так называемая ошибка “предвзятости подтверждения” – ситуация при которой для подтверждения собственной точки зрения индивид опирается только на “удобный” набор фактов, откидывая все остальное.

Вера Зеленского в мир, как и каждая вера, имеет в своей основе слишком много личного. И как и каждая вера предпочитает не учитывать все многообразие фактов. Слишком много поставлено на карту для самого Владимира Зеленского, сделавшим мир любой ценой главным краеугольным камнем своей политики и в каком-то роде политической самоцелью.

Говоря с точки зрения политического расчета, рациональное зерно в одностороннем прекращении огня конечно же есть. Не будем делать вид, что это перемирие – первое. Нет, Украина всегда старалась соблюдать перемирия и уже неоднократно прекращала огонь в одностороннем порядке. Разница с нынешней ситуацией в том, что еще никогда наше политическое руководство с таким усилием не отмазывало Россию от ее преступлений. Напротив, любые обстрелы РФ, тем более те которые влекли к гибели наших солдат, всегда использовались для того, чтобы напомнить миру о настоящей причине агрессии и о том, кто несет международную ответственность за потери среди украинцев. Еще никогда наша страна не занимала столь страусиную позицию и не изображала Россию в качестве посредника, которой должен на кого-то там повлиять.

Не думаю, что сам Владимир Зеленский не в курсе, кто именно отдает приказы об обстреле наших позиций. Какие-то независимые от России формирования – это далекий миф 2014 года. За прошедшие шесть лет Украина знает все о схеме принятия решений на оккупированных территориях – решений, которые принимаются исключительно по линии ГРУ ГШ РФ и ФСБ.

В фантастическом рассказе “Призрак 5” Роберт Шекли помешает главных героев на планету, на которой оживают их детские страхи. Причем, оживают эти страхи в их физическом проявлении. Монстры из снов преследуют главных героев и единственным способом борьбы с ними становятся детские уловки. Монстры побеждаются волшебным словом, струей из водяного пистолета. Однако последняя тварь – Ворчучело – неистребима. Главные герои спасаются этого детского страха единственным доступным способом – накрывшись с головой одеялом.

Владимир Зеленский напоминает главного героя этого рассказа. Накрывшись с головой одеялом и бормоча волшебное слово “мир”, он пытается отогнать от себя Путина. Но жизнь не имеет ничего общего с фантастикой. Реальные монстры съедят тебя вместе с одеялом. И единственный способ уберечься от них – оказывать жестокое сопротивление.

И пока Владимир Зеленский не найдет в себе силы произнести имя того, чье имя произносить нельзя, активизация войны будет оставаться самым сильным инструментом российского влияния на президента и нашу страну. Чем дольше Владимир Зеленский будет не замечать реальность, пряча в песке свою голову. Чем больше будет обращаться к России как к посреднику, а не как к агрессору и первопричине войны, тем активнее ответственность за гибель наших воинов общество будет возлагать не на Путина, а на него самого. Этот политический результат – как раз то, что нужно Кремлю. И в целях дестабилизации власти Зеленского. И для того, чтобы добиться он него еще больших уступок ради эфемерного “мира”.