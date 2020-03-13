Изменений в судебной системе, объявленных президентом Владимиром Зеленским, так и не произошло. Судебная реформа была заблокирована в течение нескольких месяцев. Пока Конституционный суд частично ее не отменил. В офисе президента, между тем, взялись готовить новый законопроект, который, возможно, поможет ситуации. Однако пока не ясно, как будет выглядеть его окончательная редакция.

Почти каждая власть в Украине начинает собственную судебную реформу. Так было во времена президентства Виктора Януковича, так было при Петре Порошенко и так при Владимире Зеленском.

Большинство этих изменений происходило под эгидой «улучшения» и «очищения» судебной системы. Тем более, что претензий у активной части общества было достаточно. Особенно после событий Майдана.

Тогда, как известно, отдельные судьи выносили сомнительные решения: о запрете митингов и демонстраций, о лишении водительских удостоверений, об арестах, в результате которых в СИЗО оказывались невинные люди. Уже после побега Виктора Януковича следствие смогло установить неоднократные факты вмешательства в работу судей. Стало ясно, что Украине нужно менять судебную систему. Собственно, так началась реформа, которая продолжается по сей день.

Неудавшееся очищение

Первая попытка обновления судов была почти шесть лет назад – в апреле 2014-го. Тогда Верховная Рада приняла закон «О восстановлении доверия к судебной власти в Украине», который предусматривал проверку судебных решений, связанных с запретом митингов, арестами протестующих, административными взысканиями, согласованию негласных розыскных действий и, отдельно, сомнительных решений связанных с выборами в Верховную Раду 2012 года.

В тот же 2014 из судебной системы пытались убрать тех, кто не мог объяснить происхождение своих доходов. Однако можно констатировать, что эта попытка провалилась. Поскольку для анализа брали декларации только за 2013 и не анализировали подобные документы за предыдущие годы. Что не позволило оценить имущественное положение в динамике. Зимой 2015 парламент сделал еще одну попытку очистить судебную систему – проголосовал за закон «Об обеспечении права на справедливый суд». Этот документ также давал возможности для увольнения «судей Майдана». Но и он до конца не сработал, поскольку нужны были изменения в Основной закон.

Уже в 2016-м Верховная Рада начала большую судебную реформу. Согласно ей предстояла проверка всех служителей Фемиды. Также вносили изменения в Конституцию. В частности, отмечалось, что судья должен быть «добропорядочным». Кроме того, при проверке судьи должны были объяснить свое состояние. Иначе их имели право уволить.

Также та судебная реформа дала возможность проверить судей на компетентность. В частности – с помощью квалификационного оценивания. Должен был быть перезапуск Верховного суда (ВС), ликвидировались высшие специализированные суды – все они должны были собраться под крышей обновленного ВС. Реформа в придачу предусматривала ликвидацию Высшего совета юстиции и создание Высшего совета правосудия (ВРП). Которий совместно с Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС) должен был взяться за обновление судебной системы. Право увольнять нечестных судей и судей Майдана получила ВККС. Но так или иначе финальное решение было за ВРУ. Более того, в отличие от квалификационной комиссии, Высший совет правосудия имел право не назначать судью на должность, если это негативно скажется на авторитете правосудия.

«Совет сформировал законодательную базу для очищения судебной системы. Самое главное: была прописана обязанность проверить всех и право уволить тех, кто проверку не прошел. В целом существует мнение, что все судьи поголовно негодяи. Это не так. Откровенно отрицательных персонажей в системе, возможно, где-то до 30%. Но они могут занимать важные должности: руководителей судов, могут быть судьями Верховного суда и тому подобное. И мы предполагали, что если очистить от них судебную власть, то сама система сможет перестроиться. Это был первый момент. Второй – набор новых людей, не из системы. То есть речь идет о научных работниках и адвокатах. Они получили возможность идти в апелляционные суды и в Верховный суд, пропуская суды первой инстанции», – рассказывает «Буквам» эксперт судебной группы Реанимационного пакета реформ Роман Маселко.

Кроме того, к процессу обновления судебной власти решили привлечь и общественность. Был создан Общественный совет добродетели, в который вошли эксперты по вопросам судов и судопроизводства. Эта структура должна искать и проверять информацию о тех или иных судьях. И принимать решение: соответствует тот или иной кандидат критериям добропорядочности.

Если упрощать: может ли человек объяснить все свое состояние, принимал ли он сомнительные решения в прошлом, есть по нему уголовные производства и тому подобное. Вывод передавали ВККС. И если он был отрицательный – квалифкомиссия могла его либо принять, либо попытаться преодолеть, набрав 12 и более голосов за назначение судьи с отрицательным заключением ОСД. В большинстве случаев работал именно последний вариант. Из-за чего между Общественным советом добродетели и ВККС возник довольно серьезный конфликт. А члены ОСД в общении с «Буквами» признаются: в большинстве случаев их работа больше напоминала серьезное противостояние, чем сотрудничество.

