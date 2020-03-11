Владимир Зеленский же пока что напоминает подростка, который стащил из кладовки отцовское ружье. И везде размахивает им для того, чтобы доказать собственную крутость. Грозит окружающим, хамит в расчете на то, что его ружья все будут бояться

Если бы суда по избранию меры пресечения для народного депутата от “Европейской солидарности” Софии Федыны не было, его бы стоило придумать. Так как этот суд, как и прочие процессы против политических оппонентов прекрасно проиллюстрировали все слабости и недостатки Владимира Зеленского в качестве президента.

Суд над Федыной вполне способен стать приговором не самому депутату, а власти Владимира Зеленского. По крайней мере, если все и дальше пойдет в том же темпе. Вчера на суд общественности был вынесен “идеальный” политически мотивированный случай преследований. Если оценивать не процессуальную сторону дела, а чисто публичную – надо признать, что Зеленский уже проиграл.

Неуверенные выступления прокуроров, говорящих о том, что “объективная реальность” не должна учитываться в том случае, если заявитель видит в заявлениях подозреваемого угрозу. И что Федына опасна президенту тем, что может подговорить на покушение “неустановленных личностей” из участников боевых действий. Само прозвище “потерпевший”, которое закрепиться за Владимиром Зеленским после новости о том, что заявление на Марусю Зверобой и Софию Федыну были поданы президентом собственноручно.

Сонная судья Кристина Константинова – как оказалось, гражданская жена одиозного судьи Кицюка, который по заданию режима Януковича принимал решения о преследовании участников Революции Достоинства. Вся эта система вчера противостояла смелой и харизматичной женщине-политику и волонтеру. Которая говорил о любви к Украине. О том, что президент ошибается в своих оценках войны. И о том, что политика президента по атаке на ветеранов, добровольцев и волонтеров подрывает сам фундамент обороноспособности украинского общества.

Картина была нарисована маслом. Система Зеленского, со всей его правоохранительной дубиной и судами, пытается упечь в тюрьму активиста Майдана, волонтера и оппозиционера. В одном лице.

Чем больше я анализирую это, и подобные, дела, тем больше я прихожу к выводу о том, что Зеленский мягко говоря не предвидел подобного эффекта. Как не предвидел и то, что в суде о якобы угрозах в его адрес блогера Сергея Пояркова прокурор на всю Украину будет зачитывать подозрение в котором будут содержаться фразы о том, что жизнь президента оказалась в опасности из-за “угрозы порвать пятую точку”.

Вся история подобных, подзабытых со времен Януковича, процессов – это история о преследовании оппозиции и инакомыслящих. Потому что именно такими эти процессы предстают в политической и общественной сферах. Иной рациональной трактовки тут быть не может. Но кто сказал, что рациональность – это конек президента Зеленского.

Если говорить о рациональности политических дел – то у них всегда есть цель. Любой самый жесткий диктатор использует политические преследования для укрепления собственного режима. И основе каждого режима власти, особенно авторитарного, всегда находится некая идеология – совокупность непротиворечивых аргументов о том, почему именно данная группа элиты во главе с несменным лидером должна находиться у власти бесконечно долгое время. Не поймите меня неправильно. Любой авторитаризм всегда опирается на штыки и террор, но в основе его лежит высокая степень легитимности целей и задач, какими бы шизофреничными они не были.

Образ внутреннего врага, который и подвергается политическим репрессиям, это всегда – образ антагониста, противостоящая общим задачам, образ человека, либо группы людей, которые мешают нам строить светлое будущее. Кулак и диссидент – мешает строить коммунизм. Либерал – мешает России вставать с колен, мечтая заменить наши автохтонные скрепы западными гей-ценностями. Антиклерикал – хочет продать наш Иран Америке, для того, чтобы мы не смогли спастись в царствии Аллаха. Любой политический процесс воспринимается народом легитимно только в случае, если фигурант процесса – всего лишь олицетворение неких более широких сил.

Даже режим Януковича, который преследовал оппозицию, имел высокую поддержку своих действий в среде сторонников – так как Юлия Тимошенко и Юрий Луценко были олицетворением собирательного образа первого Майдана и оранжевой власти. Людьми, которые в общественном сознании несли угрозу крепкой дружбе с Россией и интеграции Украины в общее пространство. Отмечу тут, что более сложные взаимосвязи отношений Юлии Владимировны с Путиным общественным сознанием игнорировались. Так как широкое полотно всегда предполагает широкие мазки.

Какие задачи решает Владимир Зеленский, раскручивая маховик политических репрессий? В том-то и дело, что не решает никакие. Просто оттого, что сам президент даже для себя не может сформулировать некую сверхзадачу собственного президентства. Ведь если сверхзадача его каденции это “чтобы президент жил как простой учитель, а простой учитель – как президент”, то никакая София Федына либо даже Петр Порошенко этим задачам не антагонистичны.

И если их начинают преследовать, наряду с прочими оппозиционерами, волонтерами, ветеранами, общественное мнение трактует задачи Зеленского от обратного – самостоятельно заполняя пустоту в голове президента. Раз патриотом и проукраинскую оппозицию преследуют, а сама Банковая идет на договоренности с Медведчуком, значит задача Зеленского – пацификация общества и капитуляция перед Россией. Если в стране преспокойно ведет деятельность Андрей Портнов – значит власть солидарна с Антимайданом. Если президент молчит по поводу увеличившейся частоты гибели защитников Украины и как собака заглядывает в глаза кремлевского диктатора – значит Зеленский солидарен с Путиным.

Все эти прописные истины понятны хотя бы мало-мальски сведущему в политике человеку. Но не Владимиру Зеленского. Лидер государства продолжает вести себя как частное лицо, как “Зеленский В.О.” из приобщенного к делу Федыны в суде заявления об угрозах. Как частное лицо Зеленский бежит к задним рядам парламента для того, чтобы высказать свое “фе” Алексею Гончаренко за его вполне конвенционный политический спич. Тем самым унижая институт президентства. Как простой человек, подает заявления на каждого, кем недоволен. И как простой человек из народа, не может понять, что власть – это не цель, а инструмент. Инструмент публичного лица, которое отрекается от себя во имя обладания этим оружием, обменивая свою приватность и идя на риски ради цели – построения храма государства по собственному проекту, основанному на собственных убеждениях.

За власть надо бороться. Власть нужно удерживать. Власть – это риски. В том числе и риски для жизни. И каждый зрелый политик стремиться к власти, полностью осознавая возможные последствия. Власть – это игрушка взрослых людей.

Владимир Зеленский же пока что напоминает подростка, который стащил из кладовки отцовское ружье. И везде размахивает им для того, чтобы доказать собственную крутость. Грозит окружающим, хамит в расчете на то, что его ружья все будут бояться. Забывая о том, что самострел – это самая распространённая форма огнестрельного ранения. Владимиру Зеленскому стоило бы повзрослеть и спрятать это ружье от окружающих. От греха подальше. Или хотя бы спилить на нем мушку. Говорят, спиленная мушка благотворно влияет на сохранность пятой точки.