«Пока не начались собеседования, какое-то сотрудничество между ОСД и ВККС было. Были встречи, на которых обсуждались критерии оценки и тому подобное. А когда пошли первые собеседования, стало понятно, что сотрудничества не будет. Первый крупный конфликт был по Павлу Вовку (председатель Окружного административного суда Киева – ред.). Потому что ВККС его признала добродетельным. А ОСД дал отрицательное заключение. Собственно, поначалу с представителями общественности пытались как-то договориться. Предлагали, например, взять десятку наиболее одиозных судей, предоставить по ним информацию, и, возможно, бы одного из них отсеяли. Но на это не согласились. И тогда началась конфронтация», – рассказывает «Буква» на правах анонимности источник, близкий к аттестации судей.

Таким образом, часть судей, к которым у общественности возникали претензии, например к тому же Павлу Вовку, остались на своих должностях. Осталась и часть «судей Майдана». В перезапущенный Верховный суд, наряду с новыми лицами, на должности попали 40 человек, в отношении которых ОСД давал отрицательные заключения. Поэтому активная часть общества заговорила о провале судебной реформы.

Очищение 2.0



Накануне президентских выборов ряд общественных организаций, которые делегировали людей в Общественный совет добродетели, обратились к кандидатам с предложениями дальнейшего реформирования судебной системы. Наверное, основное предложение, которое звучало от них – изменить орган, ответственный за реформу. Если упрощать, аргумент был следующий: судьи не могут уволить судей. Ведь порой ОСД находил негативную информацию и в отношении членов ВККС. Поэтому представители общественности предложили изменить подход к формированию квалификационной комиссии. И убрать оттуда судейское большинство.

Здесь следует пояснить, что согласно законодательству в ВККС большинство должны составлять судьи. А сама комиссия формируется по квотному принципу: 8 человек делегирует съезд судей, еще 2 – судебная администрация, 2 – уполномоченный по правам человека, 2 – съезд ученых, 2 – съезд адвокатов. Здесь же предложили убрать квоты и позволить равную конкуренцию. Однако надо было распустить ВККС и набрать ее заново. Для этого нужен был конкурс. И конкурсная комиссия, которая должна была отобрать победителей. За основу предложили принять конкурс в Антикоррупционный суд, в котором участвовал Общественный совет международных экспертов. Также предложили усилить роль международников, чтобы они могли влиять на назначение победителей, а не только участвовать в отсеивании кандидатов.

Собственно, на эти предложения согласился Владимир Зеленский. Даже записывал видеоролики с участием членов Общественного совета добродетели. Впоследствии предложение о судебной реформы поддержала и его партия «Слуга народа». Вместе с ней за аналогичные изменения выступил и «Голос» Святослава Вакарчука. По завершении выборов на Банковой началась разработка законопроекта.

«Было трудно понять, кто же в итоге делает окончательный текст закона, который Зеленский подаст в Верховную Раду. Порой даже было непонятно, от кого инициативы поступают. Например, о сокращение судей Верховного суда с 200 до 100 человек. До сих пор не понятно, откуда и почему в Офисе президента взяли эти цифры», – рассказывает собеседник «Букв», который участвовал в разработке судебной реформы Зеленского. Сейчас в “Слуге народа” это списывают на уволенного генпрокурора Руслана Рябошапку.

В результате такой работы родился проект закона №1008. В нем как достаточно прогрессивные, так и сомнительные вещи. Скажем, уже упомянутое сокращение судей Верховного суда, против которого выступили как организации, которые делегировали своих членов в Общественный совет добродетели, так и международные партнеры Украины в вопросах судебной реформы.

Также этот документ усилил влияние ВСП на судебную реформу. А именно – дал ей возможность выписывать правила и принципы, по которым будет происходить конкурс на должности членов ВККС, которую этот же закон распускал. Также должны были сформировать конкурсную комиссию из шести человек, половину которой должны были представлять международные эксперты, половину – украинские судьи. Однако по голосам международников оставляли приоритет – чтобы назначить кого-то нужно все три голоса международников. ВСП также должны были «подчистить».

Законопроект предусматривал создание этической комиссии, в которую должны были войти три представителя ВСП и трое международных экспертов. И эта комиссия должна была проверить Высший совет правосудия и освободить ее нечестных представителей, если бы такие факты были. Эта же комиссия должна была при наборе новых членов в ВСП заниматься предварительной проверкой кандидатов и имела право вето на сомнительных кандидатов независимо от того, кто именно их предлагает.

Законопроект №1008 приняли. Он превратился в закон №193-ІХ. И он же усложнил отношения между Банковой и Евросоюзом, Венецианской комиссией и Советом Европы. Все они заявили, что урезание количества судей Верховного суда в два раза – не совсем правильно. Возмутились и в Верховном суде, который подал заявление в Конституционный суд, в которой просил дать оценку фактически судебной реформе Зеленского.

Реформа, которую невозможно реализовать

7 ноября закон №193-ІХ вступил в силу. ВККС распустили. Высший совет правосудия, как того требует от нее закон, принимает положение о конкурсе. Который, можно предположить, и стал причиной заблокированной реформы. Среди всего ВСП предлагала оставить судейское большинство в Квалификационной комиссии. К тому же, отдельными положениями конкурса были недовольны некоторые международные партнеры Украины, привлеченные к реформированию судебной системы.

«Поэтому кандидаты на должность члена ВККС должны были пройти несколько этапов отбора, за которые могли получить максимум 90 баллов. 50 из них давали за тестирование. 10 – за опыт работы. 20 – за добродетель. И еще 10 – по результатам собеседования, в котором должны были участвовать международные эксперты. И даже если конкурсная комиссия выберет победителей, ВСП может не согласиться с этим выбором”, – комментирует Роман Маселко.

Что касается добродетели – то там должны использовать информацию, полученную только законным способом. Скажем, журналистские расследования у нас не являются источником информации. Нужна информация из Национального агентства предотвращения коррупции, информация из прокуратуры об уголовных производства и приговоры. Также меняли подход оценки таких доказательств. Поскольку в случае с Антикорсудом использовали «обоснованное сомнение» в добродетели. Здесь же речь идет о «вне разумного сомнения». То есть все доказательства, не доказанные законным способом факты могут трактовать в пользу кандидата », – отмечает юрист.

После 7 ноября прошлого более четырех месяцев. За это время конкурсная комиссия, которая должна была перезапустить ВККС, так и не была создана. Представители общественности бросают обвинения в сторону ВСП. Мол, прописано положение о конкурсе таким образом, что никакие международные эксперты не согласятся принимать в этом участие. ВСП в ответ жаловалась на такие «манипулятивные заявления» и кивала то на международников, которые никак не подадут кандидатуры, то на несовершенный закон 193-ІХ.

Отдельные же международники писали письма ВСП и предлагали несколько изменить положение о конкурсе. Так, 12 февраля общественная организация «Prosud», созданная при поддержке Национального фонда содействия демократии (США) и Программы развития ООН опубликовала письмо ВСП, написанное Сюзан Кутор – исполняющей обязанности директора миссии Агентства США по международному развитию (USAID).

«Хотя США и USAID остаются партнером Украины по реформированию судебной системы, которая бы отвечала ожиданиям украинского народа и международным обязательствам Украины, все же мы считаем, что роль международных экспертов, как это предусмотрено законом №193-ІХ, не может быть вполне реализована в рамках Положения о проведении конкурса, утвержденного ВСП», – говорилось в письме.

Также госпожа Кутор отмечала, что USAID направлял в ВСП свои рекомендации по конкурсу в Высшую квалификационную комиссию судей, однако большинство из них проигнорировали. К письму также было приложение с вопросами, которые вызвали обеспокоенность у международных экспертов. В частности, это уже упомянутое судейское большинство в ВККС, возможность ВСП отклонить рекомендации конкурсной комиссии, чрезмерные требования к международным экспертам относительно документов, одинаковые подходы к оценке кандидатов-судей и кандидатов-ученых / юристов и тому подобное.

Также до сих пор не создали этическую комиссию, которая должна была заниматься самой ВСП. Своих людей предложили USAID и посольство Великобритании, однако это якобы были не те субъекты, которые могут подавать свои кандидатуры. Так или иначе, но в начале февраля ВСП констатировала, что создать этическую комиссию невозможно. 11 марта Конституционный суд вынес решение по реформе Зеленского, фактически отменив ее.

КС признал неконституционным сокращение судей Верховного суда, образование этической комиссии при ВСП с участием международных экспертов и тому подобное. В то же время, роспуск ВККС не отменен. Поэтому теперь Банковая оказалась в ситуации, когда ей нужно вносить изменения в уже принятый закон, чтобы разблокировать анонсированную полгода назад реформу.

Слухи о том, что в Офисе президента готовят новый проект закона о судебной реформе, появились несколько месяцев назад. Собеседники «букв», приближенные к реформированию судебной системы, отмечали по меньшей мере, две основные вещи, которые планировали прописать в проекте закона: отказ от сокращения судей Верховного суда и уменьшение влияния Высшего совета правосудия на реформу.

Скажем, за «альтернативный субъект представления кандидатур» в конкурсную комиссию, которая должна выбрать ВККС. Условно говоря, если своих кандидатов не подаст ВСП – вместо нее это может сделать Совет судей, Офис президента или другая подобная структура. Также звучали предложения забрать у Совета правосудия возможность прописывать правила конкурса в Высшую квалификационную комиссию судей. И отдать разработку этих правил на Конкурсной комиссии, которая и будет заниматься подбором людей в ВККС. За такие же предложения, якобы, высказывались и послы стран Большой семерки.

Впрочем, на момент публикации текста этот документ так и не был зарегистрирован в Верховной Раде. Поэтому можно предположить, что он пока завис в Офисе президента. И сейчас трудно спрогнозировать, как будет выглядеть окончательный вариант будущего законопроекта. И не исчезнут ли оттуда, например, пункты о международных экспертах или этической комиссии (или подобные), которые должны отвечать за контроль над Высшим советом правосудия.